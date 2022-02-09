Корнієнко про дистанційне голосування: "Такий інструмент у Ради точно має бути"
Усі перешкоди на шляху до запровадження у Верховній Раді дистанційного голосування лежать у політичній, а не в технічній площині.
Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВР.
Під час інтерактивної панельної дискусії "Парламент ДІЄ: цифрове майбутнє та інновації в роботі Верховної Ради України" від програми USAID "РАДА: наступне покоління" він наголосив на важливості зробити все необхідне, щоб парламентська реформа була втілена щонайменше на 70-80%.
"Традиційно реформи в Україні є дуже затяжними, а деякі тривають узагалі роками. Наприклад, земельна впроваджувалася 20 років, а децентралізація поки ще не завершена", - зауважив перший віцеспікер.
Водночас, за його словами, говорити про те, що парламентська реформа починається з "чистої дошки", теж неправильно, адже "багато чого вже зроблено та поступово втілюється".
Однак, як зазначив Корнієнко, ще є кроки, які парламент має здійснити, аби суспільство мало більше можливостей для отримання інформації про діяльність Верховної Ради, реалізації своїх законних прав щодо комунікації з народними депутатами й обговорення законопроєктів.
При цьому він акцентував на важливості до кінця 9-го скликання запровадити у ВР режим paperless, щоб документообіг забезпечувався повністю в електронній формі: "Ми на дві сесії, сьому та восьму, відтермінували запровадження режиму "без паперів". Думаю, цього часу достатньо, щоб і депутати, й Апарат Верховної Ради, і профільний комітет могли підготувати перехід на повноцінний paperless".
Також Корнієнко нагадав про необхідність модернізувати систему для голосування в сесійній залі.
"Треба провести дискусію, домовитися всередині парламенту, яка саме модель буде обрана. Модернізувати систему для голосування не можна за тиждень, бо, вочевидь, ремонту потребуватиме й сама зала. Але, думаю, цього скликання ми маємо принаймні розпочати цей процес", - зауважив він.
Коментуючи можливість запровадження дистанційного голосування, перший заступник Голови ВР наголосив, що всі перепони для цього - в політичній, а не технічній площині.
"На жаль, є політичні сили, які будуть категорично проти цього, з різних причин. Але ми як президія спробуємо цей процес інтенсифікувати й почати обговорювати конкретні можливості. Звичайно, мають бути застереження: це не щоденний режим роботи, але на випадок надзвичайних ситуацій такий інструмент в українського парламенту точно має бути", - заявив Корнієнко.
Він також звернув увагу на необхідність запуску мобільного додатку Верховної Ради. "Наше "цифрове обличчя" повинно все-таки розвиватися на вимогу часу. Верховна Рада не має повноцінного застосунку, який би, з одного боку, відображав вміст сайту, а з іншого - мав би перевагу аплікейшенів (застосунків), які важко реалізувати на самому сайті", - пояснив перший віцеспікер.
За його словами, ідеться зокрема про push-сповіщення, що стало б інструментом швидкого донесення інформації про діяльність парламенту.
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...i на маря!
1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.
Поганому політику закони заважають
По перше: для її зміни треба 2/3 голосів. А по друге: ця вимога (як і постійні скандали з голосуванням за іншого) виникла не зі стелі! Депутат голосуючи, діє від імені свого виборця, таке право йому було ДЕЛЕГОВАНЕ на виборах, подальше делегування цієї влади НЕМОЖЛИВЕ. Голосування за іншого депутата - є кримінальним правопорушенням і підпадає під визначення "узурпація влади"! Тому вкрай важливо забезпечити персональне голосування!!!! Мало того, що і так контроль виконувався виключно СМІ, які фільмували такі порушення, так вони взагалі хочуть зняти будь який контроль.
Ці виродки, хочуть звалити з країни у безпечне місце, голосуя десь з шизлонгу в Омані... і щоб бабло тільки нараховували...
Якщо голосували тупо за СН - то такі особливості партійної системи виборів - ви віддаєте свій голос не за людину, а за партію (за ідеї яка вона несе), тобто ви їй довіряєте поставити людей поставити тих кого вони порахують за потрібне. У цьому випадку, також не розумію ваших претензій - з самого початку, було зрозуміло, що це лохівська партія яка роздає локшину на право і наліво!!!!
До Ради можна приходити тільки для того, щоб отримати гроші у туалеті.
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
Кстати зеленый Зебил, нам это обещал в своей программе.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Сосновод Корнієнко сам буде малювати хто як із слуг "голосував".
Кроме всего прочего, подобное голосование - это грубое нарушение регламента.