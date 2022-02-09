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Новини
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Мінські угоди не ставлять Україну в невигідне становище, Росія просто викривила їхню суть, - Волкер

Мінські угоди не ставлять Україну в невигідне становище, Росія просто викривила їхню суть, - Волкер

Росія викривила суть Мінських угод, щоб заявити, що у неї немає ніяких військових сил на території України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

За його словами, Росія перетворила Мінські домовленості на фарс.

"Я не думаю, що Мінські угоди якимось чином передбачають це або ж ставлять Україну у невигідне становище. Проблема полягає в тому, що Росія, після того, як вона підписала Мінські угоди, викривила їхню суть і тепер заявляє: а ми не є стороною Мінської групи, оскільки у нас немає ніяких військових сил в Україні. Як ми можемо їх вивести, якщо нас там немає? Немає ніяких контрольованих нами незаконних збройних формувань!" - зазначив він.

Докладніше читайте в інтерв'ю Курта Волкера для Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Захід створив завищене відчуття тривоги, що є додатковою перешкодою для Путіна, - Волкер

Автор: 

росія (66431) мінські угоди (2231) Волкер Курт (616)


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Топ коментарі
+12
Минские соглашения дали прецедент ввести санкции,полномоштабной войны мы бы не видержали,выбор был невелик,и то что росию поставили в определенные рамки, через которые она не могла безнаказанно переступить,сдерживало кремлевских уродов.
Однако невыполнение минских соглашений росией ,говорит о том , что эти соглашения были не на руку оккупантам.
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09.02.2022 10:39 Відповісти
+7
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09.02.2022 10:38 Відповісти
+5
Ага - "выкинуть" ... Европа спит и видит, чтобы мы так поступили. Тогда они, выдохнув, снимут все санкции с РФ и скажут: "Ну, вы же сами не захотели ..."
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09.02.2022 10:48 Відповісти
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а мы читать блин не умеем. Как такое можно говорить?
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09.02.2022 10:33 Відповісти
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09.02.2022 10:38 Відповісти
Минские соглашения - это как осколок в теле: и оставить нельзя, а вытащишь - истечешь кровью.
Очень сложно.
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09.02.2022 10:33 Відповісти
Да это нам так впихивают. Все просто простого. Есть Устав ООН, где страна агрессор отстраняется от будь какого голосования по решению, которое касается этой агрессии. А минск надо выкинуть на мусорник. Свою роль он сыграл. То, что кнему привязаны санкции тоже ерунда. Кому надо их обходят. Сименс, Грюндик.... свободно торгуют в Крыму и с рашкой. А СП - 2. Этого мало???
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09.02.2022 10:39 Відповісти
Ага - "выкинуть" ... Европа спит и видит, чтобы мы так поступили. Тогда они, выдохнув, снимут все санкции с РФ и скажут: "Ну, вы же сами не захотели ..."
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09.02.2022 10:48 Відповісти
Дело в том, что в минских протоколах стоят подписи типа "послов" с сомнительной юридической легитимностью, можно обсуждать. А в Париже Зеля подписал лично, как президент Украины, вариант с формулой Штайнмайера, которая не имеет никакого отношения к минским протоколам. Теперь на Украину давят из-за этой подписи.
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09.02.2022 10:51 Відповісти
Минские соглашения дали прецедент ввести санкции,полномоштабной войны мы бы не видержали,выбор был невелик,и то что росию поставили в определенные рамки, через которые она не могла безнаказанно переступить,сдерживало кремлевских уродов.
Однако невыполнение минских соглашений росией ,говорит о том , что эти соглашения были не на руку оккупантам.
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09.02.2022 10:39 Відповісти
москва искривила и подвинула границы
и только потом искривила все остальное

Надо вернуть под контроль границу, и приняться за минские и прочие соглашения
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09.02.2022 10:39 Відповісти
Логика старого насильника. Кто Путину в детстве нанес такую травму?
Мнения 09-фев, 05:499 2 322 0
Вы не можете взять Украину в НАТО потому что мы силой забрали у нее Крым и теперь есть риск, что она захочет отобрать и вам придется помогать…

Феерическая логика старого насильника.

Да, я ее изнасиловал и спрятал в канаве, но где не скажу, а то вдруг вы ее спасете и тогда она может стать свидетелем и посадить меня в тюрьму.

Из той же оперы и шуточки "нравится не нравится, спи моя красавица". Можно было б возмутиться таким пошлым и мерзким шуткам относительно Украины, которую Путин обещает поиметь, но тут же любой психоаналитик скажет, что это просто крик о помощи. Крик о помощи маленького мальчика, который до сих пор сидит в Путине.

И единственная реакция - жалость замешанная на презрении.

Клинит человека эта тема. Прям так явно, что он всему миру пытается показать себя альфа-самцом. Не известно, кто нанес в детстве такую травму Путину. Но Питер - город творческий, погода плохая, мало ли что там могло происходить в свое время.

Или он сейчас боится, что в один прекрасный день в Кремль зайдет Кадыров или другой бородатый мужик и скажет ему "нравится не нравится, терпи моя красавица".

И просыпается с этой мыслью по ночам в бункере в холодном поту, где шаманы раз в день дезинфицируют все вокруг.


Эти комплексы уже вылазят слишком очевидно. А страдает весь мир вокруг. И даже призовая Кабаева не вылечила…

Что ж, единственное, что мы можем пообещать Путину, что если он будет спасаться бегством от бородатого мужика с известными намерениями, то мы предоставим убежище. Где-нибудь под Львовом.

И можем обещать, что его образ там не вызовет ни у кого сексуального желания.

На счет других желаний, конечно, обещать сложно.

Сергей Фурса
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09.02.2022 10:49 Відповісти
НУ ось людина розуміє що до чого, але зграя Подоляка, кремлеботи, та юлеботи - продовжують відробляти свою пайку, розповідаючи як їм заважають жити ті МД-2.
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09.02.2022 10:56 Відповісти
Ты ещё одних ботов забыл упомянуть.
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09.02.2022 11:03 Відповісти
Волкер просто сказал то, что давно очевидно всем, у кого есть разум.
А мне опять захотелось обоссать избирателя зеленского, а потом еще одного, заодно.
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09.02.2022 11:01 Відповісти
"А мне опять захотелось обоссать избирателя зеленского, а потом еще одного, заодно."

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09.02.2022 11:05 Відповісти
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09.02.2022 11:16 Відповісти
с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года. Это дата начала выполнения Минских соглашений. Прошло 7 лет. О чем говорить сейчас 2022 год Россия угрожает полномасштабным вторжением.
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09.02.2022 11:11 Відповісти
..."Як ми можемо їх вивести, якщо нас там немає? Немає ніяких контрольованих нами незаконних збройних формувань!" Джерело:

Одне питання: чому Україна не зробила, не затвердила офіційним документом і не довела світу повної інвентаризації своїх озброєнь на територіях Донбасу до початку його захоплення? Співставляючи документ з переліком усього, що було, з даними супутникових та аероспостережень сьогодні, неважко абсолютно чітко вирахувати кількість важких озброєнь родом з ростовського воєнторгу. Друге питання - скільки підготовлених вояків потрібно було знайти для обслуговування тисяч одиниць важких озброєнь серед тотально цивільного населення ордло? Дорослих чоловіків, теоретично придатних для такої служби там абсолютно недостатньо. Де ця аналітика?

Немає і не було з 14 року ніяких складностей у юридично завіреному доведенні міжнародній спільноті присутності іхтамнєтівської техніки і вояків в особливо великих обсягах на теренах ордло. А от чому не було і немає бажання це довести?
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09.02.2022 11:51 Відповісти
Конкретньій и правильньій вопрос . С 2014г мьі сльішали с Банковой много пафосного бла-бла-бла , а реальньіх дел не бьіло .
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09.02.2022 11:59 Відповісти
Цікаво, чим мінські угоди вигідні Україні? А, кацапській боти?
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09.02.2022 12:19 Відповісти
Мінські угоди - це заморожування проблеми, зрадник Порошенко підписав його з терористами. ганьба! йому місце в колонії!
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11.02.2022 10:34 Відповісти
Повністю погоджуюся. Потрібно діяти у будапештському форматі! А зрадника пороха потягати судами
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11.02.2022 10:51 Відповісти
Якби тоді Мінські угоди порошенко не підписав, було б набагато все краще. Хіба можна було так підставити країну в якій живеш і міліони людей?
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11.02.2022 11:08 Відповісти
Ще від початку президентства Зеленського, я бачу як він все руйнує, він не проводить ніяких соцопитувань щоб прийняти той чи інший закон, врешті страждає вся країна) І тільки зі сторони Тимошенко я бачу компроміси і спроби все уладнати! Так само вийшло із ситуацією загострення війни, скільки вже Юлія Володимирівна наголошувала на Будапешті, і казала що Мінські домовленності нас *********, чомусь лише зараз доходить до наших "слуг" що в її порадах є надія на мир, так чому ми маємо потерпати від війни і далі?
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11.02.2022 11:34 Відповісти
якби там не було я хочу миру в Україні, і сподіваюсь що дослухаються до порад Тимошенко з приводу "Будапешта", інакше думати не хочу, що буде
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11.02.2022 11:44 Відповісти
надіюсь так і буде, вірю що все владнається з допомогою Тимошенко
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11.02.2022 11:57 Відповісти
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 12:27 Відповісти
Мені подобається підхід Тимошенко. Вона закликає діяти за будапештським меморандумом, а не мінськими угодами.
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11.02.2022 13:31 Відповісти
єдиний вихід з цієї ситуації - робота у будапештському форматі. ніякого мінська!
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11.02.2022 13:41 Відповісти
тут немає що думати. треба дослухатися до Тимошенко працювати за Будапештом!
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11.02.2022 13:55 Відповісти
 
 