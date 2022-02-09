Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Спостерігачі ОБСЄ помітили скупчення військової техніки окупантів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

Місія зафіксувала 16 гаубиць і 1 протитанкову гармату, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької і Луганської областей, зокрема на полігоні біля н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) та на аеродромі поблизу н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська).

Члени патруля Місії також бачили 23 танки, 24 гаубиці і 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати на полігонах у непідконтрольних урядові районах поблизу н. п. Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська) і н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська), а також 2 міномети й 2 танки на згаданому аеродромі.

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