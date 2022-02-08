Впевнений, що Баканов знає, чи є Єрмак та Демченко агентами Росії, - Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба не знає, чи є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова комітету з розвідки при президенті Руслан Демченко російськими агентами, але цю інформацію, на його думку, має голова Служби безпеки України Іван Баканов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

В інтерв'ю Дмитро Гордон нагадав, що головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов називає Єрмака та Демченка агентами Російської Федерації.

"Я сказати не можу [чи це так]. Поясню, чому. Тому що у мене немає таких даних. Це питання дуже актуальне для товариша Баканова. Іван Геннадійович повинен відповісти на це питання, якщо він забажає", – зазначив Бурба.

Гордон запитав, чи Баканов володіє цією інформацією.

"Я впевнений, що він знає... Я повторю, що знаю, чим займається СБУ: я там працював, все-таки це один майданчик у нас. Вони знають, звичайно, знають, - відповів колишній начальник ГУР. - Питання інше: наскільки хороший той агент і як важко його задокументувати. Або, навпаки, він, може, поганий і його легко задокументувати.Буде затримання – тоді говоритимемо.Я точно знаю, що там є кріт. Але я не знаю, як він працює".

Гордон зазначив, що, за інформацією Бутусова, провали в роботі українських спецслужб розпочалися, коли Демченко очолив комітет із розвідки при президенті. "Справді стало багато провалів?" – перепитав Гордон у Бурби.

"Так. У 2020 році пару провалів було. Але це війна, при якій ти не можеш зрозуміти, все-таки це був провал через агентурний витік або це випадковість. Мається на увазі, що ми самі могли своєю білизною показатись перед контррозвідкою ФСБ погано, погано працювали, але чомусь аналіз показує, що якраз у 2020 році у нас стали [спостерігатися] активні провали. Ми у себе в системі ГУР нічого не змінили. були групи визначені, конспірація тощо [так усе й залишилося], але щойно доповідалося нагору, починалися проблеми", – відповів колишній начальник військової розвідки.

Він уточнив, що аналіз кількох провалених спецоперацій українських спецслужб свідчить про те, що їх "злили" та що "злив" був на високому рівні".

Бурба нагадав, що коли він доповідав президенту Володимиру Зеленському, глава держави у кабінеті завжди був не один. Там також були керівник Офісу Президента (спочатку це був Андрій Богдан, потім – Єрмак), заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, Демченко та помічниця президента Марія Левченко.

"Я доповідав зокрема людям, яких я називав... [Потім] відповідно, операції "зливались", - сказав колишній керівник ГУР.