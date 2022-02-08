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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель

Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель

Дуже малоймовірно, що можлива інтервенція Росії в Україні буде виглядати як напад Гітлера на Радянський Союз у 1941 році.

Таку думку висловив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я б не казав, що ми знаходимося перед початком повномасштабної війни, на подобу до Другої Світової війни. Я не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер напав на Радянський Союз у 41-му. Ми, безумовно, знаходимося у найбільш критичному моменті з часів завершення "холодної війни", але я не думаю, що ми постанемо перед негайними та "класичними" бойовими діями з використанням піхоти, окупацією міст та захопленням територій. Це не означає, що Росія не здатна завдати Україні величезної шкоди, ставлячи свій чобіт на її землю. Але, окрім цього, є кібернетична війна, є політична дестабілізація, є захоплені території Донбасу", - сказав Боррель.

Він зауважив, що за будь-якого розвитку подій ця криза вже перевірила на міцність трансатлантичну єдність, яка довела свою стійкість та силу.

Також читайте: Росія підживлює атмосферу напруженості в Європі, але ЄС готовий навіть до можливої зупинки постачання газу, - Боррель

Боррель нагадав, що Європейський Союз наразі проводить активні обговорення ситуації із ключовими партнерами, включаючи НАТО і США, з метою вирішення поточних викликів для європейської безпеки, жодні рішення щодо якої не можуть прийматися без участі європейців.

"Це не означає, що ЄС має знаходитися за столом переговорів. Така присутність не має жодного сенсу під час контактів, наприклад, між Росією і НАТО, - ми не є військовою організацією. Але ми беремо участь у формуванні наших спільних відповідей, у демонструємо єдність, переконуючи Путіна, що агресія проти України матиме високу ціну, і краще цього не робити. Точно так, як це роблять наші партнери", - сказав Боррель.

Автор: 

росія (66417) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+18
Конечно нет!
Кацапы планируют влезть в Украину как сралин с гитлером в Польшу!
Что бы рассказывать, что это ответные меры, что в Украине и так уже нет правительства и прочее вранье.
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08.02.2022 22:15 Відповісти
+14
А чим Путін краще Гітлера ??
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08.02.2022 22:17 Відповісти
+11
Європейські клоуни. Розкажіть цьому недоумку,що таке "гібридна війна",та про вторгнення рф в 2014-му.
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08.02.2022 22:35 Відповісти
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Конечно нет!
Кацапы планируют влезть в Украину как сралин с гитлером в Польшу!
Что бы рассказывать, что это ответные меры, что в Украине и так уже нет правительства и прочее вранье.
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08.02.2022 22:15 Відповісти
Если евробарыги не продадут Украину как Чехословакию, то не влезет
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09.02.2022 00:09 Відповісти
уже продали - за СП-2
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09.02.2022 00:22 Відповісти
Разница огромна.
1. В военном отношении Совок был не слабее Рейха.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей.
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08.02.2022 22:16 Відповісти
1.Чепуха.

Обосновываю. Жуков говорил, что если бы не американский Ленд-лиз, то "мы не могли бы продолжать войну". Розшифровка потрібна?

2.О, новый Берия выискался, предателей он уже пересчитал.
Берия, ты их из окопа считаешь? Или из вонючего кресла фабрики "Красный мебельщик" 1972 года выпуска?
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08.02.2022 22:53 Відповісти
1. В военном и экономическом отношении в 1941 Совок был не слабее Рейха.
Мог он продолжать войну без Ленд-лиза или не мог, а также чего там говорил и курил Жуков данному утверждению не противоречит.
2. В Совке не было столько потенциальных предателей. Уж в правительстве точно.
Откуда я пишу, чего ем и пью не имеет никакого значения и не может опровергнуть моё утверждение.
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08.02.2022 23:06 Відповісти
путин-***** ,это поняли уже ВСЕ понты ватные не проканали ...
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08.02.2022 22:16 Відповісти
суворі европейські аналітики))) боги війни
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08.02.2022 22:17 Відповісти
А чим Путін краще Гітлера ??
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08.02.2022 22:17 Відповісти
Если ходит как Гитлер, говорит как Гитлер, крякает как Гитлер, то Гитлер и есть
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09.02.2022 00:06 Відповісти
по виразу обличчя ***** видно що він зрозумів в яку сраку він заліз
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08.02.2022 22:19 Відповісти
Больше похож не на высокого представителя а на старопердунского представителя!!!
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08.02.2022 22:22 Відповісти
Грузия и Украина тоже так думали
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08.02.2022 22:27 Відповісти
Або як Гітлер з Сталіном в Польщу в 1939.
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08.02.2022 22:30 Відповісти
Так і Европа так думала коли судети гітлеру дарила
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08.02.2022 22:30 Відповісти
Або будуть ліквідовані зе-п"дар з дерьмаком, або ці два проросійські зрадники і покидьки ліквідують Україну!
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08.02.2022 22:31 Відповісти
100 % і бЄНя теж.
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09.02.2022 07:35 Відповісти
Конечно не как Гитлер. Они ж с востока, севера и юга попрут.
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08.02.2022 22:33 Відповісти
звичайно що (швидше за все) відвертого бомбардування-нападу танкових колон тепер не буде: Гітлер, як ніяк - солдат, військовий, а Хйло - НКВДшник, КГБіст-терорист, сцикло з кривим пістолетом, щоб стріляти з-за рогу і скляночкою "парфумів новічок"..
і, до речі, війна йде і тисячи людей гинуть вже восьмий рік.. та то таке..(
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08.02.2022 22:34 Відповісти
Голову на кон поставити згідний?
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08.02.2022 22:35 Відповісти
Європейські клоуни. Розкажіть цьому недоумку,що таке "гібридна війна",та про вторгнення рф в 2014-му.
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08.02.2022 22:35 Відповісти
За извращение Крыма!
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09.02.2022 00:04 Відповісти
Ніт, вона хоче повторити 1169-й
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08.02.2022 22:43 Відповісти
саме так у 1941 році думав і Сталін! цікаво, чи не так?
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08.02.2022 22:46 Відповісти
Не интересно а в Крым кто ворвался, а на донбас? Не то не путин?
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08.02.2022 22:49 Відповісти
не думай!, засунь СП-2 в попу и вдыхай!!
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08.02.2022 22:50 Відповісти
так мы и в 2014 не думали-не ждали...
а как оказалось...напрасно! ибо нет предела рашескому цинизму и брехне...
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08.02.2022 22:50 Відповісти
Поки існує Росія, Україна завжди буде під загрозою. Якщо буде подолана Україна - впаде Європа. Якщо впаде Європа - зникне земна цивілізація.
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08.02.2022 22:56 Відповісти
здихаючи рашка потягне за собою весь світ... недарма погрожує атомною зброєю...
***** самотньо здихати не хоче...а життєвий годинник неспинний...
і маніяк хоче необмеженої влади... і так воно одне переполохало пів світу...
та чи це дасть йому безсертя ? хоча б один єдиний лишній день?

ой...мабуть пора спати...щось на філософію потягнуло ))
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08.02.2022 23:04 Відповісти
Путлер бредил , угрожая ядерным оружием : "ОНИ ВСЕ СДОХНУТ ,а мы в рай попадём "
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08.02.2022 23:43 Відповісти
"Очень маловероятно, что возможная интервенция России в Украину может выглядеть как нападение Гитлера на Советский Союз в 1941 году."
Дебил, это может выглядеть как возможное нападение Сралина на Германию в 1941 году.
Тогда даже совковые пропагандоны подтянулись в войска за 19 дней до планируемого вторжения, да ещё и мундиры с лычками понадевали. Прямо как сейчас...
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08.02.2022 22:56 Відповісти
ДУМАТИ - то взагалі не ваше! А от "занепокоїння" - от тут все за*бісь!
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08.02.2022 22:57 Відповісти
Он предпочитает это сделать как сделал Гитлер с Австрией.., или Сталин с странами Балтии, когда номер не получился перешел к варианту Гитлера с Чехословакией... но в уме держит варианты Гитлера с Данией или Норвегией и уже как крайние варианты Сталина к Финляндии и Гитлера к Польше. Все ведь по нарастающей... ( в зависимости от ситуации , реальности готовности Украины к активному сопротивлению и степени " обеспокоенности"Запада)
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08.02.2022 22:57 Відповісти
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08.02.2022 23:01 Відповісти
Дуже малоймовірно, що можлива інтервенція Росії в Україні буде виглядати як напад Гітлера на Радянський Союз у 1941 році.

А как на Европу в 1940-м?
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08.02.2022 23:02 Відповісти
С..ка, дебил... А в 2014 ЧТО было !?
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08.02.2022 23:12 Відповісти
Там было "добровольное" волеизъявление народов Крыма.
Сначала вошли "зеленые человейки", а потом крымчане волеизъявились.
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09.02.2022 07:50 Відповісти
На одной чаше весов у Путлера война, а на другой... ничего нет.
Ничто Путлера больше не интересует кроме доказательство своей крутизны.
Пугать Путлера экономическими санкциями это как читать лекцию маниакальному убийце о вреде для жизни окружающих.
Тут вообще нужно ещё разбираться кто в действительности неадекват
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08.02.2022 23:32 Відповісти
Нападе як Гітлер ,тоді закінчить також як Гітлер!
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08.02.2022 23:36 Відповісти
Российские военные тайно опробовали новые способы поражения украинских систем ПВО с помощью советских бипланов Ан-2.

 Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».

Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.

Аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.

Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
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08.02.2022 23:47 Відповісти
Ан-2 расстреливаются из крупнокалиберных пулеметов, какое нах ПВО?
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09.02.2022 00:29 Відповісти
При условии что кто-то не решит их сбивать из ПВО. Я не военный, для меня на экране радара все точки одинаковые, что вертолет что кукурузник.
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09.02.2022 08:38 Відповісти
Явно Пуйло, похуже Гитлера будет, тот хоть за свой народ топил, этому на терпил пох. А то что "дедушка" сравнил Пуйла с Гитлером - зачет, но нужно было сравнение немножко другое сделать. Как Гитлер со Сталиным на Польшу напали))), а че, в нашем варианет это будет Путин и Лукашенко))
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08.02.2022 23:49 Відповісти
Сліпому Борелю- смердюча лапатна балалайня вже вдерлась в Україну в 2014-у році...
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08.02.2022 23:51 Відповісти
Боррель ю а со крейзи?
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09.02.2022 00:06 Відповісти
Бляха, Боррелю історію може б почитати, "Мюнхенська змова" наприклад, та трохи освіжити память. Тоді теж так в переважній більшості не думали.
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09.02.2022 00:59 Відповісти
старий очкарик погано бачить? москалі вдерлись ще ВІСІМ РОКІВ НАЗАД!!! як гітлер в австрію. тоді також було "вазєднаніє брацкіх народав"
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09.02.2022 02:27 Відповісти
Будет поздно Бешеных шакалов уничтожают ! Мало им было сбитых самолетов , радиоактивного , химического оружия и убийства всех оппозиционеров , журналистов ? Должна быть управа на террориста №1
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09.02.2022 06:33 Відповісти
Нууу.....Крым тоже захватили, Боррель не думая...просто не думая. Не надо думать, просто от фонаря. А зачем гибридам думать???......
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09.02.2022 07:01 Відповісти
Конечно, нет!
Как известно, всегда лучше заявится по приглашению.
А чтобы приглашение получить, можно сделать цену газа по 3000 баксов за куб.
А если сдЕлать дополнительно и баррель нефти по 200, то и стол накроют.
Ведь накроете стол Кремлю, прогрессивное человечество?
Ведь газ российский нравится вам?
Веь верно?

Как насчет Китая?
Всеми ресторанами в Европе уже китайцы владеют или только 50% пока?

Вы УЖЕ пригласили к себе и РФ, и Китай.
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09.02.2022 07:48 Відповісти
 
 