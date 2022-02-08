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Новини Війна
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Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес

Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розповів, з якою метою летить до Києва та як оцінює імовірність російського вторгнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою, полягає у тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія - це шлях до вирішення будь-яких суперечок", - сказав іспанський міністр.

Альбарес зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою, який запросив його відвідати Україну, у середу 9 лютого.

Потім він вирушить до Ліона, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою. У четвер він матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також читайте: Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

"Усі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", - сказав Альбарес.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Автор: 

Іспанія (933) Альбарес Хосе Мануель (19)


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Топ коментарі
+26
Суперечка може бути у нього з жінкою на кухні, а в Україні вже 8рік поспіль йде війна з нацистською кацапською **********.
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08.02.2022 21:21 Відповісти
+17
Дурік-війна у центрі Європи триває вже 8-й рік...
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08.02.2022 21:23 Відповісти
+10
Це дуже добре. Засунь голову в пісок та залиш зверху тільки сраку. І повторюй - все буде добре, це просто суперечка, ла-ла-ла...
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08.02.2022 21:39 Відповісти
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ну да. барселону мы не забыли.
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08.02.2022 21:19 Відповісти
Бабло гоні, а не звізді про гіпотези.
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08.02.2022 21:20 Відповісти
Виявляється в Європі ще залишились здорово мислячі .
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08.02.2022 21:21 Відповісти
Суперечка може бути у нього з жінкою на кухні, а в Україні вже 8рік поспіль йде війна з нацистською кацапською **********.
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08.02.2022 21:21 Відповісти
Дурік-війна у центрі Європи триває вже 8-й рік...
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08.02.2022 21:23 Відповісти
Ну то не дивно, прикинутись що нічого не відбувалось для Іспанії норма. Вони так і прикидаються що в них до 75го року не було фашизму
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08.02.2022 21:27 Відповісти
Але цей прикид їм допоміг майже не брати участь у другій світовій.
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09.02.2022 00:44 Відповісти
Якби ***** стояв на кордонах іспанії ми б так само розглядали не переймайтесь пане альбарес.
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08.02.2022 21:31 Відповісти
Це дуже добре. Засунь голову в пісок та залиш зверху тільки сраку. І повторюй - все буде добре, це просто суперечка, ла-ла-ла...
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08.02.2022 21:39 Відповісти
Дон Кихот возвращается
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08.02.2022 21:42 Відповісти
господи,при безработице 30% им вообще пох на всех - круглый год курорт....
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08.02.2022 21:43 Відповісти
здесь пару недель назад, штатные камментаторы начали было пытаться убедить мну, шо шпанэльско - вернейший друг и союзник Украины, твёрдо определившийся в своей позиции по отношению вопроса будущей войны в ней ))
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08.02.2022 21:54 Відповісти
лупоглазый чморик ты можешь как страус голову в песок... главное что путлер расматривает войну...
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08.02.2022 21:58 Відповісти
Один раз - не Альборас.
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08.02.2022 22:02 Відповісти
Потому что война фактически 8 лет идёт.
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08.02.2022 22:03 Відповісти
В Испании дипломаты той же национальности, что и в Австрии.
Моня подал голос.
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08.02.2022 22:04 Відповісти
ложись!..сиеста началась!)
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08.02.2022 22:21 Відповісти
спіть-спіть, іспанці.. вибачайте, що взагалі потурбували вас..
у вашій голові війна закінчилась навіть не розпочавшись, майже, як і у Найвеличнішого ледаря **********, його також війна пройшла повз: чотири рази сховалося, а потім просто закінчило у голові, як стало говнокомандувачем-тріпломатом.. - і нормальок..
тепер воно мріє про другий термін і про Великий (який же ще?) космос, хоча він там і так регулярно буває, правда по-малєнькому..
бо у нас тут понавибрано..
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08.02.2022 22:22 Відповісти
********* и Испания - давнишние друзья.
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08.02.2022 22:27 Відповісти
У них ещё до сих пор интернациональные тараканы бригады в мозгах не повымерали.
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08.02.2022 22:46 Відповісти
Напасаран не выветрился.
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08.02.2022 22:58 Відповісти
Москалі прикалуються просто, коли тягнуть іскандери з Далекого Сходу...
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08.02.2022 22:29 Відповісти
Ездят туда сюда, ветер гоняют. Надо меньше ездить больше дела делать, берите пример с Британии и США, помогайте,чем можете.
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08.02.2022 22:29 Відповісти
Хосе они везде Хосе
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08.02.2022 22:32 Відповісти
Нагадати їм про кацапію від камчатки до Португалії.
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08.02.2022 22:38 Відповісти
А что здесь удивительного? Практически вся Европа левая, что по политической ориентации, что по уму.
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08.02.2022 22:45 Відповісти
Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес Джерело:

Мабуть тому що Іспанія то країна де відпочивають "елітні" кацапські пенсіонери які зв язані з криміналитетом паРаши
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08.02.2022 22:57 Відповісти
Дуже поверхневе бачення ситуації - "диспетчер Карлос" не за горами
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08.02.2022 22:58 Відповісти
Бамболейло бамболейло жуй хамон!
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08.02.2022 23:54 Відповісти
Смешной чувак) жаль что у ***** совсем другая гипотенуза
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09.02.2022 01:13 Відповісти
Не смешной! Неадекватность политиканов в то время как разгорается Третья Всемирная - удручает.
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09.02.2022 01:53 Відповісти
"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою, полягає у тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія - це шлях до вирішення будь-яких суперечок", - сказав іспанський міністр."
_Нет никакой "суперечки", йованый ты дегенерат! Есть нападение расии, война! Виновником и единственной движущей силой которой является фашистская расия с новым гитлером во главе!
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09.02.2022 01:47 Відповісти
 
 