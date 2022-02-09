П’ятеро росіян, які працювали на місцевій АЕС, померли у Бангладеш протягом 11 днів
У Бангладеш за останні 11 днів померли п'ять росіян. Всі вони працювали на АЕС "Руппур", що будується.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".
28 січня помер перший із росіян - 48-річний Олексій Барченко. Він помер у лікарні поблизу міста Ішварді, де проходив лікування. 2 лютого помер уві сні 40-річний Олексій Шакіров.
5 лютого до цієї лікарні доправили 48-річного інженера-механіка Павла Щукіна. Чоловікові раптово стало погано. Лікарі не змогли його врятувати. Того ж дня, 5 лютого, помер 59-річний Василь Толмасов - його тіло знайшли біля дверей квартири, де жили росіяни, які будували АЕС.
6 лютого у тій же квартирі виявили мертвим п'ятого росіянина - 45-річного Олександра Воротнікова.
Начальник місцевої поліцейської дільниці заявив, що загалом за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. Один з них страждав на захворювання серця, а інший вживав наркотики, але остаточні причини смерті стануть відомі після завершення розслідування.
Будівництво АЕС "Руппур" розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Бангладеш уклав із Росією про співпрацю у будівництві. Москва навіть надала кредит на будівництво цієї АЕС.
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Якось і не сумно!
А нам що до того?
Чи нам підіймає настрій те що десь померли россіяни? Наскільки нам тепер стало легше жити...
Щось я не памьятаю в другу світову поїзда Київ-Берлін.
Основа твоеї радості це те що у сусіди корова здоха а в самого навіть і кози не було ніколи.
особливо тим сленгом і недословами якими ти коритсуєшься.
ті собою представляєшь найгірше що є в лайні, українці не такі, ти як шкаралупа с картоплі. поганий та без мізків.
можешь і далі лаятись, ти вмієш думки висловлювати лише тими словами які тобі вклали в рота твої батьки.
як Цензор пропускає такі вісловлювання як у тебе...
у тобі людяності немає
Слова про справедливість з брудних зубів кацапа звучить, як опера з рота жаби.
а ти недоумок и баран.
а якшо там шо, неутомімие братніе китайці допоможуть кацапсинським бабам еще наражать
Мені смішно, але їх туди таки пошлють!!!