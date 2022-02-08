Впевнений, що Баканов знає, чи є Єрмак та Демченко агентами Росії, - Бурба
Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба не знає, чи є керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова комітету з розвідки при президенті Руслан Демченко російськими агентами, але цю інформацію, на його думку, має голова Служби безпеки України Іван Баканов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
В інтерв'ю Дмитро Гордон нагадав, що головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов називає Єрмака та Демченка агентами Російської Федерації.
"Я сказати не можу [чи це так]. Поясню, чому. Тому що у мене немає таких даних. Це питання дуже актуальне для товариша Баканова. Іван Геннадійович повинен відповісти на це питання, якщо він забажає", – зазначив Бурба.
Гордон запитав, чи Баканов володіє цією інформацією.
"Я впевнений, що він знає... Я повторю, що знаю, чим займається СБУ: я там працював, все-таки це один майданчик у нас. Вони знають, звичайно, знають, - відповів колишній начальник ГУР. - Питання інше: наскільки хороший той агент і як важко його задокументувати. Або, навпаки, він, може, поганий і його легко задокументувати.Буде затримання – тоді говоритимемо.Я точно знаю, що там є кріт. Але я не знаю, як він працює".
Гордон зазначив, що, за інформацією Бутусова, провали в роботі українських спецслужб розпочалися, коли Демченко очолив комітет із розвідки при президенті. "Справді стало багато провалів?" – перепитав Гордон у Бурби.
"Так. У 2020 році пару провалів було. Але це війна, при якій ти не можеш зрозуміти, все-таки це був провал через агентурний витік або це випадковість. Мається на увазі, що ми самі могли своєю білизною показатись перед контррозвідкою ФСБ погано, погано працювали, але чомусь аналіз показує, що якраз у 2020 році у нас стали [спостерігатися] активні провали. Ми у себе в системі ГУР нічого не змінили. були групи визначені, конспірація тощо [так усе й залишилося], але щойно доповідалося нагору, починалися проблеми", – відповів колишній начальник військової розвідки.
Він уточнив, що аналіз кількох провалених спецоперацій українських спецслужб свідчить про те, що їх "злили" та що "злив" був на високому рівні".
Бурба нагадав, що коли він доповідав президенту Володимиру Зеленському, глава держави у кабінеті завжди був не один. Там також були керівник Офісу Президента (спочатку це був Андрій Богдан, потім – Єрмак), заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, Демченко та помічниця президента Марія Левченко.
"Я доповідав зокрема людям, яких я називав... [Потім] відповідно, операції "зливались", - сказав колишній керівник ГУР.
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И не только они...
хтось впевнений що він не агент рф?
судячи по тому як вони допомагають янелоху узурповувати владу,
грабувати Україну, та зливати держтаємниці,
то не зовсім зрозуміло, хто є хто.
де справа по вагнерівцям? аце зрада.
де справа по підриву економіки. (вугілля, газ, єлектроенергія, будівництво доріг по двійні ціні)
Подивіться у що він перетворив СБУ..
СБУ, что тогда, что сейчас ... служба бабла Украины.
Не верю.
Останніми тижнями багато спілкувався з іноземними журналістами і політиками, і здається, що нам всім вдалося зробити важливу справу.
У більшості з них - тих, хто не надто заглиблювався в українські справи - дійсно було відчуття, що президент України говорить від імені всієї нації. Тобто вони думали, що президент Зеленський говорить те, що думаємо ми всі. Що це не тільки він, а ми всі ведемо себе неадекватно, що ми не бачимо загрози з боку Росії, що це ми всі, а не тільки він, готові відштовхнути допомогу союзників і нести пургу про шашлики.
Тепер все змінилося. І це зробили ми з вами.
Світ побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23ThanksFrends #ThanksFrends у Києві. Побачив акцію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23SayNoToPutin #SayNoToPutin , яку ініціював Andrii Levus. Побачив марш у Харкові. Побачив акції українців у Німеччині, Канаді, США, інших країнах. Світ побачив, як сотні людей різного віку записуються до тероборони і навчаються захищати країну.
І тепер, якщо ви аналізуєте статті у іноземній пресі і виступи західних політиків, то бачите, як світ почав розділяти позицію української влади і позицію українського народу.
Так, це теж погано. Завжди краще, коли нація і влада рухаються у одному напрямку. Але це краще, ніж якби нас би сприймали як сорок мільйонів Зеленських - недолугих, невдячних, слабких.
Тепер весь світ бачить, що ми готові воювати. Що ми готові захищати свій дім. Що нам можна давати зброю, що нас треба підтримувати, що ми заслуговуємо на повагу. Що українці будуть чинити опір.
У цю суботу, о 14:00, с парку Шевченка у Києві почнеться великий марш за Україну. Головна мета акції - закріпити пройдений матеріал. Показати, що українці єдині і готові до опору як агресії, так і капітуляції. Це важлива історія. І я закликаю вас долучитися до неї.
Також я закликаю українців у інших країнах вийти на вулиці у цей день і показати, що наша нація єдина по всій планеті. І що українець за кордоном не забув, хто він і де його коріння.
Ми живемо в темні часи. Але тим красивіший буде світанок.
https://www.facebook.com/100001143837087/posts/4833418580039555/ Юрій Гудименко
https://24tv.ua/antikoruptsiyniy_sud_obrav_zapobizhniy_zahid_dlya_eksnardepa_levusa_n1299829
В котором четко сказано перед кем можно раскрывать важные разведданные и чем это грозит, в случае невыполнения.
6) розвідувальна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості та дані, отримані або створені розвідувальними органами України під час виконання покладених на ці органи завдань та здійснення функцій, визначених цим Законом, розголошення яких може завдати шкоди функціонуванню розвідки і доступ до яких обмежено відповідно до цього Закону в інтересах національної безпеки України;
12) споживачі - Президент України, Голова Верховної Ради України, голова та члени комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесено питання забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронних органів спеціального призначення та розвідувальних органів, Прем'єр-міністр України, члени та Секретар Ради національної безпеки і оборони України, а також визначені Президентом України інші складові сектору безпеки і оборони України, яким у встановленому законодавством порядку надається розвідувальна інформація;
Кто есть крот, для меня вполне очевидно.
"Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба не знает, являются ли руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами".
Маніпуляція - чистої води.