УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8029 відвідувачів онлайн
Новини
20 162 119

Мені здається, хтось біля Зеленського добре його обробляє. Це питання контррозвідки, - Бурба

Мені здається, хтось біля Зеленського добре його обробляє. Це питання контррозвідки, - Бурба

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вважає, що в оточенні президента Володимира Зеленського є люди, які його добре інформаційно "обробляють".

Таку думку він висловив в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Ваші колеги на рівні керівників спецслужб кажуть мені, що необов'язково, щоб перша особа була [іноземним] агентом. Важливо оточити його людьми, які "зливатимуть" інформацію, куди потрібно. Скажіть, будь ласка, а Володимир Зеленський розуміє, що відбувається навколо нього? Є відчуття, що він розуміє ситуацію, або він взагалі витає у хмарах?" – запитав Гордон.

Бурба сказав, що в різні періоди він бачив двох різних Зеленських. З одним вони "адекватно спілкувалися", інший дозволяв собі робити гострі випади у бік української військової розвідки та особисто Бурби (на пресмарафоні у листопаді 2021 року Зеленський назвав колишнього керівника ГУР "авантюристом та аферистом" і заявив, що той хотів втягнути Україну у "величезний скандал").

"Те, що я слухав, як він спілкувався з журналістами і [які] випади у мій бік [робив], – це неадекватність. Напевно, є розумні хлопці в Офісі, які його готують. У його випадку потрібно або [більше] читати або все запам'ятовувати і вчити напам'ять. Іноді він каже речі, які важко аналізувати", – сказав Бурба.

Також читайте: Впевнений, що Баканов знає, чи є Єрмак та Демченко агентами Росії, - Бурба

Він зазначив, що президент Зеленський говорить "безглузді слова" на адресу військовослужбовців, які з 2014 року "в окопах сиділи" і "охороняли його сон, коли він давав концерти.

"Щодо вашого запитання: чи розуміє він? Не згоден, що він все не може зрозуміти. Знаєте, як у тому анекдоті: "десь пам'ятаю, десь не пам'ятаю". І у нас в Офісі [президента] – "Десь щось я забув, десь щось я не пам'ятаю". Але спробую сформулювати одним реченням. Мені здається, що добре робота йде біля нього, хтось біля нього добре його обробляє... Над цим треба працювати спецслужбам у контррозвідці", – вважає Бурба.

Читайте: Ми вже не вірили у 2014-му, що буде наступ на Крим, - Бурба про можливу атаку росіян

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Офіс Президента (2033) Бурба Василь (82)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
Та він такий вродився, це гени.
показати весь коментар
08.02.2022 19:21 Відповісти
+31
На всяк випадок треба Єрмака тихенько в ліс відвести.
показати весь коментар
08.02.2022 19:29 Відповісти
+30
Не знаю, як саме його обробляють, але я в повному захваті від його обіцянок.
Ото обіцяють стареньким смартфони. Яка ж далекоглядність. Старенький продає смартфон, купує цуценя елітної породи, продає цуценя і радість - нарешті оплачує комуналку.
Хіба не креатив ?
показати весь коментар
08.02.2022 19:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
...злив зараховано! Амінь, телепню.
показати весь коментар
08.02.2022 22:15 Відповісти
що, дуняша, не хочеш про своїх хазяїв розмовляти? саме про них тут мова. і саме їх ти намагалася безграмотно відмазати
показати весь коментар
08.02.2022 22:16 Відповісти
...тут, взагалі, мова про недалекого "развєдчіка" Бурбу, про якого я і висловився. Звідки ти взялося і стало патякати про свої величні знання п'яти мов - мені відомо, але байдуже. Так що ти, дуня, власне хотіла донести?
показати весь коментар
08.02.2022 22:22 Відповісти
дуня, не ний. тут мова про твою моніку, та про то, як тебе утримують за рахунок бюджету зрадники.
перелік повторюю, бо ти тупа, як будь-яка клоунська профурсєтка

моніка
хєрмак
дємченко
татаров
шкарлєт
арахамія
вєрєщук
дубинський
шевченко
сівоха
...
показати весь коментар
08.02.2022 22:25 Відповісти
Дуня, ти у відчаї і тебе перемкнуло. Типова поведінка поросябота, що обгидився.
Я з тобою закінчив, ти стало нецікаве. Смокчи рошенку(по) і радій...
показати весь коментар
08.02.2022 22:43 Відповісти
А я бьі тебя просто пристрелил
показати весь коментар
09.02.2022 00:28 Відповісти
дуня кричала "не зливайся!" та злилась, як її клоун чи зєдупутат з місця аваріі
показати весь коментар
08.02.2022 22:20 Відповісти
это весьма наглядный результат пьяного зачатия, отягощенный принятием тяжелых наркотиков..
показати весь коментар
08.02.2022 21:04 Відповісти
Сажать их надо за предательство и на долго.
показати весь коментар
08.02.2022 21:06 Відповісти
Склад цк в сересер за нац складом (більше 70% ж и ди) а в нашому керівництві ???. В людей мова використовується для висловлювання своєї думки, а в них для приховування. Тому або пропадаємо, або відпускаємо їх на волю!
показати весь коментар
08.02.2022 21:39 Відповісти
Так может и нет никакого Зеленского, а есть двойник нагримированный ?
показати весь коментар
08.02.2022 21:49 Відповісти
И́ли искажённое сознание
показати весь коментар
09.02.2022 08:27 Відповісти
Калиф на час.
показати весь коментар
08.02.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 21:59 Відповісти
Зеленський говорить безглузді слова на адресу військовослужбовців, які з 2014 року в окопах сиділи і охороняли його сон, коли він давав концерти. © Бурба
показати весь коментар
08.02.2022 23:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 