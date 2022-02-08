6 десантних кораблів РФ перекидають із Середземного моря у Чорне
Росія перекидає із Середземного моря у Чорне загін великих десантних кораблів. Офіційна мета - військово-морські навчання.
Про це повідомляє Міністерство оборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі ВДК "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" перебувають у протоці Дарданелли. Десантні кораблі "Петр Моргунов", "Георгій Побідоносцев" та "Оленегорский горняк" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ твердять, що військово-морські навчання відбуваються в січні та лютому "у всіх зонах відповідальності флотів".
Навчання проходять в акваторіях морів, прилеглих до російської території, а також акваторії Середземного, Північного, Охотського морів, північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані.
Загалом у них беруть участь понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.
"Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил із захисту російських національних інтересів у Світовому океані, а також щодо протидії військовим загрозам Російської Федерації з морських та океанських напрямків", - зазначають у міноборони РФ.
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Кроме вас. Пальцем.
Старієш. Хватка не та😃😂😂😂
Люди та компанії починають шукати безпечного притулку на заході України, поблизу військ НАТО та країн ЄС. Навіть посольство США в Києві розглядає цей крок.
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https://www.buzzfeednews.com/article/christopherm51/russia-ukraine-us-troops-refugees?origin=web-hf Western Ukraine Is Preparing For An Influx Of Refugees If War With Russia Breaks Out People and companies are beginning to seek a safe haven in Ukraine's west, close to NATO troops and EU nations. Even the US Embassy in Kyiv is considering the move.
Реально з Крима вторгнення дорівнює нулю.
Воно буде з сходу і від бульбашка!
Всім хто проти СИЛИ ТА МУЖНОСТІ!
А прочитати не судьба!
А в нас гола срака Бубочки та Ермака, яку доставлять в Одесу по нових дорогах, на яких будуть фонарі з освітленням. Какая разница.
Долго бы его переводил, изучал.
А потом объявил, что проход закрыт до отвода всех войск
от границ Украины.
Будуть смажені буряти!