Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель
Дуже малоймовірно, що можлива інтервенція Росії в Україні буде виглядати як напад Гітлера на Радянський Союз у 1941 році.
Таку думку висловив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я б не казав, що ми знаходимося перед початком повномасштабної війни, на подобу до Другої Світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му. Ми, безумовно, знаходимося у найбільш критичному моменті з часів завершення "холодної війни", але я не думаю, що ми постанемо перед негайними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу", - сказав Боррель.
Він зауважив, що за будь-якого розвитку подій ця криза вже перевірила на міцність трансатлантичну єдність, яка довела свою стійкість та силу.
Боррель нагадав, що Європейський Союз наразі проводить активні обговорення ситуації із ключовими партнерами, включаючи НАТО і США, з метою вирішення поточних викликів для європейської безпеки, жодні рішення щодо якої не можуть прийматися без участі європейців.
"Це не означає, що ЄС має знаходитися за столом переговорів. Така присутність не має жодного сенсу під час контактів, наприклад, між Росією і НАТО, - ми не є військовою організацією. Але ми беремо участь у формуванні наших спільних відповідей, у демонструємо єдність, переконуючи Путіна, що агресія проти України матиме високу ціну, і краще цього не робити. Точно так, як це роблять наші партнери", - сказав Боррель.
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Кацапы планируют влезть в Украину как сралин с гитлером в Польшу!
Что бы рассказывать, что это ответные меры, что в Украине и так уже нет правительства и прочее вранье.
1. В военном отношении Совок был не слабее Рейха.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей.
Обосновываю. Жуков говорил, что если бы не американский Ленд-лиз, то "мы не могли бы продолжать войну". Розшифровка потрібна?
2.О, новый Берия выискался, предателей он уже пересчитал.
Берия, ты их из окопа считаешь? Или из вонючего кресла фабрики "Красный мебельщик" 1972 года выпуска?
Мог он продолжать войну без Ленд-лиза или не мог, а также чего там говорил и курил Жуков данному утверждению не противоречит.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей. Уж в правительстве точно.
Откуда я пишу, чего ем и пью не имеет никакого значения и не может опровергнуть моё утверждение.
і, до речі, війна йде і тисячи людей гинуть вже восьмий рік.. та то таке..(
а как оказалось...напрасно! ибо нет предела рашескому цинизму и брехне...
***** самотньо здихати не хоче...а життєвий годинник неспинний...
і маніяк хоче необмеженої влади... і так воно одне переполохало пів світу...
та чи це дасть йому безсертя ? хоча б один єдиний лишній день?
ой...мабуть пора спати...щось на філософію потягнуло ))
Дебил, это может выглядеть как возможное нападение Сралина на Германию в 1941 году.
Тогда даже совковые пропагандоны подтянулись в войска за 19 дней до планируемого вторжения, да ещё и мундиры с лычками понадевали. Прямо как сейчас...
А как на Европу в 1940-м?
Сначала вошли "зеленые человейки", а потом крымчане волеизъявились.
Ничто Путлера больше не интересует кроме доказательство своей крутизны.
Пугать Путлера экономическими санкциями это как читать лекцию маниакальному убийце о вреде для жизни окружающих.
Тут вообще нужно ещё разбираться кто в действительности неадекват
Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».
Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.
Аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.
Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
Как известно, всегда лучше заявится по приглашению.
А чтобы приглашение получить, можно сделать цену газа по 3000 баксов за куб.
А если сдЕлать дополнительно и баррель нефти по 200, то и стол накроют.
Ведь накроете стол Кремлю, прогрессивное человечество?
Ведь газ российский нравится вам?
Веь верно?
Как насчет Китая?
Всеми ресторанами в Европе уже китайцы владеют или только 50% пока?
Вы УЖЕ пригласили к себе и РФ, и Китай.