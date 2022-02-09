Олланда на Банковій президентом не вважають? - Чалий про слова Зеленського, що в Україні "24 роки не було лідера Франції"

Колишній посол України у США Валерій Чалий 8 лютого спростував слова президента України Володимира Зеленського про те, що Україну 24 роки не відвідували лідери Франції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Що це було? Володимир Зеленський, цитата з брифінгу: "24 роки у нас не було лідера Франції. Це для нас велика честь..."

Тобто Президента Французької Республіки Франсуа Олланда (обіймав найвищу посаду з травня 2012 до травня 2017 року) на Банковій за лідера Франції тих років не вважають?", - написав він.

Чалий нагадав, Франсуа Олланд перебував з візитом у Києві 5 лютого 2015 року: "Щоб українці разом з Офісом Президента не виглядати дивакуватими перед французами, маю нагадати, що Президент Французької Республіки Франсуа Олланд перебував з візитом у Києві 5 лютого 2015 року. До речі, цими ж днями з візитами Україну відвідали Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і Державний секретар США Джон Керрі".

"Я точно не помиляюся, бо брав участь у підготовці цих візитів. І при пам'яті. Ви там все таки якось ретельніше готуйтеся, а то вже не смішно", - додав він.

Читайте на Цензор.НЕТ: Візит Макрона до України стане першим за 24 роки для лідерів Франції, - Кулеба

Нагадаємо, візит президента Франції Емманюеля Макрона до України відбувся 8 лютого. На спільному брифінгу із французьким президентом, відео якого оприлюднив ОП у фейсбуці, Зеленський сказав, що в Україні "24 роки не було лідера Франції".

Про те, що візит Макрона нібито перший для президентів Франції за останні 24 роки, говорив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.