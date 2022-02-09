Є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом, - Кулеба

Кризу між Росією та Україною можна врегулювати дипломатичним шляхом. Санкції ЄС це теж частина дипломатичного шляху.

Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є шанси на врегулювання кризи дипломатичним шляхом. І ті санкції, які розробив ЄС, це теж частина дипломатичного шляху. Ці санкції розроблені у такий спосіб, щоб їх було застосовано у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України", - пояснив міністр.

Кулеба також нагадав низку грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей Росією.

"Масова паспортизація громадян України, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є чітким грубим порушенням логіки Мінських домовленостей. І хоча б за це певні санкції можна було б застосувати і раніше, і прямо зараз для того, щоб продемонструвати серйозність намірів та готовність до справді рішучих дій", - додав глава МЗС.

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