УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3909 відвідувачів онлайн
Новини
6 051 34

Олланда на Банковій президентом не вважають? - Чалий про слова Зеленського, що в Україні "24 роки не було лідера Франції"

Олланда на Банковій президентом не вважають? - Чалий про слова Зеленського, що в Україні

Колишній посол України у США Валерій Чалий 8 лютого спростував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україну 24 роки не відвідували лідери Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Що це було? Володимир Зеленський, цитата з брифінгу: "24 роки у нас не було лідера Франції. Це для нас велика честь..."

Тобто Президента Французької Республіки Франсуа Олланда (обіймав найвищу посаду з травня 2012 до травня 2017 року) на Банковій за лідера Франції тих років не вважають?", - написав він.

Чалий нагадав, Франсуа Олланд перебував з візитом у Києві 5 лютого 2015 року: "Щоб українці разом з Офісом Президента не виглядати дивакуватими перед французами, маю нагадати, що Президент Французької Республіки Франсуа Олланд перебував з візитом у Києві 5 лютого 2015 року. До речі, цими ж днями з візитами Україну відвідали Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Державний секретар США Джон Керрі".

"Я точно не помиляюся, бо брав участь у підготовці цих візитів. І при пам'яті. Ви там все таки якось ретельніше готуйтеся, а то вже не смішно", - додав він.

Читайте на Цензор.НЕТ: Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

Нагадаємо, візит президента Франції Емманюеля Макрона до України відбувся 8 лютого. На спільному брифінгу із французьким президентом, відео якого оприлюднив ОП у фейсбуці, Зеленський сказав, що в Україні "24 роки не було лідера Франції".

Про те, що візит Макрона нібито перший для президентів Франції за останні 24 роки, говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Олланда на Банковій президентом не вважають? - Чалий про слова Зеленського, що в Україні 24 роки не було лідера Франції 01

візит (1623) Франція (3120) Чалий Олександр (190) Макрон Емманюель (1534)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+28
так шмаркля может и не знать о визите Оланда 5 лютого 2015 в Киев тк чесал корпоративы в параше полным ходом...
показати весь коментар
09.02.2022 10:16 Відповісти
+25
Просто на Банковій зараз патологічні брехуни, які постійно приписують собі "ВПЕРШЕ" стосовно того, що робилось, відбувалось до них.
показати весь коментар
09.02.2022 10:16 Відповісти
+15
Цирк з 95 кварталу!.Коментувати Без Мату Не виходить!!! Поки ця "зелена пліснява" буде на банковій нічччого хорошого чекати не слід. ***(цензор)!!!😡
показати весь коментар
09.02.2022 10:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто на Банковій зараз патологічні брехуни, які постійно приписують собі "ВПЕРШЕ" стосовно того, що робилось, відбувалось до них.
показати весь коментар
09.02.2022 10:16 Відповісти
так шмаркля может и не знать о визите Оланда 5 лютого 2015 в Киев тк чесал корпоративы в параше полным ходом...
показати весь коментар
09.02.2022 10:16 Відповісти
Да то ж не к Зеле на концерт приезжал!!
показати весь коментар
09.02.2022 10:16 Відповісти
Цирк з 95 кварталу!.Коментувати Без Мату Не виходить!!! Поки ця "зелена пліснява" буде на банковій нічччого хорошого чекати не слід. ***(цензор)!!!😡
показати весь коментар
09.02.2022 10:17 Відповісти
Рукожопы... Сложно уже придумать в чем они еще не обосрались.
показати весь коментар
09.02.2022 10:18 Відповісти
Очередной позор перед партнерами и миром
показати весь коментар
09.02.2022 10:20 Відповісти
Зеленский вообше не понимает что читает или ему в ухо по микрофону диктуют.... Оно тупорылое лживое во главе Крадунов...ЗЛН ПНХ!
показати весь коментар
09.02.2022 10:21 Відповісти
одно ТОЧНО ТАКОГО ДУРНЫКА КАК СЕГОДНЯ УКРАИНА ЕЩЕ НЕ ИМЕЛА В ГЕТМАНАТЕ...
показати весь коментар
09.02.2022 10:22 Відповісти
Это точно...Разные были....Даже Януковоща переплюнул по дебильности.....
показати весь коментар
09.02.2022 10:23 Відповісти
Та в порівнянні то Янукович взагалі "гігант мислі," хоч і не закінчував вуз.
показати весь коментар
09.02.2022 11:53 Відповісти
"Ви там все таки якось ретельніше готуйтеся, а то вже не смішно" Джерело:

Так кажи вже як є: "Ви там все таки якось не обдолбуйтесь перед відповідальними зустрічами, а то вже не смішно"
показати весь коментар
09.02.2022 10:23 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 10:23 Відповісти
ні дня без сорому-ганьби від говнокомандувача-тріпломата..(
показати весь коментар
09.02.2022 10:40 Відповісти
Незабаром, Янелох-Бідотворець і його секта заявлять, що Україна з'явилась під час Янелоха керування.
показати весь коментар
09.02.2022 10:44 Відповісти
Шобла наркоманская
показати весь коментар
09.02.2022 10:45 Відповісти
*******!
показати весь коментар
09.02.2022 10:45 Відповісти
Треба в множині. Вони колективне імбецильне "нове політичне обличчя".
показати весь коментар
09.02.2022 10:47 Відповісти
И снова нагадил,лучше ему лоток с песком поставить где-то под кремлевской стеной у мавзолея.
показати весь коментар
09.02.2022 10:49 Відповісти
Будьте снисходительны, чело..., язЕлох больной, хроническая наркозависимость! Нельзя чего либо. от него требовать... =((=
показати весь коментар
09.02.2022 10:54 Відповісти
То же при Порошенко было...
показати весь коментар
09.02.2022 10:56 Відповісти
У кого было?
показати весь коментар
09.02.2022 11:04 Відповісти
Буся не бачив президента Франції - значить його небуло. Це все виховання і відсутність освіти. Один син в єврейській родині. Та він навіть "найгарнішу і найпахучішу купку навалював в штанці". А потім виросло самозакохане жадібне дрібязкове і тупе мудило який "не здатний і не хоче вчитися" (Богдан А.)
показати весь коментар
09.02.2022 11:18 Відповісти
я ж говорю у него путинская методичка - трынди что попало и как можно больше, чтоб потом никто не смог разобраться как было на самом деле
показати весь коментар
09.02.2022 11:19 Відповісти
Ну скажеш--шпанюки при владі. Але ж держава Україна це не сцена 95 кварталу.
показати весь коментар
09.02.2022 11:47 Відповісти
Так і такого літака як у Трампа також не було, язик людині даний не тільки щоб лизати.
показати весь коментар
09.02.2022 11:49 Відповісти
Програма Веліке Плутівництво в діі.
показати весь коментар
09.02.2022 12:18 Відповісти
С Зеленым обезяном то все понятно, не понятно зачем министр иностранных дел нужен..Кулеба- это же твоя работа!!!!. Просто писец, прохвесианалы...тьфу..
показати весь коментар
09.02.2022 12:32 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2022 12:51 Відповісти
Власть дилетантов. Говорили ж ЗЕбилам- думайте. Видно, думать было нечем
показати весь коментар
09.02.2022 14:30 Відповісти
 
 