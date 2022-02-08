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З 31 січня 216 лікарів та 765 медичних сестер відсторонено від роботи через відмову від вакцинації проти COVID-19, - Кузін

З 31 січня 216 лікарів та 765 медичних сестер відсторонено від роботи через відмову від вакцинації проти COVID-19, - Кузін

Станом на 7 лютого Міністерство охорони здоров'я України відсторонило від роботи 961 невакцинованого медика у зв'язку з набуттям чинності змін до наказу від 31 грудня 2021 року, який розширює перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо зазначу, що не може медик дозволити собі бути невакцинованим у той час, коли від важких наслідків та смерті захищає лише щеплення", - зазначив він.

Також читайте: МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін

Кузін уточнив, що серед відсторонених медиків - 216 лікарів та 765 медичних сестер.

Окрім цього, головний державний санітарний лікар повідомив, що загалом у закладах охорони здоров'я України (комунальних та державних) відсторонено від роботи 2 136 працівників (включно з лікарями та персоналом), що становить приблизно 0,2% від їхньої загальної кількості.

вакцина (4419) МОЗ (5405) щеплення (174) звільнення (2696) лікарі (1290) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Молодці, що скажеш...
Пацієнтові значно краще без лікаря..
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08.02.2022 18:37 Відповісти
+16
Диверсия, иначе не назвать! На фоне того, что некому работать - отстранять врачей и медсестер! А кому хуже от этого? "216 лікарів та 765 медичних сестер" - Кузин - ты в адеквате????
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08.02.2022 18:38 Відповісти
+10
Молодці, скоро слюсарі вам діагнози ставитимуть) країна ідіотів.
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08.02.2022 18:39 Відповісти
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Молодці, що скажеш...
Пацієнтові значно краще без лікаря..
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08.02.2022 18:37 Відповісти
Ничего, на выборах отработают, против зебила.
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08.02.2022 18:50 Відповісти
А ляшка еще что там плел о лечении бессимптомных больных - как вам такой поворот?
Этих четверых - кузина, ляшку, гундосого ишака и коломойшу нужно срочно вакцинировать и провести им лечение новым лекарством от ковида
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09.02.2022 00:24 Відповісти
А пан shamov тут до чого? Він вакцинований та свідомий громадянин, навідміну від вас - антиваксерів розумово відсталих. Випий заспокійливе та лягай спати.
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09.02.2022 00:30 Відповісти
Менше лікарів, менше хворих, менше населення, у обрізаних при владі все логічно, населення, то не їх.
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08.02.2022 18:52 Відповісти
если "мед.работник" верит больше в силу подорожника, чем силу науки, то потеря невелика. Может даже "приобретение", т.к. они не будут шкодить знахарством.
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08.02.2022 19:11 Відповісти
Омикрон победил твою вакцину! Это очевидно!
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08.02.2022 19:31 Відповісти
де тут у статті сказано, що відсторонили тих, хто вірить у подорожник? навіщо ви намагаєтесь видати бажане за дійсне? навіщо лікарю, який перехворів, наприклад, на ковід, вакцинуватись? до того ж вже загально відомо, що вакцина не рятує від поширення. навіщо вакцинувати примусово лікаря, якщо лікар, який захворіє, все одно передасть вірус?
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08.02.2022 20:56 Відповісти
А другой вариант никто не посматривает что отказались именно те кто реально видел все бока от вакцинации в живую,с самого начала вакцинальной компании,пожалуйста в студию в каких сферах медицины работали именно отстранённые медики
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08.02.2022 21:18 Відповісти
Рекомендую посмотреть документальный сериал "Правда о вакцинах".
https://filmix.ac/seria/dokumentalenyj/154583-pravda-o-vakcinah-2016.html
Это было снято еще до ковида. Речь идет о вакцинах вообще.
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09.02.2022 12:31 Відповісти
Антивасери заспамили те, що я написав:
"Менш треба читати антиваксерів. У медсестер в голові вата."
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Менш треба читати антивасерів. У медсестер в голові вата.
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08.02.2022 18:37 Відповісти
Криса канцелярська, то люди від меддопомоги відсторонили
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08.02.2022 18:38 Відповісти
Неее. Платить будем мы, из своих нвлогов.
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08.02.2022 18:44 Відповісти
Ти точно пишеш з України, а не через впн? Якій саме закон конституції порушено, якщо закони передбачають Конституцією України та законом
охорона здоров'я і забезпечувати системною діяльністю державних та інших організацій.
Цивільний кодекс України Ст. 283
а громадяни мають - обов'язок щеплення;:
Ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
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08.02.2022 18:52 Відповісти
Да конечно и какой суд примет решение в пользу отстраненных?
Тем более что существует указание для судов по подобным делам принимать отрицательные решения.
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09.02.2022 00:29 Відповісти
Диверсия, иначе не назвать! На фоне того, что некому работать - отстранять врачей и медсестер! А кому хуже от этого? "216 лікарів та 765 медичних сестер" - Кузин - ты в адеквате????
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08.02.2022 18:38 Відповісти
Молодці, скоро слюсарі вам діагнози ставитимуть) країна ідіотів.
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08.02.2022 18:39 Відповісти
Не будут - все слесаря в Польшу уедут
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09.02.2022 07:32 Відповісти
Не переживай. Выиграют суд и получат компенсацию.
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08.02.2022 18:45 Відповісти
В нас нічого їм не світить.
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08.02.2022 18:57 Відповісти
Вы просто не пробовали😁. Не знаю ни одного проигранного иска.
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08.02.2022 19:00 Відповісти
Ну подивимось.
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08.02.2022 19:01 Відповісти
Вы лично выиграли процесс по отстранению от работы по причине отказа от вакцинации?
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09.02.2022 00:33 Відповісти
зе-твари уничтожили судебную систему, поэтому медики могут выиграть только в лотерею
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08.02.2022 19:01 Відповісти
Мда. Очень "мудрое" и безусловно "дальновидное" решение.
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08.02.2022 18:43 Відповісти
Положительно отнесусь к антиваксерам на выбора, будут на нашей стороне.
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08.02.2022 18:47 Відповісти
Учора https://tribun.com.ua/88908 сталася "побічка" компанії античіпувальників - померла 19-річна дівчина від тотального враження легенів. А могла б і далі жити з великою вірогідністю.
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08.02.2022 22:31 Відповісти
Ага... У меня сосед ярый антивакцинник и неверующий в covid, сейчас находиться при смерти в реанимации вместе с женой и дочкой. Полудурок всю семью погубил.
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08.02.2022 23:15 Відповісти
або перехворіли можливо не по одному разу і можливо мають антитіла, але все одно через півроку їх примушують щепитися... не всі з цим згодні...
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08.02.2022 20:39 Відповісти
Вони всі отримають зарплату та виплати з бюджету коштом платників податків. А не цього Кузіна.
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08.02.2022 19:37 Відповісти
Це відсторонення від роботи абсолютно протизаконне.... Будь який суд стане на сторону медиків. Ніякий закон не може обмежувати свободу вибору людини вакцинуватись чи ні. Через рік - два всі зрозуміють абсурдність цього недолугого наказу..
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08.02.2022 19:47 Відповісти
Нажаль в нас нема судів які керуються законами України.
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09.02.2022 00:39 Відповісти
Супер . Нема чого фінансувати антиваксерів . Ще нам середньовічних забобонних "лікарів" не вистачало. Польща теж всіх недолугих "лікарів" викинула на вулицю . А нормальні люди працюють собі далі .
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08.02.2022 19:50 Відповісти
Є люди інваліди, без рук, без ніг...
А той - без совісті.
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08.02.2022 20:18 Відповісти
де в статті щось сказано про антиваксерів чи забобони? навіщо лікарю, який, наприклад, переніс ковід, вакцинуватись? назвіть хоча б одну причину. назвіть хоча б одну причину для лікаря, який не хворів на ковід.
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08.02.2022 20:59 Відповісти
Задля безпеки пацієнтів , хоча б . Не свиней лікує . Але цим недо-"лікарям" на людей наплювати. Всі країни таких звільняють і правильно роблять .
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08.02.2022 21:22 Відповісти
добре, задля безпеки. а як саме вакцина, яка введена у лікаря, вплине на безпеку пацієнтів, яких він лікує, можете пояснити?
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08.02.2022 21:32 Відповісти
Напоминает вчерашнее шоу Голованова и Комаровского,Голованов доказывае что в среду сделал бустер а в воскресенье ПЦР показал ковид,Комаровский рубаху на себе рвал ну сам Вася подумай как в среду тебя укалоли бустером в плечо а в воскресенье он вылез у тебя через нос,это типо бред от пфайзера такого не может быть,вирусология вчера была напрочь убита комарологией проплаченной пфайзером
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08.02.2022 21:32 Відповісти
Ляжки и Кузины должны отвечать за антиконституционные наказы МОЗа, выплачивать им компенсации, Знакомые судьи забили на эти указы и к ним никто в суд не лезет, при наличии такие же требований как и к другим госслужащим.
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08.02.2022 19:50 Відповісти
Можна подумати, решта щеплені. Або перехворіли, або щепились на папері.
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08.02.2022 20:04 Відповісти
Врачи читают то, чего мы не видим и не догадываемся.
Результаты вскрытий, знают истинные диагнозы и всякое такое.
Да общаются между собой.
Так что они знают как им лучше.
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08.02.2022 20:35 Відповісти
мені якось лікар дуже серйозно порадив звернутися до знахарки... і цього лікаря в тій місцевості вважали за адекватного. серед лікарів дебілів теж вистачає.
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08.02.2022 20:49 Відповісти
У тестя покойного появилась рожа,денег выкинули немеряно за две недели стационара результата ноль,сам лечащий врач посоветовал найдите бабку,нашли что то там прочитала над трёх литровой банкой с водой сказала в день пить по стакану,за неделю все прошло, как эту хрень понимать история своя и реальная,не впервые раз слышал что врочи именно с рожей отправляют к всяким бабкам и знахарям
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08.02.2022 21:45 Відповісти
Потому что она результат энергетической работы по человеку.
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08.02.2022 22:21 Відповісти
Какой энергии ? Самогипноз и не более.
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08.02.2022 23:21 Відповісти
Обычное самовнушение.
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08.02.2022 23:19 Відповісти
Серед пацієнтів дебілів набагато більше. І вони якісніші.
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08.02.2022 22:23 Відповісти
"Обещанного государством финансирования до сих пор нет".
В Хмельницкой области больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату

lСлавутская городская больница в Хмельницкой области взяла у банка кредит для выплаты зарплаты работникам, поскольку не получила финансирование от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).
"Городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплату работникам - обещанного государственного финансирования медикам до сих пор нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работникам больницы были начислены доплаты согласно постановлению Кабинета Министров Украины №2 "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения" от 12.01.2022 года.
Однако по состоянию на 7 февраля больница не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий. Поэтому руководство больницы решило взять кредит на выплату зарплаты.
"Поскольку 7 число - крайний срок выплаты заработной платы работникам, для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО "Ощадбанк" овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы", - сообщили в медучреждении.
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08.02.2022 20:43 Відповісти
Н-да... лікарі не хочуть вакцинуватись...може вони щось знають!? Я вважаю, що людина повинна добровільно сама вибирати (в тому числі по релігійними поняттям) ! Людина сама повинна розпоряджаись своїм тілом! Тим-більше, що вакцини не пройшли всі клінічннонеобхідні дослідження. Зараз, дорочі, у США конгресмени затребували документи цих досліджень, а Пфайзер відмовиляється одразу їх надати(будуть по 500 сторінок надавати раз в пів року чи що...). Наука наукою, а права людини це права людини. І їх, я вважаю, порошувати задля чогось іншого це хибний шлях. Куріння не менш шкідливе, але ж цигарки не забороняют!? Бігати по ранкам 10 км також дуже корисно!! Можливо даже користніше чим ширятись "вакциною" !!! Давайте забов'яжемо всіх бігати в 5-ть годин ранку !!??
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08.02.2022 21:07 Відповісти
Я читала, що верховний суд Штатів виділив пфайзеру 8 місяців для надання всіх документів щодо клінічних випробувань своєї бовтушки.
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08.02.2022 23:52 Відповісти
А сколько медработников имеют липовые справки о прививках.. Им это сделать в сто раз легче чем обывателям. Кроме этого приведенные цифры вряд ли охватывает всех не привитых, их значительно больше.
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08.02.2022 21:10 Відповісти
Приматы что творите?
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08.02.2022 21:46 Відповісти
Все правильно. Врач должен опираться на науку, а не верить в инфантильные сказки.
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08.02.2022 23:24 Відповісти
"Титаник" построили по науке.
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09.02.2022 00:06 Відповісти
Все построили и сделали по науке. Даже интернет с помощью которого, вы общаетесь.

А вот с помощью молитв, заговоров и ромашек с подорожником, не сделали ни чего.
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09.02.2022 00:17 Відповісти
С помощью молитв сделали всё, чем мы сегодня восторгаемся.
Перед началом строительств постились, молились и эти крепости, храмы, замки стоят по сей день. Картины, написанные с молитвой, стоят сегодня бешеных денег. С молитвой создавали Америку, и она, при всех недочётах, является самой набожной страной в мире. И самой сильной в военном смысле, чтобы смотреть за порядком.
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09.02.2022 01:13 Відповісти
Як багато у нас розумово відсталих медиків, просто жах.

Навіщо вони обрали цю професію, якщо медицина для них - це не наука?
В Італії вже давно відсторонили усіх медичних працівників нонваксерів.
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08.02.2022 23:34 Відповісти
 
 