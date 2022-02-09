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Новини Коронавірус і карантин
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Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно, - Ляшко

Пацієнти з симптомами грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть відкривати е-лікарняний дистанційно, - Ляшко

Така процедура значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Пацієнти, які мають прояви грипу, гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або гострого респіраторного захворювання можуть відкрити електронний лікарняний без візиту до лікаря", - зазначив він.

За словами Ляшка, МОЗ розробило та видало наказ №233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках".

"За наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування", - пояснив глава МОЗ.

Міністр додав, що така процедура значно розвантажить лікарів та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу.

Також читайте: Кожен другий дорослий українець пройшов повний курс вакцинації проти COVID-19, - Ляшко

Автор: 

Ляшко Віктор (1519) лікарняний (124) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Сначала вдолбили населению мысль о том, что всякий насморк и кашель может оказаться смертельным. Население массово начало играть в игру "борьба за жизнь". Вот только в этой игре изрядно перенагрузили и без того скудные ресурсы здравоохранения. Кто-то блогодаря этому заработал новые миллионы и миллиарды. А обществу осталось разграбленное в "борьбе за жизнь" здравоохранение с измученными врачами, которые тоже начали задумываться о том, что если незначительный насморк, или давление скокнуло, то лучше поберечь себя и не выходить на работу. Ну и так называемая бесплатность вакцинации - тоже изрядная обманка. За нее заплатили и немало - из общего скудного бюджета здравоохранения. А запалатили за счет того, что те средства, которые ранее предполагалось тратить на всякие мелочи - хирургию, кардиологию, родовспоможение, онкологию, на скорую помощь.... - все это так или иначе было урезано. Вот что надо понимать
И потому - не стоит удивляться, если у приехавшей скорой вдруг не окажется нужного препарата или будет сломан нужный прибор. За препаратом можно быстренько в круглосуточную аптеку метнуться (если денюжка еще водится), а ЭКГ можно сделать и на следующий день - в поликинике или в платном центре. Да и делать особой нужды нет - если до завтра дожили, то и без ЭКГ перебиться можно.

(с) интернеты
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09.02.2022 11:28 Відповісти
+3
то бишь достаточно просто позвонить семейному, назвать симптомы и получить больничный, даже не болея при этом в реале?...
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09.02.2022 11:54 Відповісти
+2
І що дасть той тест? Вилікує чи що? А механізм електронного лікарняного не життєздатний тому що в основному сімейні лікарі телефон не дають,а якщо хто й дає то на дзвінки в більшості не відповідає, на питання чому- а в нас нескінченні черги і якщо ми ще й по телефону будем розмовляти то... На жаль Ляшко цього не знає, або не хоче знати,от і пишуть дурниці типу "при перших ознаках хвороби негайно звертайтесь до лікаря". Попробуйте звернутись негайно.
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09.02.2022 12:40 Відповісти
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Сначала вдолбили населению мысль о том, что всякий насморк и кашель может оказаться смертельным. Население массово начало играть в игру "борьба за жизнь". Вот только в этой игре изрядно перенагрузили и без того скудные ресурсы здравоохранения. Кто-то блогодаря этому заработал новые миллионы и миллиарды. А обществу осталось разграбленное в "борьбе за жизнь" здравоохранение с измученными врачами, которые тоже начали задумываться о том, что если незначительный насморк, или давление скокнуло, то лучше поберечь себя и не выходить на работу. Ну и так называемая бесплатность вакцинации - тоже изрядная обманка. За нее заплатили и немало - из общего скудного бюджета здравоохранения. А запалатили за счет того, что те средства, которые ранее предполагалось тратить на всякие мелочи - хирургию, кардиологию, родовспоможение, онкологию, на скорую помощь.... - все это так или иначе было урезано. Вот что надо понимать
И потому - не стоит удивляться, если у приехавшей скорой вдруг не окажется нужного препарата или будет сломан нужный прибор. За препаратом можно быстренько в круглосуточную аптеку метнуться (если денюжка еще водится), а ЭКГ можно сделать и на следующий день - в поликинике или в платном центре. Да и делать особой нужды нет - если до завтра дожили, то и без ЭКГ перебиться можно.

(с) интернеты
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09.02.2022 11:28 Відповісти
А закрывать електронный больничный без сдачи анализов и посещения ликаря можно?
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09.02.2022 11:34 Відповісти
Жартівник..
Через..."дію"
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09.02.2022 11:42 Відповісти
А якщо лікар слухавку не бере?
Доведеться помирати на роботі.
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09.02.2022 11:37 Відповісти
Якщо є температура...майструй до лікаря ,не дивлячись на черги, та вимагає експрес-тест.
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09.02.2022 11:41 Відповісти
Тобто, краще помирати в черзі...
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09.02.2022 11:42 Відповісти
400 гривен тест без очередей
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Так викликай "швидку"...яка мо приїде за 2..3 години
ПС ))))))В поліклініка спеціально створено "бокси"кабінети для прийому та тестування.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Потім, окрім температури, будуть ще синці на тілі.
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09.02.2022 11:48 Відповісти
І що дасть той тест? Вилікує чи що? А механізм електронного лікарняного не життєздатний тому що в основному сімейні лікарі телефон не дають,а якщо хто й дає то на дзвінки в більшості не відповідає, на питання чому- а в нас нескінченні черги і якщо ми ще й по телефону будем розмовляти то... На жаль Ляшко цього не знає, або не хоче знати,от і пишуть дурниці типу "при перших ознаках хвороби негайно звертайтесь до лікаря". Попробуйте звернутись негайно.
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09.02.2022 12:40 Відповісти
....з ознаками захворювання татемпературою.
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09.02.2022 11:47 Відповісти
то бишь достаточно просто позвонить семейному, назвать симптомы и получить больничный, даже не болея при этом в реале?...
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09.02.2022 11:54 Відповісти
так закрытие больничного по результатам вскрытия будут делать
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09.02.2022 12:30 Відповісти
 
 