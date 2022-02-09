Фінський депутат висловився проти вступу України до НАТО і тепер йде з посади голови комітету
Фінський депутат Міка Ніїкко запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО. Тепер він перепрошує і каже, що невдало сформулював думку. Але все одно змушений буде облишити посаду голови комітету.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.
Ніїкко - голова комітету із закордонних справ у парламенті Фінляндії, член фракції націонал-пулістської партії "Істинні фіни" (Perussuomalaiset). У своєму Twitter він написав, що Макрону або "комусь іншому" варто публічно заявити, що Україна не стане членом НАТО, інакше переговори з Росією не дадуть результату.
Після критики на свою адресу депутат видалив твіт. У коментарі журналістам він сказав, що поважає суверенітет України та невдало сформулював думку. За його словами, він хотів висловити свою думку щодо того, що вступ України до НАТО найближчим часом не здається реальним. Депутат наголосив, що Україна "має повне право сама ухвалювати рішення".
Пізніше Ніїкко оголосив про відставку з посади голови комітету із закордонних справ.
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а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
schroeders everywhere....
О поставках оружия в Украину или о заявлении что решение о вступлении в НАТО лежит вне компетенции педофила пу?
То есть попытка кого либо защититься от агрессии является провокацией?
Вору насильнику и убийце во всем мире принято давать активный отпор вплоть до уничтожения, что и будет исполнено.
Никого мнение кабая и его хотелки не интересуют!
Патриот а ты чей патриот - ты случаем не патриот козлостана?
Ніхто вас не боїться, бамбітель недоделанний.
В спам козломордоє...