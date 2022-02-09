Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 400 млн, жертв уже понад 5,7 млн
Станом на ранок 9 лютого у світі зареєстрували 2 614 767 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 12 490 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 401 220 663 випадки інфікування, з них 2 614 767 за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 783 054 осіб, з них 12 490 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 321 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Велика Британія.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу та на 9-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 11-ту, за летальними випадками за добу Україна - 12-та у світі та 7-ма в Європі.
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