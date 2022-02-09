У ЄС не розглядають сценарій із навалою біженців з України, - Боррель

ЄС не вважає ймовірним сценарій, за яким унаслідок агресії РФ проти України Європа стикнеться з потоком українських біженців.

Про це у Вашингтоні заявив Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Саме так Боррель відповів на запитання, що ЄС має намір робити, якщо в Україні повториться сценарій колишньої Югославії, з якої внаслідок війни виїхали близько 10% населення.

"Ви прораховуєте найгірший сценарій... Але українці - це люди, які можуть подорожувати до Європи без віз. Ми маємо декілька країн у нашому сусідстві, які мають безвізовий режим. Тож українці можуть приїжджати до Європи без будь-яких додаткових дозволів. У кризовій ситуації, якщо українці бажатимуть поїхати до Європи - вони вільні від віз. Але ми, безумовно, не розглядаємо це як найбільш ймовірний сценарій", - зауважив дипломат.

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"До речі, я б сказав, що більше ми будемо репетувати - "О боже, мільйони українців прийдуть в Європу!", - тоді вже Україна буде просити нас дещо знизити інтенсивність наших висловлювань", - додав Боррель.