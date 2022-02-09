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У МЗС РФ заявили про відсутність ознак вторгнення Росії в Україну

У МЗС РФ заявили про відсутність ознак вторгнення Росії в Україну

Жодних ознак "вторгнення" ва Україну не було.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Панкін, виступаючи на майданчику клубу "Валдай".

"От нагнітають щодо того, що Росія вторгнеться в Україну, хоча жодних ознак цього вторгнення не було, але нагнітається інформаційне поле дуже сильно", - зазначив дипломат.

Раніше директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що країнам Заходу настав час припинити "необґрунтовану антиросійську істерію і не доводити ситуацію до вкрай болючого для них загострення". За його словами, питання надання Росії правових гарантій безпеки через накопичену в російсько-західних відносинах "критичну масу" проблем набуло невідкладного характеру і посунуло на другий план низку інших важливих аспектів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три великі десантні кораблі РФ увійшли до Чорного моря, друга трійка - на підході, - ЗМІ. ФОТО

В останні місяці на Заході і Києві лунають повідомлення про можливе вторгнення Росії, що готується, в Україну. 

вторгнення (380) МЗС рф (972) росія (66431)


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Топ коментарі
+16
РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Криму, РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Донбасу, РФ заявляла про відсутність ознак збиття Боїнга і т.д.
На яких д"білів це розраховано?
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09.02.2022 11:23 Відповісти
+14
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09.02.2022 11:32 Відповісти
+8
Кацапам верить нельзя!!!!
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09.02.2022 11:26 Відповісти
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Це пять! 🤣 А коли будуть, то скажуть?
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09.02.2022 11:21 Відповісти
Крым, куски Донбаса
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09.02.2022 12:16 Відповісти
ага, последние 8 лет: "ну фотографии советско-расейской военной техники, ну паспорта эрэфии, ну признания расейской салдатни, попавшей в плен.... но где доказательства?"
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09.02.2022 12:27 Відповісти
Блд яке ж тупе. Візьми хоть відоси Гіркина інших тіпа "руських шахтьорів" подивися. Хоча ні, це ж без мозку складно. Просто на#уй бот.
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09.02.2022 12:32 Відповісти
В Беларусь прибыл начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов.

Как сообщает https://tass.ru/armiya-i-opk/13654471 ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, "для контроля готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации к участию в совместных российско-белорусских учениях".

Ранее в Беларусь приезжал министр обороны России Сергей Шойгу.

Учения продлятся до 20 февраля.
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09.02.2022 11:22 Відповісти
РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Криму, РФ заявляла про відсутність ознак захоплення Донбасу, РФ заявляла про відсутність ознак збиття Боїнга і т.д.
На яких д"білів це розраховано?
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09.02.2022 11:23 Відповісти
полагаю, что на местных. у себя для своих про своё.
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09.02.2022 11:47 Відповісти
Ага, на "Валдае" ... А на прямых дебатах с нашим МЗС слабо такое ляпнуть?
Но дипломаты - нэрпы продуманные. Они не любят когда их в собственное говно мордой тычут, поэтому в подобные дебаты никогда не вступают. Только спичи перед лояльной аудиторией.
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09.02.2022 11:24 Відповісти
Кацапам верить нельзя!!!!
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09.02.2022 11:26 Відповісти
ніколи такого не було і ось знову
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09.02.2022 11:27 Відповісти
А вот в 2014-м перед оккупацией Крыма кацапы честно предупредили, что так и сделают.
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09.02.2022 11:32 Відповісти
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09.02.2022 11:32 Відповісти
«Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее власть в России, и что будет с моей страной через два--три поколения. Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно.»
(Иван Бунин).
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09.02.2022 11:34 Відповісти
... и женщин и детей вперёд не посылали, и сзади не крались?
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09.02.2022 11:34 Відповісти
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09.02.2022 11:34 Відповісти
15 тысяч трупов на Донбассе - не в счёт.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Ознак вторгнення не мае. Это военные из Забайкалья приехали к границе Украины на шашлыки, а десантные корабли Балтийского флота пришли в Черное море половить бычков.
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09.02.2022 12:35 Відповісти
Крым.
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09.02.2022 13:45 Відповісти
 
 