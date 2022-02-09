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Новини Війна
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Візит Макрона до Москви був важливим, але дива не спричинив, - Боррель

Візит Макрона до Москви був важливим, але дива не спричинив, - Боррель

Візит президента Франції Емманюеля Макрона до Росії був важливий, але не привів до дива. Таку думку висловив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Про це він повідомив на пресконференції у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, візит додав "елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем.

"Оскільки люди готові сісти за стіл і поговорити, я думаю, що є надія уникнути військового протистояння... Я думаю, що це являє собою елемент розрядки", - сказав він.

Однак, за його словами, незважаючи на позитивні знаки, проблема не була вирішена і не було ознак деескалації з боку Росії.

"Візит президента Макрона до Москви був важливий, але він не привів до дива", - сказав він.

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Автор: 

путін володимир (24222) росія (66431) Макрон Емманюель (1533) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
Бо їздив не президент Франції а Емануель-саме та сама...
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09.02.2022 08:49 Відповісти
+12
Макарон сидел там гривой махал и не разу не одернул зарвавщегося фюрера. Франция всегда подмахивала фюрерам
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09.02.2022 08:58 Відповісти
+8
Та щей вспотєвщая, допоки від літака до будинку аеропорту пішки брьохкала.
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09.02.2022 08:53 Відповісти
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Бо їздив не президент Франції а Емануель-саме та сама...
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09.02.2022 08:49 Відповісти
Та щей вспотєвщая, допоки від літака до будинку аеропорту пішки брьохкала.
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09.02.2022 08:53 Відповісти
але найбільше вона вспотєла вже патом...
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09.02.2022 08:59 Відповісти
Макарон сидел там гривой махал и не разу не одернул зарвавщегося фюрера. Франция всегда подмахивала фюрерам
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09.02.2022 08:58 Відповісти
Чудо є - це будівництво північного потоку - 2. Ви зробили це разом
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09.02.2022 09:03 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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09.02.2022 09:15 Відповісти
Служба зовнішньої розвідки Німеччини зібрала план Кремля з підкорення України. Зі знань, отриманих спецслужбою, було створено секретний звіт, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/volksrada-und-internierungslager-putins-putsch-plan-fuer-die-ukraine-79022546.bild.html повідомляє німецька BILD :

1 етап - здача міст.

2 етап - скликання «Народної Ради».

3 етап - "надзвичайний стан" і концентраційні табори.

https://texty.org.ua/fragments/105556/nimecka-bild-oprylyudnyla-imovirnyj-plan-kremlya-po-pidkorennyu-********/?fbclid=IwAR2lwE_nUP7ks0IIuRYT-Hsi9G4cU7EoiD8OnZDCQDUlqxH-ErrzTXyj5yg
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09.02.2022 11:15 Відповісти
Сосне ********** "тунця" , так само як з "новососсієй" соснули.
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09.02.2022 15:21 Відповісти
У Макрона в апреле выборы,все эти вояжи самый обычный предвыборный пиар,прилетит в Париж и будет французам поносики крутить,какой он крутой политик и разруливает любые проблемные ситуации по всему миру.
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09.02.2022 09:25 Відповісти
Больше толку бы было если бы западные политики не ездили "на поклон" к Путлеру.
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09.02.2022 09:26 Відповісти
Готуватися треба зі школи https://kiberdjura.blogspot.com/2021/12/blog-post_15.html
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09.02.2022 09:27 Відповісти
"Ви хатітє ваєвать с раісяй? Я хачю вас спрасіть!" Якщо тебе так тупо лякають, це просто якась ганьба
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09.02.2022 09:28 Відповісти
Борель этот ещё тот дал***б , сам в рашен был опущен и сопли жевал , все какого то чюда от путлера ждут , ****аны

Французы как обычно , путаются играть роль великой Франции , поехать , привезти какую то никчемную бумажку и махать ей, тфу
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09.02.2022 09:29 Відповісти
*"елемент розрядки" в кризу, оскільки вдалося сісти за стіл переговорів з Кремлем* - оце така була мета мс'є Макрона спуститися з висот Монмартру на грішну-перегрішну мацкву-красавицю? не варто було намагатися
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09.02.2022 09:30 Відповісти
Кризу не розрядив, зате розрядив *****.
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09.02.2022 14:47 Відповісти
Чуда не будет, дятлы! Все вам сказки, да сериалы подавай...
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09.02.2022 09:44 Відповісти
...і шо, тепер канонізація Макрону не світить? А він же так старався поїхав на поклін до московії, одружився з бабусею, а тут такий облом... Хоча перед виборами "і сам раком станеш".
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09.02.2022 09:45 Відповісти
Дуже довгий був "круглий" стіл переговорів і вони погано чули один одного, треба було обмінюватися листуванням.
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09.02.2022 09:58 Відповісти
Жаби на мацкві смачніші!
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09.02.2022 10:02 Відповісти
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09.02.2022 10:15 Відповісти
На відео краще:
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
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09.02.2022 11:09 Відповісти
В Макрона выборы. Он играет для себя, за себя и на себя. Еме только себя показать - политический нарциссизм и готовность отдать все не свое... "в борьбе за это"
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09.02.2022 10:30 Відповісти
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09.02.2022 11:07 Відповісти
А что тут вообще для Украины?
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09.02.2022 11:11 Відповісти
вибачте мою нетолерантність та
ці полужиди нічим не кращі за німецьких хвойд
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09.02.2022 13:36 Відповісти
Майбутнє України має вирішувати Україна, а не хтось інший.
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09.02.2022 14:23 Відповісти
Франція й Німеччина - хвойди *****.
Коли в Україні буде Президент а не ********** тоді МЗС заявлятиме що усі ці домовленості про Україну є нещо іньше як посіобнічество окупантам й нацистам - РФ. Й Україна ніколи не сприймати ніяких рекомендацій від агресора й його посіпак!
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09.02.2022 15:18 Відповісти
Ці європейські очільники ЄС зайобують неузодженостю і незкорденованостю дій. За для зупинки кацапського впливу потрібна згуртованість. ані цей кисель-могель мізків європейських чиновників.
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09.02.2022 16:35 Відповісти
 
 