З 31 січня 216 лікарів та 765 медичних сестер відсторонено від роботи через відмову від вакцинації проти COVID-19, - Кузін

Станом на 7 лютого Міністерство охорони здоров'я України відсторонило від роботи 961 невакцинованого медика у зв'язку з набуттям чинності змін до наказу від 31 грудня 2021 року, який розширює перелік професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Окремо зазначу, що не може медик дозволити собі бути невакцинованим у той час, коли від важких наслідків та смерті захищає лише щеплення", - зазначив він.

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Кузін уточнив, що серед відсторонених медиків - 216 лікарів та 765 медичних сестер.

Окрім цього, головний державний санітарний лікар повідомив, що загалом у закладах охорони здоров'я України (комунальних та державних) відсторонено від роботи 2 136 працівників (включно з лікарями та персоналом), що становить приблизно 0,2% від їхньої загальної кількості.