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Новини Війна
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Викрито харків'янина, якого завербували спецслужби РФ, коли він виїжджав на заробітки, - СБУ

Викрито харків'янина, якого завербували спецслужби РФ, коли він виїжджав на заробітки, - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України у Харківській області викрили місцевого мешканця, який був завербований російськими спецслужбами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що залучення харків’янина до конфіденційного співробітництва здійснювалось під час його виїзду в Росію на заробітки. При цьому представники іноземної спецслужби застосовували погрози та психологічний тиск.

"Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, російську спецслужбу цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після повернення нашого співвітчизника на Харківщину російські спецслужби вимагали виконання розвідувальних завдань через погрози репресіями стосовно його родичів, які залишилися в РФ.

Завдяки своєчасним діям співробітників СБУ вдалося запобігти передачі представникам країни-агресора відомостей, які могли завдати шкоди державній безпеці України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру жінці, яка "зливала" інформацію про дислокацію ЗСУ російським найманцям, - Донецька облпрокуратура. ФОТО

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада у формі шпигунства) Кримінального кодексу України, викритому громадянину України повідомлено про підозру.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (13052) ФСБ (1460) Харків (5740) шпигунство (1022)


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Ось тому треба заборонити нашим громадянам відвідувати Росію (як і росіянам відвідувати нашу країну (ну з дуже малочисельними виключеннями). Приклад же є, Ізраїль. Там визначено перелік країн-ворогів, за відвідування яких наступає кримінальна відповідальність.
А у нас усе соплі жують, братній народ, в усьому винен Кремль, подивитися в очі Звіру
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09.02.2022 11:37 Відповісти
Закройте границы с этой свинной помойкой
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09.02.2022 12:36 Відповісти
 
 