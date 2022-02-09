У МЗС РФ заявили про відсутність ознак вторгнення Росії в Україну

Жодних ознак "вторгнення" ва Україну не було.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Панкін, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

"От нагнітають щодо того, що Росія вторгнеться в Україну, хоча жодних ознак цього вторгнення не було, але нагнітається інформаційне поле дуже сильно", - зазначив дипломат.

Раніше директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що країнам Заходу настав час припинити "необґрунтовану антиросійську істерію і не доводити ситуацію до вкрай болючого для них загострення". За його словами, питання надання Росії правових гарантій безпеки через накопичену в російсько-західних відносинах "критичну масу" проблем набуло невідкладного характеру і посунуло на другий план низку інших важливих аспектів.

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В останні місяці на Заході і Києві лунають повідомлення про можливе вторгнення Росії, що готується, в Україну.