Візит Макрона до Москви був важливим, але дива не спричинив, - Боррель
Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це він повідомив на пресконференції у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, візит додав "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.
"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія уникнути військового протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки", - сказав він.
Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.
"Візит президента Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива", - сказав він.
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https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
1 етап - здача міст.
2 етап - скликання «Народної Ради».
3 етап - "надзвичайний стан" і концентраційні табори.
https://texty.org.ua/fragments/105556/nimecka-bild-oprylyudnyla-imovirnyj-plan-kremlya-po-pidkorennyu-********/?fbclid=IwAR2lwE_nUP7ks0IIuRYT-Hsi9G4cU7EoiD8OnZDCQDUlqxH-ErrzTXyj5yg
Французы как обычно , путаются играть роль великой Франции , поехать , привезти какую то никчемную бумажку и махать ей, тфу
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
ці полужиди нічим не кращі за німецьких хвойд
Коли в Україні буде Президент а не ********** тоді МЗС заявлятиме що усі ці домовленості про Україну є нещо іньше як посіобнічество окупантам й нацистам - РФ. Й Україна ніколи не сприймати ніяких рекомендацій від агресора й його посіпак!