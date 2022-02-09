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Новини Війна
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Згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу, немає, - МЗС Польщі

Згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу, немає, - МЗС Польщі

Захід не готовий до компромісів із засадничих питань і не погодиться на те, щоб віддати Україну в створювану Росією сферу впливу.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, зараз ситуація дещо відрізняється від 1938 року зі спробами замирення агресора шляхом поступок.

"Польща активно домагається, щоб не повторити помилок 1930-х років, коли застосовувалася політика поступок, щоб заспокоїти агресивного актора. Ми добре знаємо, що застосування політики поступок в результаті не призводить до миру. Тому існує необхідність твердої політики стосовно Росії", - зазначив Пшидач.

Він також заперечив імовірність того, що Франція чи США можуть таємно піти на поступки Росії.

"Немає згоди, готовності піти на компроміси в засадничих питаннях. Нема згоди на те, щоб віддати Україну в створювані Росією сфери впливу", - додав Пшидач.

Він запевнив, що Польща ні за що не погодиться на визнання окупації Криму і Донбасу, навіть якщо це буде готовий зробити Брюссель.

Також читайте: Посилення НАТО: до Польщі прибули ще чотири військово-транспортні літаки з американськими десантниками

Автор: 

Польща (8662) росія (66431)


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Топ коментарі
+10
***** неогитлером уже поляки признали. Это радует.
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09.02.2022 11:13 Відповісти
+6
«Нужно понимать, что Российская империя не существует без Украины. Россия - несостоявшаяся и несчастная страна, русским нечем гордиться. Поэтому Кремль не может отступить без ничего...», - экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.
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09.02.2022 11:12 Відповісти
+5
Это в параллельное реальности так будет. В этой как раз путлера так восприняли как некрофила и насильника. Гордость им
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09.02.2022 11:19 Відповісти
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«Нужно понимать, что Российская империя не существует без Украины. Россия - несостоявшаяся и несчастная страна, русским нечем гордиться. Поэтому Кремль не может отступить без ничего...», - экс-министр иностранных дел Литвы Пятрас Вайтекунас.
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09.02.2022 11:12 Відповісти
недавно видел статьи, где кацапы начали усиленно искать свои корни в азии...
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09.02.2022 12:29 Відповісти
***** неогитлером уже поляки признали. Это радует.
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09.02.2022 11:13 Відповісти
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Нужно вооружаться, Надежда только на нас!
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09.02.2022 11:15 Відповісти
Это в параллельное реальности так будет. В этой как раз путлера так восприняли как некрофила и насильника. Гордость им
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09.02.2022 11:19 Відповісти
А если зе процитирует Лермонтова, то читатели на Западе будут считать кацапов грязными свиньями, рабским тупым скотом, правильно?
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09.02.2022 11:27 Відповісти
Позволить хрюсской пе@ерации вторгнуться в Украину, это как закрыть глаза на Судетскую область. Умные давно сделали выводы. Дурни и будущее руководство газпрома все надеются увидеть мир в глазах питуна.
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09.02.2022 11:23 Відповісти
Значит об этом идут переговоры и это только дело времени.Уже половина стран ЕС поддерживает мокшандию или держит нейтралитет.Но это пока и на сегодня а через месяц-два это же сао ЕС приподнесет Украину ***** на блюдечке из голубой каемочкой в виде дани.
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09.02.2022 11:40 Відповісти
P.S.Германия,Франция,Хорватия,Венгрия,Румыния уже гарантировали ***** что будут блокировать вступление Украины в НАТО а Германия,Франция и Румыния что не видать Украине членство в ЕС как своих ушей.И это только за два года правления ЗЕ.Осталось еще два года за которые наше правительство вообще изолирует от всего мирового сообщества.Все дела ненависного всеми Пророшенка сведены практически к НУЛЮ,
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09.02.2022 11:49 Відповісти
 
 