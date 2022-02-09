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Новини Санкції проти Росії Війна
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Дипломатія працює та стримує агресивні наміри РФ. Пакет санкцій висітиме, як дамоклів меч, - Кулеба. ВIДЕО

Дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів вже втілює всі три рівні запропонованого Україною у листопаді комплексного пакету стримування Росії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1+1", інфоромує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили", - наголосив  Кулеба.

Коментуючи перший рівень пакету стримування, міністр зазначив, що активна дипломатія цих днів та тижнів вже діє і перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня, він повідомив про завершення підготовки санкцій США та європейських союзників.

"Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі. Важливий нюанс: навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме, як дамоклів меч над Росією і надалі", - зауважив міністр.

Читайте також: Росія намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, поки що не шляхом збройної сили, - Кулеба

Дмитро Кулеба резюмував, що третій рівень пакету стримування, військова допомога Україні, також активно втілюється. Свідченням цьому є понад тисяча тонн безпекової допомоги, оборонної зброї, обладнання та амуніції, які вже надійшли до України від партнерів.

"Це не та реакція, на яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування", - підсумував міністр.

Автор: 

дипломатія (714) допомога (8484) росія (66431) санкції (12261) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
тілько не давайте дамоклового меча зебілам - просруть ))))
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09.02.2022 09:32 Відповісти
+4
***** по барабану, що кацапська бидломаса буде жерти ягель та ходити в лаптях. А от коли санкції будуть дошкуляти кацапсячим олігархам то тоді в них винекне питання чи потрібно й далі тримати моль мавзолейну далі?...
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09.02.2022 09:35 Відповісти
+4
Зараз про доходи простих кацапів я б так не говорив. На мААЦквє може й так, а от по мухосранськам кацапи реально кінці з кінцями ледве зводять. ***** навіть мінімалку не може зробити таку як в Україні, вона в них менша ніж у нас приблизно на 50-60 долларів.
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09.02.2022 09:52 Відповісти
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тілько не давайте дамоклового меча зебілам - просруть ))))
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09.02.2022 09:32 Відповісти
кудеба, может быть единственный в зе-команде, у которого есть подозрение на наличие мозга
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09.02.2022 10:20 Відповісти
он вообще "безмозглий *****"! у криворотого дипломата в голове---песок!
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09.02.2022 10:34 Відповісти
Если "безмозглого" назначил президент, тогда кто сам Зеленский?
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09.02.2022 10:46 Відповісти
***** по барабану, що кацапська бидломаса буде жерти ягель та ходити в лаптях. А от коли санкції будуть дошкуляти кацапсячим олігархам то тоді в них винекне питання чи потрібно й далі тримати моль мавзолейну далі?...
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09.02.2022 09:35 Відповісти
Там не олигархи держат *****, а ***** держит олигархов - они его кошелёк. И у населения там доходы ниже, чем в ЕС, но выше, чем в Украине. Ну и про $634 млрд звр не забывайте, которое с нынешними ценами на газ и нефть ещё расти будет. Так что, никто там жрать ягель и в лаптях ходить не будет.
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09.02.2022 09:48 Відповісти
Зараз про доходи простих кацапів я б так не говорив. На мААЦквє може й так, а от по мухосранськам кацапи реально кінці з кінцями ледве зводять. ***** навіть мінімалку не може зробити таку як в Україні, вона в них менша ніж у нас приблизно на 50-60 долларів.
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09.02.2022 09:52 Відповісти
Так ведь минималка - не показатель.
Минималка - это прежде всего налог, который взимает государство.
Чем выше минималка, тем больше налогов идёт в бюджет, и тем меньше денег остаётся у людей и бизнеса. Если б минималка была на процент ниже средней зарплаты, а не в 3 раза, это было бы показателем.
И живёт там не только мскотва, но и санктпетербург, екатеринбург и прочие города, и цена на квартиры там в2 раза выше украинских - не от низких же зарплат. Я их не прославляю, они в сравнении с ЕС реально ивёт в говне, но призываю не тешить себя мыслью, что там всё крайне плохо.
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09.02.2022 10:00 Відповісти
Я не тішу себе, я говорю про реальні доходи простих кацапів за межами мААЦкви та пітера. Маю родичів в Волгограді та Воронежі, часто з ними спілкуюсь. Вони говорять, що починаючи з 2014-го реально стали гірше жити в рази. Наприклад листоноші в Волгограді майже всі сидять на пів ставки і отримують 7-8 тис. кацапсячих срублів, пенсіонери в основному живуть на 9 тис., на підприємствах зараз зарплати близько 15 тис. Прожити на такі гроші на козлостані майже неможливо. Звичайно середня зарплата в них реально близько 30-35, але кремлівскі пропагандони рахующь що 42. Так, в нас пенсії основної маси населення менші ніж у кацапів, це правда, але ж у нас немає стільки газу та нафти, щоб утримувати на ці гроші пенсіонерів. Я не кажу шо у нас все добре та ми заможніші ніж вони. Але, щоб там не казали санкції потихеньку роблять свою справу. І з кожним роком кацапи більше і бульше бідніють.
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09.02.2022 10:23 Відповісти
Все относительно. После "жирных" де, сейчас кацапам явно живется гораздо хуже. Да и сравнивать экономики рашки и Украины, особенно при зе-крадунах, это, мягко говоря не корректно
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09.02.2022 10:26 Відповісти
Достатньо порівняти ціни на харчі в Україні й **********! ягель-то їх сьогодення й майбутнє, а углєводородова доходна ігла може в одночас рухнути, ьо наука на місці не стоїть!
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09.02.2022 10:31 Відповісти
Это все равно что грозить штрафом чтобы предотвратить убийство.
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09.02.2022 09:36 Відповісти
Санкції треба проти Китаю вводити, щоб не дьоргав за ниточки козломордого
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09.02.2022 09:37 Відповісти
Санкции против Китая с его ВВП - это вам не санкции против паРаши с её мизерной долей ВВП в мире.
Санкции против Китая западу будут стоить не одну сотню миллиардов.
Торговый оборот с Украиной не тянет на эту сумму.
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09.02.2022 09:54 Відповісти
Воно то так, але сакції проти Китаю весь час вводять і будуть вводити, інакше світовій економіці труба.
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09.02.2022 10:00 Відповісти
Кто вводит?
Я знаю только про инициативу Трампа несколько лет назад и о том, что США прижали хуавей.
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09.02.2022 10:02 Відповісти
Стримувати агресивні наміри Росії, -- це, як затримувати потуги у породіллі.
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09.02.2022 09:39 Відповісти
Кесарів розтин!
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09.02.2022 09:44 Відповісти
По Урал!
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09.02.2022 10:39 Відповісти
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. Это оттого, что в действиельности дипломатам хвастаться нечем. Да и не дипломаты они вообще. Случайные люди, которые выучили худо-бедно английский язык. В кого не ткни ! Маркарова хотя бы бухгалтер. С остальными ещё хуже, но большинство-воры. Что и устраивает Зеленского- в любой момент можно прижать к ногтю, как вошь.
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09.02.2022 09:39 Відповісти
Хорошие санкции -с США товарооборот с Россией возрос на 40%
С ЕС на 20% с Украиной тоже прылично
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09.02.2022 09:47 Відповісти
Закордонна дипломатія так, працює, а які санкції Україна має ввести на на випадок вторгнення хтось чув?
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09.02.2022 09:48 Відповісти
це вiдомо лише РНБО! скорiш за все закриють кпп, але це не точно...
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09.02.2022 09:54 Відповісти
Та Казломордій Міжнародній Мафії насрати на ті санкції !!!
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09.02.2022 10:08 Відповісти
Цікаво, скільки санкцій було введено проти мордора, за три роки, на проханням плісняви?
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09.02.2022 10:42 Відповісти
 
 