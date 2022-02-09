Мінські угоди не ставлять Україну в невигідне становище, Росія просто викривила їхню суть, - Волкер

Росія викривила суть Мінських угод, щоб заявити, що у неї немає ніяких військових сил на території України.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

За його словами, Росія перетворила Мінські домовленості на фарс.

"Я не думаю, що Мінські угоди якимось чином передбачають це або ж ставлять Україну у невигідне становище. Проблема полягає в тому, що Росія, після того, як вона підписала Мінські угоди, викривила їхню суть і тепер заявляє: а ми не є стороною Мінської групи, оскільки у нас немає ніяких військових сил в Україні. Як ми можемо їх вивести, якщо нас там немає? Немає ніяких контрольованих нами незаконних збройних формувань!" - зазначив він.

Докладніше читайте в інтерв'ю Курта Волкера для Цензор.НЕТ тут.

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