Іспанія не розглядає війну з РФ навіть як гіпотезу, - голова МЗС Альбарес
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес розповів, з якою метою летить до Києва та як оцінює імовірність російського вторгнення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Ніхто не готується до війни... Причина моєї сьогоднішньої поїздки до Києва та зустрічі зі своїм українським колегою, полягає у тому, щоб переконатися, що діалог та дипломатія - це шлях до вирішення будь-яких суперечок", - сказав іспанський міністр.
Альбарес зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою, який запросив його відвідати Україну, у середу 9 лютого.
Потім він вирушить до Ліона, щоб зустрітися зі своїм французьким колегою. У четвер він матиме зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Усі наші зусилля спрямовані на мирне вирішення цієї суперечки, я не розглядаю війну навіть як гіпотезу", - сказав Альбарес.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено 8-9 лютого здійснить візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
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Моня подал голос.
у вашій голові війна закінчилась навіть не розпочавшись, майже, як і у Найвеличнішого ледаря **********, його також війна пройшла повз: чотири рази сховалося, а потім просто закінчило у голові, як стало говнокомандувачем-тріпломатом.. - і нормальок..
тепер воно мріє про другий термін і про Великий (який же ще?) космос, хоча він там і так регулярно буває, правда по-малєнькому..
бо у нас тут понавибрано..
тараканыбригады в мозгах не повымерали.
Мабуть тому що Іспанія то країна де відпочивають "елітні" кацапські пенсіонери які зв язані з криміналитетом паРаши
_Нет никакой "суперечки", йованый ты дегенерат! Есть нападение расии, война! Виновником и единственной движущей силой которой является фашистская расия с новым гитлером во главе!