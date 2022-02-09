Посольство України засуджує інцидент із прапором нашої країни у парламенті Словаччини: Вимагаємо вибачень!

Посольство України у Словаччині засуджує інцидент у парламенті країни стосовно негідного ставлення до прапора України та вимагає вибачень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства України у Словаччині.

"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини. - Ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

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