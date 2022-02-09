Стрілянина на "Південмаші": комісія МВС виявила факти позастатутних відносин та порушення доступу до зброї

Слідча комісія знайшла порушення у військовій частині НГУ №3021 у Дніпрі на заводі "Південмаш", де солдат-строковик Артемій Рябчук розстріляв товаришів по службі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяв, максимально інформуватиму стосовно просування в службовому розслідуванні щодо обставин та причин надзвичайної події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі. Який план дій, можна детально почитати тут: https://bit.ly/3348LUh", - написав він.

Єнін зазначив, що має декілька новин стосовно цієї справи.

"Перша. Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних відносин. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР.

Закликаю журналістів чітко зрозуміти, що виявлені факти позастатутних відносин не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви досі невідомі нам, і іх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування. Завдання службового розслідування, що проводить МВС - з’ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів добору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби тощо. Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов’язані із відхиленням від правил та маємо вжити заходів для унеможливлення повторення подібних надзвичайних ситуацій.

Друге. Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

І до хороших новин. Госпіталізовані військовослужбовці, слава Богу, одужують. Частину з них вже виписано з реанімації", - повідомив заступник міністра.

Також Єнін повідомив, що вже наприкіцні цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї. На суді із обрання запобіжного заходу він визнав свою провину. Суд відправив Рябчука до СІЗО.

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