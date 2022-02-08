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Новини Війна
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Джонсон та прем'єрка Литви Шимоніте обговорили ситуацію навколо України: "Вторгнення РФ стане катастрофічною помилкою"

Джонсон та прем'єрка Литви Шимоніте обговорили ситуацію навколо України:

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з прем'єр-міністром Литви Інґрідою Шимоніте.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт британського уряду.

Сторони зазначили, що будь-яке вторгнення Росії в Україну було б катастрофічною помилкою, і що важливо продовжувати надавати практичну економічну та оборонну підтримку Україні.

Джонсон та Шимоніте наголосили, що Росія зазнає серйозних втрат, якщо Путін введе війська РФ до України.

Читайте: Джонсон порадив Путіну відчепитися від України: "Велика Британія не здригнеться"

Автор: 

Велика Британія (5687) Литва (2467) Джонсон Борис (584)


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Похоже ху@ло блефует , чтобы привлечь внимание к своему убогому телу и "северному потоку" .
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08.02.2022 17:27 Відповісти
Заявить одно , а случится ли ?
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08.02.2022 17:31 Відповісти
думаю він просто енергетичний вампір. Просто його треба ігнорити, вони цього найбільше бояться. Зробити його нічим.
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Думаю , что он сейчас рыдает в кремлёвском чулане , пока никто не видит . Больное существо .
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08.02.2022 17:50 Відповісти
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08.02.2022 17:30 Відповісти
Вторжение - ****! - уже произошло! И это не помылка - а преступление!
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08.02.2022 18:31 Відповісти
 
 