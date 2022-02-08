ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з "Енергоатомом". Зеленський не ліквідовує скандальний суд заради захисту своїх корупціонерів, - Шабунін

Зеленський не ліквідовує Окружний адмінсуд Києва з тією ж метою, з якою блокує конкурс САП - заради захисту своїх корупціонерів (та їхніх схем).

Проце пише у фейсбуці керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, вчора з'явилася інфа, що врятований Зеленським ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з державним "Енергоатомом" за результатами його аудиту. Давайте ще раз: Уряду, який управляє "Енергоатомом", і направив туди власних аудиторів (щоб розібратися, що відбувається на ядерній держкомпанії) заборонили розглядати результати аудиту", - зазначає він.

"І зробив це той самий суддя ОАСКу (Огурцов), який виніс рішення щодо знесення конкурсу САП, обгрунтувавши це неіснуючою нормою закону. Пане президенте, у вас Татаров відклеївся ", - додає Шабунін.

"А знаєте, за чиїм позовом ОАСК виніс це рішення? За позовом … самого "Енергоатома", менеджмент якого було призначено вже за Зеленського. Той самий менеджмент, який роздерибанив гроші на будівництві сховища ядерного палива у Чорнобилі. Підсумую їх цитатою: "Гроші сп***жені".

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