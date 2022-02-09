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Новини
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Посилення НАТО: до Польщі прибули ще чотири військово-транспортні літаки з американськими десантниками

Посилення НАТО: до Польщі прибули ще чотири військово-транспортні літаки з американськими десантниками

Щонайменше чотири американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США у вівторок прибули до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це випливає з даних західних авіаційних ресурсів.

Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Напередодні в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися три борти з американськими десантниками. Ще один транспортник C-17A Globemaster III прибув із вантажем з авіабази під містом Дувр (штат Делавер).

За наявними даними, до Польщі вже перекинуто щонайменше 750 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США.

За повідомленням Командування Армії США в Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців і військову техніку.

Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-а дивізія.

Минулої середи, під час виступу на брифінгу, офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що командування збройних сил США у зв'язку зі ситуацією навколо України перекидає на тимчасовій основі додаткові сили у ФРН, Польщу та Румунію.

При цьому він уточнив, що "ці війська не воюватимуть в Україні. Вони мають забезпечити надійну оборону союзників з НАТО".

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Загалом близько 3 тис. американських військовослужбовців буде перекинуто до Європи або передислоковано на її території в рамках заходів щодо зміцнення безпеки союзників, уточнив він.

Кірбі сказав, що "найближчими днями тисяча військовослужбовців, дислокованих нині в Німеччині, буде переміщена до Румунії, вони приєднаються до 900 американських солдатів", які вже там перебувають. Ще приблизно 2 тис. військовослужбовців буде перекинуто найближчими днями зі США до Польщі, зазначив він.

Пентагон також тримає у стані підвищеної готовності до перекидання до Європи 8,5 тис. військовослужбовців. "Ці 8,5 тис. солдатів поки що не розміщуються, але готові до перекидання у разі наказу", - наголосив Кірбі.

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НАТО (6636) Польща (8662) США (23607) військовослужбовці (4832)


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Топ коментарі
+8
Бункєрная бабушка всєх пєрєіграла-НАТА прібліжється...
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09.02.2022 07:57 Відповісти
+5
та да, несмотря на "красныилилии" НАТА все ближе)
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09.02.2022 08:09 Відповісти
+3
"ці війська не воюватимуть в Україні" = "давай, Росія, нападай, спробуй" ...
... потім подивимось - слова то слова, сказали одне - скажемо і друге. А війська - ось вони.
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09.02.2022 07:57 Відповісти
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"ці війська не воюватимуть в Україні" = "давай, Росія, нападай, спробуй" ...
... потім подивимось - слова то слова, сказали одне - скажемо і друге. А війська - ось вони.
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09.02.2022 07:57 Відповісти
Бункєрная бабушка всєх пєрєіграла-НАТА прібліжється...
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09.02.2022 07:57 Відповісти
та да, несмотря на "красныилилии" НАТА все ближе)
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09.02.2022 08:09 Відповісти
Дык, нужно еще уметь так наворочить.
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09.02.2022 08:39 Відповісти
закройте нах этот СП-2, до отвода войск руссней!..ну что как дети в 21 веке...
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09.02.2022 08:28 Відповісти
Когда будет альтернатива снабжения европ газом,тогда и закроют.Это уровень нац безопасности и они досконально просчитывают все риски.
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09.02.2022 09:04 Відповісти
русские НИКУДА не денутся и будут продавать!, а пока можно и на атоме и угле посидеть...или разрушенная, как в 45-м Европа лучше???
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09.02.2022 09:18 Відповісти
Вы думаете европа не понимает к чему ведёт зависимость от одного поставщика газа.Это их только слегка покошмарило в этом году,дали еще буде.
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09.02.2022 09:24 Відповісти
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09.02.2022 08:32 Відповісти
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09.02.2022 08:33 Відповісти
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09.02.2022 08:37 Відповісти
1. Американское оружие можно купить в любом военторге.
2. Никаких американцев в Украине воевать не будет.
3. А где американские подразделения воюют в их отпуске - это их личное дело.

Так, кацапчики?
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09.02.2022 17:24 Відповісти
нам бы - в Одессу столько!!!!!!!
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10.02.2022 14:47 Відповісти
 
 