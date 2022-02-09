Дипломатичні перемовини триватимуть у найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни, - Макрон

Головною метою країн Веймарського трикутника, який об’єднує Францію, ФРН і Польщу, є запобігання війні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у Берліні заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника.

За словами Макрона, дипломатичні переговори, які проводилися протягом останніх трьох днів, триватимуть і в найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни.

"Мир і стабільність на європейському континенті це наш скарб, і ми вважаємо своїм обов’язком зробити все для їх збереження", - цитує слова президента Франції його пресслужба.

Другим завданням він назвав консолідацію європейців і союзників, збереження їхньої єдності. А третім - захист основоположних для Європи принципів, особливо - поваги до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій.

"Зрештою, йдеться про те, щоб знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах. В цьому контексті найближчими днями й тижнями ми будемо мати переговори (радників - Ред.) у Нормандському форматі з метою врегулювання кризи", - зазначив Макрон.

Він укотре підкреслив необхідність діалогу і відповідальності партнерів, зокрема президентів РФ і України, що є "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".

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"З другого боку, є інша робота, яку проводять НАТО і США, яка ведеться також нами і нашими союзниками, Європейським Союзом для побудови елементів гарантії безпеки. Останні дні дозволили дати поштовх новим ідеям", - указав французький лідер.

Як повідомлялося, у вівторок у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.