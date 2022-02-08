Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Пісків, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Пісків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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Віталій Павлов
показати весь коментар08.02.2022 17:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Михаил Дужик
показати весь коментар08.02.2022 17:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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