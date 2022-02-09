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Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ. ФОТО

Сьогодні три великі десантні кораблі 71 бригади Балтійського флоту РФ увійшли до Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Перші три ВДК (великий десантний корабель. - Ред.) – "Калининград" (102), "Минск" (127) та "Королев" (130) проєкту 775 "Ропуча" близько опівночі пройшли у чорноморські води.

Зазначається, що друга трійка ВДК Північного флоту РФ – "Петр Моргунов", "Георгий победоносец" та "Оленегорский горняк" мають увійти до нашого регіону сьогодні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ розпочала великі військові навчання у Чорному морі

Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ 01
Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ 02
Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ 03
Фото: Думская

корабель (1618) росія (66431) Чорноморський флот рф (626)


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Топ коментарі
+43
ракеты "Нептун" где, Зеля?.. Порошенко украл?.. засланец квартал-овец
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09.02.2022 10:46 Відповісти
+39
Та да. "Нептуны"сейчас нужны как воздух. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
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09.02.2022 10:53 Відповісти
+35
Десантные корабли ето хорошо. Есть возможно потопить всех кацапов с техникой оптом чтобы не гоняться за ними по всем полям
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09.02.2022 10:48 Відповісти
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09.02.2022 10:43 Відповісти
Хоть бы не затонула а то ещё карточку ПС найдут в трюмах этих колымаг друшлаков
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09.02.2022 11:39 Відповісти
ракеты "Нептун" где, Зеля?.. Порошенко украл?.. засланец квартал-овец
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09.02.2022 10:46 Відповісти
шоколадний глаз путіна сказав зупинить
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09.02.2022 10:47 Відповісти
думаю попадание хотя бы одной ракеты ниже ватер-линии потопит кацапский корабль.
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09.02.2022 10:48 Відповісти
Ну, ПКР не имеют привычки херачить ниже ватерлинии. Проект 775 - это корабли второго ранга водоизмещением 4 тыс тонн. Одного попадания Нептуна хватит.
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09.02.2022 10:57 Відповісти
Закладку твою захватят, будешь её вечно искать в вечной мерзлоте хантымансийска.
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09.02.2022 12:00 Відповісти
Каким образом, если ракеты попадуть и корабли потопят?
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09.02.2022 12:03 Відповісти
Та да. "Нептуны"сейчас нужны как воздух. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике.
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09.02.2022 10:53 Відповісти
это не кашерно! Нужно сделать повторное обрезание... но по самые уши!
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09.02.2022 11:07 Відповісти
Крашенки это когда одно в сейф, чтоб стало синим, а второе в кипяток, чтоб стало красным?
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09.02.2022 12:14 Відповісти
Ракетную программу нелох остановил, что бы ни один кацап не пострадал от применения Нептуна или ОТРК "Грома"
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09.02.2022 11:13 Відповісти
Десантные корабли ето хорошо. Есть возможно потопить всех кацапов с техникой оптом чтобы не гоняться за ними по всем полям
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09.02.2022 10:48 Відповісти
Чим топить будите .???
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09.02.2022 11:43 Відповісти
Гаубицами.
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09.02.2022 13:03 Відповісти
На жаль ,весь берег артилерія не прикриє ......
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09.02.2022 13:36 Відповісти
хєраубіцами...

перший дівізіон Нептунів буде готовий тільки в квітні
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09.02.2022 14:06 Відповісти
Другий дивізіон. Перший вже є на бойовому чергуванні. Спасибі Турчинову з Порошенком.
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09.02.2022 14:47 Відповісти
на бойовому чергуванні лише з квітня.... спасібо ЗЄ-лєчке за провал оборонзамовлення
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09.02.2022 14:57 Відповісти
точно. Ситуація ще гірша. Триндець якийсь..
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09.02.2022 15:34 Відповісти
Эрдоган мог бы помочь Украине, мог бы перекрыть Босфор пролив.
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09.02.2022 10:50 Відповісти
По міжнародним угодам - не може!
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09.02.2022 10:54 Відповісти
Які угоди після 2014 року? Сказав би що екологи забороняють, не фарбовані корита та забрудняють Чорне море. Гібридних причин море.
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09.02.2022 10:58 Відповісти
Не может. Со стороны Эрдогана это будет такое же нарушение международных норм, как и для Путина война в Украине.
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09.02.2022 11:41 Відповісти
а яка реакція? все та ж мантра: усьо спокійно, кацапи не мають ударного угрупування
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09.02.2022 10:55 Відповісти
Большое спасибо Турции от Украины.Миротворцы прогибающиеся.
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09.02.2022 10:59 Відповісти
Осталось бездарное руководство страной которое и привело к тому что все Вами выше перечисленые стали относится так к Украине.
Удовлетворены?
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09.02.2022 11:35 Відповісти
А что турки могли сделать? Перекрывать Босфор в этом случае они не имели права.
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09.02.2022 11:33 Відповісти
Не знаю что могли они сделать,но что-то могли.
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09.02.2022 11:36 Відповісти
По крайней мере открыть историю.Только СССР за времья мира участвовало у более чем 50-ти войнах,хуйло уже более чем в пяти и на этом не успокоится.И все прекрасно понимают что на захвате Украины мокшандия не остановится тем более что им в тихушку подмахивает и Германия так и за столетия не отказалась от мирового господства.Что думаете что после захвата Украины они остановятся?Да нет снова начнут передел стран находящихся между Германией и мокшандией.
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09.02.2022 12:05 Відповісти
Что именно? Перекрыть Босфор? Так все цари рассеи стремилились завоевать эти проливы. И нынешняя РФ спит и видит получить над ними контроль. Это оочень хороший повод для Путина начать войну, вот и причина налицо. Никто не хочет и не будет делать резких телодвижений. Никто.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Незнаю.Я просто не верю что в статусе пользовании проливом нету обговорено что в случае угрозы пролив может быть закрыт для тех кто несет угрозу.
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09.02.2022 11:58 Відповісти
Ну давайте будем серьезнее. Для самой Турции или союзников по НАТО, есть НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ угроза? Вот и весь ответ на вопрос. Это то же самое-вторгнуться в Украину или в Эстонию и какая будет реакция НАТО в том или ином случае.
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09.02.2022 12:11 Відповісти
Если чесно то никакой.Так как каких либо действий надо согласие всех стран членов НАТО в том числе Германии,Франции и даже Венгрии с Румынией.Так что нато натом а разделу европы быть.Да и на прибалтийские страны фашисты насерут также как и на Украину ради газовой трубы.
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09.02.2022 12:24 Відповісти
Да, там именно так и оговорено. Что турки могут закрыть пролив только в случае военной угрозы самой Турции.
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09.02.2022 12:11 Відповісти
и военным кораблям воюющих черноморских стран в случае войны

конвенция Монтре,
к сожалению
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09.02.2022 14:28 Відповісти
Ну официально пока что паРаша ни с кем не воюет.
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09.02.2022 14:48 Відповісти
саме так
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09.02.2022 14:58 Відповісти
Данілов скаже що мокшани просто хочуть половити рибу, з вудками, всім складом кримського гарнізону.
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09.02.2022 11:00 Відповісти
Сейчас нам Зеленский и Резник расскажут "не надо нагнетать". Что это туристический круиз от Шойгу для "отличников боевой и политической подготовки"
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09.02.2022 11:00 Відповісти
нужно нагнетать и одновременно готовиться, а зеля не нагнетает и не готовится...
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09.02.2022 11:08 Відповісти
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09.02.2022 11:01 Відповісти
А у нас Нептуни на випробуваннях. Краза не підійшла юзають Татру, те що дві автомобільні платформи можна одночасно випробовувати і вибрати кращу, дибіли, звісно ж не знають. Хоча може не дибіли?
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09.02.2022 11:02 Відповісти
Можно было их поставить просто на платформе как американские "Патриот" и тягать седельными тягачами. Или сделать вариант в контейнере. Варианты есть, желания у зелени нет.
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09.02.2022 11:09 Відповісти
а когда НАТО в Азов будет заходить??
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09.02.2022 11:07 Відповісти
Пуйло, ты?
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09.02.2022 16:21 Відповісти
когда бриты достроят свои базы в Бердянске и Очакове
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09.02.2022 11:28 Відповісти
никогда.

Азовское море по договору - внутреннее море Украины и России, следовательно, заход военных кораблей третьих стран с разрешения Украины и России
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09.02.2022 14:37 Відповісти
Давно пора денонсировать
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09.02.2022 16:20 Відповісти
поповнити цвинтар затоплених цапських кораблів хочуть?
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09.02.2022 11:11 Відповісти
***** считает, что это стихотворное руководство в честь Ленина написано.
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09.02.2022 11:20 Відповісти
та плевать на них
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09.02.2022 11:18 Відповісти
главное чтобы зеля не струхнул и не побежал что-то подписывать (если уже не подписал)
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09.02.2022 11:19 Відповісти
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09.02.2022 11:24 Відповісти
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09.02.2022 11:31 Відповісти
Российские военные тайно опробовали новые способы поражения украинских систем ПВО с помощью советских бипланов Ан-2.

Российские силы тренируются в использовании устаревших бипланов в качестве ложных целей, доставляя их к линии фронта, чтобы вывести из строя украинские системы ПВО. На недавних видео, размещенных в социальных сетях, видна почти дюжина самолетов Ан-2 во время учений в приграничных районах России с Украиной».

Принцип операции предельно прост: несколько «кукурузников» поднимаются в воздух и пытаются прорвать границу с Украиной, что привлечет внимание украинской стороны. В результате самолеты будут сбиты средствами ПВО, позиции которых мгновенно отследят бортовые исследовательские средства. Впоследствии данные о местонахождении украинских зенитно-ракетных установок будут переданы в авиацию и ракетные войска России.

Аналогичный подход использовался во время войны между Арменией и Азербайджаном осенью 2020 года.
Подготовительные работы в связи с превращением самолетов Ан-2 в беспилотники и применением их для этих целей начали осуществляться с 2013 года в строгих секретных условиях.
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09.02.2022 11:43 Відповісти
Идея прикольная, но даже если это будет очень много беспилотных бипланов Ан-2 с разведывательной аппаратурой, то их легко снимут вертолетами. Снимать такие тихоходные цели средствами основной ПВО могли додуматься только тупые и очень горячие армяне.
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09.02.2022 12:22 Відповісти
+ 100 !

Ан-2 с максимальной скоростью 258 км в час принять за боевой самолет могли только армяне

вот из Миг-21 со скоростью 2 500 км можно сделать очень зачетный беспилотник
в восточноевропейских странах НАТО Миг-21 как раз выводится из вооружения,
мозговитые эстоонцы легко могут сделать к нему софт
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09.02.2022 14:46 Відповісти
А ракеты противокаребельные из Британии пока не пришли к чёрному морю😢.
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09.02.2022 11:44 Відповісти
какие британские противокорабельные ракеты ?

то, о чем мы договорились, еще даже не разработано !
это - АФЕРА !!!!
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09.02.2022 14:47 Відповісти
https://zloy-odessit.livejournal.com/profile?utm_medium=endless_scroll https://zloy-odessit.livejournal.com/?utm_medium=endless_scroll zloy_odessit
Россия основательно готовит casus belli с участием ударного БПЛА

В последние недели мы можем наблюдать за тем, насколько истерично Россия пытается реализовать самые разные сценарии в формате casus belli и одним из весьма активно используемых направлений для российской пропаганды является тема с БПЛА.



Только в этом году российская пропаганда и её марионетки в Беларуси сгенерировали несколько примитивных фейков, но достаточно действенных для внутреннего потребления в самой России и Беларуси.



Прежде всего, напомню, что 2 февраля я опубликовал материал "https://zloy-odessit.livejournal.com/3738372.html Российская пропаганда решила использовать в качестве casus belli фактор ударного БПЛА " в котором сообщил о сценарии России задействовать для дискредитации Украины применение ударного БПЛА против, например, гражданских лиц. И в этой статье я отмечал, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3697376.html у России есть в наличие останки сбитого БПЛА Bayraktar TB2 . Но, помимо останков БПЛА у России, благодаря участию в конфликтах в Сирии и Ливии имеются и элементы турецких боеприпасов, использованных данными беспилотниками, причём, порою, даже по российских объектам, таким как ЗРПК "Панцирь-С1".




И вот, уже 3 февраля Россия, через Беларусь развернула масштабное фейк-форсирование информационного пространства сообщением о том, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3740161.html украинский БПЛА проник вглубь Беларуси для проведения разведки. Данный фейк не выдерживал элементарной критики и очень быстро был развенчан . А некоторое время спустя и вовсе выяснилось, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3741334.html сбитый в Беларуси "украинский" БПЛА оказался кустарной поделкой оккупантов .



Но, во внутреннем информационном пространстве России и Беларуси эта информация осталась неопровержимой и фактор информационного железного занавеса, побудил авторов фейка его развивать дальше, не смотря на то, что за пределами этого занавеса они выглядели крайне глупо.



И вот, 8 февраля, https://zloy-odessit.livejournal.com/3744121.html Беларусь в интересах России, предварительно обвинив Украину в "нарушении" воздушного пространства взялась за Латвию, заявив, что латвийский Ан-2 нарушил воздушное пространство РБ . Разумеется, этот фейк был так же развенчан. Но отчётливо видно то, что российская пропаганда посредством своих марионеток в Беларуси и на оккупированных территориях Украины всячески пытается разыграть карту нарушения воздушного пространства и угрозу БПЛА.



И в данном контексте я в очередной раз вынужден вспомнить свой материал от 18 декабря 2021 года, посвящённый https://zloy-odessit.livejournal.com/3697376.html наличию у России останков ударного БПЛА Bayraktar TB2, заполученного россиянами от военного преступника Халифы Хафтара .



Дело в том, что в 2020 году в сером сегменте России уже раскручивали фейк о том, что Армения устроила "геноцид" азербайджанским БПЛА Bayraktar TB2. Вот только в основном, в этих сообщениях использовались фото сбитых в Ливии БПЛА Bayraktar TB2, но никак не в Карабахе.



Так же в СМИ ссылались на видео, опубликованное тогда армянской стороной, которая регулярно публиковала фейки и нагло врала о ходе боевых действий, на котором было изображено несколько элементов БПЛА Bayraktar TB2, якобы сбитых в ходе боевых действий в Карабахе. Но, возникал вопрос, если у вас в руках появились эти элементы "сбитого" БПЛА Bayraktar TB2, то где сам беспилотник?



На сегодняшний день нет достоверной, официальной информации об уничтожении в ходе 44-х дневной войны в Карабахе БПЛА Bayraktar TB2. Это обусловлено тем, что данные БПЛА использовались крайне осторожно. Но откуда у армянской стороны тогда оказались элементы БПЛА Bayraktar TB2?



Всё просто, Россия, у которой останки БПЛА Bayraktar TB2 оказались в наличие в середине 2020 из Ливии, передала часть из них Еревану, для формирования ура-патриотических фейков. И, аналогично эти останки могут быть переданы в равной степени как марионеткам оккупантов в "ДНР-ЛНР", так и в Беларусь, дабы создать необходимый фон для casus belli.



Разумеется, не исключается, что https://zloy-odessit.livejournal.com/3733998.html для провокации могут использовать и другие иностранные вооружения , тем более что на 11 февраля https://zloy-odessit.livejournal.com/3741976.html так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин организовал пресс-конференцию с попыткой привлечения иностранных журналистов .
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09.02.2022 12:09 Відповісти
Один Нептун - один корабль. Но таварищ Путен не разрешил делать Нептуны
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09.02.2022 12:22 Відповісти
к сожалению, не все так оптимистично.
нужно учитывать ПВО самих корыт и их сопровождения.

т.е. 72 ракет дивизиона хватит на две-три массированных атаки.... и все,
дальше - Крадивництво !
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09.02.2022 14:52 Відповісти
Оманський зашквар у дії. Зеля і Х..ло діють в унісон. Один нагнітає другий робить вигляд що наляканий. але кожен веде свою роль один вимагає - другий здає бо робить так щоби не було іншого виходу. Роботу Верховної Ради заблоковано навмисно ....... щоби не втрутилась.
Так не мусить бути !!!!!!!!!!!!!
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09.02.2022 14:49 Відповісти
в тому й все, що зазвичай бздливий ЗЄ-лох веде себе напрочуд спокійно -

таке враження що кроти йому весь час насвистують на вушко:
"всьо чікі-піки, замьотано, війни не буде, здаш Ордлу й Україну по тихому під тиском..."
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09.02.2022 14:55 Відповісти
Из всех побед русского флота я помню только одну. Когда они утопили весь свой флот. Ну который "Врагу не сдается наш гордый Варяг..." Так что, Украина, берегись! Россияне будут топить свои железки безжалостно и беспощадно!

"Нашему царю показали фигу. Не простим обиды врагу! Умрем все как один."
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09.02.2022 19:54 Відповісти
вопрос какой хрен их пускают.........
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09.02.2022 22:58 Відповісти
а зеленый поц снова умоется.....
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10.02.2022 14:58 Відповісти
 
 