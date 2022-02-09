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Новини Війна
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У ЄС не розглядають сценарій із навалою біженців з України, - Боррель

У ЄС не розглядають сценарій із навалою біженців з України, - Боррель

ЄС не вважає ймовірним сценарій, за яким унаслідок агресії РФ проти України Європа стикнеться з потоком українських біженців.

Про це у Вашингтоні заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Саме так Боррель відповів на запитання, що ЄС має намір робити, якщо в Україні повториться сценарій колишньої Югославії, з якої внаслідок війни виїхали близько 10% населення.

"Ви прораховуєте найгірший сценарій... Але українці - це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи - вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій", - зауважив дипломат.

Також читайте: Не думаю, що Росія має намір вдертися до України, як Гітлер у 1941 році, - Боррель

"До речі, я б сказав, що більше ми будемо репетувати - "О боже, мільйони українців прийдуть в Європу!", - тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань", - додав Боррель.

Автор: 

біженці (1911) росія (66431) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Шось мені підказує шо біженці таки будуть.. 🤔Тільки зовсім в іншому напрямку і точно не українці(бо не можуть бути українцями різні малопідароси та всі інші яжєрусскіє любителі рюзьгєміра). І поїдуть вони "васваясі" - на свою істєрічєскаю мокшанську родіну, там якраз їм ***** із жиріком землю обіцяв : за Уралом у сибіру та в Магадані!
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09.02.2022 01:23 Відповісти
+4
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09.02.2022 02:27 Відповісти
+3
украинцев они не пустят)
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09.02.2022 07:57 Відповісти
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Скиньте адресу фрау Ріббентроп!

Можливо підселюся до бабці як дідок-біженець, за Україну поговоримо ввечері на кухні ....
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09.02.2022 01:19 Відповісти
И телефон ей ******* подарим!!
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09.02.2022 07:26 Відповісти
Шось мені підказує шо біженці таки будуть.. 🤔Тільки зовсім в іншому напрямку і точно не українці(бо не можуть бути українцями різні малопідароси та всі інші яжєрусскіє любителі рюзьгєміра). І поїдуть вони "васваясі" - на свою істєрічєскаю мокшанську родіну, там якраз їм ***** із жиріком землю обіцяв : за Уралом у сибіру та в Магадані!
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09.02.2022 01:23 Відповісти
Вашими молитвами... 🙁
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09.02.2022 01:30 Відповісти
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09.02.2022 02:27 Відповісти
Он явно не хочет смотреть вверх
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09.02.2022 02:48 Відповісти
Міністр оборони України заявляв про мільйони біженців, які заполонять Європу у випадку московітської навали
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09.02.2022 07:02 Відповісти
Германия хорошо принимает хороший социал платит неплохое жилье дает. мы не на зароботки туда приедем а беженцами на полный пансион
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09.02.2022 07:26 Відповісти
украинцев они не пустят)
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09.02.2022 07:57 Відповісти
Ну да, это же не "миролюбивые" азиатские исламисты, и не "цивилизованные" "беженцы" из африканских стран. Как же они проявление "толерантности" по отношению к украинцам проявлять будут?
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09.02.2022 11:56 Відповісти
будет нормальная заруба - пустят везде
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09.02.2022 14:25 Відповісти
потому что не будут пускать)
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09.02.2022 07:58 Відповісти
В першу чергу здрисне кримінал......
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09.02.2022 08:37 Відповісти
 
 