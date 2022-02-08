Джонсон та прем'єрка Литви Шимоніте обговорили ситуацію навколо України: "Вторгнення РФ стане катастрофічною помилкою"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.
Сторони зазначили, що будь-яке вторгнення Росії в Україну було б катастрофічною помилкою, і що важливо продовжувати надавати практичну економічну та оборонну підтримку Україні.
Джонсон та Шимоніте наголосили, що Росія зазнає серйозних втрат, якщо Путін введе війська РФ до України.
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