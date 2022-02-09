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Депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. ВIДЕО

На позачерговому засіданні парламенту під час затвердження оборонної угоди зі США депутат Андрей Медвецьки облив водою державний прапор України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Гордон".

Угода має дозволити американським військовим протягом 10 років використовувати без орендної плати військові аеропорти Словаччини. Опозиція називає це ймовірною втратою суверенітету, її представники блокували трибуну, зривали виступ міністра оборони Словаччини Ярослава Надя та не давали виступати представникам провладних партій.

Депутати від ультраправої партії "Народна партія – Наша Словаччина" Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини, а представники партії "Свобода і солідарність" Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягнули перед трибуною прапор України. Після цього Медвецьки узяв пляшку води та почав обливати прапор України, а потім – депутатів, які тримали його.

Також читайте: Депутат Дніпропетровської облради Хорішко додав на аватарку російський прапор

На інцидент відреагувало у фейсбуці посольство України у Словаччині.

"Сьогодні в Києві [глава МЗС Словаччини] Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини у підтримці України... Негідне поводження з прапором України... не може її похитнути. Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" – ідеться у заяві.

Автор: 

Словаччина (1135) прапор (487)


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Топ коментарі
+39
О! Ще одне ультраправе! Це як французський ультраправий трамп - Земур!

***** підгодовує цю худобу, от вони й серуть.
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09.02.2022 02:31 Відповісти
+36
Будучи членом НАТО і маючи від нього захист (від США фактично), тявкати про втрату суверенітету через амер. військових... Це рос. агент, відпрацьовує зар. платню.
Їхню революцію російські танки давили.
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09.02.2022 04:19 Відповісти
+31
Кацапы вовсю мутят воду против ввода войск НАТО В СЛОВАКИЮ
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09.02.2022 02:31 Відповісти
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В Словакии, самих словаков половина, вторая половина это мадьяры и цыгане.
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09.02.2022 08:16 Відповісти
Полегше! Мадяр - 10% Це жителі Словаччини предки яких поселилися там вже кілька століть тому А "циган" -700 тис Їх Словаччині нав"язав Євросоюз ще при проросійській владі (зібравши цей непотріб" з усієї Західної Європи) Це точно не "половина" населення Бо можна ж написать що половина чехів - "онімечена" і чеська мова - це "слов"янсько-німецький суржик"! І що ви заявите у відповідь?
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09.02.2022 09:04 Відповісти
То офіційно 700 тис. циган, а мадярів більше ніж 10%, тому що приписують себе до словаків. Це самі словаки розповідають. Воно достатньо подивитися на гетто в словацьких містах, скільки там циганви. В Празі переважна більшість циган з Словаччини.
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09.02.2022 09:16 Відповісти
Ну а в Чехії багато німців поприписували себе до чехів щоб уникнуть депортації після 1945 року! Моя бабця покійна що у бауера батрачила в Баварії розказувала про це
Її колишній господар сказав що вже готувався прийнять невістку з її дітьми (чоловіка - його брата вбили на війні) але вона переробила документи на чеські і залишилася в Чехословаччині
Навіть якщо Вам не подобаються словаки - не ваша справа критикувать їх за це Залиште цю справу чехам Бо Ви самі там - лише "квартирантка"
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09.02.2022 09:30 Відповісти
Та я не на що не претендую, я живу в чужій країні, але поважаю її. А що до того, що чехі гнобили словаків, то неправда. Чехословаччина перед війною була демократичною країною, дуже розвинутою, та багато робила для того, щоб підняти рівень життя словаків, та народів Закарпаття. Мій батько народився в Закарпатті, коли воно було під чехами і всі люди, хто жив в той час казали, що при чехах було найкраще. Потім там були мадьяри, потім совєти, але то вже не то.
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09.02.2022 09:47 Відповісти
Не треба мені розказувать "Казок Карпат" Якби це було так то словаки-б після падіння комуністичного режиму не добивалися-б незалежності (Я сміюся з молдован що рвуться на воз"єднання з Румунією - румуни жителів Бесарабії (молдован) ще з ХІХ століття вважають "людьми другого сорту" і насміхаються з їх діалекту і звичаїв Те саме було і у чехів зі словаками Я говорив з людьми що побували і в Словаччині і в Чехії І вони мені казали що на словаків до цих пір багато чехів дивляться як росіяни дивляться на українців вважаючи їх "тупуватими недалекими селюками"
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09.02.2022 10:09 Відповісти
Чехі на мораваків дивіться як на унтерменшей, моравакі пражаків не вважають за людей, словаки вважають що чехи їм винні, що все в Чехії побудовали словаки, що ж смішно. Студетські німці жалілися Гітлеру, що чехі їх утискають, це все на побутовому рівні, між всіма народами. Але фактом є, що влада Чехословаччини багато робила для розвитку народів, які її населяли. А підтвердження того, є ,,оксамитова революція", вони розійшлися без крові.
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09.02.2022 10:22 Відповісти
Ви хоч пам"ятаєте з чого саме у нас зав"язалася полеміка? З вашого зневажливого коментаря стосовно Словаччини взагалі а не стосовно одного придурка який зневажливо висловився стосовно України Я спробував Вам пояснить що весь народ не відповідає за одного божевільного (Як не можу й я відповідать за дії "Блазня" бо за нього не голосував) Для цього я і привів купу аргументів А Вас "понесло"! Я не гірше Вас розбираюся у стосунках між народами (а може - у краще бо вивчав у свій час політологію) Тому й пояснив Вам що не варто "шаблею махать" А Ви все "ломитеся у відкриті двері" доводячи мені які чехи "цяці" Будь я "Юрком Янголом"(якого я сьогодні "загнав на слизьке" з приводу "німецького карателя Яна Налєпки") я-б вам написав про колабораціоналізм" чехів які до 9 травня 1945 року робили і ремонтували зброю для німців а на другий день - для СРСР А словаки повстали проти німців уже в 1944-му І згадав-би що саме чехи винні у втраті державності в результаті гуситських війн І ще багато чого-б "накопав" Так що заспокойтеся
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09.02.2022 10:39 Відповісти
Добре, хай буде по вашому, мені лінь вже відповідати, та й не бачу сенсу.
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09.02.2022 10:45 Відповісти
І я не бачив сенсу в тій полеміці що Ви розвели Але ж треба було "розширить Ваш кругозір"
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09.02.2022 10:54 Відповісти
Мій кругозір можуть розширити тільки розумні люди, але це не той припад.
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09.02.2022 11:04 Відповісти
Вам видніше! "Розум , який не допускає того, що існують речі , йому невідомі , ризикує назавжди завмерти у невігластві ...."
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09.02.2022 11:12 Відповісти
Почему стосовно одного придурка ?
там их много, наследие союза с фашистами.
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09.02.2022 12:40 Відповісти
Так ці ж - не "публічні особи"! За них прем"єр-міністр з міністром закордонних справ вибачаться не будуть - просто дадуть команду службі безпеки "розібраться" Та й не треба стосовно цих людей "махать шаблею" категорично - не розібравшись
Що мене більше всього "добиває" на форумі - це "вішання ярликів" Особливо чорно-білих! Реально "тісовці" тих часів нічим не відрізнялися від ОУН (а сьогодні нічим не відрізняються від естонських "легіонерів" чи "лісових братів) - просто вони зробили ставку на диктатора і залишались йому вірними як і наші "мельниківці" а ОУН (б) вчасно визначилася - тому стала "геройським рухом Опору" А по суті "тісовці" повинні буть раді - вони живуть у незалежній Словаччині - чого і бажав Тісо!
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09.02.2022 13:01 Відповісти
Po https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Slovensku_2016 parlamentních volbách v roce 2016 získala 14 poslanců v Národní radě Slovenské republiky,https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-3 [3] https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-4 [4] což představovalo zisk 8,0 %.https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-5 [5] V https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlamentn%C3%AD_volby_na_Slovensku_2020 parlamentních volbách v roce 2020 obdržela 7,97 % a získala tak 17 mandátů.https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlebovci_%E2%80%93_%C4%BDudov%C3%A1_strana_Na%C5%A1e_Slovensko#cite_note-6 [6] Volebním lídrem byl v obou případech https://cs.wikipedia.org/wiki/Marian_Kotleba Marian Kotleba .
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09.02.2022 13:11 Відповісти
Мені цікаво - а чого це ти мені написав не російською чи українською? Тому що це стосується Словаччини? Так я тобі тоді почну писать казахською! От тоді посміємося! Бо я словацьку розумію а от ти в казахській - "йок бельме"!
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09.02.2022 13:22 Відповісти
Мариан Котлеба (род. https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 7 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1977 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 Банска-Бистрица ) - словацкий политик. Председатель партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%E2%80%93_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Котлеба - Народная партия Наша Словакия »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD#cite_note-1 [1] . С 24 ноября 2013 года по 4 декабря 2017 года занимал должность главы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Банска-Бистрицкого края .
В марте 2019 года принял участие в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8_(2019) президентских выборах . Среди многих кандидатов он пришёл к финишу четвёртым.
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09.02.2022 13:19 Відповісти
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09.02.2022 13:20 Відповісти
Ну і що? У чехів он - цілий президент на Росію працює! А щодо "тісовців" - так я тобі все детально пояснив! У нас он Білецького і Корчинську теж вибирали депутатами - а вони теж "войовничі націоналісти" - "азовці" ! Як і "тісовці"
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09.02.2022 13:28 Відповісти
А вот в Чехии с националистами проблема.
Главный националист Чехии.
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09.02.2022 13:30 Відповісти
Це що - з "Партії любителів пива? Судячи з пики - ******** випить і уже з нирками проблема (мішки під очима)
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09.02.2022 13:33 Відповісти
Это японец-Томио Окамура-шеф Партии Прямой Демократии. Програма таже как у всех националистов-выйти из НАТО, выйти из ЕС и вечно дружить с Россией за дешёвый газ.
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09.02.2022 13:37 Відповісти
Який з нього "японець" не знаю Але що він сильно ******** "Боровичку" і "Пльзенське" - це точно!
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09.02.2022 13:39 Відповісти
опаньки 😲
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10.02.2022 07:41 Відповісти
Националисты везде как обезьяны.
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09.02.2022 08:24 Відповісти
Дааа
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09.02.2022 08:30 Відповісти
Наруга над державними символами краіни хіба не караються законом?!
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09.02.2022 08:33 Відповісти
************* корежит. Это хорошо. Это избавляет от иллюзий и показывает куда ********* сделала денежный взнос.
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09.02.2022 09:13 Відповісти
Депутати які обливали наш прапор, мабуть хочуть окупації з боку росії і російського рівня життя як десь в Кастромі чи ростові...
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09.02.2022 09:26 Відповісти
Виходячи з вашої логіки - депутати московії дуже хочуть розбомбити західну цивілізацію ядерними боєголовками, при тому що там купа купленого ними нерухомого майна і у "рабстві" їхні потомки. Чи не створення видимості для простаків?
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09.02.2022 10:33 Відповісти
Забыл, щенок, как в 1968 его родителей имперскими танками на траки наматывали! Короткая, однако память.
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09.02.2022 09:56 Відповісти
Які питання до бовдурів у словацькому парламенті, якщо в нашому є ще більші парашні бовдури?
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09.02.2022 10:04 Відповісти
Увы, ОПЗЖ-описты есть во многих парламентах. Так быстро московитских шестёрок не выведеш. Но работать в этом направлении надо.
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09.02.2022 15:12 Відповісти
но вы обратите внимание что с флагом Украины твориться вообще:пьяные болельщики обвязавшись НАЦИОнальным знаменем бухают в ганделиках….. какие то непонятные люди во время демонстраций используют флаг в качестве защиты от дождя опять же укутавшись в него как в дождевик … вместо флагшотков люди массово начали использовать флаг как верхнюю одежду.. Предназначение флага -ГОРДОСТЬ за свою страну, а когда видишь пьяного фаната в грязном измазанном блевотине ФЛАГЕ ГОСУДАРСТВА ничего кроме брезгливости не испытываешь.. Миллиарды вы тратите на воспитание патриотизма у населения так начните со своих граждан наказывая за нецелевое использование СИМВОЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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10.02.2022 11:27 Відповісти
во всех парламентах, где присутствуют прокацапские гниды, спонсируемые кремлядью, всегда в наличии быдло-выходки. это фирменный стиль русского мира.
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09.02.2022 10:18 Відповісти
Правильно и по сути писать "руSSкий Рейх». Какой к черту мир? Они не мир строят а войну. Да и рашу пора именовать московией. Начнём хотя бы внутри Украины. А там глядишь и весь мир подтянется. Как с Путиным. Международно призванный бренд можно сказать. Муйло одним словом
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09.02.2022 15:17 Відповісти
Забыли гниды операцию "Дунай"? Думаете за спиной НАТО отсидеться? С такими депутатами вы на раз в ОДКБ окажитесь и здравствуй "Дунай 2.0". По рашистким танкам соскучились?
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09.02.2022 10:42 Відповісти
Зеленський вже дав якусь відповідь на цей дуже некрасивий поступок?
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09.02.2022 11:07 Відповісти
Це дуже негарний поступок в першу чергу що до 40 млн українців.
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09.02.2022 11:08 Відповісти
Ми з Словаччиною ніколи не мали проблем, це завжди була дружня країна що до України, а тут таке.
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09.02.2022 11:11 Відповісти
Это словацкие националисты. Тут хорошо можно пронаблюдать "эволюцию" любого нац. движения внутри стран-участниц. Т.е. в 2004 году, когда Словакия вступила, они были первыми кто за это вступление в НАТО. Сейчас когда раздобрели, осмелели и почувствовали себя обалдеть какими важными, уже вовсю гнут своё "Я" и поливают чужой для них гос. символ. Такая же история будет и с укр. националистами лет через 20 в случае вступления. Потому что есть патриотизм- это благо и нужные люди для страны, а есть "национализм" - это глупые, пр ну ок... скажем так- это другое...
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09.02.2022 11:28 Відповісти
Цікаво, по твоєму, в Ізраелі при владі хто по суті - націоналісти? А в Японії? а Китай, а Германія, а Польша?.... а прибалти, а фіни, а італійці, а Норвегія.....вони націоналісти.?
Не "націоналісти" при владі, так це точно у нас в Україні вже 30 років. І результат бачимо. А от в рашкостані точно не націоналісти.
Успішні країни, де можна вважати успішно владарюють не націоналісти -це Штати і Канада. Так вони по природі "понаєхавші", і ставку зробили на верховенство Конституції і Закона.
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09.02.2022 18:07 Відповісти
Кожен день, кацапські боти-провокатори на Цензорі, обливають брудом якийсь європейський народ. Так вони (москальня) натравлювали народи в своїй вонючій імперії. Всі крайні праві партії фінансуються ФСБ, згадайте з'їзд в Петербурзі.
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09.02.2022 11:31 Відповісти
Все верно нацистский шабаш в Питере спалил московию с потрохами
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09.02.2022 15:20 Відповісти
Ниче, визитки Яроша уже в пути
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09.02.2022 12:24 Відповісти
Усі з приставкою "ультра" їх об"єдную одне -- вони ультро потребують в фінансуванні . Не варто чекати в підтримці ********** ціми "ультрас" якоїсь ідеалогії . Бо є друга особливість "ультра" -- в цих "ультро" низкий інтелект як самих "ультро" , так й тих хто їх умовні виборці .

Ось чому марно взивавати "націоналістів" типо навіть Орбана до світлої пам"яті Імри Надя . Може й цинічний Орбан знає хто це такий й навіть квітки кладе на уйму монументів на часть Імри , але за його голосуть тупі хумгарські барани , яких легко переконати , що патріоти Хумгарії вмирали не від куль й танків московитів , а то усе українці зробили !
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09.02.2022 12:47 Відповісти
Хочу запропонувати усім людям з інтелтом побачити навіть різницю в повединці . Ось ці куплені "ультра" вони навіть поводять себе не як homo sapiens , ак тваринки -- це тваринки (макаки) кидаються властним лайном , двугорбий плює рефлекторно на об"єкт його умовного рефлексу . А козли бодаються рогами й копитами . Ась маленька деталька як Яна себе повела в такий ситуація , як вона полюдьски витерла сліди життєдіяльності "ультра" яким він кидався в її колегу . Її вираз обличча подивимся уважнійше .
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09.02.2022 12:57 Відповісти
Флаг Украины - совершенно другой!
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09.02.2022 12:54 Відповісти
Йой починаєтся !!!
"Гетьман" Скоропацький захопив владу в Київі за рахунок німців й привів в своєму генештабі московитів типа братів Турбіних й усю цю гопкомпанію , яка й над мової надсміхалася .
Й максимум його бажання було - автономія в складі царської імперії . Крім того , він був захистником права на землю України ось таких як Турбіни , тобто панів з Московії ... Й тому селяні пітримували кого завгодно , крім Скоропацького . Й Петлюру особливо , але ж й Батьку Махно й атамана Григор"єва .
У Петлюри був прапор саме жовто-блакитний . А не "блакитно-жовтий" .
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Флаг развёрнут на 180 градусов. Горе от ума, батенька..
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09.02.2022 14:45 Відповісти
лучше б поссал на портрет *******.

все равно ******* у нас терпеливая - недарос столько корпоративов в московских банях прошла.
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09.02.2022 13:04 Відповісти
Ну такое, это ******* двух ультраправых.
К чему там вообще было в словацком парламенте играться с флагом другого государства, если это не было согласовано со спикером или кто у них там ведет заседание
Потенциальная провокация. Этим что растягивали флаг в принципе даже пофиг как его правильно держать. политики, ****
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Молодцы хоть женщину не трогают. Настоящие европейцы.
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09.02.2022 13:26 Відповісти
Очнитесь, уже давно равноправие, должны получать равноправно.
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09.02.2022 14:18 Відповісти
На пенсію в газпромі заробив.
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09.02.2022 13:55 Відповісти
Хто всрав..ся , так и словаки. На американский флаг слабо воду вылить?
Американцы будут использовать десять лет аэропорты , а плюнули на украинский флаг.
А в сторону Путина и глаз боятся поднять))
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09.02.2022 14:47 Відповісти
плюнули потому что Американцы будут использовать десять лет аэропорты из-за Украины
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09.02.2022 16:54 Відповісти
Великобритании, напомним, что сейчас около 130 тысяч российских солдат готовы нанести удар по Украине.
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09.02.2022 15:30 Відповісти
І що головне прапор не тим боком тримають.
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09.02.2022 15:31 Відповісти
У нас такі ж опзж та за майбах є, вони хоч завтра готові топтати Український прапор та на колінах російський цілувати, повинна бути справжня люстрація, а не імітація пороха.
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09.02.2022 16:38 Відповісти
и эти страны являются членами НАТО?? несут чушь против амриканцев??? да.....
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09.02.2022 17:01 Відповісти
эх узнать бы адрес этого му...ка медвецки...я б пришел в образе Чикатило и весь мир бы узнал медвецки..по частичкам..
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09.02.2022 20:44 Відповісти
ВСІ ХТО ПОВ ЯЗАНИЙ З МАЦКВОЮ ФІНАНСАМИ ПРИРЕЧИНІ НА НЕАДЕКВАТНЕ ПОВОДЖЕННЯ І ТАКЕ Ж НЕАДЕКВАТНЕ ЖИТТЯ
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09.02.2022 22:12 Відповісти
- Українські проблеми за своєю суттю такі ж, як і в Словаччині. У вас я провів 4 роки, бачив різних людей: бідних, багатих… Скажімо так, знайомий з українським менталітетом, знаю ситуацію зсередини. У Словаччині частка російської пропаганди становить 50%. Країну хочуть розвалити, ми йдемо схожим шляхом. Різниця тільки в одному - у нас немає війни.
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09.02.2022 23:35 Відповісти
Я непогано нею володію українською мовою. У мене дружина із Запоріжжя. До того ж моя рідна словацька дуже схожа на українську мову - 70% пов'язаності.

Вважаю Україну не просто братською для нас країною. Я вивчав історію і можу стверджувати, що фактично словаки походять з України. Плюс - моя дружина має педагогічну освіту, вона дуже розумна жінка. Ми з нею часто спілкуємося про її Батьківщину. Щодо можливої атаки Росії - не вірю в це. Навіть, якщо аналізувати економічні показники та можливі наслідки для агресора. Та й підтримка України у світі відчутна, вони не насміляться.
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09.02.2022 23:38 Відповісти
Ви не сильно відрізняєтеся від словаків. Так, Словаччина у ЄС, та 5 олігархів тягнуть країну на дно. Ваша біда аналогічна - олігархічні схеми однакові. Протягом 30 років вони витягували усі соки з бюджету. А до цього суспільство знищував комунізм. Ми теж це пройшли. Проте в України є ще друга біда - злий сусід за дверима. А тепер ще й з півночі Білорусь додалася.

За винятком олігархів та Росії, ви маєте все для успішної держави. Я тут у Словаччині усім кажу, що ви попереду нас. Нехай і зі своїми нюансами. Наприклад, дороги у вас вже будуються, IT розвивається, освіта краща, засоби масової інформації та телебачення на високому рівні.
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09.02.2022 23:41 Відповісти
Они так все любят Украину, что даже не знают какой стороной правильно держать флаг, то есть им вообще пох , что сказали то и делают.
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10.02.2022 09:11 Відповісти
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