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ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з "Енергоатомом". Зеленський не ліквідовує скандальний суд заради захисту своїх корупціонерів, - Шабунін

ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з

Зеленський не ліквідовує Окружний адмінсуд Києва з тією ж метою, з якою блокує конкурс САП - заради захисту своїх корупціонерів (та їхніх схем).

Проце пише у фейсбуці керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприклад, вчора з'явилася інфа, що врятований Зеленським ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з державним "Енергоатомом" за результатами його аудиту. Давайте ще раз: Уряду, який управляє "Енергоатомом", і направив туди власних аудиторів (щоб розібратися, що відбувається на ядерній держкомпанії) заборонили розглядати результати аудиту", - зазначає він.

"І зробив це той самий суддя ОАСКу (Огурцов), який виніс рішення щодо знесення конкурсу САП, обгрунтувавши це неіснуючою нормою закону. Пане президенте, у вас Татаров відклеївся ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з Енергоатомом. Зеленський не ліквідовує скандальний суд заради захисту своїх корупціонерів, - Шабунін 01", - додає Шабунін.

"А знаєте, за чиїм позовом ОАСК виніс це рішення? За позовом … самого "Енергоатома", менеджмент якого було призначено вже за Зеленського. Той самий менеджмент, який роздерибанив гроші на будівництві сховища ядерного палива у Чорнобилі. Підсумую їх цитатою: "Гроші сп***жені".

Також читайте: ЗМІ опублікували аудіозапис про зрив запуску сховища відпрацьованого ядерного палива: "Гроші сп###жені". ВIДЕО

ОАСК заборонив Кабміну вчиняти будь-які дії з Енергоатомом. Зеленський не ліквідовує скандальний суд заради захисту своїх корупціонерів, - Шабунін 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Енергоатом (1649) Шабунін Віталій (540) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+8
ой, а хто ж це так топив за Зе "аби не порох"?
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08.02.2022 17:14 Відповісти
+4
Що не зрозуміло, Беня мародерить...
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08.02.2022 17:27 Відповісти
+3
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08.02.2022 18:03 Відповісти
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ой, а хто ж це так топив за Зе "аби не порох"?
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08.02.2022 17:14 Відповісти
Що не зрозуміло, Беня мародерить...
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08.02.2022 17:27 Відповісти
ну и что, зато у нас государство в смартфоне..., каждому свое - у кого-то государство давно в кармане, а некоторые страшно радуются тому, что оно у них в смартфоне...
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08.02.2022 17:49 Відповісти
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08.02.2022 18:03 Відповісти
Беня Зе бобіка за яйця міцно тримає🤬а страждає держава! Арештуйте беню та віддайте США, дайте Україні дихати!
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08.02.2022 18:29 Відповісти
ЗеЦирк на дроті шапіто. "Господин президент, у вас Татаров отклеился", "Давайте еще раз: Правительству, которое управляет "Энергоатомом" и направило туда собственных аудиторов (чтобы разобраться, происходящее на ядерной госкомпании) запретили рассматривать результаты."
Зеколомойські мародери!
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08.02.2022 18:55 Відповісти
Кодло гадюче!
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08.02.2022 19:00 Відповісти
Зеленые выродки только ФОПОВ доить умеют!
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08.02.2022 19:02 Відповісти
Зебилам такие сложности не осилить. Энергоатом там какой-то, ОАСК, проще-"взять поделить"! И Квартал под пивасик...
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08.02.2022 21:15 Відповісти
Н-да, даже при Порохові такого явного безпредела не було... Зеленько ******* !
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08.02.2022 21:18 Відповісти
щось часто жабуню згадують і його висери. Жабуня такий самий йуризд як шмаркля, той хоч корку має, але ліквідувати суд, це маячня і проблеми не вирішить, проблема в ОАСК, а в суддях, ну ліквідують і створять новий, і все почнеться спочатку, що теж ліквідовувати. І змініть підсудність справ, бо деякі підсудні виключно ОАСК, чим і зловживають, але не тупому кацапу жабуніну це розуміти.
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08.02.2022 22:07 Відповісти
 
 