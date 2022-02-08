Мені здається, хтось біля Зеленського добре його обробляє. Це питання контррозвідки, - Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського є люди, які його добре інформаційно "обробляють".

Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші колеги на рівні керівників спецслужб кажуть мені, що необов'язково, щоб перша особа була [іноземним] агентом. Важливо оточити його людьми, які "зливатимуть" інформацію, куди потрібно. Скажіть, будь ласка, а Володимир Зеленський розуміє, що відбувається навколо нього? Є відчуття, що він розуміє ситуацію, або він взагалі витає у хмарах?" – запитав Гордон.



Бурба сказав, що в різні періоди він бачив двох різних Зеленських. З одним вони "адекватно спілкувалися", інший дозволяв собі робити гострі випади у бік української військової розвідки та особисто Бурби (на пресмарафоні у листопаді 2021 року Зеленський назвав колишнього керівника ГУР "авантюристом та аферистом" і заявив, що той хотів втягнути Україну у "величезний скандал").



"Те, що я слухав, як він спілкувався з журналістами і [які] випади у мій бік [робив], – це неадекватність. Напевно, є розумні хлопці в Офісі, які його готують. У його випадку потрібно або [більше] читати або все запам'ятовувати і вчити напам'ять. Іноді він каже речі, які важко аналізувати", – сказав Бурба.

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Він зазначив, що президент Зеленський говорить "безглузді слова" на адресу військовослужбовців, які з 2014 року "в окопах сиділи" і "охороняли його сон, коли він давав концерти.



"Щодо вашого запитання: чи розуміє він? Не згоден, що він все не може зрозуміти. Знаєте, як у тому анекдоті: "десь пам'ятаю, десь не пам'ятаю". І у нас в Офісі [президента] – "Десь щось я забув, десь щось я не пам'ятаю". Але спробую сформулювати одним реченням. Мені здається, що добре робота йде біля нього, хтось біля нього добре його обробляє... Над цим треба працювати спецслужбам у контррозвідці", – вважає Бурба.

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