Я проти роздачі смартфонів за мій рахунок. Це - популізм, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко про "Єбабусю" Зеленського
Роздача за кошт платників податків смартфонів - це популізм.
Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про те, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, передає Цензор.НЕТ.
"Я плачу податки. Я ПРОТИ роздачі смартфонів (гречки тощо) за мій рахунок. Я не голосував за це. Український народ НЕ давав такий мандат Президенту. Передайте це Президенту. Це - популізм в чистому виді. Давайте створимо хвилю тих, хто теж так вважає", - наголосив Прохоренко.
Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.
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Цього не можна допускати - процедура повинна залишатися прозорою!
Обещать весной бабушкам смартфоны когда у тебя СЕЙЧАС на границах стоят две армии бахнутых на голову стран...
Скажите мне, блин, что я сплю и это просто дурной сон.
Ще й принесу по кіло гречки кожному.
Красота!
И где ты видел(а) тариф по 75 грн, даже чисто на кнопочный телефон, с отключённым пакетом на мобильный и-нет?
Или расценки на тарифы пятилетней давности вспомнил(а)?
Вопрос: он преЗедент или торгаш !?
Может, пусть лучше зарегистрирует себе ФОП, установит РРО и спокойно торгует, а мы выберем нового Президента !?
В одному з тобою "погоджуюся": в 2013 році утеплювати будинки не було потреби. І ти думаю, що так буде завжди.
Пожилым людям тяжело в принципе пользоваться смартфон ом, попробуйте трясущимися руками что-то набрать, особенно если ещё и не видишь ничего.
Всё делается ради дии и выборов. Всё.
И лучше бы дали на оплату квартир, продукты, лекарства, мед помощь это гораздо нужнее людям, которые давно забыли о мясе.
Не говоря об армии и всем остальном. Нет у нас больше проблем?
Коли пишуть про війну, інші проблеми і тд, мені просто стає нудно спілкуватись з обмеженими скигліями. Проблеми завжди є, і це не виправдання а би топтатись на місці, хто захоче скористатись можливістю, в тому числі витратити 1к грн на ліки - той знайде можливість.
Ще раз, всю "пользу" дії нівелюють ризики, а їх достатньо.
Довіри до дії 0. І до голосування через дію.
І ще раз, ваша бабуся не самотня, а та бабуся яка не може їжі купити скіглійка?
Чи мати яка не має змогу лікувати онкохвору дитину і дивіться як повільно і болісно помирає її дитина.
А я наприклад ненавиджу людей без відчуття співчуття!
Смартфон це не покращення, а повноцінне харчування покращення. Спочатку харчування. Потреби в пірамід масло такі для розвитку. Розвиток у тих хто задовольняє спочатку первинні потреби.
А по-друге президент, робить усе, щоб усі встановили цю дію і заради цього смартфон, заради контролю, заради голосування через смартфон.
Такі як я не скиглії, а люди здатні співчувати і бачити чужу біду, І СМАРТФОН то як за антуанеттою і тістечками. Коли люди голодують або втрачають життя за країну, або не отримують мед допомогу через недофінансування НАТЄ ВАМ СМАРТ і дивіться голодными очима на їжу.
І правда не відповідаєте мені.
Да, сейчас есть ВЫСТРОЕННАЯ КОРРУПЦИОННАЯ ГОССИСТЕМА, но с полне предсказуемым ВОРОВСКИМ результатом и не важны желания и устремления ее "винтиков", она всех ПЕРЕЛОМАЕТ под себя!
Людям которые не едят мяса и рыбы дарят "миксер".
В стране проблем больше нет? Лучше бы детям больным помог!
Социум и люди стали объединяться для взаимопомощи и в этом развитие.
А касаемо безнала это путь а) к тоталитарному контролю, где тебе могут в любой момент заблокировать счёт, забрать деньги в пользу страны ради светлого будущего или в пользу бени, который выводит деньги как хочет. И б) в Казахстане уже увидели люди что такое полный безнал.
Хотите пользуйтесь, но не заставляйте других
Вы читали Оруэла он коррупционер?
Цифровой тотализм в Китае УЖЕ.
Что у нас бени не выводят деньги из своих банков как хотят не банкротят не обворовывают вкладчиков?!
И да, видела я полный ваш безнал, в США после какого-то урагана отключили свет и люди даже хлебушка и воды чистой купить не могли, после чего всегда держат запас нала.
В Казахстане то что там у них было, протесты, отключили интернетик и все ни снять деньги ни купить.
У нас война реальна, а деньги по гарантирования вкладов возвращают не все, так шо не пишите бред.
И пока одни коррупционер прячут деньги в оффшорах, покупают, что хотят чушек дерут как хотят. Так что сказки про нью Васюк и не для меня.
Зебилов покупают за их же счет, лохотрон продолжается.
ДАЕШЬ велике СМАРТФОННЕ РОЗПИЛЬНИЦТВО із бракованих Китайських Гаджетів за ціною останнього айфону.... !!!
Треба ж чийсь мотлох реалізувати контрабандний.... А то шо? ЗДРЯ міняли там на Таможні своїх людей ставили??
Это не за твой счет, а за счет экономии Пенсионного фонда, после вакцинации пенсионеров!
Объявить, что собираются раздавать Айфон 14.
Внуки заставят!
А Пётр 9 тыс. лет ждал меня и еще подождёт, и мне и ему спешить некуда.
Украинец, это тот кто на мовi розмовляє и делает гадости (или ничего полезного не делает). А я думал это тот, кто для Украины хорошие дела делает.
Я наоборот. Закончил украинскую школу, но в семье говорят на родном, в Украине род наш живет минимум 300 лет (насколько удалось докопаться).
Из моего окружения, в 90-е на украинский в первую очередь перешли враги Украины, которые резали заводы на металлолом, уничтожали флору и фауну.
К стати "кацап" = "как-цап" (борода как у козла), это московиты татары, которые назвали себя русскими (русами).
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7730676400291732?__cft__[0]=AZX9_gwbYULi1BQDByGya2e3VCVBokx5TFaxpwC260cQ43cqpTMvfLEAH3zOgRvzf2RgJwxOhlx_jC73kGoPrdSG6FdVYhfsX3D_Zzl0kcHvIsjkO4O7LMp2khIIOtXzCpk&__tn__=%2CO%2CP-R 44 мин. ·
Для того, чтоб реализовать обещание Зе и купить всем вакцинированным 60-летним украинцам по смартфону понадобится порядка 15 миллиардов гривен. Или в два раза больше. Это зависит от параметров смартфона. Но уже известно, что это будет не iPhone и не Samsung. Максимум это будет смартфон от Xiaomi, Huawei или Realme. И главное будет не то, какая начинка смартфона и насколько он современен, а сумма отката. Пока в ОП живут надеждой на сумму в 20%. А это все же 3 миллиарда гривен или более 110 миллионов долларов. И такая сумма вместе с откатами за "Велике крадівництво" позволит безбедно жить в Дубае, Омане, Катаре или Бахрейне всей камарилье включая Зеленского, Трухина, Ермака и других функционеров этой квартальской гоп-компании. А всякие возможности в виде манипуляций с голосованием и всем остальным - это лишь приятный бонус для Зеленского. А в воздухе неудержимо завоняло миллиардом деревьев и 4000$ зарплаты каждому учителю.