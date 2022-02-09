Дипломатія працює та стримує агресивні наміри РФ. Пакет санкцій висітиме, як дамоклів меч, - Кулеба. ВIДЕО
Дипломатія продовжує працювати та знижувати ризики військового загострення, а широка світова коаліція партнерів вже втілює всі три рівні запропонованого Україною у листопаді комплексного пакету стримування Росії.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "1+1", інфоромує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Дипломатія працює та стримує агресивні наміри Росії. Коли я був у листопаді в Європейському Союзі, я сказав партнерам, що нині нам потрібен комплексний пакет стримування Росії. Ми запропонували три елементи: активну дипломатію, жорсткі санкції та військову допомогу Україні. За ці кілька місяців ми всі ці три ключові завдання вирішили", - наголосив Кулеба.
Коментуючи перший рівень пакету стримування, міністр зазначив, що активна дипломатія цих днів та тижнів вже діє і перетворила Київ на центр міжнародної політики. Щодо другого рівня, він повідомив про завершення підготовки санкцій США та європейських союзників.
"Санкції вже є, Росія знає, що вони є, і Росія знає, що вони важкі. Важливий нюанс: навіть після того, як цю ескалацію вдасться врегулювати, підготовлений пакет санкцій залишиться і висітиме, як дамоклів меч над Росією і надалі", - зауважив міністр.
Дмитро Кулеба резюмував, що третій рівень пакету стримування, військова допомога Україні, також активно втілюється. Свідченням цьому є понад тисяча тонн безпекової допомоги, оборонної зброї, обладнання та амуніції, які вже надійшли до України від партнерів.
"Це не та реакція, на яку очікував Путін, і все це працює як потужний фактор стримування", - підсумував міністр.
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Минималка - это прежде всего налог, который взимает государство.
Чем выше минималка, тем больше налогов идёт в бюджет, и тем меньше денег остаётся у людей и бизнеса. Если б минималка была на процент ниже средней зарплаты, а не в 3 раза, это было бы показателем.
И живёт там не только мскотва, но и санктпетербург, екатеринбург и прочие города, и цена на квартиры там в2 раза выше украинских - не от низких же зарплат. Я их не прославляю, они в сравнении с ЕС реально ивёт в говне, но призываю не тешить себя мыслью, что там всё крайне плохо.
Санкции против Китая западу будут стоить не одну сотню миллиардов.
Торговый оборот с Украиной не тянет на эту сумму.
Я знаю только про инициативу Трампа несколько лет назад и о том, что США прижали хуавей.
С ЕС на 20% с Украиной тоже прылично