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Посольство України засуджує інцидент із прапором нашої країни у парламенті Словаччини: Вимагаємо вибачень!

Посольство України засуджує інцидент із прапором нашої країни у парламенті Словаччини: Вимагаємо вибачень!

Посольство України у Словаччині засуджує інцидент у парламенті країни стосовно негідного ставлення до прапора України та вимагає вибачень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства України у Словаччині.

"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини. - Ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат у парламенті Словаччини вилив воду на прапор України. ВIДЕО

Посольство України засуджує інцидент із прапором нашої країни у парламенті Словаччини: Вимагаємо вибачень! 01

Автор: 

посольство (950) Словаччина (1135) прапор (487)


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Топ коментарі
+12
При чем ьот лыско до флага Словакии? Хотите еще врагов наживать?
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09.02.2022 10:24 Відповісти
+9
Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 10:24 Відповісти
+8
За российскиу деньги тот лысован не только флаг водой обольет, он свое говно сожрет. Продажный тип. Или о раши есть на него досье.
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09.02.2022 10:23 Відповісти
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сжечь их флаг на Хрещатике нахрен
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09.02.2022 10:22 Відповісти
При чем ьот лыско до флага Словакии? Хотите еще врагов наживать?
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09.02.2022 10:24 Відповісти
Более 44% словаков считают, что США и НАТО ответственны за рост напряжения в Украине, а 34% считают, что виновата Россия. Еще вопросы есть???
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09.02.2022 10:30 Відповісти
Ну а что эти селюки должны думать ! Убогая страна малограмотный народ!
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09.02.2022 10:32 Відповісти
За российскиу деньги тот лысован не только флаг водой обольет, он свое говно сожрет. Продажный тип. Или о раши есть на него досье.
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09.02.2022 10:23 Відповісти
Не вибачень, а відповідальності по статті наруга над державним прапором України!
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09.02.2022 10:24 Відповісти
пусть СБУ напряжет закарпатских баронов контрабасеров,они эту лысую лузапу найдут за день,и шикарный видос с извинениями снимут..
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09.02.2022 10:28 Відповісти
Завтра этот крендель просто извинится за спонтанные эмоции и все.Но это видео будет отличной темой для мокшанской пропоганды.Мне это напоминает видосики наших блогеров которые сегодня нагадят в сети для пропоганды кацапии получат свой нехилый гонорар а завтра принесут извинения и не понесут никакого наказания ни они ни ихние родственники.А какое наказание понесла прокурорша за высер своей дочери?А мокшане ее ролик для своих бояророссов крутили почти месяц держа Украину в говне.
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09.02.2022 10:36 Відповісти
я так понимаю - любишь свой флаг-люби,но чужой - не вздумай трогать !
(кроме кацапского,разумеется)
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09.02.2022 10:29 Відповісти
Ну так це нормально, ненормально - це коли прапори інших країн вивішують у парламенті своєї країни, як це у нас прийнято
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09.02.2022 10:33 Відповісти
Рвутся пуйловские "консервы".
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09.02.2022 11:16 Відповісти
в том, что каждая ******** мочится на флаг Украины - виноваты только украинцы и никто больше
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09.02.2022 11:19 Відповісти
Именно. Потому как сами украинцы своим показушным послемайданным "патриотизмом": поминутными песнопениями гимна по поводу и без, раскрашиванием всего и вся, в том числе и туалетов, в "национальные цвета", надсадными воплями "Слава Украине" к месту и не к месту, истерией вокруг украинского языка и бездумной украинизацией, а об отношении к флагу я вообще молчу - им и укрываются, и заворачиваются в него, и спят на нём - превратили все государственные символы в дешевый ширпотреб...
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09.02.2022 14:03 Відповісти
Посольства и МИД Украины бегают, как обосрамшись, чуть ли не каждый день от кого-то требуют извинений и опровержений: те флаг облили, те Крым неправильно обозначили, те ещё что-то. Ну извиняются люди для отвода глаз, что успокоить истеричек, и что? Их собственное мнение об Украине все равно остается прежним...
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09.02.2022 13:52 Відповісти
за такое надо посла обратно отправлять.....
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10.02.2022 14:57 Відповісти
 
 