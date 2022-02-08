Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розповів, з якою метою летить до Києва та як оцінює імовірність російського вторгнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою, полягає у тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія - це шлях до вирішення будь-яких суперечок", - сказав іспанський міністр.

Альбарес зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою, який запросив його відвідати Україну, у середу 9 лютого.

Потім він вирушить до Ліона, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою. У четвер він матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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"Усі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", - сказав Альбарес.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.