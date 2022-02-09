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Новини
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Стрілянина на "Південмаші": комісія МВС виявила факти позастатутних відносин та порушення доступу до зброї

Стрілянина на

Слідча комісія знайшла порушення у військовій частині НГУ №3021 у Дніпрі на заводі "Південмаш", де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв, максимально інформуватиму стосовно просування в службовому розслідуванні щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі. Який план дій, можна детально почитати тут: https://bit.ly/3348LUh",  - написав він.

Єнін зазначив, що має декілька новин стосовно цієї справи.

"Перша. Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР.

Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і іх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій.

Друге. Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

І до хороших новин. Госпіталізовані військовослужбовці, слава Богу, одужують. Частину з них вже виписано з реанімації", - повідомив заступник міністра.

Також Єнін повідомив, що вже наприкіцні цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранені нацгвардійці розповіли про стрілянину на "Південмаші": "Це - диверсія. Людина, яка прослужила всього два місяці, так поводитися не може". ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць Рябчук, який влаштував стрілянину на Південмаші, відмовився від усіх показань, - ДБР

Стрілянина на Південмаші: комісія МВС виявила факти позастатутних відносин та порушення доступу до зброї 01

МВС (3519) розслідування (2281) розстріл (272) Національна гвардія (1590) Єнін Євген (348) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+11
Головне питання - коли Монастирський піде у відставку? У нього честь офіцера є?
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09.02.2022 09:20 Відповісти
+10
А он что, разве офицер??
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09.02.2022 09:24 Відповісти
+9
Совкодрочерский подход и выводы.Какие нарушения ? Нарушен порядок,выдачи оружия и закрытие пирамиды!!! А как же НАТО? Там вообще нет такого понятия как пирамида при боевых задачах,а караул именно такой и является! Все военнослужащие со своим личным оружием с первой минуты ее выполнения.Спят ,едят ,ходят извините в туалет,то же с ним!! По логике стратегов расследователей,там должны были бы каждый день отстреливать друг друга!? Оружие же не под замком.Вся причина в неправильном отборе ,военнослужащих,низкой заработной плате ,соответствие отсутствие мотивации службы и отбора лучших претендентов на службу!
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09.02.2022 09:36 Відповісти
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Зедебилов надо разогнать,и их тупых некомпетентных министров.
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09.02.2022 10:06 Відповісти
Наоборот, зебилов надо согнать и поставить рыть окопы, отобрав избирательное право.
И поставить плакат arbeit macht frei. На них это дейтсвует на подсознательном уровне.
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09.02.2022 10:15 Відповісти
Тогда длина окопа будет до Владивостока.
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09.02.2022 10:16 Відповісти
Я младше по званию, но ничего плохого в окопе до Владивостока не вижу. Геополитичских угроз много.
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09.02.2022 10:22 Відповісти
К сожалению ,у них в основном мысли другие.Пожрать,по ржать,хуже не будет.
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09.02.2022 10:26 Відповісти
Это потому что еда и смех на данный момент не только легко доступны, но и фактически спонсируются государством - минимальная зарплата, пособия по безработице, множество социальных выплат, субсидия на комуналку, 1000 грн после вакцинации на развлечения.
В условиях - полметра окопа 3 вареника, 3 метра окопа килограм вареников, все будет совсем иначе.
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09.02.2022 10:40 Відповісти
Ви рузькіє? Хоча по мові і так видно. Пора вам вже у контрозвідку на бесіду. Ви явно дуже цінні свідки по справі цієї частини.
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09.02.2022 13:13 Відповісти
Якщо ви з Ізраїля то повинні розуміти ваша країна живе в такому стані пів століття ,а ви кажете про Україну в 14 році коли для багатьох українців було шоком окупація та військові дії розв'язані "братніми"росіянами.
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09.02.2022 09:51 Відповісти
фраза " неуставные отношения " по факту ничего не объясняет и ничего не доказывает . потому что неуставные отношения это понятие растяжимое . это может быть и жесткая дедовщина а может быть и просто неуставное обращение . например назвал офицер солдата не товарищ сержант а к примеру сынок . все не по уставу
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09.02.2022 09:56 Відповісти
Якість інструктажу? Цей бюрократичний імбіцил вважає що причина це інструктаж - совкова кончена тварина просто.
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09.02.2022 10:02 Відповісти
Дедовщина и буллинг исчезнут тогда, когда с детства детей будут воспитывать защищать себя как это делают взрослые. При преступлении в отношении личности, придавать огласке и обращаться в полицию.
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09.02.2022 10:03 Відповісти
Это не исчезнет никогда.К сожалению есть слабые и не уравновешенные люди,которые не способны быть в воинских коллективах! Простая шутка в его сторону может вызвать агрессию.Для этого во всем мире существует психологический отбор и испытательный срок. Судя по действиям этого воина ,у него были совсем другие причины,простой шизик,насмотревшийся стелялок.
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09.02.2022 10:12 Відповісти
В воинских коллективах, там где дедовщина, протизаконно подчиняют всех, сильных и слабых, если человек не гнется, то его изводят до подчинения или он будет изгоем среди толпы. Это можно устранить только наличием круглосуточно ответственных, среди срочников, из числа офицеров, видеокамер, воспитанием солдат, в случае противозаконных действий обращаться по инстанциям. На гражданке человек обращается в полицию при преступлении, а тут наличие оружия, а отношение между людьми, как на тюрьме.
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09.02.2022 10:29 Відповісти
Версия про "шизика" слишком простая. Он очень уверенно себе ведет на всех этапах действий. Стрелялки? Ну вот я например в DOOM (разных версий) играю с 1992-го года. Крыша на месте и не дрожит даже в супермаркете в отделе где бензопилы продаются.
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09.02.2022 10:55 Відповісти
бггг Ці явища ПРИТАМАННІ людському суспільству, їх можна тримати у певних межах, але знищити - НІКОЛИ. Вони є у дітей (набагато частіше, ніж серед дорослих, бо діти ще НЕ ВИХОВАНІ звірята, оригінал від матінки-природи), вони є у будь-якому суспільстві, організації, групі людей, навіть серед ДВОХ людей один буде лідером, інший "підлеглим".
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09.02.2022 10:28 Відповісти
Але чомусь не підійдеш до дорослого - слабішого знайомого на вулиці, та не будеш бити, бо знаєш, що буде заява в поліції. А в арміі, при зброї !, " виховали" злочинці первісні методи знущання над людиною.
На рахунок дітей, батьки та суспільство повинні з дитинства виховувати дітей, поводитися, як дорослі для захисту своєї особистості та життя
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09.02.2022 10:35 Відповісти
Тому що армія - це інструмент НАСИЛЛЯ. Все, що в суспільстві намагаються (заздалегідь невдало) придушити, в армії природним чином, навпаки, від людини ВИМАГАЄТЬСЯ. Людство не може без насилля і воєн, бо це в його природі, все життя на планеті побудоване на насиллі і вбивстві, і саме завдяки БІЛЬШОЇ схильності до насильства і вбивства людина стала пануючим видом на Землі. Ми найбільш досконалі вбивці, от і усе. Як в свій час динозаври
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09.02.2022 10:41 Відповісти
Армія це інструмент захисту громадян держави. Все інше це злочинність.
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09.02.2022 10:44 Відповісти
бгггг, типовий ідеаліст
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09.02.2022 10:48 Відповісти
Людині притаманно прагнути до досконалості , інше вона не людина. Бг.
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09.02.2022 11:25 Відповісти
Ну ось навчили Рябчука захищати себе особисто і дивись, що він натворив.
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09.02.2022 13:25 Відповісти
Це приклад того, що може відбуватися, коли тривалий час у підрозділі відбувається знущання, як вважають над беззахисними, а потім у когось не витримують нерви, хтось просто морду наб`є, а іноді бувають і такі, що стріляють. Це якщо в даному випадку, дійсно його довели нестатутними відносинами.
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09.02.2022 14:03 Відповісти
Люди обладающие оружием должны в первую очередь соблюдать человеческие взаимоотношения, для собственной безопасности.
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09.02.2022 10:06 Відповісти
Вони повинні в першу чергу виконувати Устав, тобто ПРАВИЛА, що написані саме для них, навіть якщо ці правила СУПЕРЕЧАТЬ ********* недолугому трактуванню людяності як стримуваністі від кимось вигаданої "неприйнятності". Бо людоїдство також відноситься до людяності в розумінні того, що притаманне людині від природи.
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09.02.2022 10:34 Відповісти
Та служили ми, знаємо, що по уставу можна жити, особливо новобранцю, а ось прояви дідівщини, це коли дід лежить пузо гріє, а молоді його обслуговують і тут рівень знущання без обмежень.
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09.02.2022 10:42 Відповісти
Не треба ілюзій, таке не лише в армії, мало того, до цього прагне кожна людина, та й Ви самі або обслуговуєте когось, або обслуговують Вас - в кінечному рахунку. І немає на це ради. P.S. Не люблю ідеалістів, це інфантильні нікчеми. До речі, вбий Рябчук не п'ятьох своїх, а п'ять ворогів - був би героєм. І, до речі, справедливо, з моєї точки зору, та й з Вашої, мабуть. От вам і "людяність".
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09.02.2022 10:47 Відповісти
Да это было 40 лет назад.Нет такого уже лет 25 нигде.!! Не пишите чушь.Сейчас ничего нельзя скрыть.Никто не отбирает не у кого мобильник и интернет.Всегда можно позвонить родным или прокуратуру,командиру и т.д. Есть горячие линии и эти телефоны вбивают им срочникам в мозг с первого дня ,когда он переступает КПП воинской части.Или вы думаете гомноконалы типа наш Г+Г,интер и другой шлак пропустили бы такие новости?
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09.02.2022 11:05 Відповісти
30 лет назад была, помоложе говорят, тоже была. И это не зависит от наличия связи. А вообще бывают разные подразделения. Тут, судя по всему была.
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09.02.2022 11:39 Відповісти
Очень зависит.Все от без безнаказанности и поощрения этого процесса.Тогда все скрывалось и поощрялось самими командирами.!!Сейчас это в принципе невозможно.Солдат просто прозвонит по мобильнику везде и на этом все очень плачевно окончиться для всех.Не пишите ерунду 30-40 летней давности.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Ну конечно связь появилась только сейчас.
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09.02.2022 12:08 Відповісти
Представь при Украине ,поставили телефон автоматы в в/ч ,а до этого ,можно было позвонить,только за пределами части. Если выпустят или сбежишь в самоход.
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09.02.2022 12:17 Відповісти
Отарою тебе "секрет" при желании, что то сообщить, можно было позвонить из-за границы и при СА. Не говоря уж про письма. Тут проблема в том, что молчи, иначе тебя признают стукачём.
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09.02.2022 12:47 Відповісти
Это тебе не СА.Если будут проблемы просто отправят домой.Все!Нет уже проблем ,с переводами и воспитаниями.
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09.02.2022 13:23 Відповісти
Судячи по цьому підрозділу, як кажуть ті хто там служив, це не вирішувало відсутність нестатутними відносин та знущань.
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09.02.2022 14:06 Відповісти
Igor Butenko 2bccf522 , Есть , в МВД ,так называемый , психо тест , он его проходил , ? Где, врач который подписал заключение ? Если ничего не выявили значит хреново смотрели
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09.02.2022 10:21 Відповісти
Возможно вьі удивитесь, но о том, что написал психиатр на медкомиссии - даже тему такую никто не поднимает. Журналисты, боты, ДБР - все разгоняют про "дедовщину".
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09.02.2022 10:30 Відповісти
Есть у меня один знакомый, всю жизнь проработавший в военной прокуратуре (на пенсии уже 10 лет).
Обсуждали с ним этот инцидент и он сразу сказал, что за 30 лет его работы 99% подобных случаев - это "дедовщина" и только 1% - прочее (несчастная любовь, психический сдвиг и т.п.)
А еще он сказал, что до суда доходило не более 5% дел, остальные фальсифицировали и тихонько заминали.
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09.02.2022 10:41 Відповісти
Дедовщина в той или иной степени есть везде. Это природа отношений в стаде. Ей миллионы лет.
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09.02.2022 10:58 Відповісти
спасибо за удаленный комментарий, хлюпики и мамкины сынки
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09.02.2022 11:11 Відповісти
Говорять що це була диверсія, солдата Рябчука могли завербувати з РФ.
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09.02.2022 11:35 Відповісти
Для тех кто не служил, посмотрите фильм "Делай - раз!". Подобное творилось в некоторых подразделениях.
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09.02.2022 12:52 Відповісти
А ОСТАЛЬНЫЕ 50 СЛУЧАЕВ !!!??? ЛЕБЕДЯ В ОТСТАВКУ !!!
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10.02.2022 13:25 Відповісти
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