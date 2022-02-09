Депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. ВIДЕО

На позачерговому засіданні парламенту під час затвердження оборонної угоди зі США депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Угода має дозволити американським військовим протягом 10 років використовувати без орендної плати військові аеропорти Словаччини. Опозиція називає це ймовірною втратою суверенітету, її представники блокували трибуну, зривали виступ міністра оборони Словаччини Ярослава Надя та не давали виступати представникам провладних партій.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія – Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини, а представники партії "Свобода і солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягнули перед трибуною прапор України. Після цього Медвецьки узяв пляшку води та почав обливати прапор України, а потім – депутатів, які тримали його.

Також читайте: Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор

На інцидент відреагувало у фейсбуці посольство України у Словаччині.

"Сьогодні в Києві [глава МЗС Словаччини] Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини у підтримці України... Негідне поводження з прапором України... не може її похитнути. Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" – ідеться у заяві.