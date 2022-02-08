"Можливо, це влаштовує сторони нормандського формату", - Никифоров про відкликання закону про перехідний період

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону нібито на виконання умов "нормандського формату".

Йдеться про проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду", який був відкликаний з Верховної Ради урядом.

Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.

"До нього ж були зауваження від Венеційської комісії. Розумієте, одне не скасовує інше, можливо і так і так. Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною", – заявив він.

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За словами Никифорова, наразі невідомо, коли законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту знову.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.

Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – "Про засади державної політики перехідного періоду". Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.

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Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з "нормандським" форматом.