У 2014 Захід не робив нічого і Росія "тихенько захопила Крим", тепер вони більш пильні, - Волкер
У 2014 році Захід не робив нічого, і Росія просто тихенько захопила Крим.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
За його словами, важливо, щоб усі робили все можливе, щоб демонструвати упевненість, демонструвати силу і віднадити Путіна від такого кроку.
"Я вважаю, що Захід та Сполучені Штати зокрема, настільки висвітливши тему нарощування російської військової присутності та загрози, створили, так би мовити, завищене відчуття тривоги у ЗМІ порівняно з тим, що ми бачимо на місцях чи реальності. Але, одночасно, створення такої напруги - це додаткова перешкода для Путіна у тому, щоб розпочати військову операцію", - пояснив Волкер.
Він наголосив, що у 2014 році Захід не робив нічого, і Росія "тихенько захопила Крим".
"Президент Байден обіймав посаду віцепрезидента коли Росія захопила Крим, тому, я впевнений, він пам’ятає цей досвід, і я впевнений, що його команда теж його пам’ятає. Тому, я думаю, вони налаштовані на те, щоб ми цього разу не опинилися знову у ролі тих, хто наздоганяє. ... Зараз, коли Захід уже більш пильний, я думаю, що для всіх нас, як Заходу, так і для України, важливо транслювати єдність. Я впевнений у силі України і у тому, що Україна переможе", - додав Волкер.
Докладніше читайте в інтерв'ю Волкера для Цензор.НЕТ тут.
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Отож ... Ще і зброї цілу купи Україні під цю напругу дали.
И вроде комик. И вроде такой момент. И прошляпил. Вот как так? Фюрер подставился просто как тупой гопник. Цинично и нагло, оскорбительно. Но при этом очень глупо открыл огромное поле для всеобщего осуждения. И его личных пристрастий, наклонностей и геополитических намерений. На весь мир. Это был просто отличный шанс. Поймать за базарчик и забить ему его слова обратно в глотку. Спокойно, не суетясь. В пору было бы по горячим следам, тут же объяснить собравшимся на пресс конференции, что под этими словами вполне незамысловато скрывается. Что фюрер вслух произносит похабную поговорку. Которая порой произносится глумливым насильником жертве изнасилования. Что это не только оскорбительно, но отлично демонстрирует уродливую суть этого персонажа. Стоило напомнить собравшимся, что и его личный повар был судим. Как раз за изнасилование, принуждение несовершеннолетних. Что видимо этот персонаж оправдывает такое поведение, бравирует им, считает уместными подобные аллюзии. Это натуральный гопник, прекрасно осознающий сравнение ситуаций и своих намерений, гаденько смакующий суть происходящего.
Это просто трандец. У меня больше нет слов. И насчет сказанного и насчет не сказанного, но что должно было прозвучать, как плевок в рожу этому уроду. И нет, это нисколько бы не повлияло на решение этого персонажа о начале вторжения. Это ссыкливое чмо собственного бешенного пса боится. А все мечтает изнасиловать, тех, кто кажется ему слабым. Об этом тоже можно было бы пошутить в ответе.
А ще тому, що ******* з нього артист веселого жанру, КВНщік та автор сценаріїв чи хто він там в Кварталі. Ніякий. Таку підставу не підхопити - це ганьба.
https://ukraine.d3.ru/nravitsia-ne-nravitsia-terpi-moia-krasavitsa-liapnul-fiurer-vslukh-i-2253100/?sorting=rating