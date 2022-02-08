УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10595 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 832 18

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Лідери Німеччини, Франції та Польщі обговорюють у Берліні ситуацію навколо України

Президент Франції Емманюель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер ФРН Олаф Шольц у вівторок увечері обговорюють у Берліні ситуацію навколо України. Вони наголошують на необхідності домогтися мирного врегулювання проблеми шляхом переговорів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше прагнення сьогодні в рамках "Веймарського трикутника" – ми хочемо деескалації надзвичайно напруженої ситуації, нам потрібні переговори та рішення", – сказав Шольц журналістам перед початком переговорів.

За його словами, необхідно "зберегти мир в Європі дипломатією та чіткими сигналами". "Наша сьогоднішня зустріч стане гарною для цього можливістю", - додав він.

Читайте: Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель

Дуда зі свого боку зазначив, що дуже стурбований ситуацією.

"Наше завдання - забезпечувати дотримання міжнародного права та зберігати територіальну цілісність і тих країн, які не входять ні до ЄС, ні до НАТО. Проте вони наші партнери. Я думаю і говорю про Україну", - сказав президент Польщі.

У свою чергу Макрон заявив про важливість продовження діалогу з Росією, щоб гарантувати безпеку в Європі. "Ми повинні продовжувати діалог, зберігаючи єдність. Це потрібно, щоб зупинити ескалацію, досягти деескалації", - сказав він.

Також читайте: Ризик нового вторгнення Росії до України підвищується, - Столтенберг

Президент Франції наголосив, що найближчими тижнями Франція, ФРН і Польща активно працюватимуть на цю тему. Зокрема, за його словами, це має дозволити "знайти способи розпочати серйозний діалог з Росією одразу на кількох майданчиках".

Макрон зазначив, що серед іншого НАТО, США, але також і європейські країни працюватимуть над тим, які можна запропонувати Росії "гарантії у безпековій сфері".

Автор: 

Дуда Анджей (793) Макрон Емманюель (1533) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Слава Богу, буде Президент Польщі. Є надія на захист українських інтересів.
показати весь коментар
08.02.2022 22:26 Відповісти
+5
Про Україну без України.. саме те що обіцяли ніколи не станеться.. Переговори про мир, та компроміс ціною якого буде сувееренітет України нам не потрібні. зрозуміло що це вигідно і Франції і Німцям але не нам, тому Україна має припинити усі переговори та послати Нормандських посередників подалі. Їхні інтереси з нашими не співпадають. Концентувати зусилля потрібно на обороноздатності країни, пошуках справжніх союзників.
показати весь коментар
08.02.2022 22:34 Відповісти
+5
Тільки Зеленько занят важними делами ! Он решает назву Нового Проекта - "*******" !
показати весь коментар
08.02.2022 22:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ну не скромничайте! Говорите как есть! За два года вы добились того чего не удавалось добиться никому! Украина наконец то стала субьектом мировой политики!" © морсейчучка в "право на владу" в обращении к кулебе
показати весь коментар
08.02.2022 22:26 Відповісти
🤦
показати весь коментар
08.02.2022 22:27 Відповісти
Слава Богу, буде Президент Польщі. Є надія на захист українських інтересів.
показати весь коментар
08.02.2022 22:26 Відповісти
запропонувати гарантії у безпековій сфері?пардон,який це номер пози з камасутри?
показати весь коментар
08.02.2022 22:28 Відповісти
Вірно. Хіба Україна нападала на московію? Про які гарарантії той макарон несе?
Домовлятися з агресором можна лише про капітуляцію. До агресора потрібно ставити лише вимоги вивести війська і звільнити окуповані суверенні території, виплатити репарації
показати весь коментар
09.02.2022 11:51 Відповісти
Про Україну без України.. саме те що обіцяли ніколи не станеться.. Переговори про мир, та компроміс ціною якого буде сувееренітет України нам не потрібні. зрозуміло що це вигідно і Франції і Німцям але не нам, тому Україна має припинити усі переговори та послати Нормандських посередників подалі. Їхні інтереси з нашими не співпадають. Концентувати зусилля потрібно на обороноздатності країни, пошуках справжніх союзників.
показати весь коментар
08.02.2022 22:34 Відповісти
У ЛЮБЫХ союзников будет свой интерес.
показати весь коментар
08.02.2022 22:52 Відповісти
Тільки Зеленько занят важними делами ! Он решает назву Нового Проекта - "*******" !
показати весь коментар
08.02.2022 22:35 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 22:42 Відповісти
Да ладно. Первый раз это с миром?
показати весь коментар
08.02.2022 22:53 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2022 22:55 Відповісти
Начали Польшу обрабатывать.
показати весь коментар
08.02.2022 23:16 Відповісти
Французкий петушок поехал втирать остальным как Украина должна выполнять минские соглашения, и какие законы нашей страны им противоречат.
Хотелось бы спросить этого жабоеда, а вторжение в суверенное государство и оккупация ее территорий и убийство 15000 граждан, в башке у него ничему не противоречит?
показати весь коментар
08.02.2022 23:32 Відповісти
США навезли оружие, показали ню-ню кремлю и отошли в сторону.
Британцы подвезли оружие, погрозили кремлю и тоже заняли место в первом ряду кинотеатра.
Немцы и французы пообещали куйлу - чуть что делаем глубокий вдох, плавный выдох с озабоченным видом и не влезаем...... Украина одна !?!? (с)
показати весь коментар
08.02.2022 23:59 Відповісти
В заявлении Пу на пресс-конференции с Макроном был забавный момент, он сказал буквально: "....если Украина будет в НАТО и военным путем будет ВОЗВРАЩАТЬ СЕБЕ КРЫМ".
Не завоевывать, не пытаться оккупировать, а именно ВОЗВРАЩАТЬ.
Чистосердечная оговорка по Фрейду?
показати весь коментар
09.02.2022 00:44 Відповісти
Вообще-то это "ситуация" вокруг расии. Потому что угроза и проблема - именно фашистская расия!
показати весь коментар
09.02.2022 01:13 Відповісти
 
 