Україна, Грузія та Молдова мають такі ж права на безпеку, як і РФ, - Держдеп

Росія має право на суверенітет і безпеку, але такі ж самі права мають і Україна, Грузія та Молдова, куди вона або вторглася та окупувала частину територій, або ж де зберігає військову присутність всупереч бажанню уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман під час інавгураційної зустрічі у Відні із запуску Оновленого діалогу ОБСЄ з європейської безпеки.

"Якщо Російська Федерація переконана - як і ми - що вона має невід’ємне право на суверенітет і безпеку, то такі ж самі права мають у рівній мірі існувати і для Молдови, і для Грузії і для України", - зазначила вона.

За словами Шерман, це "вже не перший випадок, коли Росія вживає заходи, які суперечать її зобов’язанням в рамках ОБСЄ".

"Саме Росія вторглася в Україну у 2014 році і продовжує окупувати Крим. Саме Росія вторглася в Грузію у 2008 році і продовжує незаконно окупувати 20% грузинської території. Саме Росія зберігає військову присутність у Молдові всупереч бажанню молдовського уряду та всупереч своїм зобов’язанням в рамках ОБСЄ", - додала заступник держсекретаря США.

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