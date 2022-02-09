Мінські угоди не ставлять Україну в невигідне становище, Росія просто викривила їхню суть, - Волкер
Росія викривила суть Мінських угод, щоб заявити, що у неї немає ніяких військових сил на території України.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.
За його словами, Росія перетворила Мінські домовленості на фарс.
"Я не думаю, що Мінські угоди якимось чином передбачають це або ж ставлять Україну у невигідне становище. Проблема полягає в тому, що Росія, після того, як вона підписала Мінські угоди, викривила їхню суть і тепер заявляє: а ми не є стороною Мінської групи, оскільки у нас немає ніяких військових сил в Україні. Як ми можемо їх вивести, якщо нас там немає? Немає ніяких контрольованих нами незаконних збройних формувань!" - зазначив він.
Докладніше читайте в інтерв'ю Курта Волкера для Цензор.НЕТ тут.
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Очень сложно.
Однако невыполнение минских соглашений росией ,говорит о том , что эти соглашения были не на руку оккупантам.
и только потом искривила все остальное
Надо вернуть под контроль границу, и приняться за минские и прочие соглашения
Мнения 09-фев, 05:499 2 322 0
Вы не можете взять Украину в НАТО потому что мы силой забрали у нее Крым и теперь есть риск, что она захочет отобрать и вам придется помогать…
Феерическая логика старого насильника.
Да, я ее изнасиловал и спрятал в канаве, но где не скажу, а то вдруг вы ее спасете и тогда она может стать свидетелем и посадить меня в тюрьму.
Из той же оперы и шуточки "нравится не нравится, спи моя красавица". Можно было б возмутиться таким пошлым и мерзким шуткам относительно Украины, которую Путин обещает поиметь, но тут же любой психоаналитик скажет, что это просто крик о помощи. Крик о помощи маленького мальчика, который до сих пор сидит в Путине.
И единственная реакция - жалость замешанная на презрении.
Клинит человека эта тема. Прям так явно, что он всему миру пытается показать себя альфа-самцом. Не известно, кто нанес в детстве такую травму Путину. Но Питер - город творческий, погода плохая, мало ли что там могло происходить в свое время.
Или он сейчас боится, что в один прекрасный день в Кремль зайдет Кадыров или другой бородатый мужик и скажет ему "нравится не нравится, терпи моя красавица".
И просыпается с этой мыслью по ночам в бункере в холодном поту, где шаманы раз в день дезинфицируют все вокруг.
Эти комплексы уже вылазят слишком очевидно. А страдает весь мир вокруг. И даже призовая Кабаева не вылечила…
Что ж, единственное, что мы можем пообещать Путину, что если он будет спасаться бегством от бородатого мужика с известными намерениями, то мы предоставим убежище. Где-нибудь под Львовом.
И можем обещать, что его образ там не вызовет ни у кого сексуального желания.
На счет других желаний, конечно, обещать сложно.
Сергей Фурса
А мне опять захотелось обоссать избирателя зеленского, а потом еще одного, заодно.
Одне питання: чому Україна не зробила, не затвердила офіційним документом і не довела світу повної інвентаризації своїх озброєнь на територіях Донбасу до початку його захоплення? Співставляючи документ з переліком усього, що було, з даними супутникових та аероспостережень сьогодні, неважко абсолютно чітко вирахувати кількість важких озброєнь родом з ростовського воєнторгу. Друге питання - скільки підготовлених вояків потрібно було знайти для обслуговування тисяч одиниць важких озброєнь серед тотально цивільного населення ордло? Дорослих чоловіків, теоретично придатних для такої служби там абсолютно недостатньо. Де ця аналітика?
Немає і не було з 14 року ніяких складностей у юридично завіреному доведенні міжнародній спільноті присутності іхтамнєтівської техніки і вояків в особливо великих обсягах на теренах ордло. А от чому не було і немає бажання це довести?