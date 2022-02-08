Зеленський обговорив з очільниками МЗС Австрії, Чехії та Словаччини безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії – Александром Шалленбергом та Словацької Республіки – Іваном Корчоком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі. "Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці", – наголосив президент.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Повідомляється, що Зеленський позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

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Міністри висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.

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