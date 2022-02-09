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Новини
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Корнієнко про дистанційне голосування: "Такий інструмент у Ради точно має бути"

Корнієнко про дистанційне голосування:

Усі перешкоди на шляху до запровадження у Верховній Раді дистанційного голосування лежать у політичній, а не в технічній площині.

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ВР.

Під час інтерактивної панельної дискусії "Парламент ДІЄ: цифрове майбутнє та інновації в роботі Верховної Ради України" від програми USAID "РАДА: наступне покоління" він наголосив на важливості зробити все необхідне, щоб парламентська реформа була втілена щонайменше на 70-80%.

"Традиційно реформи в Україні є дуже затяжними, а деякі тривають узагалі роками. Наприклад, земельна впроваджувалася 20 років, а децентралізація поки ще не завершена", - зауважив перший віцеспікер.

Водночас, за його словами, говорити про те, що парламентська реформа починається з "чистої дошки", теж неправильно, адже "багато чого вже зроблено та поступово втілюється".

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Однак, як зазначив Корнієнко, ще є кроки, які парламент має здійснити, аби суспільство мало більше можливостей для отримання інформації про діяльність Верховної Ради, реалізації своїх законних прав щодо комунікації з народними депутатами й обговорення законопроєктів.

При цьому він акцентував на важливості до кінця 9-го скликання запровадити у ВР режим paperless, щоб документообіг забезпечувався повністю в електронній формі: "Ми на дві сесії, сьому та восьму, відтермінували запровадження режиму "без паперів". Думаю, цього часу достатньо, щоб і депутати, й Апарат Верховної Ради, і профільний комітет могли підготувати перехід на повноцінний paperless".

Також Корнієнко нагадав про необхідність модернізувати систему для голосування в сесійній залі.

"Треба провести дискусію, домовитися всередині парламенту, яка саме модель буде обрана. Модернізувати систему для голосування не можна за тиждень, бо, вочевидь, ремонту потребуватиме й сама зала. Але, думаю, цього скликання ми маємо принаймні розпочати цей процес", - зауважив він.

Коментуючи можливість запровадження дистанційного голосування, перший заступник Голови ВР наголосив, що всі перепони для цього - в політичній, а не технічній площині.

"На жаль, є політичні сили, які будуть категорично проти цього, з різних причин. Але ми як президія спробуємо цей процес інтенсифікувати й почати обговорювати конкретні можливості. Звичайно, мають бути застереження: це не щоденний режим роботи, але на випадок надзвичайних ситуацій такий інструмент в українського парламенту точно має бути", - заявив Корнієнко.

Він також звернув увагу на необхідність запуску мобільного додатку Верховної Ради. "Наше "цифрове обличчя" повинно все-таки розвиватися на вимогу часу. Верховна Рада не має повноцінного застосунку, який би, з одного боку, відображав вміст сайту, а з іншого - мав би перевагу аплікейшенів (застосунків), які важко реалізувати на самому сайті", - пояснив перший віцеспікер.

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За його словами, ідеться зокрема про push-сповіщення, що стало б інструментом швидкого донесення інформації про діяльність парламенту.

Автор: 

ВР (15073) голосування (486) диджиталізація (283) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+22
Ага, шоб коли вся фракцiя слуг уродiв розбiжиться, то Корнiєнко мiг сам за всiх проголосувати? сидячи вдома.
Наперсточники, бл...
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09.02.2022 08:34 Відповісти
+16
Закон Про Регламент ВРУ

1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.

Поганому політику закони заважають
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09.02.2022 08:38 Відповісти
+14
Зробiть ще бота, шо за вас сам натискати кнопки буде.
...i на маря!
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09.02.2022 08:35 Відповісти
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09.02.2022 08:32 Відповісти
є?
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09.02.2022 08:35 Відповісти
Ні. з.
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09.02.2022 08:40 Відповісти
Головне, щоб супутниковий звязок не барахлив. А так :Монте Карло Лас Вегас,Мальдиви. Скрізь можна приносити користь Україні.
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09.02.2022 08:50 Відповісти
Ага, шоб коли вся фракцiя слуг уродiв розбiжиться, то Корнiєнко мiг сам за всiх проголосувати? сидячи вдома.
Наперсточники, бл...
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09.02.2022 08:34 Відповісти
Зробiть ще бота, шо за вас сам натискати кнопки буде.
...i на маря!
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09.02.2022 08:35 Відповісти
Беріть вище! Здадуть електронні ключі Коломойському (або його його довіреної особі) і він буде без усяких затримок та необхідності домовлятися, голосувати що йому треба. Такім чинов він не тільки зекономить, та й ще заробить, оскільки буде продавати інші закони які його не цікавлять іншім (наприклад пільгове оподаткування експорту сталі, або ставки ренти аграріям....)
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09.02.2022 10:24 Відповісти
представляю себе - "Выборы в смартфоне"..
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09.02.2022 08:35 Відповісти
Закон Про Регламент ВРУ

1. Верховна Рада проводить засідання у будинку Верховної Ради (місто Київ, вул. Грушевського, 5).
2. За рішенням Верховної Ради, прийнятим більшістю народних депутатів України (далі - народні депутати) від конституційного складу Верховної Ради, її засідання можуть проводитися в іншому місці. У випадках, передбачених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1952 частиною третьою статті 83 Конституції України , Верховна Рада збирається для проведення позачергової сесії у місці, визначеному відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n103 частини четвертої статті 11 цього Регламенту.

Поганому політику закони заважають
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09.02.2022 08:38 Відповісти
Закони переписуються. Більшість погодиться на працю вдома.
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09.02.2022 08:42 Відповісти
А більшість... є?
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09.02.2022 08:46 Відповісти
Інші фракції з задоволенням долучаться.
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09.02.2022 09:11 Відповісти
Більшість погодиться тикати кнопки прямо з курорта , чому ще їхати в Україну , якщо вони тут на заробітках
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09.02.2022 09:40 Відповісти
Це вимоги КОНСТИТУЦІЇ!!!!
По перше: для її зміни треба 2/3 голосів. А по друге: ця вимога (як і постійні скандали з голосуванням за іншого) виникла не зі стелі! Депутат голосуючи, діє від імені свого виборця, таке право йому було ДЕЛЕГОВАНЕ на виборах, подальше делегування цієї влади НЕМОЖЛИВЕ. Голосування за іншого депутата - є кримінальним правопорушенням і підпадає під визначення "узурпація влади"! Тому вкрай важливо забезпечити персональне голосування!!!! Мало того, що і так контроль виконувався виключно СМІ, які фільмували такі порушення, так вони взагалі хочуть зняти будь який контроль.
Ці виродки, хочуть звалити з країни у безпечне місце, голосуя десь з шизлонгу в Омані... і щоб бабло тільки нараховували...
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09.02.2022 10:35 Відповісти
В ВР собрались аферисты и мошенники ! А кто за них голосовал ? Неужели такие же? Я не голосовал низакого, так как на нашем участке я никого из них не знал. Кто нам написал эих людей в Изберательные бюллетени?
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09.02.2022 08:39 Відповісти
не голосував, то і маєш.... тепер нема чого обурюватись....
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09.02.2022 09:47 Відповісти
Якщо не голосував то незрозумілі ваши претензії!
Якщо голосували тупо за СН - то такі особливості партійної системи виборів - ви віддаєте свій голос не за людину, а за партію (за ідеї яка вона несе), тобто ви їй довіряєте поставити людей поставити тих кого вони порахують за потрібне. У цьому випадку, також не розумію ваших претензій - з самого початку, було зрозуміло, що це лохівська партія яка роздає локшину на право і наліво!!!!
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09.02.2022 10:42 Відповісти
Слуги мають працювати з дому, щоб не було боязно замовляти повій та чухати яйця в робочий час. Голосувати зможе один за всіх, дистанційно. Так і для бєні дешевше вийде.
До Ради можна приходити тільки для того, щоб отримати гроші у туалеті.
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09.02.2022 08:41 Відповісти
Корабельна сосна з інструментом виходить на дистанцію...
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09.02.2022 08:42 Відповісти
Корниенко например был бомж и безработный. Как он попал в ВР ?
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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09.02.2022 08:42 Відповісти
Зебобік хоче забезпечити необхідну кількість голосів, не злізаючи з дупи Агрохімії.
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09.02.2022 08:44 Відповісти
У людей в смартфоне Дія должна быть возможность, отзыва избирательного голоса, если депутат, партия, президент, своими действиями теряет поддержку избирателей, он должен быть уволен и назначены досрочные выборы.
Кстати зеленый Зебил, нам это обещал в своей программе.
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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09.02.2022 08:46 Відповісти
************ можливість в час війни голосувати з Лондона, Італії, Канарських островів та Кіпру. Уряд в екзилі так сказать )))
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09.02.2022 08:48 Відповісти
************ можливість імітації існування зеленої монобільшості, якої вже немає.
Сосновод Корнієнко сам буде малювати хто як із слуг "голосував".
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09.02.2022 09:01 Відповісти
Докерувалися )хотять в Трускавці вже засідань,там відать спокійніше )ні Фопів ні Атошників ,і Білорусія подалі))
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09.02.2022 08:51 Відповісти
в чатике голосуйте, какая проблема... все "голосование" уже и так фикция
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09.02.2022 08:53 Відповісти
Впевнений, у Корнієнка і його фракції у цій Раді має бути лише один інструмент - кайло, і якщо вже так не подобається місце роботи на Грушевського, то гранітні кар'єри у Житомирський області - це саме те. Якщо по суті, до дистанційне голосування - це можливість ОПи "голосувати" прямо з Банкової, а депутанам від "слуг" не в лазити з Канарів і інших оманів, не проходити повз численні акції протесту під стінами ВР і взагалі не стикатися з власними виборцями. Такої наглості ще потрібно добряче пошукати у парламентах інших країн.
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09.02.2022 08:57 Відповісти
Именно запредельная и ничем немотивированная наглость. Я не знаю этого дядьки и знать не хочу. Но должность тебя обязывает включать фильтр серого вещества для своего речевого аппарата. Хотя бы ради уже своего же бабла и поддержания «светлого образа думающего и заботливого депутат». Е-iдиот
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09.02.2022 09:43 Відповісти
а испытывать на ошейниках со взрывчаткой на шее каждого слуги...
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09.02.2022 08:57 Відповісти
Ну то файно є, сидиш собі у сауні з корабельними соснами і голосуєш за закони для лохторату....
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09.02.2022 09:00 Відповісти
ага... Зачем такие сложности, депутатам везти свои тушки в Раду, жать на кнопки? Всеравно большинство в Раде исполняет приказы зеленского. Не проще ли вывезти одну кнопку на Банковую... ? Сэкономить таким образом (сарказм, если что)....
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09.02.2022 09:01 Відповісти
Невипадково зелений "не лох" хоче повидавати смартфони бабусям та дідусям - так буде зручніше маніпулювати голосами.
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09.02.2022 09:01 Відповісти
а это да, еще одна афера из области "цифровой трансформации" Теперь по любому непопулярному решению можно будет провести "опрос" (референдум выборы) и всегда сказать что "народ так решил" А был ли этот самый опрлос или референдум или это фейк-- никто никогда и не узнает.... Раздолье для манипуляций... и фальсификаций.
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09.02.2022 09:07 Відповісти
теперь представьте - припрутся за смартфонами бабушки-дедушки с ордло("граждане Украины" с рос.паспортами), шо за пенсиями лазят, наголосуют прям с Донецка!
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09.02.2022 09:37 Відповісти
В Ростові можете хоч голлсувати, хоч галасувати. Не бачу технічних проблем щоб це організувати "слугам".
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09.02.2022 09:13 Відповісти
Люди yявіть шо чекає Yкраїну на виборах ,Порх єдиний провів вибори по Європейськи чесно за ради яких vиграв Зебіл ,Цей трysлиvий карлик бyде йти до кінця ще пoгірше Яника
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09.02.2022 09:13 Відповісти
У нього вибору нема. Або на зону- або пожиттєво царювати.
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09.02.2022 10:20 Відповісти
Краще перший варіант!!!
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09.02.2022 11:15 Відповісти
Так зручніше розраховуватися за потрібні голосування. А ще зручніше тиснити на депутатів, щоб голосували як потрібно (в кращому разі) Бені.
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09.02.2022 09:14 Відповісти
Ну круто, им тогда и ходить в Раду не нужно и делать вид что работают, можно прям в пляжа голосовать.
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09.02.2022 09:15 Відповісти
За них навіть проголосують, вони лише номінально депутатами числемуться...
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09.02.2022 09:20 Відповісти
Охренели Зе сцуки! Будете сидеть по мальдивам и голосовать за 30-50 тысяч в ковертах?! ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!!
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09.02.2022 09:21 Відповісти
Это круче чем кнопкодавство, моносброд уже развалился и пытается придумать способ фальсифицировать голосования!
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09.02.2022 09:21 Відповісти
И на Выборах в том числе! С помощью ДИЯ......ЗЛН-ПНХ!!!
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09.02.2022 09:23 Відповісти
Вся проблема не в политической плоскости, а в таких моральных уродах, как Корниенко и свора утырков из состава СН. Эти твари уже настолько опустились, что их устраивает не только профанация с голосованием под куполом ЗРАДЫ, но за бабки готовы и свою маму выставить на Окружную...
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09.02.2022 09:23 Відповісти
Уху ели. Избранников неоднократно ловили за циничным кнопкодавством в прямом эфире. В сессионном зале добрая половина из этих синекурщиков не появляется, а если и появляется «по важному» голосованию, то только за обещанный долларовый конверт. Доверия к институции ноль. Теперь хотят не выезжая из офшора принимать «важные для страны законы». Или вообще идеально - сдать втихаря свой цифровой голос на период каденции и получать за это абонплату и не надо отвлекаться на голосование от своих дел в индийском океане. Удивительно, что этот Е-Дебилоид - аж цельный заступник головы ВР - не понимает, что само даже озвучивание подобных тупых и абсурдных идей прилипнет к его имиджуличной тупости, беспредельности и абсурдности. Или чуваки действительно так уху ели и оторвались от реальности, что даже не понимают какую ересь несут??
Кроме всего прочего, подобное голосование - это грубое нарушение регламента.
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09.02.2022 09:31 Відповісти
Шулеру потрібні мічені карти.
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09.02.2022 09:31 Відповісти
банда наперсточників
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09.02.2022 09:44 Відповісти
Но голосовать будут віберая таблетки - красную или синюю.
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09.02.2022 10:01 Відповісти
 
 