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Новини
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Зеленський обговорив з очільниками МЗС Австрії, Чехії та Словаччини безпекову ситуацію навколо України. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністрами закордонних справ Чеської Республіки Яном Ліпавським, Австрії – Александром Шалленбергом та Словацької Республіки – Іваном Корчоком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський обговорив з очільниками МЗС Австрії, Чехії та Словаччини безпекову ситуацію навколо України 01

Зеленський ознайомив керівників зовнішньополітичних відомств з безпековою ситуацією та ініціативами України щодо активізації Мінського процесу та роботи в Нормандському форматі. "Дуже важливо, що ви відвідали зону проведення ООС та особисто ознайомилися із ситуацією на місці", – наголосив президент.

Міністри висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, наголосили на її повному й беззаперечному праві самостійно визначати шляхи забезпечення власної безпеки та обирати оборонні союзи.

Повідомляється, що Зеленський позитивно відзначив факт збереження повноцінної дипломатичної присутності Чехії, Австрії та Словаччини в Києві й утримання цих держав від евакуації родин дипломатів.

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Зеленський обговорив з очільниками МЗС Австрії, Чехії та Словаччини безпекову ситуацію навколо України 02

Міністри висловили одностайну думку про те, що безпека України невіддільна від безпеки Європи й без досягнення миру в нашій державі неможливо досягти стабільності на континенті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Австрія (986) Зеленський Володимир (24558) Словаччина (1135) Чехія (1658)


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Він думки не може зрозуміло побудувати.Що він може взагалі обговорювати?
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09.02.2022 00:01 Відповісти
https://youtu.be/XMwQkW58nOc

Я довго думав як описати мої відчуття під час перегляду відео Зеленського 🤨
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09.02.2022 00:39 Відповісти
Обгундосил ситуацию
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09.02.2022 00:34 Відповісти
Бідна бубочка. Уявляє, що він думає. Ну скільки ви сюди будете літати? Задовбали! Дайте мені відпочити. Вже не п одному, а хором літають.
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09.02.2022 00:36 Відповісти
Вот так и вьіглядит єффективная внешняя политика страньі , респект !
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09.02.2022 07:15 Відповісти
Так выглядело выступление Шарикова перед консилиумом светил науки.
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09.02.2022 08:21 Відповісти
Кому и курящая Лошадь за профессора Преображенского сойдет ! Каждьій судит в меру своей распущенности...😜
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09.02.2022 08:27 Відповісти
Криворожскому наркоману любой за профессора сойдет.
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09.02.2022 08:47 Відповісти
 
 