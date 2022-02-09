У 2014 Захід не робив нічого і Росія "тихенько захопила Крим", тепер вони більш пильні, - Волкер

У 2014 році Захід не робив нічого, і Росія просто тихенько захопила Крим.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

За його словами, важливо, щоб усі робили все можливе, щоб демонструвати упевненість, демонструвати силу і віднадити Путіна від такого кроку.

"Я вважаю, що Захід та Сполучені Штати зокрема, настільки висвітливши тему нарощування російської військової присутності та загрози, створили, так би мовити, завищене відчуття тривоги у ЗМІ порівняно з тим, що ми бачимо на місцях чи реальності. Але, одночасно, створення такої напруги - це додаткова перешкода для Путіна у тому, щоб розпочати військову операцію", - пояснив Волкер.

Він наголосив, що у 2014 році Захід не робив нічого, і Росія "тихенько захопила Крим".

"Президент Байден обіймав посаду віцепрезидента коли Росія захопила Крим, тому, я впевнений, він пам’ятає цей досвід, і я впевнений, що його команда теж його пам’ятає. Тому, я думаю, вони налаштовані на те, щоб ми цього разу не опинилися знову у ролі тих, хто наздоганяє. ... Зараз, коли Захід уже більш пильний, я думаю, що для всіх нас, як Заходу, так і для України, важливо транслювати єдність. Я впевнений у силі України і у тому, що Україна переможе", - додав Волкер.

Докладніше читайте в інтерв'ю Волкера для Цензор.НЕТ тут.

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