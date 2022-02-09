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Наразі МОЗ не розглядає обов'язковість введення бустерної дози. Її сенс - персональний захист, - Кузін

Наразі МОЗ не розглядає обов'язковість введення бустерної дози. Її сенс - персональний захист, - Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що наразі вимога обов'язково вводити бустерну дозу не розглядається.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в ефірі "Суспільного".

"Зараз ми не розглядаємо обов'язковість бустера. Його сенс полягає в персональному захисті. Та людина, яка зробила третє щеплення, захищена від омікрону та тяжкого перебігу хвороби", - пояснив Кузін під час ефіру "Суспільного".

Він зазначив, що наразі вакцинація в Україні є добровільною, за винятком переліку спеціальностей, для яких вона є обов'язковою.

Кузін додав, що бустерною дозою вакцинувалися вже пів мільйона українців і що Міністерство охорони здоров'я поки що не планує розширювати перелік професій, для яких вона є обов'язковою.

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Також головний лікар повідомив, коли варто чекати послаблень карантинних обмежень.

"Лише коли Україна досягне показника у 70% вакцинованого дорослого населення, ми можемо розглядати певні послаблення. Такий досвід діє в Європі та в США, тому ми маємо досягти високих показників із щеплення", - сказав він.

вакцина (4419) МОЗ (5405) щеплення (174) Ігор Кузін (315)


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Заїпав ти кузька, то треба, то не треба...
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09.02.2022 08:36 Відповісти
Якщо хочете захист від коронавірусу коліть, не хочете не вакцинуйтесь. Просто багато людей стогнали про примусову вакцинацію, тому вам дають вибір. Але якщо ви хочете захисту то вакцинуйтесь. Я сьогодні 3 раз іду вакцинуватись по плану.
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09.02.2022 09:04 Відповісти
Ідіть. Я, судячи з того, як важко хворіють мої вакциновані колеги дуже рада, що не зробила цього.
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09.02.2022 14:39 Відповісти
Ї@нутим нема спокою..
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09.02.2022 08:38 Відповісти
Що перша, що друга, що бустерна - персональний захист
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09.02.2022 08:46 Відповісти
 
 