УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7276 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 625 4

Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина переходять у "червону" зону карантину з 11 лютого

Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина переходять у

Луганська, Закарпатська та Хмельницька області з 11 лютого переходять у "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рівненщина з 27 січня переходить у "червону" зону карантину

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923) Закарпатська область (2089) Луганська область (4900) Хмельницька область (987)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опа, це ж закриють всі ресторани та кінотеатри
показати весь коментар
08.02.2022 17:42 Відповісти
Ага. Коля-катлєта вже ридає і волосся на дупі рве від розпачу...
показати весь коментар
08.02.2022 18:14 Відповісти
Цілий світ відкривається. Але в Україні все навпаки.
показати весь коментар
08.02.2022 18:34 Відповісти
Червона зона. Собираются прикрывать очередной зашквар ЗЕшоблы? Где на этот раз ЗЕчмо обосралось?
показати весь коментар
08.02.2022 19:58 Відповісти
 
 