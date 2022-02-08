Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі
Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів. Воно дозволить протистояти Росії в чорному і Азовських морях.
Про це в інтервью "Радіо НВ" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дипломат розповів, що Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд доларів.
Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.
"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", - сказав дипломат.
"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", - зазначив Пристайко.
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Єдине що може зараз зробити Великобританія - це розташувати свій флот в Середземному та Чорному морях.
Поки поставлять поки встановлять, та ще з Ослом в керівництві, який війну закінчив та закопує гроші в асфальт - буде вже пізно.
Просто наш Осел готує текст капітуляції, або вже Ермак йому написав.
Співпадіння..........????????! ДУМАЙТЕ.
2. Борюсік продовжує приємно мене дивувати.
І, звичайно, Боже, храни Королеву.
P.S. Може, ще б тут одному персонажу подзвонила ...
А тепер треба витрачати бюджетні кошти на закупівлю закордонних систем… і ще невідомо - що вони закуплять… якщо ті ракети, що на катерах, які закупаємо - то лише по рибацьких шхунах пуляти…
А за те, що у 2020 мали спустити на воду перший катер проекту «Веспа», під 8 «Нептунів»…
Все це зупинила бєніна макака, заглядаючи у дупу путєна та грабуючи бюджет на величному крадівництві…
"Перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів «Нептун» буде передано ВМС ЗС України до квітня 2022-го року.
Про це https://youtu.be/6HUcaF1EPOA сказав Командувач національним флотом в ефірі Телерадіостудії МО України «Бриз».
В другій половині січня 2022 року КБ «Луч» повідомило про початок виробництва другого серійного дивізіону берегових протикорабельних комплексів «Нептун»[14].
23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ[10].
У вересні 2020 року під час практичної фази стратегічних командно-штабних навчань https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_2020 «Об'єднані зусилля - 2020» вперше брав участь підрозділ озброєний комплексом РК-360МЦ «Нептун».
13.12.2021
готове постачати ракетні
комплекси "Нептун" у війська.
ВІДЕО
20/06/2020 13:02
https://novynarnia.com/2020/06/20/neptun-ready/
Они "молот" ешё допиливают.
28/11/2019
Вы хоть полностью читаете матеряял,или то,что вам хочется.
ти відкрив посилання на статтю за листопад 2019, всередині статті за червень 2020…
а я спочатку навіть гадки не міг узяти - звідки ти ту цитату надибав???
13.12.2021
Пиши кац,пиши.
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Успеют ли поставить?
Интересно кто есть хозяином этой компании? Если зе что-то про пиарил, значит полный пипец. , с его фартом даже Эрдоган заболел после встречи
А те, що Британія підписала Будапештський меморандум, як один із гарантів територіальної цілісності України, британці пам'ятають? Їм нагадували?
Ми багато кому винні гроші, ми повинні проводити реформи. Але, що стосується нашої національної безпеки, територіальної цілісності, шляхів відстоювання суверенітету - це наша справа, абсолютне і безперечне право. І в цьому наші партнери повинні нам допомагати, бо це також і в їхніх інересах.