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Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Спостерігачі ОБСЄ помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

Місія зафіксувала 16 гаубиць і 1 протитанкову гармату, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької і Луганської областей, зокрема на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) та на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

Члени патруля Місії також бачили 23 танки, 24 гаубиці і 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати на полігонах у непідконтрольних урядові районах поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) і н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), а також 2 міномети й 2 танки на згаданому аеродромі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти перешкоджають роботі ОБСЄ на Донбасі, - звіт СММ

Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі 01

ОБСЄ (3515) зброя (7564) Донбас (22358)


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преЗедент же ясно дав зрозуміти, що НІЯКОЇ війни не буде!! Україна через дерьмака і макрона, за згодою зеленого, просто капітулює!! САМЕ ЧЕРЕЗ ЦЕ І БУЛА СУПЕРЕЧКА МІЖ БАЙДЕНОМ І 73% ЗЕТВАРИНОЮ!!!
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09.02.2022 08:47 Відповісти
Никакой войны действительно не будет. И Украина не капитулирует. Россия боится большой войны куда больше. Понты колотят, а реальной подготовки нет. К несчастью, всё будет идти по -прежнему долгие годы. Ни мира ни войны, одни лишь унылые перепалки и пердёж в СМИ.
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09.02.2022 10:16 Відповісти
Боже, чудо!! Они прозрели после стольки лет блуждания в потемках...
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09.02.2022 09:11 Відповісти
Все к этому шло ! С первых дней ОПГ Какламойши-зеленского шаг за шагом делали ВСЕ ,чтобы растоптать дух и свободу Украины ! НО У НИХ НЕ ПОЛУЧИТС
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09.02.2022 09:14 Відповісти
А це не є порушенням "мінських" кацапами, які так не подобаються Гундосу? Чому він мовчить? Він може тільки звинувачувати Порошенка, який в той час знаходився в такій ситуації, що пішов на цей крок, щоб зупинити ворога і спасти Україну. Але Гундосіна це розповідає по-іншому і спішить виконати ті пункти, які вигідні росії, і не звертає уваги, що росія не виконала жодного пункта і крім йього видала 800 тисяч паспортів з двохголовою мертвою куркою громадянам України, які опинилися під окупацією. А всі землі звільнили кацапи, що записані "мінськими"?
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09.02.2022 09:14 Відповісти
Список цікавий,але ООН представниками яких являються ОБСЕ чомусь тупо мовчить.
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09.02.2022 09:17 Відповісти
Жалкие слёзы, а не техника. На день боёв с ВСУ. Если очень сильно повезёт - то на два. Именно этих боятся не стоит ниразу
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09.02.2022 10:13 Відповісти
І це все техніка іхтамнетов.
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09.02.2022 11:24 Відповісти
"Паспорти - тільки працездатним жителям: РФ не хоче надавати своє громадянство пенсіонерам з ОРДЛО" Вот и весь сказ, нахер им ненужны дети, студенты, пенсы, ветераны инвалиды и прочая шалупень!!! Это больше походит на такую тихую оккупацию как при Гитлере, только тогда угоняли без спроса в Германию, а теперь без переселения работайте и не скулите!!!
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09.02.2022 12:18 Відповісти
 
 