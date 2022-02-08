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Новини Війна
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Ryanair вперше призупинив продаж квитків з Харкова і Херсона. Можливо, через російську загрозу

Ryanair вперше призупинив продаж квитків з Харкова і Херсона. Можливо, через російську загрозу

Ірландський лоукостер Ryanair повністю призупинив продаж авіаквитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Це сталося вперше. Причину в компанії не називають.

Про це пише видання Avianews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер при спробі забронювати квиток на найближчі дати або на літо система вказує, що доступних вильотів нема.

До цього із Харкова було шість регулярних рейсів: у Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. Натомість із Херсона було три рейси: у Відень, Варшаву і Краків.

Яка причина такого рішення, авіакомпанія виданню не прокоментувала.

Читайте: Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Avianews припускає, що польоти могли призупинити через російську загрозу. Зокрема, на початку лютого очільник Ryanair Майкл О'Лірі сказав, що його компанія може розпочати базування в Україні. Однак тоді посадовець зазначав, що це відбудеться за умови, якщо не буде повномасштабного російського вторгнення.

Видання пише, що лоукостер з початку пандемії коронавірусу неодноразово змінював розклад своїх рейсів, проте повне припинення польотів з двох аеропортів відбувається вперше.

Також дивіться: "Путін від Росії втомився і вирішив покінчити з нею. Повномасштабне вторгнення стане причиною зникнення РФ, а Путіна чекає новий Нюрнбергський трибунал", - російський генерал-відставник Івашов. ВIДЕО

Автор: 

Харків (5740) Херсон (3462) Ryanair (468)


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Топ коментарі
+9
Просто бояться і не хочуть ризикувати!
Харків і Херсон першочергові якщо московити почнуть атакувати!
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08.02.2022 20:01 Відповісти
+7
Ага. Не продают билеты и на весенние и летние рейсы. Туман у кого-то в головах.
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08.02.2022 20:07 Відповісти
+3
Цензор не пишите херню. Раян уже массу рейсов из Украины отменил. Как и визз. Спроса нет. Мародер зеленский вместе со своими тварями ограбили народ, что у людей просто нет денег на заграницу.
Вот гуглите новость месячной давности:

Ryanair скасував 7 напрямків з України до березня 2022 року!
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08.02.2022 20:56 Відповісти
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Туман и снегопад, всему виной.
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08.02.2022 20:01 Відповісти
Влітку теж?
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08.02.2022 20:07 Відповісти
Ага. Не продают билеты и на весенние и летние рейсы. Туман у кого-то в головах.
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08.02.2022 20:07 Відповісти
Просто бояться і не хочуть ризикувати!
Харків і Херсон першочергові якщо московити почнуть атакувати!
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08.02.2022 20:01 Відповісти
Але разом з тим, рейси з Одеси залишили. А Одеса теж в зоні можливого нападу. Як зі сторони моря, так і зі сторони окупованого Придністров'я...
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08.02.2022 20:21 Відповісти
і шо таке? катакомби є ... все буде в ажурє такі я вам говорю
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08.02.2022 22:21 Відповісти
В начале декабря венгерский лоукостер https://2day.kh.ua/kharkow/wizz-air-otmenil-reysy-iz-kharkova Wizz Air отменил полеты в Дортмунд, Вену и Милан. Харьков стал не единственным городом, где авиаперевозчик сократил присутствие. Лоукостер отменил 20 направлений из Украины по причине низкого спроса.
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08.02.2022 20:29 Відповісти
Зачем вы так жестко с "вторгателями"?
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09.02.2022 07:44 Відповісти
А нашему зеленому манкурту видимо повылазило. Все продолжает бабло на карман пилить.
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08.02.2022 20:08 Відповісти
Скорее всего зачищают рынок от бюджетных авио перевозчиков под мау
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08.02.2022 21:11 Відповісти
Харків та Херсон з 11 лютого - в червоній зоні через ковід . Ніхто нікуди не літає .
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08.02.2022 20:12 Відповісти
Це ніяк не пов'язано. З початку листопада до середини грудня 2021 Київ був у червоній зоні, і на з авіакомпаній не скасовувала рейсів з Києва
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08.02.2022 20:19 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/posolstvo-ssha-mozhe-perejihati-z-kiyeva-do-zahidnoji-ukrajini-zmi-novini-ukrajina-11697136.html Посольство США може переїхати з Києва до Західної України - ЗМІ

Також можливість переїзду на захід України розглядають різні компанії.

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08.02.2022 20:12 Відповісти
https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.


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Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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08.02.2022 20:35 Відповісти
в 2014м году началось
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08.02.2022 20:20 Відповісти
Згадую весну 2014: 29 березня Люфтганза припинила польоти в Донецьк, а 08.04 вДонбас увійшли грушеики на чолі з Гіркіним...
Не хочеться нагнітати паніку, але на обрії знаменна для совків дата - 23 лютого...
Ху#ло може приурочити наступ саме до неї...
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08.02.2022 20:24 Відповісти
дата чудова, особливо якщо знати її реальну історію.
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08.02.2022 20:40 Відповісти
На льду Кронштадта санями кататься по российским офицерам?
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08.02.2022 20:54 Відповісти
Цензор не пишите херню. Раян уже массу рейсов из Украины отменил. Как и визз. Спроса нет. Мародер зеленский вместе со своими тварями ограбили народ, что у людей просто нет денег на заграницу.
Вот гуглите новость месячной давности:

Ryanair скасував 7 напрямків з України до березня 2022 року!
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08.02.2022 20:56 Відповісти
Не пересмикуйте!
Рейси з Харкова та Херсона скасовані не до березня, а взагалі. Як в принципі
Згоден, Візз, Райн, та інші авіакомпанії, час від часу скасовують рейси на певні напрямки або переносять початок польотів, але щоб скасувати ВСІ вильоти з якогось окремого взятого міста - такого ще не було!
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08.02.2022 21:53 Відповісти
Нічого. У нас ще є МАУ
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08.02.2022 20:58 Відповісти
Войска уже в Шебекино Белгородской области = 7 км от границы Украины.
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08.02.2022 21:02 Відповісти
По просьбе ирландских моряков расея перенесла учения а тут ирландские авиалинии...
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08.02.2022 21:08 Відповісти
******
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08.02.2022 21:09 Відповісти
"Возможно из-за российской угрозы", а может и из-за угрозы инопланетного вторжения. Задолбали уже все эти вангователи
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09.02.2022 07:47 Відповісти
 
 