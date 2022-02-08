Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів. Воно дозволить протистояти Росії в чорному і Азовських морях.

Про це в інтервью "Радіо НВ" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат розповів, що Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд доларів.

Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.

"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", - сказав дипломат.

Також читайте: Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", - зазначив Пристайко.