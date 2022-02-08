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Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина переходять у "червону" зону карантину з 11 лютого
Луганська, Закарпатська та Хмельницька області з 11 лютого переходять у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.
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Vitaliy noname
показати весь коментар08.02.2022 17:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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