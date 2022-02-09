Цемах багато знає про катастрофу МН17. Він може розповісти, хто і куди привозив "Бук", куди стріляли та хто отримував завдання, - Бурба. ВIДЕО

Колишнього начальника "бригади протиповітряної оборони "ДНР" Володимира Цемаха вивезли із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей під виглядом людини з інвалідністю.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016–2020 роках Василь Бурба розповів у інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Коли його везли, він був, я б сказав, "трохи інвалідом". Його вкололи, було інвалідне крісло. Була легенда, що він хвора людина. Зупиняли три чи чотири рази [на блокпостах], дивилися документи. Він проїжджав далі. Він лежав, відпочивав, як хвора людина. Була добре пропрацьована легенда", – розповів Бурба.



Журналіст запитав, що Цемах сказав, коли отямився в Києві.



"Я не знаю, – відповів Бурба. – Він був задоволений. Тому що, напевно, не уявляв, навіщо це роблять. Я думаю, хотів жити".



Ексначальник ГУР розповів, що Цемаха вивозили з ОРДЛО спільно військові розвідники і Служба безпеки України. У зв'язку із цим він не став погоджуватися з думкою, що він керував операцією. Він не розповідав інших деталей цього заходу, пославшись на законодавчу заборону. Водночас колишній очільник військової розвідки зазначив, що хотів би розповісти багато чого про операцію, "коли будуть онуки".

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Він нагадав, що внаслідок операції загинув український розвідник Олександр Колодяжний, ще один розвідник – Дмитро Гержан – дістав тяжке поранення (йому ампутували ногу).



"Мені дуже не подобається, коли спочатку йде санкція [на проведення операції], а роботу велику зробили співробітники Служби безпеки та військової розвідки. Спочатку йде команда, люди ризикують, це живі люди, яких могли затримати, якби був провал. Або, як ми називаємо, зникнути безвісти, тому що багато людей, які працювали на нас, і наших людей так і залишаються безвісти [зниклими], ми не знаємо, де вони. Спочатку йде санкція [...], а потім його [Цемаха] віддали. Це питання, звісно", – наголосив Бурба.



Ексначальник військової розвідки зазначив, що не розуміє рішення влади видати Цемаха Росії.



"Там був процес з обміну полоненими. Зокрема [у цьому] заслуга керівництва держави, того ж [глави ОП Андрія] Єрмака і [президента України Володимира] Зеленського. Треба віддати належне. Тому що чоловіків повернули в родини. Але якщо це ціною [видання] Цемаха, мені здається, це не до кінця не те що правильно – не до кінця логічно. Якби ми розуміли, що Цемах піде на обмін, навіщо було [викрадати] й ризикувати?" – сказав він.

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"[Цемах] дуже був цінним свідком. За тією інформацією, яку я маю, ним дуже цікавилася Росія. За моїми даними. Я не можу назвати джерело, але мені здається, ця інформація є достовірною", – заявив Бурба.



За словами Бурби, Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.



"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", – сказав Бурба.



На запитання про роль Цемаха у справі про збиття Boeing Бурба сказав, що той міг багато розповісти про те, "хто привозив [зенітно-ракетний комплекс "Бук"], куди привозив, де стояв ["Бук"], куди стріляли і хто отримував завдання".



Цемах, за словами Бурби, – колишній військовослужбовець. Вивозили його співробітники СБУ та військові розвідники. "Це була спільна операція, не можу сказати, що під моїм керівництвом", – повідомив Бурба.



Він зазначив, що про цю операцію хотів би розповісти багато чого. "І хочу дожити, коли будуть онуки, біля каміна, дай боже, ми з вами побачимося і поговоримо про це. Але закон мені не дозволяє про це говорити", – звернувся він до Гордона.

Нагадаємо, у червні 2019-го спецслужби України "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" найманця РФ Володимира Цемаха для розслідування справи про збивання лайнера рейса МН17. Він нібито був свідком падіння Boeing. Найманця РФ допитали для Гааги, але потім видали РФ разом з іншими по обміну.

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