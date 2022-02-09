Росія отримає скоординовану та єдину відповідь на "безпекові" листи, розіслані Лавровим до 27 країн ЄС, - Боррель

Росія виявила бажання розмовляти з країнами Європи на теми безпеки, і вона отримає скоординовану та єдину відповідь ЄС на листи із вимогами "гарантій безпеки", яку направила до кожної з 27-країн-членів Євросоюзу.

Про це сьогодні у Вашингтоні, під час дискусії в рамках "Бесід Жана Моне" під егідою Посольства Франції та Атлантичної Ради, заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Два-три дні тому міністр (закордонних справ РФ. – Ред.) Лавров направив листа до всіх країн-членів Європейського Союзу. Це відбулося вперше, тому що до цього часу вони бажали розмовляти лише з США і з НАТО. Зараз Лавров розіслав листи до всіх моїх колег у країнах-членах. Не до ЄС, тому що для Росії Європейський Союз не існує або не має значення… Ми працюємо, щоб скоординувати спільну відповідь міністру Лаврову. Він не може очікувати, що отримає різні відповіді від 27 країн. Це буде добра нагода, щоб продемонструвати європейську єдність, та підтвердити, що ми – єдиний Євросоюз, – щось таке, чого росіяни не хотіли б прийняти", – сказав Жозеп Боррель.

Він зауважив, що така дипломатична робота є дуже багатошаровою. Одним із "шарів" був нещодавній візит президента Макрона до Москви. За словами Борреля, він вдячний президенту Франції за цю ініціативу. Хоча результати цього візиту все ще мають проявитися, візит в Росію лідера країни, яка наразі очолює ротаційне Головування в Раді ЄС був елементом зниження напруги та основою для продовження розмови.

"Я переконаний, що найбільш важливою річчю для Росії є не Україна. Найбільш важливим питанням для них є нова архітектура з безпеки в Європі. Вони випробують на міцність цю архітектуру. Вони погрожують Україні, але їх метою є не вторгнення: вони чинять тиск на Україну з метою отримати можливість для обговорення того, що вважають за важливе – розширення НАТО та власні безпекові занепокоєння. Ми маємо враховувати ці занепокоєння та обговорити їх", – зазначив Високий представник ЄС.

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Відповідаючи на уточнююче запитання аудиторії, він зауважив, що нині глобальна боротьба розгортається не між комунізмом та демократією, як це було у минулому, але між демократичним світом та автократичними режимами.

"Спільна заява Китаю і Росії залишилася не дуже поміченою, тому що всі дивилися в бік України. Але саме вона може стати основою великого альянсу авторитарних режимів, які, до речі, називають себе демократіями. Напевно, це буде найбільшою битвою століття - боротьба між демократіями, більшість з яких розташовані на Заході, і авторитарними режимами. Далі ми маємо оцінити наративи – яка система є кращою. Відповідь, як її сприймають у багатьох частинах світу, не є очевидною", - зауважив Жозеп Боррель.

Високий представник ЄС знаходиться з візитом у Вашингтоні, де вчора відбулося засідання Енергетичної Ради США-ЄС за участі Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Сторони, серед іншого, обговорили проблеми енергетичної безпеки, а також шляхи реагування на безпекові ризики та напругу у сфері безпеки, яка була штучно створена Російською Федерацією вздовж кордонів України.