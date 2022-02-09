УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3426 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 367 24

Є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом, - Кулеба

Є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом, - Кулеба

Кризу між Росією та Україною можна врегулювати дипломатичним шляхом. Санкції ЄС це теж частина дипломатичного шляху.

Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є шанси на врегулювання кризи дипломатичним шляхом. І ті санкції, які розробив ЄС, це теж частина дипломатичного шляху. Ці санкції розроблені у такий спосіб, щоб їх було застосовано у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України", - пояснив міністр.

Кулеба також нагадав низку грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей Росією.

"Масова паспортизація громадян України, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є чітким грубим порушенням логіки Мінських домовленостей. І хоча б за це певні санкції можна було б застосувати і раніше, і прямо зараз для того, щоб продемонструвати серйозність намірів та готовність до справді рішучих дій", - додав глава МЗС.

Також читайте: "Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - Кулеба

Автор: 

дипломатія (714) росія (66431) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Кулеба, между Украиной и рф война или криза?
Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
показати весь коментар
09.02.2022 11:33 Відповісти
+4
Ой дурак!
показати весь коментар
09.02.2022 11:33 Відповісти
+2
А что по-вашему должен заявлять дипломат на дипломатическом брифинге? Что путин-*****?
показати весь коментар
09.02.2022 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Либо шах помрет, либо ишак сдохнет
показати весь коментар
09.02.2022 11:32 Відповісти
Ой дурак!
показати весь коментар
09.02.2022 11:33 Відповісти
Звичайно ж є - після військової перемоги.
показати весь коментар
09.02.2022 11:33 Відповісти
Кулеба, между Украиной и рф война или криза?
Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
показати весь коментар
09.02.2022 11:33 Відповісти
Только ценой украинских интересов. Кулеба дегенерат или притворяется?
показати весь коментар
09.02.2022 11:34 Відповісти
ні! на зарплаті у куйла!
показати весь коментар
09.02.2022 13:52 Відповісти
А что по-вашему должен заявлять дипломат на дипломатическом брифинге? Что путин-*****?
показати весь коментар
09.02.2022 11:36 Відповісти
Повинен був позначити що в нас війна, яка триває вже 9 рік.
Кацапи окупували наші Крим і донбасс. Багато людей є вбитих та скалічених і т.д.
Схоже в голові у Кулеби війна скінчилася?
показати весь коментар
09.02.2022 12:22 Відповісти
Його зеля покусав.
показати весь коментар
09.02.2022 12:30 Відповісти
Вы не понимаете (собственно и не обязаны понимать) сути дипломатической работы.
То о чём вы пишите - верно, но уместно при обсуждении санкций против РФ, оказанию нам военной помощи и т.п.
А когда речь о ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ решении ситуации с реальной угрозой вторжения РФ - это совершенно не уместно.
Если вы решили с кем-то помириться, то начинаете разговор с обид и претензий?
показати весь коментар
09.02.2022 13:35 Відповісти
Помірітся? Яке може бути "діпломатіческое решеніє сітуації прі реальной угрозє вторженія РФ.."? Ви пропонуєте капітуляцію?
Ви при здоровому глузді?
Хай вторгаються, настав час вже розібратися з оккупантами, тим більше усі нам зараз допомогають.
Де те ******** СБУ, суки вони будуть колись працювати?
показати весь коментар
09.02.2022 21:11 Відповісти
Пример с "помириться" я привел НЕ в контексте дипломатического решения кризиса, а как абстрактный пример для понимания сути дипломатической работы.
Слово "помириться" в принципе не применимо по отношению к РФ.
На счет "пусть вторгаются" не согласен. ВСУ не в лучшем состоянии. А что вы хотели - Клоун-главнокомандующий ...
показати весь коментар
10.02.2022 09:24 Відповісти
Сайдик(представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
показати весь коментар
09.02.2022 11:37 Відповісти
Після того, як в Чорне море увійшли десантні кораблі у нас залишився один варіант - виграти цю війну.
показати весь коментар
09.02.2022 11:53 Відповісти
Конечно есть:
1) КАПИТУЛЯЦИЯ
2) ПОБЕДА!
О каком варианте упоминает этот "гусь-товарищ"?
Даже не сомневаюсь, что о первом!
показати весь коментар
09.02.2022 12:01 Відповісти
Минские соглашения - это и есть капитуляция.
Задача дипломата вывернуть их в удобный вид, чтобы и исполнить и чтобы не так много потерять.
показати весь коментар
09.02.2022 12:28 Відповісти
І що ми загубили після вересня 2014 р? Я не розглядаю відхід ЗСУ за наказом ЗенеЛоха з облаштованих позицій...
показати весь коментар
09.02.2022 12:35 Відповісти
Да, КАПИТУЛЯЦИЯ! И агрессор вполне мотивировано ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИИ, что не выполняются ее условия, поэтому грозится продолжить активные военные действия. Что тут непонятного? Чтоб не соблюдать условия капитуляции нужно быть говотым его ПОБЕДИТЬ!
показати весь коментар
09.02.2022 12:40 Відповісти
Сила Украины это основной шанс и единственный .
показати весь коментар
09.02.2022 12:06 Відповісти
Дипломатичного шляху повернути рашу в свої ** *ня не має, це шлях до заморожування війни на майбутнє. Захід знов йде на поводу раши, як після другої світової, погоджуючись з розділом Європи на два табори. Зе поспішає підписати хоч повну капітуляцію, аби залишитися на троні, інакше опиниться в тих самих VIP камерах, що побудував Молюска
показати весь коментар
09.02.2022 12:12 Відповісти
у нас з рашою кризи нема, від слова ЗОВСІМ......
воно на нас напало ще в 2014році
яка нах..й криза
яка дипломатія.
пішли нах...й разом з мінськом і все
показати весь коментар
09.02.2022 12:19 Відповісти
 
 