Дипломатичні перемовини триватимуть у найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни, - Макрон
Головною метою країн Веймарського трикутника, який об’єднує Францію, ФРН і Польщу, є запобігання війні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у Берліні заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника.
За словами Макрона, дипломатичні переговори, які проводилися протягом останніх трьох днів, триватимуть і в найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни.
"Мир і стабільність на європейському континенті це наш скарб, і ми вважаємо своїм обов’язком зробити все для їх збереження", - цитує слова президента Франції його пресслужба.
Другим завданням він назвав консолідацію європейців і союзників, збереження їхньої єдності. А третім - захист основоположних для Європи принципів, особливо - поваги до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій.
"Зрештою, йдеться про те, щоб знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах. В цьому контексті найближчими днями й тижнями ми будемо мати переговори (радників - Ред.) у Нормандському форматі з метою врегулювання кризи", - зазначив Макрон.
Він укотре підкреслив необхідність діалогу і відповідальності партнерів, зокрема президентів РФ і України, що є "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".
"З другого боку, є інша робота, яку проводять НАТО і США, яка ведеться також нами і нашими союзниками, Європейським Союзом для побудови елементів гарантії безпеки. Останні дні дозволили дати поштовх новим ідеям", - указав французький лідер.
Як повідомлялося, у вівторок у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.
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Хоча що з тебе - "многостаночника пригожинського" взять? Ти скільки вже ніків поміняв з тих пір як почав на мене "дристать"? П"ять чи більше? Бо я вже не рахую - набридло! Не забувай - "ніки" мінять можна Але стиль писанини - практично неможливо Мої статті під різними псевдонімами друзі впізнають відразу
у випадку (подальшого) нападу Росії. "Чому" ? "А тому що" ! І тоді нападу точно не буде.
А потім перемовлятись ще 8 років про "повагу до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій". Це і буде "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".
То , что Москва согласилась разблокировать Нормандский процесс , вселяет определенньіе надеждьі на прогресс в мирном урегулировании кризиса . Ближайшее время покажет ...
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.