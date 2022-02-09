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Новини Війна
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Бурба про українську розвідку: Після 2013 року довелося починати з нуля - за вісім років війни ми пройшли 20 років агентурної роботи

Бурба про українську розвідку: Після 2013 року довелося починати з нуля - за вісім років війни ми пройшли 20 років агентурної роботи

В українських спецслужб мають бути свої агенти у керівництві Росії.

Таку думку в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, передає Цензор.НЕТ.

Бурба, аналізуючи слабкі та сильні сторони українських спецслужб, наголосив, що українська агентура мотивована.

"Перша слабкість – це наша, з одного боку, агентурна розвідка. Пояснюю чому. 2013 рік: у лавах спецслужб України кадрові співробітники спецслужб російської держави. Напевно, є питання щодо збереження даних про агентуру, коли росіяни там були. Починаємо з нуля. Відповідно, починаючи з нуля, гарний агент розвідки – це років 10–15. З одного боку, це слабке. Але з іншого боку, наша вся агентура мотивована", – сказав він.

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Ексглава ГУР, цитуючи вірменського шахіста Ашота Наданяна, зазначив, що українські розвідники за час війни стали "менеджерами з продажних".

"Хлопці справді стали такими менеджерами. Вони взяли на себе функцію не тільки бути вербувальниками, агентуристами, а ще й координувати роботу інших. За вісім років війни ми пройшли 20 років агентурної роботи. Але це теж слабкий бік. Тому що цього недосить, коли триває війна, але це і плюс, технічна розвідка божевільно класна у нас, ми гідні того, щоб про нас говорили у світі. Маленька країна воює проти однієї з найбільших країн у світі, однієї з найбільших армій, однієї з найсильніших спецслужб. Це гідно. Тому я впевнений, що є чим пишатися президенту України", – заявив Бурба.

Журналіст запитав, чи є у розвідки агентура у Росії "нагорі".

"Має бути. Мені важко говорити, коли почнеться війна і за яких умов. Але, мабуть, є пакети. Вони кажуть, що тільки Путін знає, коли почнеться війна. Але я думаю, він же дав якісь завдання: механізм один, два, три, чотири, п'ять. Але наш президент [Володимир Зеленський] добре обізнаний, я впевнений", – відповів Бурба.

Однією зі слабких сторін російської розвідки він назвав недбальство.

"[Який слабкий бік російської розвідки?] Недбальство. Більшість помилок, на яких ми їх ловимо, – це недбальство", – сказав Бурба.

Гордон запитав, чи російські розвідники люблять гроші.

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"Так. Для всіх, хто хоче зрадити свою батьківщину, один із мотиваторів – це гроші", – відповів Бурба.

Водночас він зазначив, що у російської розвідки "божевільна школа".

"[Який її сильний бік?] Зокрема професіоналізм, традиції", – сказав колишній начальник ГУР.

Він згадав, як прийшов на роботу до органів держбезпеки України у 2002 році.

"Я застав ще ті [старі кадри], ми почали спілкуватися. І один мені каже: "Моє завдання – зрозуміти: ти пластилін м'який чи ти сухе дерево?" Я запитав: "А якщо я вже потрапив [в органи], але не можу працювати, профнепридатний?" Він каже: "Ми б тебе спрямували служити в інше місце", – розповів Бурба.

У спецслужбах, підкреслив він, важлива і кількість співробітників, і їхня якість.

"Тобто і кількість важлива – а їх [у Росії] набагато більше, – і з цієї кількості брати гарну якість. [У них] є з чого вибирати. У нашій академії СБУ, я ж там викладаю не перший рік, ми набрали групу з 30 осіб, а якщо не пощастило [і серед них немає гідних кадрів для майбутньої роботи в органах]?" – сказав Бурба.

Автор: 

розвідка (3894) росія (66431) зовнішня розвідка (482) ГРУ (91) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+15
і за 2+ роки при зеЛохе - все знов знищенно.. всякими будановими, татаровими та зеленсь/єрмаками..
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09.02.2022 10:20 Відповісти
+9
но пришли к власти зебилы и все труды насмарку. А вель за операцией "Цемах" "Вагнеровцы", "Клистроны" "Изоляция" стоят живые люди,Ъ которых благодаря предательству зе-команды слили ФСБ
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09.02.2022 10:57 Відповісти
+6
А безмозгле Зелене Лайно.насране Зеленими мухами і муХуями все це намагається знищити і здати Україну підорашкам-Янудріл №2.
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09.02.2022 10:56 Відповісти
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і за 2+ роки при зеЛохе - все знов знищенно.. всякими будановими, татаровими та зеленсь/єрмаками..
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09.02.2022 10:20 Відповісти
Тобі ЗеЛох в рот нагадив. Хлоркой рот прополоскай
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09.02.2022 10:31 Відповісти
не ний, ригосос
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09.02.2022 10:54 Відповісти
Безмозглая *********-ты какашка и совсем не чилаэк.
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09.02.2022 10:54 Відповісти
Закрий свій *****@й собачий рот, ЗЕбіло!
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09.02.2022 12:30 Відповісти
Человек явно метит на какой-нибудь пост при Порошенко, минимум место при свите олигарха.
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09.02.2022 10:53 Відповісти
на место клоуна при бене метит?
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09.02.2022 10:54 Відповісти
а что в этом плохого? плохое наблюдается только для ******** и для зеленой шоблы.
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09.02.2022 11:17 Відповісти
А безмозгле Зелене Лайно.насране Зеленими мухами і муХуями все це намагається знищити і здати Україну підорашкам-Янудріл №2.
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09.02.2022 10:56 Відповісти
но пришли к власти зебилы и все труды насмарку. А вель за операцией "Цемах" "Вагнеровцы", "Клистроны" "Изоляция" стоят живые люди,Ъ которых благодаря предательству зе-команды слили ФСБ
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09.02.2022 10:57 Відповісти
Бурба не разведчик и никогда им небыл. Это генерал СБУ (КГБ-ФСБ), человек Наливайченка, поэтому не люстрирован, а Петушенком "спрятан" в разведку
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09.02.2022 11:08 Відповісти
Пока что наоборот, агенты ФСБ в руководстве у нас)
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09.02.2022 11:13 Відповісти
Да нифига в Украине нет и небыло.В СБУ,разведке и контрразведке как работали так и работают те кто еще работал в КГБ.А тех кто доказал на деле свою преданость Украине в реальных боевых действиях из главным врагом мокшандией и на пушечный выстрел не подпускают ни к руководству этими структурами ни к подбору кадров.
Как не крути а структурами безопасности Украины так и по сей день управляют подразделения НКВД-КГБ-ФСБ и дочерная компания СБУ.
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09.02.2022 11:16 Відповісти
може ему все таки виднее,чем тебе с дивана?
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09.02.2022 11:18 Відповісти
Возможно,не спорю.Но иногда со стороны всегда виднее и это тоже из внимания не стоит отбрасывать.
Назовите мне пожалуста какую должность сейчас занимает командир который из Флагом Украины и Гимном вывел свою часть ,,сквозь строй,, из Крыма?Какие должностья,если на сидят,занимают офицеры-киборги?Какие должносья в ВСУ занимают офицеры выведшие остатки воинов из под Иловайска и Дебальцево если еще не розжалованы и не сидят в тюрьмах?
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09.02.2022 11:27 Відповісти
На вскідку. Командир розвідроти,кіборг-- "МАршал" Євген Жуков нач .Департаменту патрульної поліції
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09.02.2022 11:43 Відповісти
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09.02.2022 11:22 Відповісти
...поки що навпаки:кремлівська агентура у нас в високих чинах...а після ...Оману.....
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09.02.2022 11:22 Відповісти
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09.02.2022 12:47 Відповісти
 
 