"Можливо, це влаштовує сторони нормандського формату", - Никифоров про відкликання закону про перехідний період
Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону нібито на виконання умов "нормандського формату".
Йдеться про проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду", який був відкликаний з Верховної Ради урядом.
Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода.
"До нього ж були зауваження від Венеційської комісії. Розумієте, одне не скасовує інше, можливо і так і так. Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною", – заявив він.
За словами Никифорова, наразі невідомо, коли законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту знову.
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.
Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – "Про засади державної політики перехідного періоду". Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з "нормандським" форматом.
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Франко доил Гитлера, а в ответ о тевтонском братстве одной дивизией отделался.
Проффесор Виктор Фёдорыч ***** на 3 лярда раскрутил, дескать о Таёжном союзе думать буду. Ща Клоун за лярд евро закон отозвал, за два вернёт?
вопрос не в зележопых, а в том, кто окажет им сопротивление.
Жду реакции Пороха, Гудименко и остальных...
Как и обратная аббревиатура караванов PQ и QP, так и ваша влажная фантазия о поставках в США стратегического сырья из СССР.
А материал современного якутского скульптора стратегическим сырьём не считается, Ксюша. Когда бабло за Ленд-Лиз вернёте, как и боевые корабли, что в США СССР выделило, оторвав их у своего воюющего флота?
- 3 рейх не создал бы проблем экономическому лидерству а значит и развитию САСШ?
- Обратные поставки СССР -САСШ 2.5 млн.$. Да, на фоне 12 млрд. в прямом направлении мизер, но факт есть. Бритам 30 с копейками насчитали, так что союз не уникален в этом плане.
- и по поводу реальности: не напомните , когда там у США были наибольшие темпы экон. роста? Не после ли мировых войн? Догадываетесь почему? Помогу-производителей кроме них не было, конкуренты на своих заводах кирпичики разбирали😁. Это если упрощённо, для вас.
А это уже кланяются пиндосу в 1922 году ваши предки
- Я ни чего там таки не вижу, а таки ощущаю.
- И шо ви ощушаете?
- Я, Софочка немножко так себе ощущаю шо таки вижу перед собой не сотрудников ОПы, а заповедник дегенератов.
2015 год. Росийский диверсант-террорист полковник Гиркин:
Почему Росии важно впихнуть дамбас обратно в Украину на условиях кремля. С Росии сразу же снимают санкции, и она восстанавливает разорванные связи и торговлю с Европой. Украина получает якорь который тянет ее обратно в советский союз. О НАТО, Евросоюзе, безвизе, Украина забывает. Так же как забывает о крыме и о тех смешных санкциях за крым. В итоге Росия наращивает еще большую мощь и влияние, Украина стает мелким прыщем-изгоем о котором постепенно все забывают типо приднестровья.
а иначе с чего бы то шапке на воре гореть?
Як, власне, і сам 44-річний Верховний Нелох.