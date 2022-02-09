ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ: в сьогоднішньому порядку денному засідання Кабміна немає призначення членів комісії, - Шабунін

Якщо рішення Уряду не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ.

Про це пише у фейсбуку керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми і попереджали, ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ (Банкова в істериці від експертів, делегованих міжнародниками). В цьому конкурсі міжнародні експерти мають визначальний голос, саме тому Банкова готується знести весь конкурс (бо впливати на нього, як з САП, не зможе). Якщо кортко, то Зеленський хоче прострочити рішення КМУ про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК", - заявив він.

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"Так от, в сьогоднішньому порядку денному Уряду цього питання немає. Це значить, що для прийняття цього рішення залишається лише засідання в понеділок (14.02). Чи знає про цей дедлайн влада? Точно знає - це пряма норма закону. Плюс ми окремо наголосили про це і Офісу Зеленського, і КМУ. Плюс окремо про це їм нагадали міжнародники. Тобто якщо рішення КМУ НЕ буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ. Кандидат в президенти України В. Зеленський: "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Для порівняння, Порошенко законно провів конкурс на директора НАБУ, за підсумками якого було призначено А.Ситника", - додав Шабунін.