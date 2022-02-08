УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8116 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 665 43

"Можливо, це влаштовує сторони нормандського формату", - Никифоров про відкликання закону про перехідний період

Речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо відкликання з Верховної Ради проєкту закону нібито на виконання умов "нормандського формату".

Йдеться про проєкт закону "Про державну політику перехідного періоду", який був відкликаний з Верховної Ради урядом.

Никифоров вказав на те, що Кабінет міністрів пояснив відкликання рекомендаціями Венеційської комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо.Свобода. 

"До нього ж були зауваження від Венеційської комісії. Розумієте, одне не скасовує інше, можливо і так і так. Можливо… це влаштовує сторони нормандського формату. Але наша офіційна позиція залишається незмінною", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон похвалив Зеленского за виконання зобов’язань і відкликання законопроєкту, який не відповідав мінським угодам

За словами Никифорова, наразі невідомо, коли законопроєкт буде внесений на розгляд парламенту знову.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив у Москві, що президент Володимир Зеленський відкликав проєкт закону нібито на виконання своїх зобов’язань у цьому форматі.

Він не уточнив назву документу, проте останнім часом з Верховної Ради відкликали лише один проєкт закону – "Про засади державної політики перехідного періоду". Про його відкликання повідомив Кабінет міністрів 25 січня, пояснивши це необхідністю доопрацювати текст у відповідності до рекомендації Венеційської комісії.

Також дивіться: "Не просри страну, сынок!" - Тимошенко заявила Зеленському, що виконання Мінських угод - це зрада. ВIДЕО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак раніше заперечував, що відкликання документу було пов’язано з "нормандським" форматом.

законопроєкт (3632) мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1533) Сергій Никифоров (163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на вимогу Росії в межах "нормандського формату" з розгляду Верховної Ради Україниhttps://www.5.ua/polityka/makron-pidtverdyv-shcho-ukraina-vidklykala-zakonoproiekt-pro-deokupatsiiu-na-vymohu-rf-u-zelenskoho-tse-zaperechuvaly-267577.html був знятий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" .
показати весь коментар
08.02.2022 19:00 Відповісти
+15
Ну так ЗЕбилам не нужны были ни армия, ни мова, ни вира! Да и от войны они устали. КушайТЕ!
показати весь коментар
08.02.2022 19:03 Відповісти
+11
Не нужно избирать антиукраинскую власть, тогда все будет ок.
показати весь коментар
08.02.2022 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не нужно идти на уступки Путину
показати весь коментар
08.02.2022 18:58 Відповісти
так ЗЕ уже 1млрд путинских денег взял из рук Макрона! Просто так что ли бабки дали
показати весь коментар
08.02.2022 19:01 Відповісти
Владимир Ильич брал деньги у немцев - немцам это дало революцию и Клару Цеткин.
Франко доил Гитлера, а в ответ о тевтонском братстве одной дивизией отделался.
Проффесор Виктор Фёдорыч ***** на 3 лярда раскрутил, дескать о Таёжном союзе думать буду. Ща Клоун за лярд евро закон отозвал, за два вернёт?
показати весь коментар
08.02.2022 23:18 Відповісти
Не нужно избирать антиукраинскую власть, тогда все будет ок.
показати весь коментар
08.02.2022 19:12 Відповісти
Сдадут твари ЗЕленые Украину.
показати весь коментар
08.02.2022 21:36 Відповісти
уже, вроде.

вопрос не в зележопых, а в том, кто окажет им сопротивление.

Жду реакции Пороха, Гудименко и остальных...
показати весь коментар
08.02.2022 21:57 Відповісти
Нікіфоров-це якесь мичаніє...
показати весь коментар
08.02.2022 19:00 Відповісти
Не якесь, а ахметівське, та ще й криворізьке.
показати весь коментар
08.02.2022 19:02 Відповісти
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на вимогу Росії в межах "нормандського формату" з розгляду Верховної Ради Україниhttps://www.5.ua/polityka/makron-pidtverdyv-shcho-ukraina-vidklykala-zakonoproiekt-pro-deokupatsiiu-na-vymohu-rf-u-zelenskoho-tse-zaperechuvaly-267577.html був знятий проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду" .
показати весь коментар
08.02.2022 19:00 Відповісти
З нами уже ведуть себе, як з якимось непотребом: указують які закони приймати а які ні, куди вступати а куди ні, з ким дружити а з ким ні, навіть якою мовою розмовляти і яких героїв шанувати... А не ходили би вони ...
показати весь коментар
08.02.2022 19:01 Відповісти
Ну так ЗЕбилам не нужны были ни армия, ни мова, ни вира! Да и от войны они устали. КушайТЕ!
показати весь коментар
08.02.2022 19:03 Відповісти
А як ви будете вести себе, наприклад, з м'ячем? Який не має рота щоби вам заперечити проти чергового тренування, бо він є об'єктом на цьому тренуванні, який ви маєте намір катати по полю, чи буцати у стіну. Та, власне, він не має наміру заперечувати, бо його справа бути битим, або тихеньео лежати в кутку. Гадаю, вам не спаде на думку з цих приводів консультуватися з м'ячем, якому нема різниці, як називається вулиця якою ви йдете на тренування, де є освітлення і е поклали асфальт.
показати весь коментар
08.02.2022 22:09 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 19:02 Відповісти
Та вже навчилися "довіряти" заявам керівників як Франції так і Німеччини, це ще ті "друзі" України. Недарма кажуть, що друзі пізнаються в біді.
показати весь коментар
08.02.2022 19:07 Відповісти
Суть норманского формата при презеке зеленском - навешать на Украину многомиллиардные кредиты на покупку сверхорогущих французских вертолетов и локомотивов
показати весь коментар
08.02.2022 19:08 Відповісти
За всё в этой жизни нужно платить. Вы не знали?
показати весь коментар
08.02.2022 19:12 Відповісти
Ухаді, кацапка.
показати весь коментар
08.02.2022 19:17 Відповісти
Пiсля тебе, гамериканець.
показати весь коментар
08.02.2022 20:27 Відповісти
Ксюша, в таком случае почему вы с пиндосами за Ленд-Лиз не рассчитались и за покушать вашим прабабушкам с прадедушками когда они на коленях благодарили американцев шо те не дали им с голоду сдохнуть?
показати весь коментар
08.02.2022 19:25 Відповісти
Про караваны PQ вы слышали. А про QP? ССР во время WWT поставлял в штаты немало стратегического сырья. А если по-большому: несоздание независимого евросоюза в 40-х годах стоило Штатам денег. Но я думаю они отбились с торицей и немалой.
показати весь коментар
08.02.2022 20:34 Відповісти
Ксюша, то, что вы там себе думаете, не имеет ни чего общего с РЕАЛЬНОСТЬЮ.
Как и обратная аббревиатура караванов PQ и QP, так и ваша влажная фантазия о поставках в США стратегического сырья из СССР.
А материал современного якутского скульптора стратегическим сырьём не считается, Ксюша. Когда бабло за Ленд-Лиз вернёте, как и боевые корабли, что в США СССР выделило, оторвав их у своего воюющего флота?
показати весь коментар
08.02.2022 21:02 Відповісти
По пунктам:

- 3 рейх не создал бы проблем экономическому лидерству а значит и развитию САСШ?
- Обратные поставки СССР -САСШ 2.5 млн.$. Да, на фоне 12 млрд. в прямом направлении мизер, но факт есть. Бритам 30 с копейками насчитали, так что союз не уникален в этом плане.
- и по поводу реальности: не напомните , когда там у США были наибольшие темпы экон. роста? Не после ли мировых войн? Догадываетесь почему? Помогу-производителей кроме них не было, конкуренты на своих заводах кирпичики разбирали😁. Это если упрощённо, для вас.
показати весь коментар
08.02.2022 21:31 Відповісти
Ксюша, ещё раз спрашиваю вас не о ваших влажных фантазиях, а о том, КОГДА за Ленд-Лиз рассчитаетесь? Вы же утверждаете, что за всё надо платить. Почему тогда за Ленд-Лиз не рассчитались с пиндосами? Ну и за хавчик от США что лопали ваши прабабушки с прадедушками и на коленях благодарили амеров за жратву.

А это уже кланяются пиндосу в 1922 году ваши предки
показати весь коментар
08.02.2022 21:57 Відповісти
Скучно с вами. Картинки пошли. Не имею отношения к русским. Украинцы по матери фольксдойче по отцу.
показати весь коментар
08.02.2022 22:12 Відповісти
Путін так переймається безпекою, витрачає мільярди на оборону, і йому навіть не приходить на думку бути меншим мудаком.
показати весь коментар
08.02.2022 19:12 Відповісти
- Марк Савелович, от имею спросить до вас, а шо ви таки видите, когда видите разных сотрудников отой ЗЕлёной ОПы?
- Я ни чего там таки не вижу, а таки ощущаю.
- И шо ви ощушаете?
- Я, Софочка немножко так себе ощущаю шо таки вижу перед собой не сотрудников ОПы, а заповедник дегенератов.
показати весь коментар
08.02.2022 19:23 Відповісти
Хотелось бы отнести лягушатника-Макрона (исторически) к категории вишистов. Но Петен даже с ним в одном поле не ср#л бы!
показати весь коментар
08.02.2022 19:28 Відповісти
А наш Зеля всё делает так как диктатор Петен в правительстве Виши во Франции в 1940 г.
показати весь коментар
08.02.2022 20:23 Відповісти
Ні зелені виродки ,це зрада ........
показати весь коментар
08.02.2022 19:31 Відповісти
С каких это пор зелень стала обращать внимание на рекомендации Венеційської комісії, ?
показати весь коментар
08.02.2022 19:33 Відповісти
Какой переходной период? Кому вы пытаетесь сцать в глаза? Ничего так не вечное как временное. Приднестровье, Кенигсберг и абхазия вот вам яркий пример переходного периода. Все что Х***ло хочет ето чтобы с него сняли санкции а на Украину повесили ту опухоль. И потом будете бегать десятки лет а потом еще нашидети и внукибудут бегать и просить пересмотретьваш *переходной период*. Или деокупация или полная блокада и пускай сидят там пока несколько поколений не передохнет а Рашку не дожрут санкции.
показати весь коментар
08.02.2022 19:53 Відповісти
Смерть цапам та зрадникам України.
показати весь коментар
08.02.2022 19:56 Відповісти
Вы думаете просто так кремль пытается даже не забрать а впарить обратно ОРДЛО в Украину на своих условиях?
2015 год. Росийский диверсант-террорист полковник Гиркин:
Почему Росии важно впихнуть дамбас обратно в Украину на условиях кремля. С Росии сразу же снимают санкции, и она восстанавливает разорванные связи и торговлю с Европой. Украина получает якорь который тянет ее обратно в советский союз. О НАТО, Евросоюзе, безвизе, Украина забывает. Так же как забывает о крыме и о тех смешных санкциях за крым. В итоге Росия наращивает еще большую мощь и влияние, Украина стает мелким прыщем-изгоем о котором постепенно все забывают типо приднестровья.
показати весь коментар
08.02.2022 20:21 Відповісти
именно блеяние никифорова доказывает,что отзыв документа был связан с "нормандским" форматом.
а иначе с чего бы то шапке на воре гореть?
показати весь коментар
08.02.2022 20:25 Відповісти
Гнитесь и дальше, падлы. Для зеленых уродов неважно, устраивает ли это Украину
показати весь коментар
08.02.2022 20:26 Відповісти
Нас вынудили, что на Минск, что на Нормандский формат с Францией и Германией, что друзья вовсе не Украины. А теперь принуждают к миру под вопли Столтенберга, НАТО и сраных ковбойцев. Вот только хрена Путин нападет, он не таков храбрец.
показати весь коментар
08.02.2022 20:27 Відповісти
Вскрылось враньё зелёной шоблы мародеров😁
показати весь коментар
08.02.2022 20:30 Відповісти
Зелёные врут чаще, чем дышат.
показати весь коментар
08.02.2022 20:50 Відповісти
возможно? т.е. это высер ни о чем?
показати весь коментар
08.02.2022 21:11 Відповісти
Что там этот ипанутый фотограф мямлит? Какая веницианская комиссия? А почему его отозвали непосредственно перед нормандской встречей? Да потому что параша выставила условие. При зеленых скотах, мы видим уступки и обещания что то там выполнять только от Украины!
показати весь коментар
08.02.2022 21:22 Відповісти
На хєра цей імпотентний формат Один (Україна) проти трьох взагалі потрібний? Щоб бути рупором мосовського брєда? Ще й ради цього йти на поступки?!!!
показати весь коментар
08.02.2022 21:31 Відповісти
Хіба можна довіряти цьому криворізькому клоуну, який у свої 35 досі з дитячих штанів не виріс?
Як, власне, і сам 44-річний Верховний Нелох.

показати весь коментар
08.02.2022 22:30 Відповісти
 
 