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Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі

Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння для кораблів. Воно дозволить протистояти Росії в чорному і Азовських морях.

Про це в інтервью "Радіо НВ" заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дипломат розповів, що Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд доларів.

Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.

"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях", - сказав дипломат.

Також читайте: Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

"Британія шукає друзів, і Україна на цю роль в принципі підходить. Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою, а це перш за все протистояння з РФ, Британія готова до такого кроку", - зазначив Пристайко.

Автор: 

Велика Британія (5687) зброя (7560) ракети (4092) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+94
Боже-бережи королеву...
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08.02.2022 21:02 Відповісти
+61
Вася, где отечественные дивизионы ПКР "Нептун"? В асфальт ваш Зеля закатал?
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08.02.2022 21:12 Відповісти
+49
Спасибо Британии
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08.02.2022 21:03 Відповісти
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Только почему то очень много офицеров вермахта учились в военных училищах совка - и танковых, и лётных, и арты....
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09.02.2022 05:14 Відповісти
соратница моники по путинскому борделю? серлещ?
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08.02.2022 21:27 Відповісти
"Нептун" повинен бути ще вчора, прикривати від десанту з Чорного моря.
Єдине що може зараз зробити Великобританія - це розташувати свій флот в Середземному та Чорному морях.
Поки поставлять поки встановлять, та ще з Ослом в керівництві, який війну закінчив та закопує гроші в асфальт - буде вже пізно.
Просто наш Осел готує текст капітуляції, або вже Ермак йому написав.
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08.02.2022 21:20 Відповісти
Зеля уже чернила подбирает которыми капитуляцию подписывать: синие или чёрные. Локомотивы уже наверное по заказу Путина покупает у Франции.
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08.02.2022 21:57 Відповісти
да, клоун сам в шоке. как теперь прихоти хйла воплощать?
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08.02.2022 21:28 Відповісти
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08.02.2022 21:29 Відповісти
А заплатить эти же 2 лярда баксов (57 миллиардов гривень) своим же производителям Нептунов мозгов или совести у зеленой сволочи не хватило??? Или нынешняя антиукраинская и антигосударственная власть считает украинские оборонные высокотехнологичные предприятия унтерменшами??? Что такое эти 2 миллиарда долларов для нашей оборонки? Это НАШИ Нептуны на ЛЮБЫХ платформах (хоть колесных, хоть плавучих, хоть стационарных), изготовленные на НАШИХ заводах, НАШИМИ инженерами и рабочими, причем достаточно быстро ибо ВСЕ основные испытания Нептунов успешно пройдены еще при Порохе и Турчинове... В итоге Украина уже имела бы свой ракетный антикорабельный комплекс в разных вариантах исполнения, при этом были бы загружены НАШИ заводы и НАШ бюджет получал бы налоги, уплаченные НАШИМИ предприятиями, а это НАШИ пенсии, зарплаты учителям, военным и т.д. НО для зеленых гнидных ушлепков все это "неприкольно" и "некреативно", да еще и "негламурно"... А британцам, без всякого сомнения, огромное спасибо за их готовность поддержать нашу страну реальными ракетными системами в условиях угрозы широкомасштабного наступления москалей.
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08.02.2022 21:22 Відповісти
Не, зебилы отрабатывают хутинскую методичку , все развалить . Но Запад с Порохом не даст этому свершиться.
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08.02.2022 21:28 Відповісти
Да ещё на 1,1 млрд грн бюджетных денег подарить смартфоны своим будущим избирателям 60+ .
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08.02.2022 22:17 Відповісти
Його виборці 23-, тобто ті що голосують по приколу, а 60+ більшою частиною за ОПЗЖ, тобто ті хто все ще застряг в СРСР.
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09.02.2022 12:48 Відповісти
Ну не ставятся Нептуны на ракетные катера - не те габариты.
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09.02.2022 05:34 Відповісти
Бред! Нептуны устанавливаются на берегу - этого достаточно!
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09.02.2022 08:53 Відповісти
Вас послушать нафиг те джавелины нужны, ведь есть артиллерия!
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09.02.2022 16:41 Відповісти
Зеленая команда хладнокровно все валит!
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09.02.2022 08:52 Відповісти
Порох как чувствовал, шо "Нептун" " застопорится, подстраховался договором с бритами о постройке кораблей с ракетами, а там и Турция не заставит себя чекати.
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08.02.2022 21:26 Відповісти
боже, бережи королеву!
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08.02.2022 21:28 Відповісти
Таки стесняюсь спросить... а в 14 году королева была та же самая?
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09.02.2022 02:19 Відповісти
Таки "дуру включаєш"? Тобі принцип монархії у Великобританії відомий? "Король царствує але не править!" Там з 19 століття керує саме прем"єр-міністр а монарх - "церемоніальна фігура" Так от : Джонсон не був у 2014 прем"єр-міністром (Як і Черчіль - під час Мюнхенської конференції)
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09.02.2022 05:02 Відповісти
_Так может это болваны те, кто пишут "береги королеву"? Ну и ты, видимо, раз адресуешь это мне, а не им.
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09.02.2022 09:33 Відповісти
Ти мені вкажеш - де саме я це писав? Ні ... Бо я з самого початку пояснював "придуркам патріотичним", кому саме дякувать треба! Так що свій "сарказм" прибережи для інших випадків і не для мене, а для тих придурків , у яких працюють пальці , а не мізки , бо голова їм служить лише для того , щоб в неї їсти!
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09.02.2022 10:19 Відповісти
_Вы, канешна, звините, да? Но именно мне - а не "придуркам патріотичним" - вы адресовали свой ликбез и упрек шо я включил дуру. И почему это адресовано мне, а не ""придуркам патріотичним" я так и не смог логически обосновать.
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09.02.2022 20:04 Відповісти
Якщо "не дійшло" до цих пір - залишайся в щасливій необізнаності Мабуть не дано!
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09.02.2022 20:41 Відповісти
Да? Ну ладно.
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09.02.2022 20:48 Відповісти
А я що - не знаю?
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09.02.2022 11:33 Відповісти
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08.02.2022 21:28 Відповісти
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08.02.2022 21:49 Відповісти
Этот темпераментный ирланский танец джига !
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08.02.2022 21:59 Відповісти
Боря гопака танцює. Слава Великобританії !!! Слава Україні !!!
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09.02.2022 11:54 Відповісти
Впервые наши вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-то противопоставить России в Черном и Азовском морях -опять Зеленые забыли про Нептуны, и унижают нашу военную промышленность?
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08.02.2022 21:31 Відповісти
Реальными надежды на зелю были только у Путлера. Он фактически всё выполнил что обещал в Омане.
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08.02.2022 22:00 Відповісти
Брат познается в беде! Все... учу английский язык!
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08.02.2022 21:35 Відповісти
you can do it bro
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08.02.2022 23:31 Відповісти
Good luck !
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08.02.2022 23:42 Відповісти
Вот где братский народ!Боже!Храни королеву!
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08.02.2022 21:39 Відповісти
Таки стесняюсь спросить... а в 14 году королева была та же самая?
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09.02.2022 02:20 Відповісти
А ти не соромся - питай. Розумнішим станеш! 1. В 2014 році Україну не вважали за самостійну державу з самостійним політичним курсом від слова "взагалі". Відповідно, в 2014 році могли лише турбуватися і висловлювати співчуття. 2. У 2021-2022 є розуміння, що "тому негіднику слід вправити мізки" і це не про пуйло. От ми і отримаємо. 3. God save our gracious Queen - це слова традиційного, але нефоіційного гімну. Отже "Боже, береги Королеву" - це не подяка за рішення про передачу зброї, бо Королева, як 4-гілка влади цим не займається.
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09.02.2022 10:40 Відповісти
Вот где братский народ! Боже! Храни королеву и Борю Джонсона!
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09.02.2022 11:20 Відповісти
Гарпуни ? Наш Нептун це, якраз їх аналог. Якби не Зе, у нас би були свої, а так, ну ок
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08.02.2022 21:46 Відповісти
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08.02.2022 22:14 Відповісти
Внизу руцкая свинья тоже про соевую банду всхрюкивает.Совпадение?🤣🤣🤣
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08.02.2022 22:17 Відповісти
Какой темперамент! Сколько креатива - зелесопливый гетьманок может взять ваши эпитеты на вооружение в следующем бредовом спиче
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08.02.2022 22:23 Відповісти
Велика морська держава і цим все сказано.
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08.02.2022 22:05 Відповісти
И кто же это руцкой свинье лайкнул?Совпадение?🤣🤣🤣
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08.02.2022 22:18 Відповісти
Коли Вовочці доповіли про Нептуни він ох..ел. Він сказав що Україна не має мати таке озброєння бо воно дістане до Москви!!!!!!!!!!!!
Співпадіння..........????????! ДУМАЙТЕ.
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08.02.2022 22:07 Відповісти
Дядя, вы редкий идиет. Читайте гугл, а не пишите высеры.
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09.02.2022 00:15 Відповісти
Ця криза перевірить на міцність трансатлантичну єдність.
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08.02.2022 22:23 Відповісти
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08.02.2022 22:49 Відповісти
и тут мордовская матросня загрустила. касапня в раздумии как теперь успеть самозатопиться, чтобы не попасть под удар этих ракет.
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08.02.2022 23:01 Відповісти
"Хто друг по почиш коли лихо станется".... от Українці й бачать зараз хто є хто.
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08.02.2022 23:21 Відповісти
1. Щодо Пристайка - великих ілюзій не маю.
2. Борюсік продовжує приємно мене дивувати.

І, звичайно, Боже, храни Королеву.
P.S. Може, ще б тут одному персонажу подзвонила ...
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08.02.2022 23:46 Відповісти
Україна має свою протикорабельну ракетну систему, тільки бєніна макака заморозила її виробництво, на два з половиною роки…
А тепер треба витрачати бюджетні кошти на закупівлю закордонних систем… і ще невідомо - що вони закуплять… якщо ті ракети, що на катерах, які закупаємо - то лише по рибацьких шхунах пуляти…
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08.02.2022 23:49 Відповісти
А боты видимо википедию не читают. Почитайте, полезн
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09.02.2022 00:17 Відповісти
У твоїй вікіпєдії є інформація за те, що на цей час ми повинні були вже мати 8 батарей «Нептунів»???
А за те, що у 2020 мали спустити на воду перший катер проекту «Веспа», під 8 «Нептунів»…
Все це зупинила бєніна макака, заглядаючи у дупу путєна та грабуючи бюджет на величному крадівництві…
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09.02.2022 10:05 Відповісти
👍👍👍 Like forever!
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08.02.2022 23:51 Відповісти
Трохи цинізму: Британія тому і стала в свій час найбільшою імперією світу, шо могла руками інших воювати проти своїх ворогів, і це їм належить вислів "немає постійних ворогів та постійних друзів- є постійні національні інтереси". І зараз, після виходу щ ЄС, Британії потрібні союзники та друзі. Тому, на данному етапі, Британія - найкращій друг України, і цим треба якнайширше користуватися.
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09.02.2022 00:03 Відповісти
Ишь как боты возбудились, орут что мы сами ниче не делаем а ток закупаем. Из Википедии:
"Перший дивізіон берегових протикорабельних комплексів «Нептун» буде передано ВМС ЗС України до квітня 2022-го року.
Про це https://youtu.be/6HUcaF1EPOA сказав Командувач національним флотом в ефірі Телерадіостудії МО України «Бриз».

В другій половині січня 2022 року КБ «Луч» повідомило про початок виробництва другого серійного дивізіону берегових протикорабельних комплексів «Нептун»[14].

23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ[10].
У вересні 2020 року під час практичної фази стратегічних командно-штабних навчань https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F_2020 «Об'єднані зусилля - 2020» вперше брав участь підрозділ озброєний комплексом РК-360МЦ «Нептун».
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09.02.2022 00:13 Відповісти
древняя инфа...не шизди...ЗЕбанда давно заморозила эту ракетную програму..
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09.02.2022 00:53 Відповісти
В Украине прошли успешные испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун"
13.12.2021
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09.02.2022 08:20 Відповісти
І сікока Нєптунов в частях? Так шо кукрі нє в затяжку, зельоний
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09.02.2022 09:26 Відповісти
А сколько их должно быть,если только испытания закончились.
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09.02.2022 10:01 Відповісти
Випробування завершено: КБ "Луч"

готове постачати ракетні

комплекси "Нептун" у війська.
ВІДЕО
20/06/2020 13:02

https://novynarnia.com/2020/06/20/neptun-ready/
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09.02.2022 10:12 Відповісти
Как же оно готово,если испытания не закончены были.
Они "молот" ешё допиливают.
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09.02.2022 10:22 Відповісти
Відкрий посилання… там приводиться навіть заява Нієбімами, стосовно події…
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09.02.2022 10:40 Відповісти
"Ми вперше пролетіли понад 250 км по заданому маршруту та висотах. Тобто можемо сказати, що сьогодні була завершена розробка літального апарату з заданими характеристиками", - заявив Олег Коростельов. Додавши, що на наступному етапі, випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.
28/11/2019

Вы хоть полностью читаете матеряял,или то,что вам хочется.
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09.02.2022 13:51 Відповісти
🤣Придурок…
ти відкрив посилання на статтю за листопад 2019, всередині статті за червень 2020…
а я спочатку навіть гадки не міг узяти - звідки ти ту цитату надибав???
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09.02.2022 19:55 Відповісти
Не, ну ботам конечно видней чем армии, раз они пишут что нет ракет, значит таки да. Только что их высеры реально меняют? Тужтесь еще.
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09.02.2022 11:25 Відповісти
Наши Нептуны ЗЕбанда кремлёвская сразу же первым делом как дорвалась до власти похоронила(( Я думаю ясно почему..
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09.02.2022 00:52 Відповісти
Нафиг спрашивать, если спасибо нужно говорить.
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09.02.2022 01:07 Відповісти
Велика подяка Пану Прем'еру та Шановній Королеві Великобританії, а особлива подяка дідам з міста Глазго, Слава Україні!
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09.02.2022 01:26 Відповісти
Интересно узнать, что это за ракеты и какие у них характеристики. Украине уже поставили множество кораблей, годящихся только для запугивания браконьеров. И что толку? Паритет -то с ЧС РФ пока только ухудшился. Предлагают только ещё строить четыре корабля. Судя по контексту - типа малый ракетный корабль. Это долго и дорого. И четыре - сильно мало. При подавляющем превосходстве противника их уничтожат в первый же час конфликта. Проще на эти деньги купить береговые ракетные комплексы. Они реально могут повлиять на расклад сил.
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09.02.2022 06:33 Відповісти
Производство Нептунов таваріщь Путєн запрєтіл ЛІЧНО!!!
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09.02.2022 07:47 Відповісти
В Украине прошли успешные испытания противокорабельного ракетного комплекса "Нептун"
13.12.2021

Пиши кац,пиши.
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09.02.2022 08:22 Відповісти
Большие десантные корабли Балтийского флота ВМФ РФ "Калининград" (107), "Минск" (127), "Королев" (130) ночью прошли пролив Босфор курсом в Чёрное море.
-----
Успеют ли поставить?
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09.02.2022 09:27 Відповісти
Если в наших террводах будут присутствовать корабли нато ,то и ракеты не понадобяться.
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09.02.2022 09:56 Відповісти
Вот вам и результаты осторожного заявление руководителя Турции в действии относительно поддержки Украины и реальных договорняков из ******.ЗЕ в полной дупе в которую загнал и Украину.
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09.02.2022 09:43 Відповісти
Это не секретная информация? Такие вещи делаюся тихо. Важно чтобы ещё ОП об этом не знало
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09.02.2022 10:13 Відповісти
Несколько дней назад в украинских СМИ появилась информация, что никакой "льготной" стоимости запуска космического аппарата "Сич-2-30" в 1 млн. долларов не было, была выплачена сумма в 1,8 млн. Такое подорожание объяснили тем, что правительству страны пришлось прибегнуть к услугам посредника, сумевшего договориться со SpaceX о выводе спутника на орбиту ракетой компании. В роли посредника выступила нидерландская компания ISILaunch.
Интересно кто есть хозяином этой компании? Если зе что-то про пиарил, значит полный пипец. , с его фартом даже Эрдоган заболел после встречи
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09.02.2022 10:19 Відповісти
Да, уже писали об этом, 1 млн заплатили маску, а 800 косарей это чисто отмывка, не помню к кому идет цепочка по прокладке, кто-то из зеленых
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09.02.2022 10:40 Відповісти
На мий хлопський розум противостоять в воздухе важнее.....
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09.02.2022 10:28 Відповісти
"Незважаючи на багаж проблем, які тягне дружба з нашою державою"?
А те, що Британія підписала Будапештський меморандум, як один із гарантів територіальної цілісності України, британці пам'ятають? Їм нагадували?
Ми багато кому винні гроші, ми повинні проводити реформи. Але, що стосується нашої національної безпеки, територіальної цілісності, шляхів відстоювання суверенітету - це наша справа, абсолютне і безперечне право. І в цьому наші партнери повинні нам допомагати, бо це також і в їхніх інересах.
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09.02.2022 11:48 Відповісти
Боты, которые пишут что Нептуны и другие ракеты мы не делаем, работают на Россию. Даже если по незнанию. Незнание и умысел очень близки, вредят одинаково. Нельзя просто так поливать говном нашу армию и руководство. Периодически такие ботофермы СБУ закрывает, во Львове недавно.
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09.02.2022 12:06 Відповісти
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