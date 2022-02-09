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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Дипломатичні перемовини триватимуть у найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни, - Макрон

Дипломатичні перемовини триватимуть у найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни, - Макрон

Головною метою країн Веймарського трикутника, який об’єднує Францію, ФРН і Польщу, є запобігання війні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у Берліні заявив Еммануель Макрон після завершення зустрічі президентів країн Веймарського трикутника.

За словами Макрона, дипломатичні переговори, які проводилися протягом останніх трьох днів, триватимуть і в найближчі тижні. Їхня головна мета - уникнути війни.

"Мир і стабільність на європейському континенті це наш скарб, і ми вважаємо своїм обов’язком зробити все для їх збереження", - цитує слова президента Франції його пресслужба.

Другим завданням він назвав консолідацію європейців і союзників, збереження їхньої єдності. А третім - захист основоположних для Європи принципів, особливо - поваги до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій.

"Зрештою, йдеться про те, щоб знайти шлях і засоби ініціювати важливий та вимогливий діалог із Росією у різних форматах. В цьому контексті найближчими днями й тижнями ми будемо мати переговори (радників - Ред.) у Нормандському форматі з метою врегулювання кризи", - зазначив Макрон.

Він укотре підкреслив необхідність діалогу і відповідальності партнерів, зокрема президентів РФ і України, що є "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція та Німеччина продовжать грати роль посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі, - Макрон

"З другого боку, є інша робота, яку проводять НАТО і США, яка ведеться також нами і нашими союзниками, Європейським Союзом для побудови елементів гарантії безпеки. Останні дні дозволили дати поштовх новим ідеям", - указав французький лідер.

Як повідомлялося, у вівторок у Берліні уперше за шість років відбувся саміт Веймарського трикутника, в якому взяли участь президент РП Анджей Дуда, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Основна тема переговорів - безпекова ситуація навколо України.

нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1533)


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Топ коментарі
+18
А поки Макрон "чеше язиком" Великобританія і США поставляють Україні "аргументи" для майбутніх дипломатичних переговорів з приводу запобігання війні!
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09.02.2022 07:33 Відповісти
+9
миротворець х....(
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09.02.2022 07:37 Відповісти
+9
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09.02.2022 08:18 Відповісти
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А поки Макрон "чеше язиком" Великобританія і США поставляють Україні "аргументи" для майбутніх дипломатичних переговорів з приводу запобігання війні!
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09.02.2022 07:33 Відповісти
І це мені пише людина яка (нібито) представляє народ війська якого направлялися для виконання каральних функцій у Казахстан (в порушення ними ж підписаного Статуту ОДКБ) а зараз збирається їхать у Сирію - путінським головорізам "задниці підтирать"?
Хоча що з тебе - "многостаночника пригожинського" взять? Ти скільки вже ніків поміняв з тих пір як почав на мене "дристать"? П"ять чи більше? Бо я вже не рахую - набридло! Не забувай - "ніки" мінять можна Але стиль писанини - практично неможливо Мої статті під різними псевдонімами друзі впізнають відразу
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09.02.2022 08:41 Відповісти
миротворець х....(
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09.02.2022 07:37 Відповісти
А чего то не слышно что б Франция поставила хотя бы каких то ржавых касок или еще чего
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09.02.2022 07:44 Відповісти
"Уникнути війни" гарантовано можна, задекларувавши вступ у війну на стороні України
у випадку (подальшого) нападу Росії. "Чому" ? "А тому що" ! І тоді нападу точно не буде.
А потім перемовлятись ще 8 років про "повагу до суверенітету всіх держав та цілісності їхніх територій". Це і буде "єдиною дорогою, яка здатна привести до миру в Україні".
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09.02.2022 07:45 Відповісти
Носате чмо цей мімікрон, огидно було спостерігати за тим, як воно стояло на "задніх лапах" перед кремлівським ху*лом..
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09.02.2022 07:59 Відповісти
Уникнути війни за рахунок України на користь Росії? Ні, робіть те, що роблять США і Великобританія, а не облизуєте одне місце кацапам. Самий найкращий спосіб уникнення війни - санкції проти агресора.
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09.02.2022 08:04 Відповісти
Як же ви вже дістали оцими залякуваннями і придумкуватими байками...Гнобите народ, що смі,що телебачення. та краще подивіться що робиться всередині держави, як ростуть ціни, людину не считають за людину а за скотину на жаль,зате собі зарплати космічні,і всі думають ніхто,нічого не знає. всі мовчать...А зараз словами Ляшка, скотиняки-на гіляку. Перевішати і перестреляти всіх холуїв та прихвостнів.
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09.02.2022 08:05 Відповісти
Мало вас всіх гнобить малорос Гундос, ви ж цього всі бажали? Епоха бідності пройшла у Гундоса і совкового "кварталу", вони живуть на повну, а ви башляйте і не плачтеся. Зеля, дави їх, дави, не зупиняйся!!!
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09.02.2022 08:13 Відповісти
Этому Великому олигофрену все неймется.... Защитничек.... Иди с ро$$ийскиме жельіми желетами на ху.....
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09.02.2022 08:15 Відповісти
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09.02.2022 08:18 Відповісти
Франция и Германия пока не поставляют оружие Украине из-за того , что они являются ГАРАНТАМИ Нормандского переговорного процесса . Данньій процесс сабботировался РФ-ией в течение двух лет по одной причине : Путина там единогласно назвали "стороной конфликта". На самом деле , єто ключ к реализации Минских соглашений , которьіе могут сработать ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при признании РФ стороной конфликта , коей является и Украина .
То , что Москва согласилась разблокировать Нормандский процесс , вселяет определенньіе надеждьі на прогресс в мирном урегулировании кризиса . Ближайшее время покажет ...
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09.02.2022 08:19 Відповісти
Русские не врут или предпринимают вменяемые на первый взгляд шаги только когда готовят еще бОльшую ложь или пакость. Это аксиома, доказанная парактикой.
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09.02.2022 08:50 Відповісти
Если подумать головой - единственный более-менне РЕАЛЬНЫЙ вариант ситуации лучше, чем сейчас - это создание по линии соприкосновения на 5 км туда-сюда демилитаризованной зоны с миротворцами ООН.
Это позволит прекратить огонь и потери, а Путину можно будет пиизд...ть про то, что таким образо он защитил Народ Данбаса от украинской угрозы.
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09.02.2022 10:40 Відповісти
 
 