Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель

Дуже малоймовірно, що можлива інтервенція Росії в Україні буде виглядати як напад Гітлера на Радянський Союз у 1941 році.

Таку думку висловив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б не казав, що ми знаходимося перед початком повномасштабної війни, на подобу до Другої Світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му. Ми, безумовно, знаходимося у найбільш критичному моменті з часів завершення "холодної війни", але я не думаю, що ми постанемо перед негайними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу", - сказав Боррель.

Він зауважив, що за будь-якого розвитку подій ця криза вже перевірила на міцність трансатлантичну єдність, яка довела свою стійкість та силу.

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Боррель нагадав, що Європейський Союз наразі проводить активні обговорення ситуації із ключовими партнерами, включаючи НАТО і США, з метою вирішення поточних викликів для європейської безпеки, жодні рішення щодо якої не можуть прийматися без участі європейців.

"Це не означає, що ЄС має знаходитися за столом переговорів. Така присутність не має жодного сенсу під час контактів, наприклад, між Росією і НАТО, - ми не є військовою організацією. Але ми беремо участь у формуванні наших спільних відповідей, у демонструємо єдність, переконуючи Путіна, що агресія проти України матиме високу ціну, і краще цього не робити. Точно так, як це роблять наші партнери", - сказав Боррель.