За добу в Україні зафіксовано 38 257 нових випадків захворювання на коронавірус. 240 осіб померло, 17 063 - одужало, - МОЗ
За добу 8 лютого в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 08 лютого в Україні:
зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 308, медпрацівників – 1 076);
72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 385 осіб;
летальних випадків – 240;
одужало – 17 063 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 380 047 осіб;
одужало – 3 713 348 осіб;
летальних випадків – 101 887;
проведено ПЛР-тестувань – 18 758 148.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.
Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).
По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 78 млн человек (53% населения), полностью вакцинированы 71 млн человек (48% населения). Ревакцинированы третьей прививкой 11 млн человек.
Людині дають лікарняний на 5 днів, якщо вижив - виходиш на роботу, і неважливо здоровий чи ні, можеш заражати інших. Людину можна вважати одужавшою, якщо тест через 5-7-10 днів після позитивного, показав вже негативний результат. Але таких тестів ніхто не робить
Так какое еще отношение вы хотите?
Скажите спасибо, что пока есть кому эти больничные выписывать.
Украинцы тоже против произвола
Виявляється це чисто рассіянська контора і їм пофіг українські закони! Бойкот Інвітрі цій...
Хоча думаю за Сінєво теж вуха Москви стирчать.
От всех видов заболеваний сердечно-сосудистой системы за день умирает в Украине порядка 1050-1150 человек. И в транспорте тебя никто инфарктом не заразит.
Ось перевіримо ще одну його брехню, ось цю - "Если посмотреть общую смертность по годам в Украине, то она примерно одинакова, плюс-минус начиная с тех годов когда ковида ещё не было."
Роки .............померло в Україні
2016................583631
2017................574123
2018................587665
2019................581114
2020................616835
2021................649999
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Це ж треба - знову явна брехня.
Так що не буди лихо, поки воно тихе.
1) 6 млн это огромное число, которое в основном относится не ко всему миру, а к тем странам, где смертность контролировалась и фиксировалась.
2) 6 млн умерли, несмотря на а) беспрецедентные меры, принимаемые по сдерживанию распространения инфекции, и б) увеличение ёмкости медицинских учреждений для оказания помощи больным.
3) 6 млн это только верхушка айсберга; число больных, требовавших госпитализации, было примерно на порядок бóльшим. В пики заболеваемости число больных превышало все мыслимые возможности медужреждений, даже с учётом развёрнутых полевых госпиталей. Это вызывало настоящий коллапс медсистемы, что, само собой, очень негативно отражалось на качестве оказываемых ею услуг для всех заболеваний.
4) Никакое зожничество, правильное питание, "укрепления иммунитета" и прочий подорожник не уберегают от тяжёлого течения ковида.
5) Апеллирование к болезням сердечно-сосудистых, онкологии ("а вот от ___ умерло столько-то!") не имеет смысла, так как а) эти заболевания, к счастью, незаразны, иначе к ним принимались бы точно такие же меры, как к ковиду, б) они требуют значительных ресурсов медсистемы, которая занимается ковидом. Следовательно, хотим снова лечиться от "обычных" болячек - надо избавиться от ковида, а от него эффективно работает только вакцинация, с) число смертей от ковида сопоставимо с сердечными и онко.
Ну, такое, продолжать можно долго. Но ты больше скобочек пихай, они веса добавляют.
Скорость прироста населения неуклонно падает с семидесятых. Проблема перенаселения слегка преувеличена.
> Ковид это лишь попытка матери-природы избавиться от лишних паразитов.
Чёрная Смерть (чума), унесшая в пандемиях средних веков три четверти тогдашнего населения (которое было смешным по численности), тоже была "попытка избавиться от празитов"? Не надо приписывать естественным явлениям какие-то ипически-магические объяснения.
> А значит, будут новые попытки.
Закупай пирамидки, только они спасут.
Есть хоть одно подтверждение этому маразму? Состав вакцин известен, принцип действия понятен, работают с ними миллионы людей по всему миру, из всех стран и всех конфессий. Заговор такого количества людей математически невозможен.
Это миллионы людей по всему миру, в университетах/институтах, государственных и частных лабораториях и тд. Заговор такого количества людей, разрозненных по странам, математически невозможен.
> Кроме того, "отрава" наверняка будет не цианистым калием.
Ну, тебе виднее.
> А генномодифицированные продукты, которые будут вызывать образование опухолей.
Пруф в студию, объясни нам на пальцах что это такое.
> Кстати, почему ты считаешь, что уже такие вещества не добавляются в обычные вакцины?
Какие "такие"?
> Откуда возрастающий уровень детской онкологии?
В том числе по той же причине, по которой сейчас так много детей в очках - лучше диагностируют. Плюс сейчас медицина "вытягивает" многих детей, которые раньше просто умирали бы, что, прямо скажем, является вмешательством в естественный отбор. Плюс рост абсолютной численности детей как таковой.
Канцерогенных веществ известено вагон и тележка. Нет, даже не так - грузовой жд состав из вагонов и тележка.
> Возможно, их уже используют во многих медикаментах.
Каких? Пруф в студию.
649999
100,00%
IX
Болезни системы кровообращения
392328
60,36%
ишемическая болезнь сердца
I20-I25
274223
42,19%
алкогольная кардиомиопатия
I42.6
3156
0,49%
цереброваскулярные болезни
I60-I69
75563
11,63%
XXIIПрочие (коды для особых целей)7694911,84%
COVID-19, вирус идентифицированU07.175396 11,60%
COVID-19, вирус неидентифицированU07.21553 0,24%
Порівняйте цифри в процентах (і це при тому що вони навіть "вирус неидентифицирован; ліплять всерівно до ковід. Тобто якщо людина вмерла від хвороби кровообігу але був тест ковід+ то це вже від ковід.
Ось переходиш на сайт
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Там в самому низу є графік, де чітко видно, що підвищення смертності від ковід відбувається синхронно з підвищення смертності від ССЗ. Бо ушкоджені ковідом легені і забиті тромбами сосуди в постковідний період підвищують смертнісь і від ССЗ.
ДО ПРИМУСУ НЕ ЗДАТНА.