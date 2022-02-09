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В ОБСЄ ініціювали Оновлений діалог щодо європейської безпеки: США і Євросоюз підтримали, Росія відмовилася

В ОБСЄ ініціювали Оновлений діалог щодо європейської безпеки: США і Євросоюз підтримали, Росія відмовилася

Чинний голова ОБСЄ, керівник МЗС Польщі Збігнєв Рау на зустрічі високого рівня у Відні ініціював дискусію "Оновлений діалог щодо європейської безпеки" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD).

Про це Збігнєв Рау повідомив на пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я щойно мав можливість ініціювати нові неформальні дебати в рамках ОБСЄ. Ми назвали цей процес "Оновлений діалог щодо європейської безпеки", - заявив Рау.

За його словами, ризик великої війни у Європі зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років: "Ескалація конфлікту навколо Україні призведе не лише до нових людських страждань, вона також матиме політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки. Окрім цього, ми маємо в регіоні ОБСЄ триваючі чи "заморожені" конфлікти та масове порушення ключових принципів і зобов’язань".

Рау наголосив на важливості використання дипломатії та діалогу для деескалації, побудови довіри, транспарентності та співробітництва. Він привітав зусилля США й РФ у цьому напрямку як на двосторонньому рівні, так і в рамках Ради НАТО - Росія, а також висловив думку, що "ОБСЄ може їх доповнити та посилити".

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Чинний голова ОБСЄ нагадав, що раніше саме ця організація сприяла стабілізації безпекової ситуації у Європі та завершенню "холодної війни". "Ми можемо й мусимо розбудовувати цю спадщину. ОБСЄ – це найкращий форум для безпекового обговорення, що може відновити довіру та передбачуваність від Ванкувера до Владивостока… Ця організація залишається ключовим стовпом міжнародної системи", - заявив Рау.

Він запропонував країнам-учасницям сфокусуватися на Оновленому діалогу щодо європейської безпеки та "зміцненні широкого набору заходів з побудови довіри", охопивши такі сфери, як "військова транспарентність, зменшення ризиків, запобігання інцидентам та невійськові аспекти безпеки". "Ми сподіваємося на обговорення заходів, спрямованих як на запобігання конфліктам, так і на їх розв’язання", - додав політик.

Очікується, що після зосередження на контролі над озброєннями та заходах зміцнення довіри й безпеки діалог перейде до вироблення рекомендацій у сферах невійськових загроз, включаючи гібридну війну, кібербезпеку та дезінформацію.

"Оновлений діалог щодо європейської безпеки створює платформу, на якій можна пояснити розуміння фундаментального концепту всеосяжної безпеки та її неподільності, мирні відносини між державами та їх ставлення до принципів ОБСЄ, таких як суверенна рівність, утримання від погрози силою чи застосування сили, а також недоторканність кордонів", - пояснив Рау.

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Заплановано, що процес відновлення Європейського безпекового діалогу буде базуватися у столиці Австрії. Основну частину підготовчих зустрічей та регулярну координацію здійснюватимуть постійні представники у Відні. Польське головування в ОБСЄ надаватиме додатковий імпульс цьому процесу шляхом скликання неформальних політичних зустрічей високого рівня.

Сполучені Штати підтримують запуск в ОБСЄ ініціативи "Оновлений діалог з європейської безпеки" (Renewed OSCE European Security Dialogue, RESD). Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час зустрічі високого рівня ОБСЄ.

"Ми тепло вітаємо сьогоднішній початок Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки. І Сполучені Штати повністю підтримують пропозицію чинного голови розглянути три групи питань у цьому діалозі: заходи щодо зміцнення довіри та безпеки, запобігання, управління й урегулювання конфліктів та невійськові аспекти безпеки", - заявила Шерман.

За її словами, ОБСЄ є важливим форумом для такого обговорення: "Тут, в ОБСЄ, 57 держав стоять на рівних. Ми визнаємо, що всеосяжна безпека включає не лише військову, а й економічну та екологічну, а також безпеку людини. І ми всі погодилися з принципами, викладеними у Гельсінському Заключному акті, Паризькій хартії та інших документах".

Заступниця держсекретаря вказала, що ці принципи мають стати наріжним. "Вони включають повагу до суверенітету та територіальної цілісності. Суверенні нації вільні обирати власні шляхи, власні зовнішньополітичні орієнтації та власні союзи без погрози силою, примусу чи підривної діяльності з боку інших суб’єктів. Кордони всіх європейських держав не можуть і не будуть порушуватися. Ми будемо утримуватися від погроз силою або застосування сили одне проти одного і вирішуватимемо суперечки мирним шляхом", - заявила Шерман.

Вона додала, що Сполучені Штати вважають ОБСЄ "важливим форумом для обговорення проблем, пов’язаних із звичайними збройними силами, і пропозицій щодо підвищення військової прозорості, врегулювання конфліктів та зміцнення довіри".

Своєю чергою генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стеффано Санніно під час інавгураційного заходу із запуску RESD заявив: "Євросоюз вітає запуск Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки. Цей процес відбувається вчасно. Ситуація з безпекою в Європі зараз знаходиться в глибокій кризі, і ми не сумніваємося, що діалог, співпраця та деескалація є засобом збереження миру та стабільності на нашому континенті", - зачитав Санніно заяву від імені ЄС.

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При цьому в Євросоюзі вказали на те, що принципи суверенної рівності та територіальної цілісності держав, недоторканності кордонів, утримання від погрози силою або її застосування, а також свобода держав обирати чи змінювати власні механізми забезпечення безпеки "не підлягають ані обговоренню, ані перегляду чи перетлумаченню".

"Нинішня ситуація з європейською безпекою суттєво погіршилася через неодноразові порушення Російською Федерацією цих принципів. Нарощування російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму є ще одним приводом для серйозного занепокоєння. У зв’язку з цим дозвольте мені підтвердити непохитну підтримку ЄС незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також Грузії та Молдови в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", - заявив Санніно.

Він додав, що "право будь-якої нації на вибір свого союзу є невід’ємним і не може бути жодним чином обумовлене чи нав’язане".

Тим часом Росія заявила, що не підтримує запуск ініціативи "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки" і хоче вести діалог із США та НАТО щодо "юридично зобов'язуючих гарантій безпеки".

Постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на неформальній інавгураційній зустрічі високого рівня "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки" сказав: "Усупереч використаному в концептуальній записці формулюванню головування про "загальне схвалення" Російська Федерація не підтримувала цю ініціативу. Наша позиція залишилася незмінною: нам необхідно сфокусуватися на діалозі зі Сполученими Штатами Америки та країнами-членами НАТО, в рамках якого ми домагаємося укладання довгострокових юридичних зобов'язань. безпеки".

На думку Лукашевича, "за відсутності прогресу на цих напрямках розмова в ОБСЄ результатів не принесе". Крім того, він додав, що "ОБСЄ не здатна вести переговори щодо оформлення юридично зобов'язуючих домовленостей".

Таким чином, зазначив посол РФ в ОБСЄ, російська сторона не бачить сенсу щодо участі в намічених засіданнях ініціативи "Відновлений діалог ОБСЄ з європейської безпеки".

Автор: 

безпека (949) ОБСЄ (3515) росія (66431) США (23607) Євросоюз (13779) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+5
В НАТО примите Украину и всё закончится
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09.02.2022 08:54 Відповісти
+4
Вот каким умом понять каазламордых . Хотят общаться с НАТАми , но не хотят вести диалог.
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09.02.2022 09:00 Відповісти
+4
От і відповідь на питання: "Хотят-ли русские войны?"
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09.02.2022 09:08 Відповісти
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В НАТО примите Украину и всё закончится
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09.02.2022 08:54 Відповісти
Не примут в НАТО- Хермания, хранция, хенгрия - подстилка х@@ловика
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09.02.2022 08:56 Відповісти
Кацапы вот упёрлись в том чтоб не было расширения НАТО хоть бутылкой им по бошке бей
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09.02.2022 08:54 Відповісти
Це не більше ніж привід. Все набагато складніше і серйозніше. Ситуація глобальна на сході Китай, на заході РФ в центрі Іран. Захід цілком може цей герць програти з відповідними наслідками
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09.02.2022 09:06 Відповісти
Їм не потрібне нерозширення НАТо , ім потребен СРСР-2. Нерозширення НАТО - це привід. Їх всі діти учаться в країнах НАТО.
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09.02.2022 09:11 Відповісти
Вони НАТО бояться не так у військовому, як в політичному плані, бо країни-члени НАТО - це демократичні країни з вільними виборами та конкурентними ринковими відносинами. Такі засади функціонування держави для нинішньої шобли в Кремлі - це смерть!
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09.02.2022 09:24 Відповісти
Попередній дописувач вірнно вказав. У кацапів ідея фікс про "вЯликий, мАгучий, Советский Союз". Може так збіглося, а може і ні, але музика їхнього гімну це музика гімну СРСР. Тількі текст змінили. І навіть совку-2 їм мало. Вони ще хочуть відновити так званий Варшавський Договір вчастині того, що ті страни що зараз в НАТО і які були членами Варшавського Договору не можуть там перебувати. Отака муйня, малята. Як казав дід Панас свого часу.
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09.02.2022 10:17 Відповісти
Вот каким умом понять каазламордых . Хотят общаться с НАТАми , но не хотят вести диалог.
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09.02.2022 09:00 Відповісти
От і відповідь на питання: "Хотят-ли русские войны?"
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09.02.2022 09:08 Відповісти
Юридические гарантии безопасности агрессору и преступнику? Пока это писал уже столько мата с языка готово сорваться
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09.02.2022 09:13 Відповісти
Штатам варто розігнати нинішнє НАТО як абсолютно недієздатну шарашкіну контору і сформувати новий союз де Україна, яка має досвід війни з основним ворогом, мала б один із ключових статусів! Для початку туди б могли ввійти - Англія, США, Україна, Польша, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і ще кілька країн які показали свою готовність стримувати ворога!
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09.02.2022 09:15 Відповісти
Мірним лапатнікам каториє за мір ва всьом мірє-мір нє нужен.Шось згадалось-трактор в полє дир дир дир-ми за мір,ми за мір...
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09.02.2022 09:16 Відповісти
***** ..."імператор"!?
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09.02.2022 09:18 Відповісти
Юля - императорша, а зебуин сверху.
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09.02.2022 10:21 Відповісти
росія : "укладання довгострокових юридичних зобов'язань. безпеки Джерело" .... і це хоче та країна договір з якою не вартий навіть паперу на якому він написаний
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09.02.2022 09:27 Відповісти
У х_ла та ж сама мета, що була у Сталіна. Союз Радянських Європейських Держав під коліном великого монголо-радянського гніту. Задля цього було розпалено Другу Світову. Тому на Україні крихітка Цахес не зупиниться. Якщо його не зупинити труною по голові.
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09.02.2022 09:38 Відповісти
А когда этого не было у злидостанцiв, мол, от Пацифик - до Атлайни, ще й вiдiпратися в Iндiйcькому океанi.
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09.02.2022 10:19 Відповісти
Рашка НЕ Европа!
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09.02.2022 09:52 Відповісти
Мокшани проти місії ООН на території України, хоча, по логіці, їм какаяразніца? Вони ж 8 років гундять, що ихтамнет.
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09.02.2022 10:36 Відповісти
 
 