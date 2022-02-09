Є шанси на врегулювання кризи між РФ та Україною дипломатичним шляхом, - Кулеба
Кризу між Росією та Україною можна врегулювати дипломатичним шляхом. Санкції ЄС це теж частина дипломатичного шляху.
Про це під час брифінгу з міністром закордонних справ, ЄС та співробітництва Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом Буено заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі є шанси на врегулювання кризи дипломатичним шляхом. І ті санкції, які розробив ЄС, це теж частина дипломатичного шляху. Ці санкції розроблені у такий спосіб, щоб їх було застосовано у разі нової хвилі збройної агресії Росії проти України", - пояснив міністр.
Кулеба також нагадав низку грубих порушень міжнародного права та Мінських домовленостей Росією.
"Масова паспортизація громадян України, які проживають на території окремих районів Донецької та Луганської областей, є чітким грубим порушенням логіки Мінських домовленостей. І хоча б за це певні санкції можна було б застосувати і раніше, і прямо зараз для того, щоб продемонструвати серйозність намірів та готовність до справді рішучих дій", - додав глава МЗС.
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Кацапстан захватил Крым, часть Донбасса, убито 15 тыс. человек, а Кулеба это называет кризисом!!!
Кацапи окупували наші Крим і донбасс. Багато людей є вбитих та скалічених і т.д.
Схоже в голові у Кулеби війна скінчилася?
То о чём вы пишите - верно, но уместно при обсуждении санкций против РФ, оказанию нам военной помощи и т.п.
А когда речь о ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ решении ситуации с реальной угрозой вторжения РФ - это совершенно не уместно.
Если вы решили с кем-то помириться, то начинаете разговор с обид и претензий?
Ви при здоровому глузді?
Хай вторгаються, настав час вже розібратися з оккупантами, тим більше усі нам зараз допомогають.
Де те ******** СБУ, суки вони будуть колись працювати?
Слово "помириться" в принципе не применимо по отношению к РФ.
На счет "пусть вторгаются" не согласен. ВСУ не в лучшем состоянии. А что вы хотели - Клоун-главнокомандующий ...
1) КАПИТУЛЯЦИЯ
2) ПОБЕДА!
О каком варианте упоминает этот "гусь-товарищ"?
Даже не сомневаюсь, что о первом!
Задача дипломата вывернуть их в удобный вид, чтобы и исполнить и чтобы не так много потерять.
воно на нас напало ще в 2014році
яка нах..й криза
яка дипломатія.
пішли нах...й разом з мінськом і все