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Я проти роздачі смартфонів за мій рахунок. Це - популізм, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко про "Єбабусю" Зеленського

Я проти роздачі смартфонів за мій рахунок. Це - популізм, - ексглава правління

Роздача за кошт платників податків смартфонів - це популізм.

Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про те, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, передає Цензор.НЕТ.

"Я плачу податки. Я ПРОТИ роздачі смартфонів (гречки тощо) за мій рахунок. Я не голосував за це. Український народ НЕ давав такий мандат Президенту. Передайте це Президенту. Це - популізм в чистому виді. Давайте створимо хвилю тих, хто теж так вважає", - наголосив Прохоренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "$1,1 млрд - дорого у будь-якому разі", - "слуга народу" Бужанський про безкоштовні смартфони для пенсіонерів

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) телефон (535) популізм (53) Прохоренко (31)


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Топ коментарі
+54
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Корабельна сосна Ірина Аллахвердієва задекларувала грошовий подарунок у розмірі 14.5 млн гривень.

Приватбанк блокує картки українців, при отриманні переказу більше 5 тис. гривень, у рамках боротьби з відмиванням коштів.

Блд, як це прекрасно. Правда, зех…ба?
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09.02.2022 10:56 Відповісти
+35
Я пенсіонер і можу дозволити собі купити сматфон за власні кошти але користуюсь кнопочним. Чому?? А тому що по перше в мене слабкий зір навіть в окулярах +4!! По друге смартфон треба майже кожної доби заряджати або мати додатково сильну батарею для підзарядки !! А в сільській місцевості це ще не завжди добрий інтернет!! Від всіх виплат за дози від Ковід відмовляюсь як і від твого смарфона пане Наркоман!! Іді і відставку не позор державу!!
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09.02.2022 11:05 Відповісти
+33

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09.02.2022 10:59 Відповісти
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Як спостерігачі зможуть спостерігати за виборами у смартфоні?!
Цього не можна допускати - процедура повинна залишатися прозорою!
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09.02.2022 11:23 Відповісти
Я даже не хочу предполагать сколько на этом распилят бабла пока смартфоны дойдут доьнекоторых бабушек, но.
Обещать весной бабушкам смартфоны когда у тебя СЕЙЧАС на границах стоят две армии бахнутых на голову стран...
Скажите мне, блин, что я сплю и это просто дурной сон.
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09.02.2022 11:24 Відповісти
Главное даже не смартфоны и не зелина тысяча. Главное- навязывание ФСБ-шной "дии", вслед за которой будут "выборы" и "рехверендумы" по формулам }{уйла.
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09.02.2022 11:25 Відповісти
Допоможу проголосувати пенсіонерам по телефону на виборах президента.
Ще й принесу по кіло гречки кожному.
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09.02.2022 11:25 Відповісти
А потім дебіли думають, чому ціни ростуть
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09.02.2022 11:26 Відповісти
Ну ок раздали смартфоны, к ним еще нужно купит симку и платить довольно немало за инет и прочее, а пенсионерам лишние расходы не нужны.
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09.02.2022 11:27 Відповісти
Им и пенсии не нужны. Зачем?
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09.02.2022 11:46 Відповісти
Другое дело кнопочный телефон. Приобрёл, и симку покупать не надо, за тариф платить тоже. А без интернета в нём и так прожить можно. ))
Красота!
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09.02.2022 12:55 Відповісти
Кнопочные с тарифами по 75 грн в месяц себе бабули пооформляли, а в смартфоне такая шняга не прокатит. Думай что несешь!
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09.02.2022 13:41 Відповісти
Такое понятие, как сарказм, знакомо, не? ))
И где ты видел(а) тариф по 75 грн, даже чисто на кнопочный телефон, с отключённым пакетом на мобильный и-нет?
Или расценки на тарифы пятилетней давности вспомнил(а)?
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09.02.2022 21:20 Відповісти
У мене смарт на лайфі. 75₴.
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Хто б патякав але не злодюга з "газових хаПів"
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09.02.2022 11:30 Відповісти
Залежавшиеся на складе РРО - реализовал, теперь взялся за реализацию неликвидных смартфонов !
Вопрос: он преЗедент или торгаш !?
Может, пусть лучше зарегистрирует себе ФОП, установит РРО и спокойно торгует, а мы выберем нового Президента !?
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09.02.2022 11:31 Відповісти
Это уже идиотизм,а не популизм
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09.02.2022 11:32 Відповісти
****** потрібно щоб завалити рейтинг Бабці Жюлі. У своїх влажних хвантазіях радники Зє сподіваються привязати Петра до Мертвечука чи Чауса. А тепер у Юля просто перекуповують лкторат.
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09.02.2022 11:35 Відповісти
В Украине любое нормальное и полезное дело, готовы смешать с г. и нафантазировать бог знает чего.... продуктовые карточки для малоимущих ненужно- пускай лучше на хлебе и воде сидят, смартфоны не надо- а то ж держ.бюджет похудеет, дороги не нужны- там откаты же, а я люблю ездить по дорогам с "гидромассажем", "ковидную тысячу" не надо- плохая затея поддержать бизнес, тем-более что я в кино не хожу, никуда не летаю, книги не читаю и не собираюсь, обновлять поезда не нужно- мы привыкли и к нашим, с дыркой в толчке и с протекающей крышей во время дождя...
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09.02.2022 11:40 Відповісти
Ось і сиди за бугром і не вказуй нам що ми маємо робити.
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09.02.2022 13:38 Відповісти
Клоунада какая-то. Пенсы, те, которые потенциально смогут осилить сенсорный гаджет, его уже давно имеют, смартфон сейчас не роскошь. Многим дети/внуки свои устаревшие подогнали, многие купили сами. Те, кто остались на бабушкофонах или вообще без телефона, они им даром не нужны. Больше чем уверен, что на следующий день после вручения смартфона, родственники этих бабушек выставят его на OLX или в местном ломбарде. А мы с бюджета еще много лет будем пополнять эти сим-карты.
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09.02.2022 11:40 Відповісти
Вибори ! Голосування по телефону , ось кінцева мета . Дайте людям гроші на утеплення будинків . Ціна газу - космос . А взагалі " Я торчу зєльоний , как ти ниряєш "
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09.02.2022 11:40 Відповісти
Люди свої будинки повинны утеплювати самі. І бруд прибирати за собою...
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09.02.2022 11:49 Відповісти
Відкрий " зєльоний " кредити пільгові і більше нічого від тебе нетреба . Ми самі все решта зробимо . Зараз ,під ці кредити, виділяють копійки . Зате на смартфони близько 1 млрд дол буде . Ці тупоголові , поміняли місцями собі , голову і задницю !
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09.02.2022 12:38 Відповісти
Виділяють стільки, скільки можуть виділити. Були часи, коли і цього не виділяли.
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09.02.2022 12:42 Відповісти
В 1913 році взагалі не газу не було . І ніхто нічого не виділяв . На смартфони знайдуть ? На х.. мені смартфон ? Я не хочу за газ космічні гроші платити . Не хочу годувати каломойську бабу і її кунаків !
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09.02.2022 12:48 Відповісти
Не хочеш платити космічні ціни за газ- тоді мандруй до Путіна, там дешевше. А якщо хочеш до Європи, то поцікався про ціни на газ там.
В одному з тобою "погоджуюся": в 2013 році утеплювати будинки не було потреби. І ти думаю, що так буде завжди.
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09.02.2022 12:56 Відповісти
Шановний ! Я з Вами на тики не ходив . Стосовно Європи , не вчіть мене . Ще Вас можу повчити . Якщо Ви не розумієте прямої залежності , то я Вам не доктор . На утеплення неохідно затратити значно менше , ніж на газ . Державі не буде необхідності закупляти стільки газу у того ж москаля . Утеплення на роки . Значить держава роками буде економити . Та й взалі . Вчіться поваги до інших . Вчіться розмовляти . Бо мабуть , коли мати Вас просила вчитися , То Ви , Буквар курили .
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09.02.2022 13:30 Відповісти
Якщо на цьому не відмиють купу грошей та пенсіонерам дійсно буде користь від користуванням смертфоном, доступом до держпослуг і тд, то це непогана ідея. Проте Зеленський наобіцяв вже стільки, що виконати просто неможливо. Нове місто на чорному морю, завод в кожному місті, мільярд дерев, а тепер оце.
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09.02.2022 11:41 Відповісти
йде війна, грошей нема на армію, медицина в ж...., займають де можуть. і як добре розбазарювать державні гроші: інститут президента, 1000 (але не всім), смартфони (але не всім) кому хочу даю , записуйся в дію ,або ти ніхто ....
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09.02.2022 11:51 Відповісти
Соціальні видатки для того і існують, аби підтримувати не всіх, а тих, хто дійсно цього потребує. Я собі на смартфон заробив, і не звик жалітись на владу, бо практично не залежу від цих видатків. Дія іноді працює криво, проте сама ідея державних послуг у смартфоні - можливо єдина ініціатива президента, яку я всеціло підтримую.
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09.02.2022 12:10 Відповісти
Глаукома, артрит итд итп.

Пожилым людям тяжело в принципе пользоваться смартфон ом, попробуйте трясущимися руками что-то набрать, особенно если ещё и не видишь ничего.

Всё делается ради дии и выборов. Всё.

И лучше бы дали на оплату квартир, продукты, лекарства, мед помощь это гораздо нужнее людям, которые давно забыли о мясе.

Не говоря об армии и всем остальном. Нет у нас больше проблем?
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09.02.2022 12:21 Відповісти
А який може бути більш простий спосіб ціж через смартфон? Для прикладу, в мене є бабуля якій вже майже 80, і коли я їй показав, що зі смартфону можна робити відеодзвінки аби бачити мене, а не лише чути, вона знайшла сили і бажання навчитись це робити і зараз користується смартфоном, в певній мірі. Може я комусь відкрию секрет, проте в ******** смартфонах є інструменти і засоби для полегшення роботи для людей з проблемами зору і тд.

Коли пишуть про війну, інші проблеми і тд, мені просто стає нудно спілкуватись з обмеженими скигліями. Проблеми завжди є, і це не виправдання а би топтатись на місці, хто захоче скористатись можливістю, в тому числі витратити 1к грн на ліки - той знайде можливість.
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09.02.2022 12:35 Відповісти
Так так, в селі бабуся буде вчитись користуватись цим смартфон ом. Не кажучі вже як легко шазраям стане дуры и старих.

Ще раз, всю "пользу" дії нівелюють ризики, а їх достатньо.

Довіри до дії 0. І до голосування через дію.

І ще раз, ваша бабуся не самотня, а та бабуся яка не може їжі купити скіглійка?
Чи мати яка не має змогу лікувати онкохвору дитину і дивіться як повільно і болісно помирає її дитина.

А я наприклад ненавиджу людей без відчуття співчуття!
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09.02.2022 13:11 Відповісти
Скигліями я назваю людей типу вас, які постійно жаліються і всім незадоволені, навіть коли відкривається можливість покращення для життя. До чого тут голосування, або онкохворі діти - ось про це я і пишу, повна дурня не по темі.
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09.02.2022 13:22 Відповісти
А те що дітям поміч потрібніше ніж смартфони, як і пораненим військовим, які захищають вас.
Смартфон це не покращення, а повноцінне харчування покращення. Спочатку харчування. Потреби в пірамід масло такі для розвитку. Розвиток у тих хто задовольняє спочатку первинні потреби.

А по-друге президент, робить усе, щоб усі встановили цю дію і заради цього смартфон, заради контролю, заради голосування через смартфон.

Такі як я не скиглії, а люди здатні співчувати і бачити чужу біду, І СМАРТФОН то як за антуанеттою і тістечками. Коли люди голодують або втрачають життя за країну, або не отримують мед допомогу через недофінансування НАТЄ ВАМ СМАРТ і дивіться голодными очима на їжу.
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09.02.2022 13:35 Відповісти
Не продовжуйте, я благаю, це неможливо сприймати адекватно. Сподіваюсь, що ви всі свої кошти відправляєте на фронт і вам тоді не слід витрачати час на спілкування зі мною.
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09.02.2022 13:44 Відповісти
Це ваш брєд не можливо сприймати адекватно і ідею зі смартфон ом коли пенсы не можуть купити їжу або сплатити за хату, натє смартфон і дивіться на ковбасу р-розвиток.

І правда не відповідаєте мені.
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09.02.2022 13:53 Відповісти
Не надо так "заботится о пенсах", добрая вы наша!. Это самое настоящее унижение, а не забота... Не смогут справиться, руки дрожат, глаза не видят... Да многие бабушки и дедушки тебя за пояс заткнут, и правильно сделают! Потому что у них ум и опыт... И многие знакомы с компьютерами с 80-х, когда только появились в стране персоналки... Да, многим старикам трудно, потому что не нужны ни детям, ни внукам, к сожалению.. Прописаны у стариков, а не помогают, а из-за них субсидию не могут получить... Но к пенсии 80+ ежемесячно получают по 500грн., 75+ по 400 грн.. в этом году 75+ с июля - 450грн... Да, это немного ... но если бы государство с 90-х не строило олигархат, то возможно пенсионеры Украины жили так, как хотя бы в Польше
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09.02.2022 19:38 Відповісти
Це "покращення життя" схоже на купівлю нового галстука, коли ходиш у дірявих черевиках і в латаних штанях.
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10.02.2022 11:15 Відповісти
Ви мені нагадуєте тих пенсіонерок у відділенні банку, які не вміють користуватись банкоматом і сидять в загальній черзі по пів години до консультанта аби ті допомогли їм зняти тисячу гривень готівки. Так і уявляю, як вдома вони жаліють, що "напридумали банкоматів, кому вони потрібні, в мене мала пенсія і війна на сході".
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10.02.2022 11:34 Відповісти
Само по себе внедренние любой информатизации среди старого поколения не плохо, но учитывая украинские реалии коррупции и воровства, сразу понимаешь кто может "выиграть" тендер на госзакупки!
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09.02.2022 11:44 Відповісти
Вот с таким восприятием, внедрение всяких полезных начинаний превращается в елементарный пшик: еще ничего не сделано, но уже обос..но!
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09.02.2022 11:52 Відповісти
Давайте быть РЕАЛИСТАМИ! Прежде же что-либо НАЧИНАТЬ, нужно выстроить СИСТЕМУ которая не похерит ЛЮБЫЕ НАЧИНАНИЯ!
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09.02.2022 11:57 Відповісти
Расшифруйте словосочетание: "выстроить систему". Это что?
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09.02.2022 12:00 Відповісти
И чего тут расшифровывать? Когда есть ПОСТРОЕННАЯ СИСТЕМА, то не важно, кто является ее составляющими, результат окажется НУЖНЫМ.
Да, сейчас есть ВЫСТРОЕННАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ГОССИСТЕМА, но с полне предсказуемым ВОРОВСКИМ результатом и не важны желания и устремления ее "винтиков", она всех ПЕРЕЛОМАЕТ под себя!
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09.02.2022 12:05 Відповісти
І коли можна вибудувати таку систему, про яку ти говориш?
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09.02.2022 12:19 Відповісти
ВСЕ ВОЗМОЖНО, если ставить цель и идти к ней, только декларируемые цели и реальные совершенно РАЗНЫЕ и это называется ПОЛИТИКОЙ!
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09.02.2022 12:25 Відповісти
Теорія! На практиці, в Україні всі 30 років політики не було. А був грабунок держави окремими групами людей, які називали себе партіями (без ідеології, без програм, без бачення перспектив..) І будувалося те, що маємо сьогодні.
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09.02.2022 12:31 Відповісти
Так жизнь одних за счет других разве это последние 30 лет? Это почти вся история человеческой цивилизации. А вот искусство ЛОХОВАТЬ - это ПОЛИТИКА!
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09.02.2022 12:33 Відповісти
Вот с таким восприятием будет сдавать бабло только зесрань,причем та ,которая сама признается,что она за зекрысу...а это теперь очень и очень позорно )так что судьба ******* в лапках зескота
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09.02.2022 12:02 Відповісти
Да, тобі не поталанило! Бо ти не "зекриса". Ти -інша.
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09.02.2022 12:26 Відповісти
Эта власть и есть пшик, а все их начинания не на пользу украинцам
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09.02.2022 12:17 Відповісти
Для народу - всяка влада- пшик. Немає добрих царів.
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09.02.2022 12:22 Відповісти
Паркинсон, артрит, глаукома.... Попробуйте воспользоваться телефоном с такими болячками, насмешка.

Людям которые не едят мяса и рыбы дарят "миксер".

В стране проблем больше нет? Лучше бы детям больным помог!
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09.02.2022 12:25 Відповісти
Дело здесь не в ПОМОЩИ (кому бы то ни было), я вообще против любой БЕСКОРЫСТНОЙ ПОМОЩИ, особенно малым больным детям и умирающим старикам (за естественный отбор), просто это экономически правильное направление (в сторону безналичного оборота средств)!
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09.02.2022 12:31 Відповісти
Естественный отбор? Вам во времена пещерных людей тогда, а не в развито будущее где ценится жизнь каждого.
Социум и люди стали объединяться для взаимопомощи и в этом развитие.

А касаемо безнала это путь а) к тоталитарному контролю, где тебе могут в любой момент заблокировать счёт, забрать деньги в пользу страны ради светлого будущего или в пользу бени, который выводит деньги как хочет. И б) в Казахстане уже увидели люди что такое полный безнал.

Хотите пользуйтесь, но не заставляйте других
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09.02.2022 13:05 Відповісти
Что касается ОТБОРА, то это не значит нельзя помогать лечить болезни, просто когда болезнь серьезная (то тратить значительные средства на поддержание ЖАЛКОГО существования единиц -ГЛУПОСТЬ и ДУРОСТЬ, эти средства разумнее направить на другие ПОЛЕЗНЫЕ и ПЕРСПЕКТИВНЫЕ дела)! А страхи о "тотальном контроле" распускают ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ (налом - криминал). Если вас сегодня решать устранить, то сделают это куда проще (чем заблокинуют счета) просто упекут в каталажку или убьют и обзавут потом "террористом" (без всякого суда и следствия)!
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09.02.2022 13:37 Відповісти
Кто вы такой, чтобы решать чьё существование жалкое, а чьё нет? Вы были на месте этого человека или его родственников? Некоторые до конца очень любят жизнь и хотят жить не смотря ни на что? Там и дети есть... Я в шоке... Просто аморальные твари.

Вы читали Оруэла он коррупционер?
Цифровой тотализм в Китае УЖЕ.

Что у нас бени не выводят деньги из своих банков как хотят не банкротят не обворовывают вкладчиков?!

И да, видела я полный ваш безнал, в США после какого-то урагана отключили свет и люди даже хлебушка и воды чистой купить не могли, после чего всегда держат запас нала.

В Казахстане то что там у них было, протесты, отключили интернетик и все ни снять деньги ни купить.

У нас война реальна, а деньги по гарантирования вкладов возвращают не все, так шо не пишите бред.

И пока одни коррупционер прячут деньги в оффшорах, покупают, что хотят чушек дерут как хотят. Так что сказки про нью Васюк и не для меня.
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09.02.2022 13:50 Відповісти
Перед смертью не надышишся (как бы не хотелось жить - это все ИНСТИНКТ, программа природы) МЫ ВСЕ УМРЕМ (это факт, который очевидный и отрицать никак нельзя), а ЭМОЦИИ и ЧУВСТВА - это ЖИВОТНЫЕ ИНСТИНКТЫ, как бы современные соплежуи их не превозносили до небес, но они присущи все живым тварят, человека от животных отличает ИНТЕЛЛЕКТ (правда не все особи подвида ГОЛЫХ ОБЕЗЬЯН его, видимо, имеют). Решать будет не "КТО", а четко прописаный ПРОТОКОЛ о том когда помощь являетчя БЕССМЫСЛЕННОЙ и БКЗТОЛКОВОЙ! Что касается БЕЗНАЛА, то все зависит от стабильности СИСТЕМЫ. В Казахстане намеренно власть намеренно отрубила инет, ибо сильно ОБДЕЛАЛАСЬ! В лихии дни и НАЧИЧНОСТЬ имеет цену не выше туалетной бумаги. Расчеты происходять когда есть ГАРАНТИИ (платежеспособности) и не важно.ч то является ЭКВИВАЛЕНТОМ расчетов.
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09.02.2022 16:50 Відповісти
Короче-"кто возьмет билетов пачку ,тот получит водкачку"
Зебилов покупают за их же счет, лохотрон продолжается.
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09.02.2022 11:56 Відповісти
ПІСЛЯ ВЕЛИКОГО КРАДІВНИЦТВА в дороги і асфальт,
ДАЕШЬ велике СМАРТФОННЕ РОЗПИЛЬНИЦТВО із бракованих Китайських Гаджетів за ціною останнього айфону.... !!!
Треба ж чийсь мотлох реалізувати контрабандний.... А то шо? ЗДРЯ міняли там на Таможні своїх людей ставили??
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09.02.2022 12:14 Відповісти
все плохо, вера и молитва было лучше
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09.02.2022 12:29 Відповісти
Вот придурок!
Это не за твой счет, а за счет экономии Пенсионного фонда, после вакцинации пенсионеров!
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09.02.2022 12:29 Відповісти
Йому не потрібен смартфон? Це вже в НАБУ і БЕБ.
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09.02.2022 12:37 Відповісти
таки да, лучше уж каждому пенсионеру по бесплатному гробу. хоть украинские производители заработают. да и понадобятся точно всем.
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09.02.2022 12:42 Відповісти
Я знаю, как отвакцинировать 100% пенсионеров.
Объявить, что собираются раздавать Айфон 14.
Внуки заставят!
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09.02.2022 12:44 Відповісти
Сам старіти не збираєшся,маєш надію зустрітися з апостолом Пером у молодому віці?
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10.02.2022 08:13 Відповісти
Смотря что считать старостью. Если возраст, то мне уже за 60 лет.
А Пётр 9 тыс. лет ждал меня и еще подождёт, и мне и ему спешить некуда.
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10.02.2022 08:54 Відповісти
І кіля азіров прожив в Україні за 60 а мови так і не вивчив бо і не намагався стати українцем.
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10.02.2022 10:07 Відповісти
Если бы не "азiровка" его бы уже давно забыли.
Украинец, это тот кто на мовi розмовляє и делает гадости (или ничего полезного не делает). А я думал это тот, кто для Украины хорошие дела делает.
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10.02.2022 14:40 Відповісти
Жодного кацапа не зустрічав щоб любив і дбав про Україну,та й не зустріну,бо навіть ті ********** котрі дійсно вважають себе українцями вчать і шанують українську і відмовляються від фені.
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Значит не повезло!
Я наоборот. Закончил украинскую школу, но в семье говорят на родном, в Украине род наш живет минимум 300 лет (насколько удалось докопаться).
Из моего окружения, в 90-е на украинский в первую очередь перешли враги Украины, которые резали заводы на металлолом, уничтожали флору и фауну.
К стати "кацап" = "как-цап" (борода как у козла), это московиты татары, которые назвали себя русскими (русами).
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10.02.2022 14:56 Відповісти
Доречі кацап це кат-живодер,а що до рвдної то якраз твоєю рідною спілкується кіля азіров в себе в калузі,а шлепер иу ростові,якщо твоя родина там.
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10.02.2022 15:04 Відповісти
А я проти щоб на моїй шиї сиділо імпотентне газвидобування яке пограбувало країну своєю бездіяльністю.КОЗЛИ
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09.02.2022 12:46 Відповісти
А скільки ви заплатили податків в минулому році як що вважаєте що це ваші гроші
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09.02.2022 22:20 Відповісти
Надсилай офіціальнийлист,вкажи в ньому що ти за буй, і я відповім у законні терміни. А поки що ПТН-ПНХ.
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10.02.2022 08:07 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZX9_gwbYULi1BQDByGya2e3VCVBokx5TFaxpwC260cQ43cqpTMvfLEAH3zOgRvzf2RgJwxOhlx_jC73kGoPrdSG6FdVYhfsX3D_Zzl0kcHvIsjkO4O7LMp2khIIOtXzCpk&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7730676400291732?__cft__[0]=AZX9_gwbYULi1BQDByGya2e3VCVBokx5TFaxpwC260cQ43cqpTMvfLEAH3zOgRvzf2RgJwxOhlx_jC73kGoPrdSG6FdVYhfsX3D_Zzl0kcHvIsjkO4O7LMp2khIIOtXzCpk&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·



Для того, чтоб реализовать обещание Зе и купить всем вакцинированным 60-летним украинцам по смартфону понадобится порядка 15 миллиардов гривен. Или в два раза больше. Это зависит от параметров смартфона. Но уже известно, что это будет не iPhone и не Samsung. Максимум это будет смартфон от Xiaomi, Huawei или Realme. И главное будет не то, какая начинка смартфона и насколько он современен, а сумма отката. Пока в ОП живут надеждой на сумму в 20%. А это все же 3 миллиарда гривен или более 110 миллионов долларов. И такая сумма вместе с откатами за "Велике крадівництво" позволит безбедно жить в Дубае, Омане, Катаре или Бахрейне всей камарилье включая Зеленского, Трухина, Ермака и других функционеров этой квартальской гоп-компании. А всякие возможности в виде манипуляций с голосованием и всем остальным - это лишь приятный бонус для Зеленского. А в воздухе неудержимо завоняло миллиардом деревьев и 4000$ зарплаты каждому учителю.
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09.02.2022 12:50 Відповісти
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09.02.2022 12:55 Відповісти
Зеленский уже просто не знает как развалить экономику Украины. он возродил мутные коррупционные схемы, разворовывание бюджета поставлено на поток, огромные средства вылетают в трубу в различных бестолковых популистических программах, налоговый гнет мелкого и среднего бизнеса, нерациональное использование государственных ресурсов, и многое другое направленное на дестабилизацию Украины, и преступные действия в интересах страны-агрессора.
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09.02.2022 13:02 Відповісти
Та все "бородата бабушка" добре порахувала:спочатку зняли кіно"слуга народу",і виявилось що у нас 73% дебілів,які вирішили що зеленський буде таким же справедливим як Голобородько,а тепер ця сама "бабушка" хоче подарувати пенсіонерам смартфони,щоб потім запровадити онлайн голосування.Вгадайте з трьох разів :хто буде переможцем президентських виборів???
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09.02.2022 13:03 Відповісти
У 2014р їх було 54% росте країна?
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10.02.2022 08:17 Відповісти
Краще б ящик з черешенькою на кожні 5 пенсіонерів роздав!
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09.02.2022 13:28 Відповісти
Да как остановить этого любителя делать подарки за государственный счет? Так любишь старичков, вместе с Коломойским скиньтесь и покупайте, что хотите.
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09.02.2022 15:39 Відповісти
Эта халява пахнет подкупом к лояльности на выборах.Идиотизм выбрасывать деньги.То кулечки отменяем,то гаджеты покупаем,то 3 млрд. деревьев сажаем.Что мы употребляем,опять передоз?
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09.02.2022 17:48 Відповісти
А лекарства и вакцины за счёт налогоплательщиков тоже не надо¿не нужна тысяча не берите,не нужен смартфон не берите,не нужны бесплатные лекарства не берите.тратить на дороги не надо,какой то добил считает ,что дороги это не вклад в оборону-тогда возите боеприпасы на санях.каждый кито против пусть напишет сколько налогов заплатил стране в прошлом году
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09.02.2022 22:17 Відповісти
Почни з себе,скільки податків ти заплатив своєму *****.
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10.02.2022 08:19 Відповісти
уволенного хапугу забыли спросить.
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10.02.2022 01:31 Відповісти
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