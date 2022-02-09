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Фінський депутат висловився проти вступу України до НАТО і тепер йде з посади голови комітету

Фінський депутат висловився проти вступу України до НАТО і тепер йде з посади голови комітету

Фінський депутат Міка Ніїкко запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО. Тепер він перепрошує і каже, що невдало сформулював думку. Але все одно змушений буде облишити посаду голови комітету.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НВ.

Ніїкко - голова комітету із закордонних справ у парламенті Фінляндії, член фракції націонал-пулістської партії "Істинні фіни" (Perussuomalaiset). У своєму Twitter він написав, що Макрону або "комусь іншому" варто публічно заявити, що Україна не стане членом НАТО, інакше переговори з Росією не дадуть результату.

Після критики на свою адресу депутат видалив твіт. У коментарі журналістам він сказав, що поважає суверенітет України та невдало сформулював думку. За його словами, він хотів висловити свою думку щодо того, що вступ України до НАТО найближчим часом не здається реальним. Депутат наголосив, що Україна "має повне право сама ухвалювати рішення".

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Пізніше Ніїкко оголосив про відставку з посади голови комітету із закордонних справ.

Автор: 

Фінляндія (1339) членство в НАТО (1757)


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Топ коментарі
+20
Фінн узяв гроші відкрив рот а потім "Спілка виселених" нагадала йому "Зимову війну" і втрачені Фінляндією в 1940-му році землі
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09.02.2022 05:23 Відповісти
+14
_Дохера желающих загребать жар чужими руками путинферштейнов. Точь-в-точь как в сумрачном 39.
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09.02.2022 02:35 Відповісти
+8
Дебилы есть в разных странах. Иногда они годами содержатся в лечебницах, иногда попадают в парламенты (ненадолго).
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09.02.2022 05:38 Відповісти
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И почем был вопрос?
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09.02.2022 01:51 Відповісти
_Дохера желающих загребать жар чужими руками путинферштейнов. Точь-в-точь как в сумрачном 39.
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09.02.2022 02:35 Відповісти
Фінн узяв гроші відкрив рот а потім "Спілка виселених" нагадала йому "Зимову війну" і втрачені Фінляндією в 1940-му році землі
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09.02.2022 05:23 Відповісти
коли нормальні фінни 3-рази в ХХ сторіччі відстрілювались від руSSкого міра....його батьки та діди "гралися в квн і 95-й кагал....."

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.02.2022 08:44 Відповісти
Не знаю - його біографії я не читав Однак і "у доброго дерева бува "крива гілка" Правнук творця Запорізької Січі - Байди і внук Раїни Могилянки (поборниці православ"я і захисниці українства) - Ієремія Вишневецький - кат українського народу І таких у нас - повно!
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09.02.2022 08:50 Відповісти
А вы поинтересуйтесь кто причастен к круговороту бабала в энергетической сфере Роиси. Там на 90% граждане США, Германии, ОАЭ, Франции, Англии, Китай. Тогда и понятно станет, почему все так вяло происходит. Война, войной, жизни жизнями, но шекели важнее в современном мире.
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09.02.2022 08:50 Відповісти
знаю...знаю...шрьодери по-всюду...
schroeders everywhere....
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09.02.2022 09:43 Відповісти
Дебилы есть в разных странах. Иногда они годами содержатся в лечебницах, иногда попадают в парламенты (ненадолго).
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09.02.2022 05:38 Відповісти
Хм, чухонец, а за свой язьік сам в отставку пошел
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09.02.2022 06:23 Відповісти
да...хотел вот написать такое.. как то давненько уже. была статья про фино русских. так вот все знают что с питера россии (ленинград) граничат с финляндией, и что они ездочились туда сюда с обеих сторон, так как у финов типа сухой закон чтло ли и водка дорогая они в те времена приезжали на день напивались и домой.. ну я о другом .все мы знаем что у русских многих немало денег так вот они всякие бизнесмены.артисты и просто у кого есть деньги, взяли и скупили просто улицами целыми- дома вблизи финорусской границ . подорвали рынок недвижимости своими большими ценами на недвижимость давая больше чем местные . и местный очень этим недовольны что русские подняли цены на недвижимость...вот так то, русские как тараканы везде в мире, что гражданские что военные .
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09.02.2022 06:26 Відповісти
В Чехії так само. Карлові Вари, Прага - все москалі скуповують. Ціна на нерухомість за 2 роки чуть не в два рази злетіли.
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09.02.2022 06:51 Відповісти
+ и болгария тоже ... цены дармовые на дома и квартиры.... бери как говорят...не хочу!они везде по евросоюзу покупают недвижимость...и греция, испания... особенно этим занимаются москвичи...цены в москве на квартиры и аренту косимические .... цена на однушку в москве как в европе целый виллу купить можно.. москвичи сами про это и говорят. что здают в москве в аренду квартиры и на эти заработанные денежки покупают недвижимость в европе...
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09.02.2022 07:03 Відповісти
А у нас глава комитета в открытую восхищается идиотом лукащенкой и путинскими законами и у Вовы он один из лучших работников.
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09.02.2022 06:30 Відповісти
Умный мужик! Я давно об этом говорю! Скажите пуйлу, что Украину никогда не возьмут в НАТО. Он успокоится, расслабится, и тут же можно сажать его на швабру! Но эти натовские бараны провоцируют бешеную собаку, чтобы она с перепугу нажала на красную кнопку!
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09.02.2022 07:09 Відповісти
Можете показувать ман'яку будь яку картинку з тесту Роршаха. Відповідь буде одна :" Кровіща-а-а-а!" . Псіхопати не заспокоюються отримавши виклянчене, вони переходять на інший рівень. Дідуган грається, йому не цікава ціль, йому важливий процес.
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09.02.2022 08:52 Відповісти
О какой провокации идет речь?
О поставках оружия в Украину или о заявлении что решение о вступлении в НАТО лежит вне компетенции педофила пу?
То есть попытка кого либо защититься от агрессии является провокацией?
Вору насильнику и убийце во всем мире принято давать активный отпор вплоть до уничтожения, что и будет исполнено.
Никого мнение кабая и его хотелки не интересуют!
Патриот а ты чей патриот - ты случаем не патриот козлостана?
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09.02.2022 09:37 Відповісти
Ну сопротивляйся... активно )) разбомбят Украину под фундамент, будешь ты, и твои дети, и твои внуки опять 50 лет за тарелку похлёбки отстраивать страну, как после 2 МВ. Ничему история даунов не учит ))
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09.02.2022 09:49 Відповісти
І чого ти шифруєшься патріот планети Земля, пиши правду - патріот козлостана
Ніхто вас не боїться, бамбітель недоделанний.
В спам козломордоє...
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09.02.2022 10:00 Відповісти
СССР тоже Германию не боялся. И оружия имел поболее, чем Украина сейчас? Это как-то помогло сохранить миллионы жизней и миллионы домов?
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09.02.2022 10:04 Відповісти
Криси не тільки в ОП.
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09.02.2022 07:25 Відповісти
Газпромівське бабло перетворює людей в нахабне бидло , яке не розуміє чого хоче і вимагає від інших 😡
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09.02.2022 07:47 Відповісти
"Истинные фины"?Истинные фины с охотничьими ружьями остановили совдеповскую орду,которую позвали в Финляндию такие уроды,как этот Ниико
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09.02.2022 09:06 Відповісти
Мика прилюдно пукнул в лужу.
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09.02.2022 09:08 Відповісти
Честно говоря на Западе какая-то странная демократия. Почему нельзя говорить то что начальнику может не понравиться?
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09.02.2022 09:25 Відповісти
Пушкін дописався, Гагарін долітався, а ти ся курва допестиш
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09.02.2022 09:27 Відповісти
Цей фін більше на алкаша схожий, а ніж на члена парламенту. Не варто уваги.
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09.02.2022 09:39 Відповісти
В НАТО нужно принимать Швецию, Финляндию, Австрию, Швейцарию,Ирландию, Израиль, Украину, Грузию, Азербайджан, Молдову . В какой последовательности это уже вопрос дискуссий. По сути это договор об коллективной обороне !!!
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09.02.2022 09:58 Відповісти
Накосячил - нахер с пляжа. Когда в Украине так будет?
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09.02.2022 10:13 Відповісти
Еще одна жертва финляндизации. У некоторых финских политиков не возражать России - политический рефлекс
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09.02.2022 10:19 Відповісти
Дивно чути таке від фіна.
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09.02.2022 11:05 Відповісти
 
 