Головні новини 8 лютого: Макрон у Києві, зброя й обладнання від Британії й Польщі

Президент Франції Макрон зустрівся з українським лідером Зеленським після візиту до Москви, Велика Британія й Польща постачатимуть Україні ракети й військове обладнання, українцям старше 60 пообіцяли безкоштовні смартфони - головні новини 8 лютого.

Візит Макрона до Києва

Президент Франції прибув до української столицінаступного дня після перемовин із Путіним. Він зустрівся з Зеленським - говорили про мирний процес. "Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону", - каже президент Франції.

Столтенберг каже, що ризик нового вторгнення РФ підвищується

"Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками", - додав генсек НАТО.

Польща дасть нам військове обладнання, Велика Британія - продасть ракети

Уряд Польщі затвердив надання Україні безоплатної військової допомоги. Ми отримаємо компоненти військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі. А від Великої Британії Україна отримає ракети, що дозволять протистояти РФ на морі.

"Слузі народу" Кузьміних не змогли обрати запобіжний захід

Це була ціла епопея. Спочатку нардеп не прийшов до суду на обрання запобіжного заходу, бо поїхав до Житомира по паспорт. Потім він з’явився - і прямо в суді отримав повістку про виклик до НАБУ. Зрештою обрання запобіжного заходу відклали на три дні - його оберуть 11 лютого. Цей час потрібний, щоб Кузьміних міг ознайомитися з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Вакцинованих українців старше 60 років безкоштовно забезпечать смартфонами

Про це президент Зеленський заявив під час Diia Summit 2022. Крім смартфону, старшим людям обіцяють пільговий тариф. Запис на отримання смартфонів стартує у квітні, апарати отримають до кінця року. У проєкта поки нема назви. Один з варіантів - "єБабуся".

Нові послуги в "Дії"

Невдовзі у додатку можна буде "поділитися" техпаспортом, перереєструвати авто, подати заяву до поліції та згенерувати довідку про несудимість. Також у "Дію" додадуть пенсійне посвідчення.

До "червоної зони" приєднаються ще три області

З 11 лютого "почервоніють" Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина. Зараз в Україні у червоній зоні лише Івано-Франківська та Рівненська області.