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Україна, Грузія та Молдова мають такі ж права на безпеку, як і РФ, - Держдеп

Україна, Грузія та Молдова мають такі ж права на безпеку, як і РФ, - Держдеп

Росія має право на суверенітет і безпеку, але такі ж самі права мають і Україна, Грузія та Молдова, куди вона або вторглася та окупувала частину територій, або ж де зберігає військову присутність всупереч бажанню уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час інавгураційної зустрічі у Відні із запуску Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки.

"Якщо Російська Федерація переконана - як і ми - що вона має невід’ємне право на суверенітет і безпеку, то такі ж самі права мають у рівній мірі існувати і для Молдови, і для Грузії і для України", - зазначила вона.

За словами Шерман, це "вже не перший випадок, коли Росія вживає заходи, які суперечать її зобов’язанням в рамках ОБСЄ".

"Саме Росія вторглася в Україну у 2014 році і продовжує окупувати Крим. Саме Росія вторглася в Грузію у 2008 році і продовжує незаконно окупувати 20% грузинської території. Саме Росія зберігає військову присутність у Молдові всупереч бажанню молдовського уряду та всупереч своїм зобов’язанням в рамках ОБСЄ", - додала заступник держсекретаря США.

Читайте: Делегація США вирушає до Європи, щоб обговорити "технічні деталі" санкцій проти Росії, - Держдеп

Автор: 

Держдепартамент США (1654) Грузія (1854) Молдова (2097) Шерман Венді (35)


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Золотые слова (с)
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09.02.2022 10:19 Відповісти
"Добрим словом і револьвером можна зробити більше добра. ніж лише словом" .Слова когось із янкі.
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09.02.2022 10:21 Відповісти
це просто цікаво...і було не так давно:

https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564 https://www.kasparov.ru/material.php?id=61FF6D919D564


а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.02.2022 10:26 Відповісти
Очевидное невероятное. Ясно одно, если рашка рыпнется на Украину, Украина отобьётся, и гадюшнику в Приднестровье настанет звезда
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09.02.2022 10:35 Відповісти
Все четко, ясно и коротко! Аминь!
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09.02.2022 10:43 Відповісти
Ну ось нарешті, на восьмому році, тверезі слова прозвучали! А то - раша хоче, вимагає... і все за рахунок когось іншого! Давно треба було ті хотєлки і вимагалки хоча б пригальмувати.
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09.02.2022 10:45 Відповісти
Все верно. Только в мозгу кремлевского упыря Украина, Грузия и Молдова это территории СССР. И счастье Литвы, Латвии и Эстонии, что они успели стать странами НАТО., которое для кацапов как смирительная рубаха для идиота
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09.02.2022 10:52 Відповісти
да сколько можно слушать этот троллинг мокшей???
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09.02.2022 10:55 Відповісти
Не, в засраных ЫМПЕРСКИХ помоях (вместо мозгов) это никак не уложится! Есть ВЯЛИКАЯ ********* и вокруг нее еще какие-то незавоеваные (или отколовшиеся) ее провинции!
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09.02.2022 11:54 Відповісти
 
 