Бурба про українську розвідку: Після 2013 року довелося починати з нуля - за вісім років війни ми пройшли 20 років агентурної роботи

В українських спецслужб мають бути свої агенти у керівництві Росії.

Таку думку в інтерв'ю Дмитрові Гордону висловив ексначальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, передає Цензор.НЕТ.

Бурба, аналізуючи слабкі та сильні сторони українських спецслужб, наголосив, що українська агентура мотивована.



"Перша слабкість – це наша, з одного боку, агентурна розвідка. Пояснюю чому. 2013 рік: у лавах спецслужб України кадрові співробітники спецслужб російської держави. Напевно, є питання щодо збереження даних про агентуру, коли росіяни там були. Починаємо з нуля. Відповідно, починаючи з нуля, гарний агент розвідки – це років 10–15. З одного боку, це слабке. Але з іншого боку, наша вся агентура мотивована", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команду про перенесення спецоперації щодо вагнерівців я отримав від Єрмака. Він сказав: "Нехай перемир'я побуде два дні, потім можете реалізовувати", - Бурба

Ексглава ГУР, цитуючи вірменського шахіста Ашота Наданяна, зазначив, що українські розвідники за час війни стали "менеджерами з продажних".



"Хлопці справді стали такими менеджерами. Вони взяли на себе функцію не тільки бути вербувальниками, агентуристами, а ще й координувати роботу інших. За вісім років війни ми пройшли 20 років агентурної роботи. Але це теж слабкий бік. Тому що цього недосить, коли триває війна, але це і плюс, технічна розвідка божевільно класна у нас, ми гідні того, щоб про нас говорили у світі. Маленька країна воює проти однієї з найбільших країн у світі, однієї з найбільших армій, однієї з найсильніших спецслужб. Це гідно. Тому я впевнений, що є чим пишатися президенту України", – заявив Бурба.



Журналіст запитав, чи є у розвідки агентура у Росії "нагорі".



"Має бути. Мені важко говорити, коли почнеться війна і за яких умов. Але, мабуть, є пакети. Вони кажуть, що тільки Путін знає, коли почнеться війна. Але я думаю, він же дав якісь завдання: механізм один, два, три, чотири, п'ять. Але наш президент [Володимир Зеленський] добре обізнаний, я впевнений", – відповів Бурба.



Однією зі слабких сторін російської розвідки він назвав недбальство.

"[Який слабкий бік російської розвідки?] Недбальство. Більшість помилок, на яких ми їх ловимо, – це недбальство", – сказав Бурба.



Гордон запитав, чи російські розвідники люблять гроші.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Так. Для всіх, хто хоче зрадити свою батьківщину, один із мотиваторів – це гроші", – відповів Бурба.



Водночас він зазначив, що у російської розвідки "божевільна школа".



"[Який її сильний бік?] Зокрема професіоналізм, традиції", – сказав колишній начальник ГУР.



Він згадав, як прийшов на роботу до органів держбезпеки України у 2002 році.



"Я застав ще ті [старі кадри], ми почали спілкуватися. І один мені каже: "Моє завдання – зрозуміти: ти пластилін м'який чи ти сухе дерево?" Я запитав: "А якщо я вже потрапив [в органи], але не можу працювати, профнепридатний?" Він каже: "Ми б тебе спрямували служити в інше місце", – розповів Бурба.



У спецслужбах, підкреслив він, важлива і кількість співробітників, і їхня якість.



"Тобто і кількість важлива – а їх [у Росії] набагато більше, – і з цієї кількості брати гарну якість. [У них] є з чого вибирати. У нашій академії СБУ, я ж там викладаю не перший рік, ми набрали групу з 30 осіб, а якщо не пощастило [і серед них немає гідних кадрів для майбутньої роботи в органах]?" – сказав Бурба.