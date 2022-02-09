В ОБСЄ ініціювали Оновлений діалог щодо європейської безпеки: США і Євросоюз підтримали, Росія відмовилася

Чинний голова ОБСЄ, керівник МЗС Польщі Збігнєв Рау на зустрічі високого рівня у Відні ініціював дискусію "Оновлений діалог щодо європейської безпеки" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD).

Про це Збігнєв Рау повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я щойно мав можливість ініціювати нові неформальні дебати в рамках ОБСЄ. Ми назвали цей процес "Оновлений діалог щодо європейської безпеки", - заявив Рау.

За його словами, ризик великої війни у Європі зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років: "Ескалація конфлікту навколо Україні призведе не лише до нових людських страждань, вона також матиме політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки. Окрім цього, ми маємо в регіоні ОБСЄ триваючі чи "заморожені" конфлікти та масове порушення ключових принципів і зобов’язань".

Рау наголосив на важливості використання дипломатії та діалогу для деескалації, побудови довіри, транспарентності та співробітництва. Він привітав зусилля США й РФ у цьому напрямку як на двосторонньому рівні, так і в рамках Ради НАТО - Росія, а також висловив думку, що "ОБСЄ може їх доповнити та посилити".

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Чинний голова ОБСЄ нагадав, що раніше саме ця організація сприяла стабілізації безпекової ситуації у Європі та завершенню "холодної війни". "Ми можемо й мусимо розбудовувати цю спадщину. ОБСЄ – це найкращий форум для безпекового обговорення, що може відновити довіру та передбачуваність від Ванкувера до Владивостока… Ця організація залишається ключовим стовпом міжнародної системи", - заявив Рау.

Він запропонував країнам-учасницям сфокусуватися на Оновленому діалогу щодо європейської безпеки та "зміцненні широкого набору заходів з побудови довіри", охопивши такі сфери, як "військова транспарентність, зменшення ризиків, запобігання інцидентам та невійськові аспекти безпеки". "Ми сподіваємося на обговорення заходів, спрямованих як на запобігання конфліктам, так і на їх розв’язання", - додав політик.

Очікується, що після зосередження на контролі над озброєннями та заходах зміцнення довіри й безпеки діалог перейде до вироблення рекомендацій у сферах невійськових загроз, включаючи гібридну війну, кібербезпеку та дезінформацію.

"Оновлений діалог щодо європейської безпеки створює платформу, на якій можна пояснити розуміння фундаментального концепту всеосяжної безпеки та її неподільності, мирні відносини між державами та їх ставлення до принципів ОБСЄ, таких як суверенна рівність, утримання від погрози силою чи застосування сили, а також недоторканність кордонів", - пояснив Рау.

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Заплановано, що процес відновлення Європейського безпекового діалогу буде базуватися у столиці Австрії. Основну частину підготовчих зустрічей та регулярну координацію здійснюватимуть постійні представники у Відні. Польське головування в ОБСЄ надаватиме додатковий імпульс цьому процесу шляхом скликання неформальних політичних зустрічей високого рівня.

Сполучені Штати підтримують запуск в ОБСЄ ініціативи "Оновлений діалог з європейської безпеки" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час зустрічі високого рівня ОБСЄ.

"Ми тепло вітаємо сьогоднішній початок Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки. І Сполучені Штати повністю підтримують пропозицію чинного голови розглянути три групи питань у цьому діалозі: заходи щодо зміцнення довіри та безпеки, запобігання, управління й урегулювання конфліктів та невійськові аспекти безпеки", - заявила Шерман.

За її словами, ОБСЄ є важливим форумом для такого обговорення: "Тут, в ОБСЄ, 57 держав стоять на рівних. Ми визнаємо, що всеосяжна безпека включає не лише військову, а й економічну та екологічну, а також безпеку людини. І ми всі погодилися з принципами, викладеними у Гельсінському Заключному акті, Паризькій хартії та інших документах".

Заступниця держсекретаря вказала, що ці принципи мають стати наріжним. "Вони включають повагу до суверенітету та територіальної цілісності. Суверенні нації вільні обирати власні шляхи, власні зовнішньополітичні орієнтації та власні союзи без погрози силою, примусу чи підривної діяльності з боку інших суб’єктів. Кордони всіх європейських держав не можуть і не будуть порушуватися. Ми будемо утримуватися від погроз силою або застосування сили одне проти одного і вирішуватимемо суперечки мирним шляхом", - заявила Шерман.

Вона додала, що Сполучені Штати вважають ОБСЄ "важливим форумом для обговорення проблем, пов’язаних із звичайними збройними силами, і пропозицій щодо підвищення військової прозорості, врегулювання конфліктів та зміцнення довіри".

Своєю чергою генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стеффано Санніно під час інавгураційного заходу із запуску RESD заявив: "Євросоюз вітає запуск Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки. Цей процес відбувається вчасно. Ситуація з безпекою в Європі зараз знаходиться в глибокій кризі, і ми не сумніваємося, що діалог, співпраця та деескалація є засобом збереження миру та стабільності на нашому континенті", - зачитав Санніно заяву від імені ЄС.

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При цьому в Євросоюзі вказали на те, що принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав, недоторканності кордонів, утримання від погрози силою або її застосування, а також свобода держав обирати чи змінювати власні механізми забезпечення безпеки "не підлягають ані обговоренню, ані перегляду чи перетлумаченню".

"Нинішня ситуація з європейською безпекою суттєво погіршилася через неодноразові порушення Російською Федерацією цих принципів. Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму є ще одним приводом для серйозного занепокоєння. У зв’язку з цим дозвольте мені підтвердити непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також Грузії та Молдови в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", - заявив Санніно.

Він додав, що "право будь-якої нації на вибір свого союзу є невід’ємним і не може бути жодним чином обумовлене чи нав’язане".

Тим часом Росія заявила, що не підтримує запуск ініціативи "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки" і хоче вести діалог із США та НАТО щодо "юридично зобов'язуючих гарантій безпеки".

Постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на неформальній інавгураційній зустрічі високого рівня "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки" сказав: "Усупереч використаному в концептуальній записці формулюванню головування про "загальне схвалення" Російська Федерація не підтримувала цю ініціативу. Наша позиція залишилася незмінною: нам необхідно сфокусуватися на діалозі зі Сполученими Штатами Америки та країнами-членами НАТО, в рамках якого ми домагаємося укладання довгострокових юридичних зобов'язань. безпеки".

На думку Лукашевича, "за відсутності прогресу на цих напрямках розмова в ОБСЄ результатів не принесе". Крім того, він додав, що "ОБСЄ не здатна вести переговори щодо оформлення юридично зобов'язуючих домовленостей".

Таким чином, зазначив посол РФ в ОБСЄ, російська сторона не бачить сенсу щодо участі в намічених засіданнях ініціативи "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки".