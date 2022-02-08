6 десантних кораблів РФ перекидають із Середземного моря у Чорне

Росія перекидає із Середземного моря у Чорне загін великих десантних кораблів. Офіційна мета - військово-морські навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі ВДК "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" перебувають у протоці Дарданелли. Десантні кораблі "Петр Моргунов", "Георгій Побідоносцев" та "Оленегорский горняк" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони РФ твердять, що військово-морські навчання відбуваються в січні та лютому "у всіх зонах відповідальності флотів".

Навчання проходять в акваторіях морів, прилеглих до російської території, а також акваторії Середземного, Північного, Охотського морів, північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.

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Загалом у них беруть участь понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.

"Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямків", - зазначають у міноборони РФ.

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