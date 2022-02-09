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Новини
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ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ: в сьогоднішньому порядку денному засідання Кабміна немає призначення членів комісії, - Шабунін

ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ: в сьогоднішньому порядку денному засідання Кабміна немає призначення членів комісії, - Шабунін

Якщо рішення Уряду не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ.

Про це пише у фейсбуку керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми і попереджали, ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ (Банкова в істериці від експертів, делегованих міжнародниками). В цьому конкурсі міжнародні експерти мають визначальний голос, саме тому Банкова готується знести весь конкурс (бо впливати на нього, як з САП, не зможе). Якщо кортко, то Зеленський хоче прострочити рішення КМУ про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Зеленського руками Кабміну хоче зірвати конкурс на голову НАБУ, - ЦПК

"Так от, в сьогоднішньому порядку денному Уряду цього питання немає. Це значить, що для прийняття цього рішення залишається лише засідання в понеділок (14.02). Чи знає про цей дедлайн влада? Точно знає - це пряма норма закону. Плюс ми окремо наголосили про це і Офісу Зеленського, і КМУ. Плюс окремо про це їм нагадали міжнародники. Тобто якщо рішення КМУ НЕ буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ. Кандидат в президенти України В. Зеленський: "Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам". Для порівняння, Порошенко законно провів конкурс на директора НАБУ, за підсумками якого було призначено А.Ситника", - додав Шабунін.

Автор: 

НАБУ (5114) Зеленський Володимир (24558) Кабмін (14181) Шабунін Віталій (540)


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Топ коментарі
+7
Преступление раскрыто!
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09.02.2022 11:43 Відповісти
+4
Для зетвари независимые антикоррупционные органы - это полная невозможность воровать.
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09.02.2022 11:39 Відповісти
+4
А мурий слухає собі та їсть.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
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Шабунін розбушувався...
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09.02.2022 11:39 Відповісти
Для зетвари независимые антикоррупционные органы - это полная невозможность воровать.
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09.02.2022 11:39 Відповісти
Преступление раскрыто!
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09.02.2022 11:43 Відповісти
А мурий слухає собі та їсть.
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09.02.2022 11:45 Відповісти
У Шабуни наметился прогресс - начал Порошенко ставить в пример....
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09.02.2022 11:46 Відповісти
Дорослішає, може розуму та досвіду трохи набрався
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09.02.2022 11:50 Відповісти
Начал понимать что власть не обязательно бывает адекватная.
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09.02.2022 14:48 Відповісти
Я от думаю, як швидко ЄС безвіз відмінить із-за зелених брехунів та крадіїв?
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09.02.2022 11:47 Відповісти
Перед Зеленским выбор: либо улучшать жизнь людей, либо укреплять свою власть - эксперт
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bb%d0%b8%d0%b1%d0%be-%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b6.html#respond Комментарии: 0






КУДА НЕСЕМСЯ?…

С такого злободневного вопроса https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216818530335239&id=1822982899 начал свой пост в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Ребята на Банковой и Грушевского движутся по каким-то своим законам, рядовым украинцам их не понять.

- https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%83-%d0%ba%d1%80.html Стремительное погружение в пучину кризисов: что ждет Украину в 2022 году - экс-министр экономики

И если резюмировать всю ту критику, которую пишут эксперты в связи с отсутствием экономических реформ и новых рабочих мест в Украине, то основными причинами их не проведения и не создания есть:

во-первых, отсутствие лидерства;

во-вторых, коррупция;

в-третьих, некомпетентность Кабмина и законодателей.

К сожалению, не умеют наши министры и народные депутаты проводить грамотную и изящную социально-экономическую политику, они лишь научились действовать прямолинейно и с грубыми ошибками.

Их риторика, даже на английском языке, может впечатлить только редких малообразованных людей, а восторженные оценки властей по поводу отдельных макроэкономических показателей просто вызывают недоумение.

Например, в прошлом 2021 году объем переводов украинских заробитчан достиг 15 млрд долл США, что стало по данным Нацбанка Украины наибольшим показателем с 2008 года.

- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d1%80%d0%b4%d1%8b-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%87%d0%b0.html Миллиарды из-за границы: как заробитчане приближают Украину к катастрофе

Чему тут радоваться?

Тому, что украинцы усердно куют ВВП других стран, а в Украине по-прежнему стагфляция - падение экономики плюс высокая инфляция?

Друзья, выводы делайте сами.

В прошлом 2021 году в сравнении с 15 млрд долл США украинских заробитчан, мы получили от экспорта продукции национальной металлургии всего лишь 15,9 млрд долл США, а от нашего сельского хозяйства - только 15,5 млрд долл США.

Вот такие «достижения».

Наконец, февраль - традиционно наихудший месяц для украинской экономики: как ни печально, но еще туже придется затянуть пояса рядовым украинцам.

И, как ни горько это признавать, но в настоящее время самая большая проблема в том, что бремя принимать ключевые управленческие решения несут на себе молодые «Слуги народа», которые не способны это делать.

Им предстоит делать выбор, как говорится, здесь и сейчас, и выбор очень непростой: или экономика Украины свалится под откос (причем, гарантированно - с учетом негативных внешних факторов, огромных госдолгов и внутреннего «умения» Кабмина и Верховной Рады); или сможем удержаться, начнем отползать от края самой глубокой финансовой пропасти.

Словом, сложный вопрос судьбоносного выбора, что нужно делать, чтобы удержаться?

Либо Президенту В.Зеленскому объявлять для оставшегося тонкого-тонкого слоя среднего класса лозунг «Кто еще в состоянии, - обогащайтесь!», но при этом подорвать собственную власть (так в свое время поступил идеолог китайской политики «реформ и открытости» Дэн Сяопин).

Либо идти по уже проторенному попередниками пути мобилизационной модели с дальнейшим резким снижением жизненного уровня рядовых украинцев, но сохраняя за собой сильную власть и преданных коррумпированных топ-чиновников.

Ждать осталось не долго.
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09.02.2022 12:11 Відповісти
Как «слуг» задаривают миллионами. Депутат заявила о получении подарка на 14 млн грн после освоения 5 млн грн
9 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d0%bf.html#respond Комментарии: 0



Народный депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева стала регулярно получать огромные суммы.


4 февраля она https://public.nazk.gov.ua/documents/8ad00b1c-62cd-481c-8511-858ecc950485 отчиталась Нацагентству по предупреждению коррупции (НАПК) о получении денежного подарка в размере 14,4 млн грн.

Об этом https://dubinsky.ua/news/kak-slug-zadarivayut-millionami-deputat-zayavila-o-poluchenii-podarka-na-14-mln-grn-posle?fbclid=IwAR19xn6MQb-6gOFj3bahzmfCJGFlFgdq5AppmIdAdfy3OZHb1zJ0Wqo0C_Y передает сегодня сайт dubinsky.ua.



В декларации НАПК уточняется, что подарок преподнес Валерий Сурин, которого СМИ называли отцом нардепа.

Он не первый раз одаривает свою дочь.

Полгода назад (1 сентября 2021 года) Ирина Аллахвердиева заявляла о получении от Сурина денежного подарка в размере 5,38 млн грн.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bd.html Скандал о «корабельной сосне»: Корниенко просит прощения сразу у двух депутаток. Видео

Чуть раньше она получала от него же в подарок часы Defy Midnight швейцарской торговой марки Zenith стоимостью 310 тыс. грн.

Многомиллионные подарки депутата Аллахвердиевой от отца намного превышают ее личные официальные заработки.

За 2020 году она https://public.nazk.gov.ua/documents/6db00d97-c0b4-48f8-a938-d313cb662102 задекларировала общий доход в размере 1,14 млн грн:

504,5 тыс. грн - компенсация расходов на депутатскую деятельность от Верховной Рады;
466 тыс. грн - депутатская зарплата;
90 тыс. грн - компенсация стоимости проезда от ВР;
81 тыс. грн - страховые выплаты от ЧАО «СК «Уника».

На банковском счете она заявила $38,5 тыс. А в наличной форме - 100 тыс. грн и €4,5 тыс.

Также нардеп отчиталась о кредите в грузинском TBC Bank на $13,6 тыс.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0.html Глава партии «Слуга народа» подарила кому-то 4,8 млн грн и переписала свою декларацию

Из недвижимого имущества Аллахвердиева задекларировала:

часть квартиры (50%) в Николаеве на 63 кв. м, без указания стоимости, в собственности с 2007 года;
жилой дом в Николаеве на 321,8 кв. м, купленный в конце 2020 года за 2,57 млн грн;
земельный участок в Николаевской области (с. Лиманы) на 77 300 кв. м, с 2007 года, без указания стоимости;
земельный участок в Николаеве на 965 кв. м за 105 тыс. грн, с 2020 года;
отельный номер в Грузии на 30 кв. м, без указания стоимости, как объект незавершенного строительства.

Ирина Аллахвердиева занимает пост председателя подкомитета по тарифному и нетарифному регулированию Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Отец нардепа Сурин Валерий Владимирович возглавляет Николаевский областной союз рыболовецких колхозов.

***

«Странно, что налоговики до сих пор не начали разбирательство по происхождению денег под такие царские подарки, и об уплаченных налогах с сумм. Простых смертных уже давно обыскали бы с головы до пят,» - https://www.facebook.com/dubinsky.pro прокомментировал эту новость в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
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09.02.2022 12:12 Відповісти
Це вона получає за те, що працює у ЗЕлених "корабєльною сосною" і без "анал-табу".
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09.02.2022 12:14 Відповісти
Цього лепрікона білобрисого тільки це турбує ? На інші злочини ЗЕвлади воно очі закриває.
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09.02.2022 12:13 Відповісти
https://twitter.com/jackdorseydono1 jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)

ЮЛІЯ САВЧЕНКО


@s4lxFtD8WxnAXkV

·
https://twitter.com/s4lxFtD8WxnAXkV/status/1491094133154275335 17 ч



Чергові реХформи ЗЕ: з 5 лютого щоб купити квартиру треба щоб Податкова підтвердила що ваші гроші за купівлю відповідають вашим оподаткованим доходам.. Або не купиш! Тобто ваші накопичення чи отримані від заробітчан у валюті - не пройдуть! ДПС їх не бачить жрі-тє!
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09.02.2022 12:18 Відповісти
"Шановні" зебіли --вам подобається коли в Україні владою скрізь порушуються Закони України і Конституція???Чи вам подобається постійна брехня влади? Чи вам подобається постійний піар влади? Чи вам подобаються офшори посадовців влади і розкрадання бюджетних коштів? Чи вам подобається хаос в управлінні,незаконні переслідуванні опонентів, некомпетентність, влади??? чи вам подобається тиск на бізнес, збільнення податків ізборів із простих громадян, збільшення тарифів на комунальні послуги, різке завищення цін на товари та послуги??? Іще десятки таких "подобань" Ви за це голосували, ви за такі "нові обличчя" голосували. ЧИ вам прикольно і весело на це дивитись шапіто і 95 квартил?
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09.02.2022 12:42 Відповісти
Почему Шабунин не выходит в костюме рака и с бумажным унитазом на Банковую? Где непримиримые борцы с коррупцией Найем и Залищук? Куда они пропали? Почему молчат? - Наверное, оплата была только за обливание говном Порошенко. А теперь иногда пукнет альбинос от возмущения, но тихо.
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09.02.2022 13:03 Відповісти
Обладания минимального набора серого вещества достаточно, стобы понять, что честные и вызывающие у всех доверие конкурсы САП и НАБУ это одни из ключей, открывающих двери для страныУкраина из совка в цивилизованный мир.
Де факто это преступление против миллионов украинцев, у которых крадут не только деньги, но и будущее.
Позор, шок, стыд
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09.02.2022 13:28 Відповісти
А костюм рака когда наденешь?
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09.02.2022 14:46 Відповісти
ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО КОЛОМОЙСКИЙ СНОСИТ А ТО ЕГО ОБСЛУГА В ОП
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09.02.2022 15:27 Відповісти
 
 