Ryanair вперше призупинив продаж квитків з Харкова і Херсона. Можливо, через російську загрозу

Ірландський лоукостер Ryanair повністю призупинив продаж авіаквитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Це сталося вперше. Причину в компанії не називають.

Про це пише видання Avianews, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тепер при спробі забронювати квиток на найближчі дати або на літо система вказує, що доступних вильотів нема.

До цього із Харкова було шість регулярних рейсів: у Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. Натомість із Херсона було три рейси: у Відень, Варшаву і Краків.

Яка причина такого рішення, авіакомпанія виданню не прокоментувала.

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Avianews припускає, що польоти могли призупинити через російську загрозу. Зокрема, на початку лютого очільник Ryanair Майкл О'Лірі сказав, що його компанія може розпочати базування в Україні. Однак тоді посадовець зазначав, що це відбудеться за умови, якщо не буде повномасштабного російського вторгнення.

Видання пише, що лоукостер з початку пандемії коронавірусу неодноразово змінював розклад своїх рейсів, проте повне припинення польотів з двох аеропортів відбувається вперше.

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