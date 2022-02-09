Я проти роздачі смартфонів за мій рахунок. Це - популізм, - ексглава правління "Укргазвидобування" Прохоренко про "Єбабусю" Зеленського

Роздача за кошт платників податків смартфонів - це популізм.

Про це заявив колишній голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, коментуючи ініціативу президента Володимира Зеленського про те, що навесні вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон, передає Цензор.НЕТ.

"Я плачу податки. Я ПРОТИ роздачі смартфонів (гречки тощо) за мій рахунок. Я не голосував за це. Український народ НЕ давав такий мандат Президенту. Передайте це Президенту. Це - популізм в чистому виді. Давайте створимо хвилю тих, хто теж так вважає", - наголосив Прохоренко.

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Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський оголосив, що навесні всі вакциновані українці старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. У "Слузі народу" порахували, що ця ініціатива буде коштувати Держбюджету $1,1 млрд.