Корнієнко про дистанційне голосування: "Такий інструмент у Ради точно має бути"

Усі перешкоди на шляху до запровадження у Верховній Раді дистанційного голосування лежать у політичній, а не в технічній площині.

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВР.

Під час інтерактивної панельної дискусії "Парламент ДІЄ: цифрове майбутнє та інновації в роботі Верховної Ради України" від програми USAID "РАДА: наступне покоління" він наголосив на важливості зробити все необхідне, щоб парламентська реформа була втілена щонайменше на 70-80%.

"Традиційно реформи в Україні є дуже затяжними, а деякі тривають узагалі роками. Наприклад, земельна впроваджувалася 20 років, а децентралізація поки ще не завершена", - зауважив перший віцеспікер.

Водночас, за його словами, говорити про те, що парламентська реформа починається з "чистої дошки", теж неправильно, адже "багато чого вже зроблено та поступово втілюється".

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Однак, як зазначив Корнієнко, ще є кроки, які парламент має здійснити, аби суспільство мало більше можливостей для отримання інформації про діяльність Верховної Ради, реалізації своїх законних прав щодо комунікації з народними депутатами й обговорення законопроєктів.

При цьому він акцентував на важливості до кінця 9-го скликання запровадити у ВР режим paperless, щоб документообіг забезпечувався повністю в електронній формі: "Ми на дві сесії, сьому та восьму, відтермінували запровадження режиму "без паперів". Думаю, цього часу достатньо, щоб і депутати, й Апарат Верховної Ради, і профільний комітет могли підготувати перехід на повноцінний paperless".

Також Корнієнко нагадав про необхідність модернізувати систему для голосування в сесійній залі.

"Треба провести дискусію, домовитися всередині парламенту, яка саме модель буде обрана. Модернізувати систему для голосування не можна за тиждень, бо, вочевидь, ремонту потребуватиме й сама зала. Але, думаю, цього скликання ми маємо принаймні розпочати цей процес", - зауважив він.

Коментуючи можливість запровадження дистанційного голосування, перший заступник Голови ВР наголосив, що всі перепони для цього - в політичній, а не технічній площині.

"На жаль, є політичні сили, які будуть категорично проти цього, з різних причин. Але ми як президія спробуємо цей процес інтенсифікувати й почати обговорювати конкретні можливості. Звичайно, мають бути застереження: це не щоденний режим роботи, але на випадок надзвичайних ситуацій такий інструмент в українського парламенту точно має бути", - заявив Корнієнко.

Він також звернув увагу на необхідність запуску мобільного додатку Верховної Ради. "Наше "цифрове обличчя" повинно все-таки розвиватися на вимогу часу. Верховна Рада не має повноцінного застосунку, який би, з одного боку, відображав вміст сайту, а з іншого - мав би перевагу аплікейшенів (застосунків), які важко реалізувати на самому сайті", - пояснив перший віцеспікер.

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За його словами, ідеться зокрема про push-сповіщення, що стало б інструментом швидкого донесення інформації про діяльність парламенту.