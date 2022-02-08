Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України
Президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок увечері обговорюють у Берліні ситуацію навколо України. Вони наголошують на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наше прагнення сьогодні в рамках "Веймарського трикутника" – ми хочемо деескалації надзвичайно напруженої ситуації, нам потрібні переговори та рішення", – сказав Шольц журналістам перед початком переговорів.
За його словами, необхідно "зберегти мир в Європі дипломатією та чіткими сигналами". "Наша сьогоднішня зустріч стане гарною для цього можливістю", - додав він.
Дуда зі свого боку зазначив, що дуже стурбований ситуацією.
"Наше завдання - забезпечувати дотримання міжнародного права та зберігати територіальну цілісність і тих країн, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Проте вони наші партнери. Я думаю і говорю про Україну", - сказав президент Польщі.
У свою чергу Макрон заявив про важливість продовження діалогу з Росією, щоб гарантувати безпеку в Європі. "Ми повинні продовжувати діалог, зберігаючи єдність. Це потрібно, щоб зупинити ескалацію, досягти деескалації", - сказав він.
Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями Франція, ФРН і Польща активно працюватимуть на цю тему. Зокрема, за його словами, це має дозволити "знайти способи розпочати серйозний діалог з Росією одразу на кількох майданчиках".
Макрон зазначив, що серед іншого НАТО, США, але також і європейські країни працюватимуть над тим, які можна запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".
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Домовлятися з агресором можна лише про капітуляцію. До агресора потрібно ставити лише вимоги вивести війська і звільнити окуповані суверенні території, виплатити репарації
Хотелось бы спросить этого жабоеда, а вторжение в суверенное государство и оккупация ее территорий и убийство 15000 граждан, в башке у него ничему не противоречит?
Британцы подвезли оружие, погрозили кремлю и тоже заняли место в первом ряду кинотеатра.
Немцы и французы пообещали куйлу - чуть что делаем глубокий вдох, плавный выдох с озабоченным видом и не влезаем...... Украина одна !?!? (с)
Не завоевывать, не пытаться оккупировать, а именно ВОЗВРАЩАТЬ.
Чистосердечная оговорка по Фрейду?