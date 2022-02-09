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За добу війська РФ тричі зривали "тишу" на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Невельського, втрат немає, - штаб ООС

За добу війська РФ тричі зривали

Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.

За добу війська РФ тричі зривали тишу на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Невельського, втрат немає, - штаб ООС 01

безпілотник (4430) обстріл (29527) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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У ІІ світову війну перший період війни на морі - поки Великобританія спільно з США не організували серйозно оборону конвоїв що йшли через Атлантику німецькі підводники робили що хотіли Вони називали це "щасливими днями" Для кацапні правління "Блазня" в Україні - ті самі "щасливі дні" Але як для "вовків Деніца" так і для "псів Путіна" ці "щасливі дні" колись закінчуються І рано чи пізно настане "отвєтка"
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09.02.2022 07:39 Відповісти
А Вам хочеться "помиротворить"? Ми вже бачимо "миротворчість" третій рік! "Перемир"я" "Блазня" вже півсотні життів забрало - а нам відповідать на вбивства забороняють!
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09.02.2022 11:19 Відповісти
Бо мабуть "секта сиволобого" їх порушувала?! Так при "сиволобому" в Росію йшли безперервно гроби загиблих від української зброї і кацапня на "передку" лишній раз чхнуть боялася а при "Блазні" ідуть але в основному від перепою і передозу! Шо ти мелеш? Ти хоч сама собі віриш?!
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09.02.2022 12:00 Відповісти
Господи! Як же вас , кацапню,"розпердолило" від одної керованої бомби! Та вона важить менше 10 кг! А кожний снаряд 152 мм які трохи не кожний день вистрілюють твої "брати по крові" по українській території важить 56 кг!
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09.02.2022 13:06 Відповісти
 
 