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Новини
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П’ятеро росіян, які працювали на місцевій АЕС, померли у Бангладеш протягом 11 днів

П’ятеро росіян, які працювали на місцевій АЕС, померли у Бангладеш протягом 11 днів

У Бангладеш за останні 11 днів померли п'ять росіян. Всі вони працювали на АЕС "Руппур", що будується.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ТСН".

28 січня помер перший із росіян - 48-річний Олексій Барченко. Він помер у лікарні поблизу міста Ішварді, де проходив лікування. 2 лютого помер уві сні 40-річний Олексій Шакіров.

5 лютого до цієї лікарні доправили 48-річного інженера-механіка Павла Щукіна. Чоловікові раптово стало погано. Лікарі не змогли його врятувати. Того ж дня, 5 лютого, помер 59-річний Василь Толмасов - його тіло знайшли біля дверей квартири, де жили росіяни, які будували АЕС.

6 лютого у тій же квартирі виявили мертвим п'ятого росіянина - 45-річного Олександра Воротнікова.

Начальник місцевої поліцейської дільниці заявив, що загалом за підсумками розтину тіл померлих нічого підозрілого виявлено не було. Один з них страждав на захворювання серця, а інший вживав наркотики, але остаточні причини смерті стануть відомі після завершення розслідування.

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Будівництво АЕС "Руппур" розпочалося у 2013 році за 160 кілометрів від столиці Бангладеш міста Дакка. Бангладеш уклав із Росією про співпрацю у будівництві. Москва навіть надала кредит на будівництво цієї АЕС.

Автор: 

АЕС (1161) Бангладеш (20) росія (66431) смерть (6787)


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Топ коментарі
+42
Кстати инженеры-наркоманы там настроят что Чернобыль покажется бангладесцам легим инцидентом!
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09.02.2022 01:58 Відповісти
+31
Какая боль. А ведь их могли бы убить бандеровцы при вторжении в Украину! Как то Хутин не по хозяйски разбрасывается пушечным мясом!
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09.02.2022 01:56 Відповісти
+28
Респект таким росіянам.
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09.02.2022 01:54 Відповісти
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Какое горе, мне уже сказали... Баяна нет.
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09.02.2022 01:48 Відповісти
Респект таким росіянам.
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09.02.2022 01:54 Відповісти
Какая боль. А ведь их могли бы убить бандеровцы при вторжении в Украину! Как то Хутин не по хозяйски разбрасывается пушечным мясом!
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09.02.2022 01:56 Відповісти
Кстати инженеры-наркоманы там настроят что Чернобыль покажется бангладесцам легим инцидентом!
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09.02.2022 01:58 Відповісти
Там не только торчки, есть и алкаши
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09.02.2022 07:22 Відповісти
Яке прикре самогубство
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09.02.2022 02:00 Відповісти
Счетчиком гейгера не пробовали их посканировать?
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09.02.2022 02:06 Відповісти
до счетчика гейгера еще как до неба пешком, реакторами там даже не пахнет. просто в Бангладеш туго с чистой наркотой.
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09.02.2022 10:21 Відповісти
Прямо свято якесь, а що до причини, то напевно крали й продавали щось і це щось виявилось радіоактивним, це ж росіяни, вони не можуть не красти Нація ворюг
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09.02.2022 02:42 Відповісти
Всего пятеро? Подождите пока рукожопые россияшки эту хрень достроят и запустят, тогда жертвы будут исчисляться миллионами! )))
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09.02.2022 04:12 Відповісти
Хай відпрацюють версію з "Новічком" Бо не виключено що там все зв"язано з якістю будівництва АЕС Або почали "говорить лишнє" про "якість" самого проекту агрегатів АЕС що поставляються в Бангладеш з Росії або почали "зливать" інформацію в МАГАТЕ От їх "Новічком" і нагодували!
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09.02.2022 04:38 Відповісти
На новичок и смахивает, бо никаких сиптомов.
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09.02.2022 08:12 Відповісти
Нужно проверить гульфики на белье?
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09.02.2022 09:44 Відповісти
Десять москвичей
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09.02.2022 06:02 Відповісти
Да все просто,выпили,начали рассказывать анекдоты про педофила путина,кто то настучал и их по одному вынесли.
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09.02.2022 06:27 Відповісти
Чомусь не сумую
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09.02.2022 06:34 Відповісти
Та нічьо баби іщо наражают-хотя баби тоже уже на лапотнє заканчиваються...
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09.02.2022 06:38 Відповісти
Дошастались!
Якось і не сумно!
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09.02.2022 06:49 Відповісти
Местного боярышника нажралися.
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09.02.2022 07:08 Відповісти
Російські фашисти несуть втрати . І це чудово . Хороший фашист - мертвий фашист .
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09.02.2022 07:34 Відповісти
Як красиво!!!
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09.02.2022 07:37 Відповісти
Мабуть, місцевий гайморіт скосив. ) Вчасно бояркі не випили...
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09.02.2022 07:39 Відповісти
А може перепили...
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09.02.2022 08:03 Відповісти
Щось коменти на ЦН, все частіше і з любого поводу, схожі на маячню людожерів і тупих ботів. Таке враження, що пишуть спеціально, для RT. Вибачаюсь, якщо кого образив.
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09.02.2022 08:03 Відповісти
На війні, як на війні, ніякої толерантності до ворога
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09.02.2022 08:05 Відповісти
Что заслужили то и получают. Не надо тут пустой демагогии
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09.02.2022 10:55 Відповісти
Оце новина!
А нам що до того?
Чи нам підіймає настрій те що десь померли россіяни? Наскільки нам тепер стало легше жити...
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09.02.2022 08:17 Відповісти
Альо!Трохи йде війна!!!!
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09.02.2022 08:43 Відповісти
Альо!!! Якщо іде війна то чому ми з ними торгуємо та маемо транспортне сполучення?
Щось я не памьятаю в другу світову поїзда Київ-Берлін.
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12.02.2022 07:24 Відповісти
Звісно підіймає.
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09.02.2022 11:48 Відповісти
Це тому що тобі не важливо як саме ти живиш і в якому лайні, тебе хвилює что там у когось.
Основа твоеї радості це те що у сусіди корова здоха а в самого навіть і кози не було ніколи.
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12.02.2022 07:26 Відповісти
Кацап, не прикидайся шлангом. Навіть така тупа скотиняка як ти, повинна розуміти про що мова. Якщо в інших сусідів проблема, наприклад Польща або Молдова, то в нас ніякої радості нема, а вас, винторогих, вішати треба як біосміття.
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12.02.2022 12:04 Відповісти
якщо ти думаєш що собою ти відзеркалюєш весь народ України ти дуже помиляєшься.
особливо тим сленгом і недословами якими ти коритсуєшься.

ті собою представляєшь найгірше що є в лайні, українці не такі, ти як шкаралупа с картоплі. поганий та без мізків.
можешь і далі лаятись, ти вмієш думки висловлювати лише тими словами які тобі вклали в рота твої батьки.
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12.02.2022 12:51 Відповісти
путін - *****, кацапи - підараси.
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12.02.2022 14:31 Відповісти
тим паче ти недоумок, тому що призиваешь вішати. ти нелюдь.
як Цензор пропускає такі вісловлювання як у тебе...
у тобі людяності немає
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12.02.2022 12:52 Відповісти
путін - *****, кацапи - підараси.
Слова про справедливість з брудних зубів кацапа звучить, як опера з рота жаби.
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12.02.2022 14:37 Відповісти
путін - *****! кацапи - підараси!
а ти недоумок и баран.
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13.02.2022 06:59 Відповісти
Перефразую. путін - *****, росіяни - підараси.
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13.02.2022 20:09 Відповісти
начинка до презервативу
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13.02.2022 07:01 Відповісти
Ваще-то, оні в ядєрной інженєрії особо нє свєтілісь.
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09.02.2022 08:45 Відповісти
Сергей Борозенцев (Вибачаюсь, якщо кого образив) , Вы это расскажите людям , которые все потеряли, в Лугандоне, и Крыму
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09.02.2022 08:57 Відповісти
5 балов !!!
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09.02.2022 09:37 Відповісти
А таки пить надо меньше! В Бангладеш самогон неизвестно с чего гонят. Это в Украине полезный, ароматный, витаминизированный самогон с местного сахара. Они же привыкли квасить, не оглядываясь на геолокацию
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09.02.2022 09:43 Відповісти
та нічого, кацапські баби ще наражают...
а якшо там шо, неутомімие братніе китайці допоможуть кацапсинським бабам еще наражать
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09.02.2022 09:51 Відповісти
То потрібно ще туди послати москалів! )))
Мені смішно, але їх туди таки пошлють!!!
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09.02.2022 09:55 Відповісти
Значит "немножко" фонит
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09.02.2022 11:47 Відповісти
отправьте еще и белорусов туда.....
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10.02.2022 14:44 Відповісти
 
 