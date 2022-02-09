Згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу, немає, - МЗС Польщі

Захід не готовий до компромісів із засадничих питань і не погодиться на те, щоб віддати Україну в створювану Росією сферу впливу.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, зараз ситуація дещо відрізняється від 1938 року зі спробами замирення агресора шляхом поступок.

"Польща активно домагається, щоб не повторити помилок 1930-х років, коли застосовувалася політика поступок, щоб заспокоїти агресивного актора. Ми добре знаємо, що застосування політики поступок в результаті не призводить до миру. Тому існує необхідність твердої політики стосовно Росії", - зазначив Пшидач.

Він також заперечив імовірність того, що Франція чи США можуть таємно піти на поступки Росії.

"Немає згоди, готовності піти на компроміси в засадничих питаннях. Нема згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу", - додав Пшидач.

Він запевнив, що Польща ні за що не погодиться на визнання окупації Криму і Донбасу, навіть якщо це буде готовий зробити Брюссель.

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