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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Цемах багато знає про катастрофу МН17. Він може розповісти, хто і куди привозив "Бук", куди стріляли та хто отримував завдання, - Бурба. ВIДЕО

Колишнього начальника "бригади протиповітряної оборони "ДНР" Володимира Цемаха вивезли із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей під виглядом людини з інвалідністю.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016–2020 роках Василь Бурба розповів у інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Коли його везли, він був, я б сказав, "трохи інвалідом". Його вкололи, було інвалідне крісло. Була легенда, що він хвора людина. Зупиняли три чи чотири рази [на блокпостах], дивилися документи. Він проїжджав далі. Він лежав, відпочивав, як хвора людина. Була добре пропрацьована легенда", – розповів Бурба.

Журналіст запитав, що Цемах сказав, коли отямився в Києві.

"Я не знаю, – відповів Бурба. – Він був задоволений. Тому що, напевно, не уявляв, навіщо це роблять. Я думаю, хотів жити".

Ексначальник ГУР розповів, що Цемаха вивозили з ОРДЛО спільно військові розвідники і Служба безпеки України. У зв'язку із цим він не став погоджуватися з думкою, що він керував операцією. Він не розповідав інших деталей цього заходу, пославшись на законодавчу заборону. Водночас колишній очільник військової розвідки зазначив, що хотів би розповісти багато чого про операцію, "коли будуть онуки".

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Він нагадав, що внаслідок операції загинув український розвідник Олександр Колодяжний, ще один розвідник – Дмитро Гержан – дістав тяжке поранення (йому ампутували ногу).

"Мені дуже не подобається, коли спочатку йде санкція [на проведення операції], а роботу велику зробили співробітники Служби безпеки та військової розвідки. Спочатку йде команда, люди ризикують, це живі люди, яких могли затримати, якби був провал. Або, як ми називаємо, зникнути безвісти, тому що багато людей, які працювали на нас, і наших людей так і залишаються безвісти [зниклими], ми не знаємо, де вони. Спочатку йде санкція [...], а потім його [Цемаха] віддали. Це питання, звісно", – наголосив Бурба.

Ексначальник військової розвідки зазначив, що не розуміє рішення влади видати Цемаха Росії.

"Там був процес з обміну полоненими. Зокрема [у цьому] заслуга керівництва держави, того ж [глави ОП Андрія] Єрмака і [президента України Володимира] Зеленського. Треба віддати належне. Тому що чоловіків повернули в родини. Але якщо це ціною [видання] Цемаха, мені здається, це не до кінця не те що правильно – не до кінця логічно. Якби ми розуміли, що Цемах піде на обмін, навіщо було [викрадати] й ризикувати?" – сказав він.

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"[Цемах] дуже був цінним свідком. За тією інформацією, яку я маю, ним дуже цікавилася Росія. За моїми даними. Я не можу назвати джерело, але мені здається, ця інформація є достовірною", – заявив Бурба.

За словами Бурби, Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.

"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", – сказав Бурба.

На запитання про роль Цемаха у справі про збиття Boeing Бурба сказав, що той міг багато розповісти про те, "хто привозив [зенітно-ракетний комплекс "Бук"], куди привозив, де стояв ["Бук"], куди стріляли і хто отримував завдання".

Цемах, за словами Бурби, – колишній військовослужбовець. Вивозили його співробітники СБУ та військові розвідники. "Це була спільна операція, не можу сказати, що під моїм керівництвом", – повідомив Бурба.

Він зазначив, що про цю операцію хотів би розповісти багато чого. "І хочу дожити, коли будуть онуки, біля каміна, дай боже, ми з вами побачимося і поговоримо про це. Але закон мені не дозволяє про це говорити", – звернувся він до Гордона.

Нагадаємо, у червні 2019-го спецслужби України "висмикнули" з ОРДЛО "командира ППО" найманця РФ Володимира Цемаха для розслідування справи про збивання лайнера рейса МН17. Він нібито був свідком падіння Boeing. Найманця РФ допитали для Гааги, але потім видали РФ разом з іншими по обміну.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року відбувається перше засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

Автор: 

розвідка (3894) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Бурба Василь (82) Цемах Володимир (93)


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Топ коментарі
+38
Вкотре подякуємо зеленим дегенератам за здачу українських інтересів.
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09.02.2022 09:22 Відповісти
+31
Агент-клоун уже передал ценного свидетеля своим кремлевским хозяевам.
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09.02.2022 09:23 Відповісти
+23
"Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.
"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", - сказав Бурба."

більш того, саме Цемах і був метою обміна.
Після того як зеленський ПОВЕРНУВ цемаха додому, в расею, він - зеленський - втратив будь-який інтерес до обміну.. і з тех пір жодного обміну не проводилося.
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09.02.2022 09:35 Відповісти
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Вкотре подякуємо зеленим дегенератам за здачу українських інтересів.
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09.02.2022 09:22 Відповісти
Вкотре подякуємо суду в Гаазі за те що після семи років розслідування він повторив версію України 2014-го року і просто неймовірно покарав Московію засудивши заочно гіркіна і ще 1,5 аноніма, це просто знищить кацапію.
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09.02.2022 09:27 Відповісти
Зефилітику довбаний, а суд тут яким боком, якщо твоя Шмаркля Цемаха відпустила, навіть не давши тому суду його допитати?
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09.02.2022 09:32 Відповісти
зеИУДА ПОДАРИЛ ЦЕМАХА ,чтобы спасти ТЕРРОРИСТА № 1, от возмездия !
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09.02.2022 18:24 Відповісти
Отож! І Цемаха подарував, і вагнерівців зілляв, і ракетну програму похерив, і оборонне держамовлення профігачив, а до сих пір на посаді президента. Не кажучи скільки бабла з держбюджету воно з бєнею розікрали...
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09.02.2022 18:28 Відповісти
расея Вкотре дякує зеленському за те що той відпустив важливого свідка і НЕ дав суду в Гаагі напряму довести провину фуйла кремлівського
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09.02.2022 09:36 Відповісти
Просто вони не змогли знайти на Мапі Світу а ні Московію, а ні кацапію.
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09.02.2022 09:54 Відповісти
ты вменяемый ? Есть причинно - следственные связи между мозгом и писаниной ?
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09.02.2022 15:33 Відповісти
Прямая речь Баканова: Решение не было спонтанным, а хорошо взвешенным со стороны президента, поскольку отсутствие Цемаха в списке на обмен автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией. Кстати, как и отсутствие прямого авиакоридора из Москвы.

Детали: По словам Баканова, Цемах был допрошен.

Прямая речь Баканова: Материалы приобщены к делу. Другую информацию я не имею права разглашать. Могу лишь согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждением причастности РФ к крушению МН17. Могу заверить, что мы приложим сверхусилия, чтобы виновные были наказаны.
В последствии это оказалось ЛОЖЬЮ, Цемаха НЕ ДОПРАШИВАЛИ МЕЖДУНАРОЖДНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ, как утверждал ранее В.А. Зеленский
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09.02.2022 15:38 Відповісти
"Росія на найвищому рівні поставила умову про видавання Україною Цемаха.
"Це була умова росіян. На найвищому рівні. Звичайно, їм потрібен був Цемах. Тому що він багато знає", - сказав Бурба."

більш того, саме Цемах і був метою обміна.
Після того як зеленський ПОВЕРНУВ цемаха додому, в расею, він - зеленський - втратив будь-який інтерес до обміну.. і з тех пір жодного обміну не проводилося.
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09.02.2022 09:35 Відповісти
Задание ведь выполнено. Цемох и садистка "Тереза" на воле. Чмо, которое кричало Пороху с экрана "Поверните пацанов", теперь абсолютно потеряло всякий интерес к судьбе наших пленных и заложников. И не вспоминает.
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09.02.2022 09:41 Відповісти
Агент-клоун уже передал ценного свидетеля своим кремлевским хозяевам.
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09.02.2022 09:23 Відповісти
Так сам сказав..." то була умова паРаши ."
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09.02.2022 09:24 Відповісти
А скажи но, Дмитрику, хто ту зелену гидоту до влади привів? Таких не знаєш?
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09.02.2022 09:29 Відповісти
ваш "божественний" і привів але гординя не дозволяє це визнати.
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09.02.2022 09:37 Відповісти
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна, можеш лишній раз то не доводити, ми віримо. До речі, дебіле, в списку було 39 (тридцять дев`ять) кандидатів, але ідіоти вирішили президентом зробити Голобородька.
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09.02.2022 09:41 Відповісти
Притомні люди зазвичай роблять висновки із своїх поразок, а нарциси лише здатні звинувачувати усіх навколо, але не себе улюблених.
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09.02.2022 09:46 Відповісти
Придурку, притомні люди здатні визнавати свої помилки, а ідіоти у всьому звинувачують інших. До них ніколи не дійде, що в даному випадку поразки зазнав не Порошенко, а завдяки їх ідіотизму, поразку потерпіла вся держава, а вони, в першу чергу. До дебіла то ніяк не дійде. От ти яскравий приклад. Ти вибрало продажну мерзоту, гидку шмарклю, яка системно здає державу. але ж ти в тому ніколи не признаєшся. бо ти ж впоротий ідіот. Тобі ж у всьому хтось інший винен. Ти навіть не нарцис, ти просто дебільне чмо.
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09.02.2022 09:52 Відповісти
адептам секти "свідків життя по-новому прямо сьогодні", як і ватанам на кацапстані, дуже важко сприйняти, що їх кумир не є уособленням країни.
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09.02.2022 09:56 Відповісти
Дійсно, то в тебе невиліковно...
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09.02.2022 09:59 Відповісти
Таки да.

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09.02.2022 10:02 Відповісти
Таки да...
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09.02.2022 10:04 Відповісти
Йому плотять за цю «невиліковність». Він і такі як вінце звичайні продажні курви,.
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09.02.2022 17:19 Відповісти
Зате ж Шмаркля таксиста звільнив! Во!
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09.02.2022 09:28 Відповісти
Або вже міг розповісти...
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09.02.2022 09:29 Відповісти
Потому и отпустил его шмаркля.
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09.02.2022 09:31 Відповісти
а п. Бурба не може сказати, чи ще живий Терорист цемах?? чи вже "зник безвісти"...в автокатастрофах....??
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09.02.2022 09:33 Відповісти
Була інформація, здається від його доньки, що він помер "від хвороби".
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09.02.2022 09:41 Відповісти
предсказуемо
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09.02.2022 10:06 Відповісти
Ничего он не знает. Его уже черви доели.
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09.02.2022 09:35 Відповісти
Кацапы последовательно продвигают свои интересы, мы последовательно пускаем ЗЕленые бульбашки из носа...
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09.02.2022 09:36 Відповісти
ЧИтав розширене інтерв'ю. Його передав Єрмак.Це була його ініціатива. Після цієї передачі цінного свідка не було жодного обміну полоненими.
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09.02.2022 09:36 Відповісти
А зачем? Московиты получили то что им нужно, а на остальное им начхать...
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09.02.2022 09:40 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7223596571013910?__cft__[0]=***********************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·



8 лютого 2017 року рано вранці особистий кабінет командира батальону "Сомалі" 1-го корпусу ЗС РФ, полковника "ДНР" Михайла Толстих, позивний "Гіві", залишила 20-річна дівчина. Вона вийшла з бази батальону в окупованій Макіівці та виїхала на територію України.

А в 6.12 під ліжком "Гіві", спрацювала радиокерована міна, яка розірвала полковника на шматки. Почалась сильна пожежа, детонація *********** у кабінеті. Залишки "Гіві" поховали у закритій домовині.

Зараз про це можна сказати. Зрадника Батьківщини та вбивцю українців Толстих було знищено в результаті спецоперації 5-го управління департаменту контррозвідки СБУ. А наказ на ліквідацію "Гіві" видав президент П.Порошенко.

Ось відео розслідування ФСБ РФ на телеканалі Росія, та розповідь учасника спецоперації агента СБУ Олега Сугерея: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DO23wN5d7Tyw%26fbclid%3***************************************-pe9merWBY3OoVSlX_c9PKE&h=*****************************************************-gRDDxUo1jqQdkDGn7YPKOyvzfqKBn4iOHLY_3SPKeWUV8LnMYUA-WiGu6j0oZcGKd1oYovrMhLbye1&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1U5ew6TLkPNfZMzB3mdHjxUpa-CGivBt_XcxZKo9D0muNEMylUb_RneGLfctEIoJTZLv19qHKb9aU1OP44CDdtVc_nO0O2S1h_K8t7_DiAWX7PVMxsNYmJuZUfnvUK82iAw4z-O1FvN55j9SK9uqwBIQ https://www.youtube.com/watch?v=O23wN5d7Tyw

Раджу подивитись.

Президент Володимир Зеленський звільнив зі служби керівників цієї вдалої спецоперації. І після приходу до влади Зеленського жоден з терористів та російських командирів на Донбасі не був знищений. Жоден. Усі диверсійні операції проти росіян згорнуті, російські командири почувають себе у безпеці, а українські спецслужби звільняють тих, хто має досвід таких диверсій. Ганебна політика Зеленського по змиренню з російськими агресорами провалилась, це абсолютно очевидно.

І тепер Зеленський має задуматись - чи є користь від його майже трирічних спроб поглянути в очі Путіну? Чи все ж таки треба знов починати точкову ліквідацію російських командирів? Хоча б одного?

Хочеться вірити, що будуть часи, коли знов росіяни будуть відчувати набезпеку на кожному кроці в захоплених українських містах, і що російських ватажків будуть діставати прямо в їхніх базах...
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09.02.2022 09:38 Відповісти
"видео расследования на телеканале рашкования"
дальше можно не читать
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09.02.2022 21:55 Відповісти
віддали цінного свідка росії та ще й агентурну мережу в додаток...
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09.02.2022 09:40 Відповісти
дяка вові від вови за такого цінного свідка
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09.02.2022 09:42 Відповісти
То вже коли Бурба тихенько відведе в ліс єрмака? Вже і штати це цікавить, бо з крисами які підривають довіру треба щось робити.
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09.02.2022 09:43 Відповісти
КРЫСОМОР!!!
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09.02.2022 09:45 Відповісти
Цемаха було можливо привезти тільки раз. "Кроти" зробили все,щоб такого "проколу" більше не сталося. У нас немає запобіжників проти дій умовно української влади навіть в кризові моменти. Згадайте часи януковича,і хто тоді "керував" силовими органами і розвалював армію.А люди, як барани на все це дивилися і ніхто нічого не міг зробити.
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09.02.2022 09:48 Відповісти
А толку? Цемах давно тю-тю. Спасибо Зеленскому
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09.02.2022 09:56 Відповісти
благодаря зеле, уже не может рассказать...
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09.02.2022 09:58 Відповісти
це вже пройшло, цікаво, що буде віддавати ярмак зараз , що пообіця в європі....
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09.02.2022 10:05 Відповісти
Таксисты для пиара Организма важнее международной репутации Украины
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09.02.2022 10:23 Відповісти
Та вроде бы промуйловцы Цемаха зажмурили.
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09.02.2022 10:27 Відповісти
Єдине, чого не скажуть дурням, це те, що свідок має цінність лише коли бажає розповісти правду. Тортури та інквізиція у минулому, тому Цемах це звичайний мовчазний терорист. Більш того, який відмовився від ситої старості за надання свідчень навіть голландським слідчим з обіцянками захисту та грошей.
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09.02.2022 10:54 Відповісти
Да ничё он уже не расскажет. С момента попадания к кацапам его наверняка тутже отправили на корм червячкам. Нахрена держать вживых такого ценного и уже засветившегося свидетеля?
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09.02.2022 11:44 Відповісти
Брехня. Цемах був допитаний JIT (Міжнародна слідча група) і сказав, що нічого не знае.
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09.02.2022 12:06 Відповісти
У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що колишній бойовик угруповання «ДНР» Володимир Цемах, якого 5 вересня звільнив з-під варти український суд, є «цікавою для слідства людиною».«Ми хотіли з ним поговорити, а тепер це буде складно. Хотілося б, що він залишався в Україні, щоб ми могли з ним поговорити», - сказала Радіо Свобода телефоном речниця міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) Брехтьє ван де Мосдейк.Коментуючи рішення суду, вона додала: «Це рішення України, рішення українського суду, тому я не можу його коментувати».Як припускають, Цемах є серед осіб, яких https://www.radiosvoboda.org/a/obmin-jak-specoperacija/30138594.html Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-**********-hochut-dopytaty-tsemaha/30144491.html Слідчі з Нідерландів просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях у Гаазі у справі збиття малайзійського «Боїнга» рейсу МH17 на Донбасі влітку 2014 року.

Напередодні 40 депутатів Європейського парламенту https://www.radiosvoboda.org/a/news-evrodeputaty-zelenskyi-cemah-vydacha-rosiji/30146850.html звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати Цемаха. Європейські парламентарі наголосили, що Цемаха вважають важливим свідком у розслідуванні справи MH17.
Знову зелена БРЕХНЯ. НЕДОПИТУВАЛИ, гундоса вкотре о..ся
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09.02.2022 16:08 Відповісти
его допросили и обменяли на украинских героев. а у следствия и так все доказательства есть.
Все заказчики, организаторы, исполнители установлены.
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10.02.2022 01:42 Відповісти
А кто именно его допрашивал?
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10.02.2022 02:11 Відповісти
гугель в помощь.
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10.02.2022 02:14 Відповісти
Т.е., Вы снова врете, магдалена
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10.02.2022 02:16 Відповісти
Я не магдалена.
Ты магдалена.
И гуглем, не умеешь пользоваться, магдалена?
Т.е., Вы снова врете, магдалена.
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10.02.2022 02:19 Відповісти
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10.02.2022 02:20 Відповісти
вижу, ты рад, что я тебя научил гуглем пользоваться.
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10.02.2022 02:28 Відповісти
Нет, просто ты смешное. Тупое, но смешное.
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10.02.2022 02:37 Відповісти
я рад, что я тебя гуглем насмешил, где ты теперь можешь найти много интересного про допрос голландцами цемаха.
а тупое, но смешное это лично и только ты.
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10.02.2022 02:50 Відповісти
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10.02.2022 03:32 Відповісти
гыгыкай дальше.
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10.02.2022 07:07 Відповісти
Конь в пальто.Нет,его привезли и сразу на отдых в межигорье.
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10.02.2022 15:11 Відповісти
скажем спасибо зеленому клоуну....
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10.02.2022 14:54 Відповісти
Бурба,Бурб,Бур,Бу ...... .
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10.02.2022 15:45 Відповісти
 
 