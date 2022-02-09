Візит Макрона до Москви був важливим, але дива не спричинив, - Боррель

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це він повідомив на пресконференції у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, візит додав "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія уникнути військового протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки", - сказав він.

Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.

"Візит президента Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива", - сказав він.

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