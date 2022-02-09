За добу війська РФ тричі зривали "тишу" на Донбасі: відкривали вогонь з гранатометів та скинули ВОГ-17 у районі Невельського, втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
У напрямку Світлодарська противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ООС.
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