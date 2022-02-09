Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ. ФОТО
Сьогодні три великі десантні кораблі 71 бригади Балтійського флоту РФ увійшли до Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".
Перші три ВДК (великий десантний корабель. - Ред.) – "Калининград" (102), "Минск" (127) та "Королев" (130) проєкту 775 "Ропуча" близько опівночі пройшли у чорноморські води.
Зазначається, що друга трійка ВДК Північного флоту РФ – "Петр Моргунов", "Георгий победоносец" та "Оленегорский горняк" мають увійти до нашого регіону сьогодні.
Топ коментарі
+43 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар09.02.2022 10:46 Відповісти Посилання
+39 18c49ed2
показати весь коментар09.02.2022 10:53 Відповісти Посилання
+35 Valter Valter
показати весь коментар09.02.2022 10:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
перший дівізіон Нептунів буде готовий тільки в квітні
Удовлетворены?
конвенция Монтре,
к сожалению
Азовское море по договору - внутреннее море Украины и России, следовательно, заход военных кораблей третьих стран с разрешения Украины и России
Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».
Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.
Аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.
Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
Ан-2 с максимальной скоростью 258 км в час принять за боевой самолет могли только армяне
вот из Миг-21 со скоростью 2 500 км можно сделать очень зачетный беспилотник
в восточноевропейских странах НАТО Миг-21 как раз выводится из вооружения,
мозговитые эстоонцы легко могут сделать к нему софт
то, о чем мы договорились, еще даже не разработано !
это - АФЕРА !!!!
Россия основательно готовит casus belli с участием ударного БПЛА
В последние недели мы можем наблюдать за тем, насколько истерично Россия пытается реализовать самые разные сценарии в формате casus belli и одним из весьма активно используемых направлений для российской пропаганды является тема с БПЛА.
Только в этом году российская пропаганда и её марионетки в Беларуси сгенерировали несколько примитивных фейков, но достаточно действенных для внутреннего потребления в самой России и Беларуси.
Прежде всего, напомню, что 2 февраля я опубликовал материал "https://zloy-odessit.livejournal.com/3738372.html Российская пропаганда решила использовать в качестве casus belli фактор ударного БПЛА " в котором сообщил о сценарии России задействовать для дискредитации Украины применение ударного БПЛА против, например, гражданских лиц. И в этой статье я отмечал, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3697376.html у России есть в наличие останки сбитого БПЛА Bayraktar TB2 . Но, помимо останков БПЛА у России, благодаря участию в конфликтах в Сирии и Ливии имеются и элементы турецких боеприпасов, использованных данными беспилотниками, причём, порою, даже по российских объектам, таким как ЗРПК "Панцирь-С1".
И вот, уже 3 февраля Россия, через Беларусь развернула масштабное фейк-форсирование информационного пространства сообщением о том, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3740161.html украинский БПЛА проник вглубь Беларуси для проведения разведки. Данный фейк не выдерживал элементарной критики и очень быстро был развенчан . А некоторое время спустя и вовсе выяснилось, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3741334.html сбитый в Беларуси "украинский" БПЛА оказался кустарной поделкой оккупантов .
Но, во внутреннем информационном пространстве России и Беларуси эта информация осталась неопровержимой и фактор информационного железного занавеса, побудил авторов фейка его развивать дальше, не смотря на то, что за пределами этого занавеса они выглядели крайне глупо.
И вот, 8 февраля, https://zloy-odessit.livejournal.com/3744121.html Беларусь в интересах России, предварительно обвинив Украину в "нарушении" воздушного пространства взялась за Латвию, заявив, что латвийский Ан-2 нарушил воздушное пространство РБ . Разумеется, этот фейк был так же развенчан. Но отчётливо видно то, что российская пропаганда посредством своих марионеток в Беларуси и на оккупированных территориях Украины всячески пытается разыграть карту нарушения воздушного пространства и угрозу БПЛА.
И в данном контексте я в очередной раз вынужден вспомнить свой материал от 18 декабря 2021 года, посвящённый https://zloy-odessit.livejournal.com/3697376.html наличию у России останков ударного БПЛА Bayraktar TB2, заполученного россиянами от военного преступника Халифы Хафтара .
Дело в том, что в 2020 году в сером сегменте России уже раскручивали фейк о том, что Армения устроила "геноцид" азербайджанским БПЛА Bayraktar TB2. Вот только в основном, в этих сообщениях использовались фото сбитых в Ливии БПЛА Bayraktar TB2, но никак не в Карабахе.
Так же в СМИ ссылались на видео, опубликованное тогда армянской стороной, которая регулярно публиковала фейки и нагло врала о ходе боевых действий, на котором было изображено несколько элементов БПЛА Bayraktar TB2, якобы сбитых в ходе боевых действий в Карабахе. Но, возникал вопрос, если у вас в руках появились эти элементы "сбитого" БПЛА Bayraktar TB2, то где сам беспилотник?
На сегодняшний день нет достоверной, официальной информации об уничтожении в ходе 44-х дневной войны в Карабахе БПЛА Bayraktar TB2. Это обусловлено тем, что данные БПЛА использовались крайне осторожно. Но откуда у армянской стороны тогда оказались элементы БПЛА Bayraktar TB2?
Всё просто, Россия, у которой останки БПЛА Bayraktar TB2 оказались в наличие в середине 2020 из Ливии, передала часть из них Еревану, для формирования ура-патриотических фейков. И, аналогично эти останки могут быть переданы в равной степени как марионеткам оккупантов в "ДНР-ЛНР", так и в Беларусь, дабы создать необходимый фон для casus belli.
Разумеется, не исключается, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3733998.html для провокации могут использовать и другие иностранные вооружения , тем более что на 11 февраля https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин организовал пресс-конференцию с попыткой привлечения иностранных журналистов .
нужно учитывать ПВО самих корыт и их сопровождения.
т.е. 72 ракет дивизиона хватит на две-три массированных атаки.... и все,
дальше - Крадивництво !
Так не мусить бути !!!!!!!!!!!!!
таке враження що кроти йому весь час насвистують на вушко:
"всьо чікі-піки, замьотано, війни не буде, здаш Ордлу й Україну по тихому під тиском..."
"Нашему царю показали фигу. Не простим обиды врагу! Умрем все как один."