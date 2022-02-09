Коли я доповідав Зеленському, президент у кабінеті завжди був не сам, - Бурба

Перша зустріч Василя Бурби, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016–2020 роках, із президентом України Володимиром Зеленським відбулася у травні 2019 року і тривала кілька годин.

Про це Бурба розповів в інтерв'ю Дмитрові Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Це було десь за 10 днів після інавгурації, я готувався, хотів показати президенту не хто такий керівник розвідки, а чим вона займається. Відповідно, я прийшов і доповів трохи, на 10–20%, як я не доповідав постійно. Я трохи пішов в історію, розповів про особовий склад, про якість та завдання, які ми виконуємо. Це було дві чи три години. Він був із [тодішнім главою Адміністрації Президента Андрієм] Богданом. Він уважно слухав. Мені, мабуть, пощастило. Я був одним із перших доповідачів, це було об 11 годині дня, напевно, він не був сильно втомленим", – розповів Бурба.

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Він зазначив, що президент – його ровесник. За словами ексглави ГУР, цю обставину теж обговорювали під час їхньої першої зустрічі.



"Мене президент запитував, скільки часу я на посаді, цікавився цим. Яке враження? На той момент враження, що це керівник, який хоче збагнути. Не можу сказати, що він усе зрозумів, бо ви знаєте, найдорожчий продукт у світі – це інформація. Ба більше, якщо її (інформації) багато, то нею можна отруїтися", – сказав ексначальник ГУР.



За словами Бурби, на цій зустрічі його завдання полягало в тому, щоб "не отруїти президента інформацією, а донести головні посилання".



"Ми, ворог, які сили та засоби є, щоб цього ворога якщо не перемогти, то хоча б дізнатися про нього багато", – пояснив Бурба.

Водночас Бурба розповів що під час доповідей президенту Володимирові Зеленському той у кабінеті завжди був не сам.

"Я раз на тиждень маю канал доведення до президента. Є доповідь моя. Вона стосується всіх питань – тактичних, оперативно-тактичних, стратегічних. Ну і, звісно, повідомляю про проведення операцій", – розповів Бурба про формат взаємодії із президентом.

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"Коли ви повідомляєте раз на тиждень, президент не сам у кабінеті сидить?" – запитав журналіст.



"Ні, не сам, – відповів Бурба. – Перша моя доповідь уже була з кимось. Із [тодішнім главою Офісу президента Андрієм] Богданом. Починаючи із 2020 року, третього – четвертого місяця, уже був і заступник глави Офісу президента [Роман] Машовець, і керівник комітету з розвідки [при президенті України Руслан] Демченко, і вже замість Богдана [новий керівник Офісу президента Андрій] Єрмак, ну і помічниця президента (чи хто там вона – я так її посади й не знаю) Марія Левченко. Вони були в кабінеті".



Гордон сказав, що всі президенти України, із якими він спілкувався, розповідали йому, що завжди слухали доповіді керівників розвідки віч-на-віч. Про це журналісту говорили колишні керівники українських спецслужб.



"Мені говорили керівники спецслужб наші колишні, що доповідали всім президентам завжди віч-на-віч. Навіть [президенту-утікачу Вікторові] Януковичу", – сказав Гордон і запитав у Бурби, як він доповідав п'ятому президенту Петрові Порошенку. Бурба відповів, що в кабінеті Порошенка під час доповіді був сам.



Колишній керівник ГУР розповів, що спочатку уточнював у Зеленського, чи можна доповідати йому у присутності інших осіб.



"Я у президента в перші дні, уперше, звісно, запитував: "Шановний пане президенте, мою доповідь дозволяєте при людях?" Якби він сказав "ні", я б відповів: "Давайте я почекаю". Вони виходять – і я тоді заходжу. Президент України, зрозумійте, він – Верховний головнокомандувач, мені дали команду: "Доповідай!" – розповів Бурба.



У зв'язку із цим, на його думку, є запитання до Служби безпеки України, яка відповідає за контррозвідувальне забезпечення роботи органів влади.



"Тут цікаве запитання до Служби безпеки. Контррозвідувальне забезпечення органів влади – за Службою безпеки. Грубо кажучи, є оперативний співробітник у центральному апараті, у департаменті військової контррозвідки, який займається, зокрема, Офісом президента. Він має знати про всіх, хто там є, і найголовніше – не допустити порушення закону. Тобто всі мають бути з допусками [до держтаємниці]. Він має володіти [інформацією] та доповідати президентові про те, що є люди, які не мають допуску [до держтаємниці] в кабінеті. Тобто якщо я приходжу, або міністр внутрішніх справ приходить, або міністр оборони, ми не маємо запитувати: "Чи маєш ти допуск?" – сказав Бурба.



Гордон запитав у співрозмовника, чому, на його думку, так відбувалося. "Він що, боїться сам у кабінеті залишатися? Що відбувається? Чому потрібна така компанія?" – звернувся журналіст до Бурби.



"Я не знаю. Не можу відповісти", – сказав колишній начальник ГУР.