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Новини Війна
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Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Пісків, втрат немає, - штаб ООС

Війська РФ обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Пісків, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська на Донбасі від початку доби обстрілювали позиції українських воїнів поблизу Пісків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Також читайте: Український воїн зазнав поранення на Донбасі. За добу війська РФ 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, - штаб ОС

Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) найманці рф (2067) операція Об’єднаних сил (6725)


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От туди треба було ту АннузЛэною))) направити.
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08.02.2022 17:13 Відповісти
Я вже декілька разів писав що коли влада повідомляє про втрат нема, то здається враження що то є наша перемога. Навіть коли є поранені то доповідають радісно- ну не вбили ж.
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08.02.2022 17:17 Відповісти
 
 