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Новини Війна
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Головні новини 8 лютого: Макрон у Києві, зброя й обладнання від Британії й Польщі

Головні новини 8 лютого: Макрон у Києві, зброя й обладнання від Британії й Польщі

Президент Франції Макрон зустрівся з українським лідером Зеленським після візиту до Москви, Велика Британія й Польща постачатимуть Україні ракети й військове обладнання, українцям старше 60 пообіцяли безкоштовні смартфони - головні новини 8 лютого.

Візит Макрона до Києва

Президент Франції прибув до української столицінаступного дня після перемовин із Путіним. Він зустрівся з Зеленським - говорили про мирний процес. "Дискусії із Путіним та Зеленським дали певний прогрес у питанні безпеки регіону", - каже президент Франції.

Столтенберг каже, що ризик нового вторгнення РФ підвищується

"Ми також бачимо погрозливу риторику, дуже потужну риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають "військово-технічними наслідками", - додав генсек НАТО.

Польща дасть нам військове обладнання, Велика Британія - продасть ракети

Уряд Польщі затвердив надання Україні безоплатної військової допомоги. Ми отримаємо компоненти військового обладнання з ресурсів Збройних сил Польщі. А від Великої Британії Україна отримає ракети, що дозволять протистояти РФ на морі.

"Слузі народу" Кузьміних не змогли обрати запобіжний захід

Це була ціла епопея. Спочатку нардеп не прийшов до суду на обрання запобіжного заходу, бо поїхав до Житомира по паспорт. Потім він з’явився - і прямо в суді отримав повістку про виклик до НАБУ. Зрештою обрання запобіжного заходу відклали на три дні - його оберуть 11 лютого. Цей час потрібний, щоб Кузьміних міг ознайомитися з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Вакцинованих українців старше 60 років безкоштовно забезпечать смартфонами

Про це президент Зеленський заявив під час Diia Summit 2022. Крім смартфону, старшим людям обіцяють пільговий тариф. Запис на отримання смартфонів стартує у квітні, апарати отримають до кінця року. У проєкта поки нема назви. Один з варіантів - "єБабуся".

Нові послуги в "Дії"

Невдовзі у додатку можна буде "поділитися" техпаспортом, перереєструвати авто, подати заяву до поліції та згенерувати довідку про несудимість. Також у "Дію" додадуть пенсійне посвідчення.

До "червоної зони" приєднаються ще три області

З 11 лютого "почервоніють" Закарпаття, Луганщина та Хмельниччина. Зараз в Україні у червоній зоні лише Івано-Франківська та Рівненська області.

Автор: 

зброя (7564) пенсіонери (894) росія (66431) Столтенберг Єнс (1596) Макрон Емманюель (1533) Дія (1149) коронавірус (19923) Кузьміних Сергій (52)


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Топ коментарі
+1
Как поговаривают инсайды, что Зе отверг ВСЕ !!! что жабоед Макрон привез из Москвы, впрочем, в этой ситуации бумага - ничто, а движение и результат - все.... Будем надеяться что это правда !!!
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09.02.2022 00:31 Відповісти
+1
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M выкрали и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:51 Відповісти
+1
Есть ещё одна новость, о которой не упомянули. Япония отметила День Оккупированных Территорий. На этой карте японскими показаны не только 4 курильских острова и южный Сахалин, а и весь Сахалин. Так что держим кулаки за друзей. Эти точно могут повторить. Парашные вытираны Порт-Артура и Цусимы не дадут соврать.
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09.02.2022 06:55 Відповісти
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Как поговаривают инсайды, что Зе отверг ВСЕ !!! что жабоед Макрон привез из Москвы, впрочем, в этой ситуации бумага - ничто, а движение и результат - все.... Будем надеяться что это правда !!!
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09.02.2022 00:31 Відповісти
В такому разі Зеленський молодець. Давайте не соромитись підтримати Президента, коли він робить правильні речі.
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09.02.2022 01:08 Відповісти
Какие правильные вещи !? он бы рад да ссыт...
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09.02.2022 13:43 Відповісти
Хоча і Макрон сказав, що ніякої фінляндизації України бути не може і що двері НАТО відчинені. Так що і на Макрона не треба бочку котити дуже сильно.
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09.02.2022 01:10 Відповісти
Правильно товарищ Олександр! Головне те ,що вони кажуть і президент і інші" друзі" України,А те що роблять -не звертайте уваги! Кіно продовжується .зомбоящик це не телевізор, це голова.
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09.02.2022 07:27 Відповісти
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M выкрали и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:51 Відповісти
этотот чаус, которого поймали на взятке 150 000 долларов, это ты про нег с уважением так?
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09.02.2022 07:15 Відповісти
Судья коррупционер - за это его будут судить. В суде.

Зеленский преступник! Он будет осуждён за организацию похищения и пыток человека, и все прочие свои преступления.

Вопросы?
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09.02.2022 10:09 Відповісти
у зеленского одно преступление-он не выполнил обещание, придет весна садить будем
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09.02.2022 12:11 Відповісти
Прям так сильно любишь Зе-бубочку !?
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11.02.2022 07:23 Відповісти
Есть ещё одна новость, о которой не упомянули. Япония отметила День Оккупированных Территорий. На этой карте японскими показаны не только 4 курильских острова и южный Сахалин, а и весь Сахалин. Так что держим кулаки за друзей. Эти точно могут повторить. Парашные вытираны Порт-Артура и Цусимы не дадут соврать.
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09.02.2022 06:55 Відповісти
А де військова допомога від Франції - щось я її не бачу...
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09.02.2022 08:15 Відповісти
 
 