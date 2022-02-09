Путін знає, що НАТО не є загрозою для РФ, він намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього СРСР, - Волкер

Путін намагається змінити європейську безпекову архітектуру, побудовану навколо Гельсінських угод, і повернути Європу у часи Ялти, коли у Росії була загальновизнана сфера впливу.

Про це заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Цього року виповнюється 100 років з часу заснування Радянського Союзу. І це дуже символічно. Путін намагається відбудувати Російську імперію на території колишнього Радянського Союзу. В рамках цих зусиль для нього є неприйнятним те, щоб Україна сприймалась як суверенна та незалежна держава", - пояснив він.

За словами Волкера, в Росії знають, що НАТО не є загрозою для їхньої країни.

"І вони знають, що рівень підготовки військових сил НАТО знизився після розпаду Радянського Союзу, а не навпаки. ... На мою думку, тут більше йдеться про побудову великої Росії, а не справді про занепокоєність з приводу НАТО", - додав він.

Читайте інтерв'ю з Куртом Волкером для Цензор.НЕТ тут.

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