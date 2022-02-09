Путін знає, що НАТО не є загрозою для РФ, він намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього СРСР, - Волкер
Путін намагається змінити європейську безпекову архітектуру, побудовану навколо Гельсінських угод, і повернути Європу у часи Ялти, коли у Росії була загальновизнана сфера впливу.
Про це заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Цього року виповнюється 100 років з часу заснування Радянського Союзу. І це дуже символічно. Путін намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього Радянського Союзу. В рамках цих зусиль для нього є неприйнятним те, щоб Україна сприймалась як суверенна та незалежна держава", - пояснив він.
За словами Волкера, в Росії знають, що НАТО не є загрозою для їхньої країни.
"І вони знають, що рівень підготовки військових сил НАТО знизився після розпаду Радянського Союзу, а не навпаки. ... На мою думку, тут більше йдеться про побудову великої Росії, а не справді про занепокоєність з приводу НАТО", - додав він.
Читайте інтерв'ю з Куртом Волкером для Цензор.НЕТ тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все остальные способы нереализуемы.
вопрос состоит в том, что бы в процессе доказательства последнего не погибали украинцы.
одна из причин странных колебаний Зе, на мой взгляд, есть понимание того, что чем сильнее зайдет запад в Украину (не армией, а разнообразным влиянием), тем труднее Зе будет грабить страну, тем неотвратимее будет сокращение коррупции.
......"ампіратор"
https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564 https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Какая нафиг империя?!
Путлер тупо соревнуется в крутости с НАТО, ЕС и США.
Нагнуть их всех вместе и по отдельности - это же наслаждение в высшей степени и свидетельство их ничтожности перед величайшим лидером мира.
Ну если не считать Китай. Тот толерантничать не будет и на военный шантаж ответит не импотентными санкциями, а зеркально военной ответкой. И так, что не будет ждать когда Путлер чтотто учудит, а перехватит инициативу. Китай ничего не боится. Чуть что отаетка прилетит мгновенно. Попробовал бы Путлер хотя бы заикнуться об ядерном ударе по Китаю. На месте кремля уже была воронка.
А вот жирный и трусливый запад - это другое дело.
Представляю какое наслаждение получает Путлер, когда в ответ на военную угрозу запад трусливо ему грозит какими то санкциями. Это же оборжаться можно. Место труса под шконкой, а не пытаться диктовать условия.
Запад боится воевать с Россией. Путлер прямо говорил Макрону об этом при упоминании об украинском Крыме. Наверное когда говорил, внимательно следил за реакцией на лице Макрона, который при том трусливо не сказал, что Крым то украинский. Надо бы вернуть и не будет ни какой войны. Или Россия хочет аоевать с западом?
Коллективный запад трус и панически боится России. Военный шантаж это инструмент давления не на Украину, которая готова и будет сражаться не смотря ни на какие угрозы.
А вот жирный зарад от сытой мырной жизни совсем размяк и инфантильно считает, что от всего сможет откупиться. Конечно сможет. Только всем, чем у него есть. Ведь запад боится и не хочет воевать с Россией.
Не хочешь? - плати и выполняй все условия. Правда трусы не знают, что услоаия будут всё новые и новые.
На военный вызов нужен военный ответ. Корабли, самолеты и аойска НАТО на территории Украины. Заявления, что если одын русский зольдат перейдёт границу - считай Россия объявила войну всему цивилизованному миру. Или Россия хочет воевать с западом?
Но это позиция силы, которую бы Путлер уважал и считался с ней.
А импотентные трусливые санкции в ответ на военный вызов - это и смешно, и грустно